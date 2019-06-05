人生第一座百岳：玉山前峰

2019-06-05 09:30 健行筆記 健行筆記Alan 詠倫



接續上篇第一座百岳前的準備：大鐵杉、鹿林山步道從鹿林山下山後，回到東埔山莊，很幸運的看到最後的夕陽與雲海。 把握攝影的最佳時光：日出日落前後10分鐘，拍攝伙伴們的網美照片。 正好在東埔山莊遇上台大天文社的學弟，正準備夜裡帶團觀星的器材。 原本帶著克難的心情來東埔山莊，但是床鋪真的很好睡呢！還有閒情逸致去戶外看個銀河再來睡覺。隔天一早5點吃早餐，在零下兩度的天氣吃飯，大家吃的津津有味。簡單的料理最對味！ 5:30用餐完畢準時出發，從東埔山莊到塔塔加小隊投遞入山證。 遠方逐漸明亮的天空，提醒著我們加快腳步。 日出前後10分鐘，擁有最夢幻的色彩。 6:48抵達塔塔加登山口今天的目標：玉山前峰！ 玉山群峰共用的登山口昨晚睡得很飽的大家，精神奕奕地拍照6:50 出發！ 開闊的山勢，令人身心舒暢~ 7:40 抵達孟祿亭 再往前走5分鐘就是下山前的最後一間廁所 沿路的絕美視野！ 8:20 抵達前峰登山口指標上特別寫著"很難爬"的800公尺！ 恩，陡上的路徑真的不容易爬呢！ 8:40 拍照一下順便坐著休息 每個網美的背後，都有一群辛苦的攝影師 8:50 繼續前進！ 我們到底是來爬山還是拍照的呢？眾人：都要！ 9:00 開始漫長的石瀑上攀 上攀的過程也不忘回頭看看美麗的關山 路標提醒登山客，不要爬錯方向了！ 10:00 成功登頂玉山前峰！標高3239，百岳#69。 缺水缺糧，體力不支，躺在石堆上思考人生的我...... 再累，都還是要拍美照！

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1點半下山到東埔山莊，結束這次的行程！東埔山莊來回前峰約7公里，共花了8個小時！這次兩天一夜的登山，重新喚醒我對於自然的熱愛，認識自己目前體能的極限，期許自己多加鍛鍊；也認識了新朋友，未來相約再一起爬玉山！