第一座百岳前的準備：大鐵杉、鹿林山步道

2019-06-02 08:30 健行筆記 健行筆記Alan 詠倫



在過去的我，國中小學時很喜歡爬山，然而高中大學繁忙課業而疏於運動與親近戶外……去年底，一個下班的傍晚，心血來潮去參加一場登山初學者的講座。講者是雪羊視界 Vision of a Snow ram 的雪羊，主題從路線選擇、行程規劃、裝備，到糧食規劃都有，他生動的講解讓我內心重新點起登山的火苗；在那場講座的過程中，我立刻傳訊息邀了幾位朋友，約定好明年要開始一起爬百岳……我們規劃了兩天一夜的行程，從嘉義火車站搭車到塔塔加森林遊樂區，第一天走大鐵杉步道與鹿林山步道，動動全身筋骨；入住東埔山莊一夜，第二天清晨再挑戰玉山前峰！於是，我如願站在東埔山莊的木牌前，遙想過去眾多攀登玉山登山客的心情。 在塔塔加遊客中心簡單吃份午餐，便開始前往大鐵杉登山步道！ 最初的漫長石階上坡，沿路用手機app來看看遠方的山峰是甚麼名字，長了知識也化解疲憊。 走了大約30分鐘，下午1點半抵達大鐵杉。 大鐵杉真的好~~大~~啊！ 沿路不怕人的金翼白眉。 經過大鐵杉上坡轉個彎，走一小段就來到了鹿林山步道。 一走進入口馬上就是開闊的山景！

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走了一陣子，大家小憩一下，畢竟多年沒爬山了，慢慢建立體力基礎！ 開始起霧，加緊速度前進啦！ 下午3點登頂，一小時就可以登頂的親民路線，登頂一定要來個大合照啦！ 塔塔加真的是生態豐富呢！這次看到金翼白眉、台灣獼猴，連怕生的山羌都出現在我們面前，短短的行程就充滿不同的自然風景！非常適合帶著全家來一起健行！