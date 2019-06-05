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30年未完的任務：一個台灣攝影記者的天安門40天

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

人生第一座百岳：玉山前峰

2019-06-05 09:30健行筆記 健行筆記Alan 詠倫

接續上篇第一座百岳前的準備：大鐵杉、鹿林山步道從鹿林山下山後，回到東埔山莊，很幸運的看到最後的夕陽與雲海。55f8ce1973ae9419e17ea7cf12e6c91a.jpg把握攝影的最佳時光：日出日落前後10分鐘，拍攝伙伴們的網美照片。3ed43f3907dd77d7e011bddee96999fb.jpg正好在東埔山莊遇上台大天文社的學弟，正準備夜裡帶團觀星的器材。26ad09c38c25c9f26a8d8757890f2fce.jpg原本帶著克難的心情來東埔山莊，但是床鋪真的很好睡呢！還有閒情逸致去戶外看個銀河再來睡覺。隔天一早5點吃早餐，在零下兩度的天氣吃飯，大家吃的津津有味。簡單的料理最對味！10ac177e33b54bfea16374e9b9fb1e75.jpg5:30用餐完畢準時出發，從東埔山莊到塔塔加小隊投遞入山證。0312b029932e3e17de758fcf2ab0e7d6.jpg遠方逐漸明亮的天空，提醒著我們加快腳步。81872c12a644e8570761c3bd14c19c30.jpg日出前後10分鐘，擁有最夢幻的色彩。d8409c02c132bfb15b0b964381137e80.jpg6:48抵達塔塔加登山口今天的目標：玉山前峰！0d10d4e3a9670fe48f061bf92073649e.jpg玉山群峰共用的登山口昨晚睡得很飽的大家，精神奕奕地拍照6:50 出發！7d5346015a1c888400544f97d4eb2c1f.jpg開闊的山勢，令人身心舒暢~d91db51ea1ffb138d5dbb8da145a9257.jpg2a14de3d6f50bbf695d7c0da253ea0a3.jpg7:40 抵達孟祿亭b7b12aacbf1fa4ee3d960ea44bf67216.jpg再往前走5分鐘就是下山前的最後一間廁所609dddb5676abcc4be790e93c8a1e719.jpg沿路的絕美視野！4d4ee8995b40180fa6f8ef8d4b0e605c.jpg8:20 抵達前峰登山口指標上特別寫著"很難爬"的800公尺！66e257bc4c40f7f0e4d38565255cdec3.jpgc89a08907b6d295f704899ef74cf06bf.jpge9447e3382623c2c89d346a23dfeb8a6.jpg恩，陡上的路徑真的不容易爬呢！b73ec295e47bcbc24f237832f0a5b7b0.jpg8:40 拍照一下順便坐著休息79ac357a5c04229c9cf930488381ecda.jpg每個網美的背後，都有一群辛苦的攝影師fb1c5de7126d72cf3c5f4c307e7e9739.jpga6d5561f334264ae8355e6220b5068e1.jpg8:50 繼續前進！bd8a24781f17da5cc57fb430c4610048.jpg我們到底是來爬山還是拍照的呢？眾人：都要！5fc4a42225e90b30f19fd7a429aa331e.jpg9:00 開始漫長的石瀑上攀e079e80b4032520b741376e02b4dbf44.jpg 38a0e615cab1184a4c0d2ad97fc9d738.jpg9deda72b225a41d8d546dbc7f867a6a3.jpg上攀的過程也不忘回頭看看美麗的關山f6fc74243ae259d391f83f5b12a9fa41.jpg路標提醒登山客，不要爬錯方向了！643b688c45e1ee4876307f6598cdcb19.jpg10:00 成功登頂玉山前峰！標高3239，百岳#69。64d26f52c39f63ff4ee960ee62660418.jpg9cbc53218218796b6cb667b87e278797.jpg缺水缺糧，體力不支，躺在石堆上思考人生的我......ca43f49d9238408ec1f79a1746598ed5.jpg再累，都還是要拍美照！

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1點半下山到東埔山莊，結束這次的行程！東埔山莊來回前峰約7公里，共花了8個小時！這次兩天一夜的登山，重新喚醒我對於自然的熱愛，認識自己目前體能的極限，期許自己多加鍛鍊；也認識了新朋友，未來相約再一起爬玉山！

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