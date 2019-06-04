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「這就是韓的與眾不同」 他提「三不一沒有」看韓國瑜造勢

竹子湖。苗榜吃土雞賞海芋繡球花愛情花。大梯田繡球花

2019-06-04 21:30健行筆記 健行筆記阿珠珠

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這個季節竹子湖最美的就是繡球花了，去年阿珠珠跑了兩趟竹子湖四月來賞海芋六月初來賞繡球花，今年阿珠珠經不起繡球花兒的誘惑再度上山來賞花竹子湖87.jpg 竹仔湖的繡球花季在五月中旬到六月下旬，要賞花的朋友要注意一下上山的交通資訊喔!周休假日會有交通管制喔!花季期間上山請搭乘大眾交通工具上山喔!因為就連平日上山的我們都發現賞花的人潮好多呢!停車連平日都一位難求更何況是假日!竹子湖46.JPG竹子湖山上有好多間的餐廳，苗榜海芋園不只有海芋可賞也有繡球花可以拍唷!另外苗榜的餐廳在竹子湖也是鼎鼎有名的說，剛好中午上山來所以就來去苗榜打打牙祭，重點是苗榜餐廳的停車位還蠻多的!竹子湖29.JPG  竹子湖30.JPG 兩個人上山來吃的也不多菜不太好點，但上山來一定要來一盤又油又香的土雞，我和老公就吃了半隻土雞吃的我好撐啊! 竹子湖31.JPG 地瓜湯也好好吃，地瓜好Q!還可以續湯喔!  竹子湖32.JPG 珠蔥草炒蛋，還蠻喜歡珠蔥的清甜感搭配雞蛋還蠻對味的。 竹子湖33.JPG 這盤高麗菜就比較普通了，我覺得我自己炒的比較好吃。竹子湖1.JPG 吃飽喝足之後就到花園來賞花，苗榜比較有名的是海芋園，現在去還是有海芋可以欣賞喔!竹子湖2.JPG 竹子湖3.JPG 竹子湖4.JPG 竹子湖5.JPG 除了海芋之外還有繡球花還有愛情花也開了，白的和粉藍的都好美~ 竹子湖7.JPG 竹子湖8.JPG 竹子湖9.JPG 竹子湖10.JPG 竹子湖11.JPG  竹子湖13.JPG 苗榜的繡球花不多但拍起來也挺美的。竹子湖14.JPG 竹子湖15.JPG 竹子湖16.JPG 竹子湖17.JPG 竹子湖18.JPG  竹子湖20.JPG 竹子湖21.JPG 竹子湖22.JPG 竹子湖23.JPG 竹子湖24.JPG 竹子湖25.JPG   竹子湖34.JPG 竹子湖35.JPG \竹子湖36.JPG 竹子湖37.JPG 竹子湖38.JPG 竹子湖39.JPG 竹子湖40.JPG 竹子湖41.JPG 竹子湖42.JPG 竹子湖43.JPG 竹子湖44.JPG 竹子湖45.JPG  竹子湖47.JPG 再順著賞花步道在竹子湖逛逛找尋下一個繡球花園!竹子湖48.JPG 竹子湖49.JPG 竹子湖28.JPG竹子湖51.JPG去年去高家賞繡球花，今年想說換一個點，我們去大梯田，遠遠的就看到大梯田的繡球花田就如其名種在梯田上，雖是非假日還是好多賞花拍照的人潮呢! 竹子湖50.JPG竹子湖52.JPG竹子湖的繡球花園賞花幾乎都要收入園費，有些可以全額抵消費，有些則無各家不同，大梯田每人收費 100元可以抵消費，大梯田的兌換卷好可愛呢!\竹子湖53.JPG竹子湖54.JPG最繽紛亮麗的IG打卡熱點夢幻花廊。竹子湖65.JPG竹子湖55.JPG 竹子湖56.JPG 竹子湖64.JPG  竹子湖66.JPG竹子湖57.JPG大梯田的繡球花出開放，賞花期應該還有好一陣子!竹子湖58.JPG竹子湖59.JPG隔壁的曹家繡球花園的花田也很美~竹子湖60.JPG竹子湖61.JPG竹子湖62.JPG竹子湖63.JPG 竹子湖67.JPG竹子湖68.JPG竹子湖69.JPG竹子湖70.JPG我覺得大梯田的賞花步道動線設計的不太好，走道真的太小了，連非假日來的我們走路都很困難，一不小心就有摔落花田的危險，拍照還是要注意安全唷!不能進入的就不要進入喔!竹子湖81.JPG  竹子湖71.JPG竹子湖72.JPG竹子湖73.JPG竹子湖75.JPG竹子湖76.JPG竹子湖78.JPG竹子湖79.JPG竹子湖80.JPG竹子湖82.JPG竹子湖83.JPG竹子湖84.JPG竹子湖86.JPG看到阿珠珠手上提了兩個盆栽嗎，這是我用入園劵換來的兩盆多肉植物竹子湖89   竹子湖85.JPG 旅遊拍攝日期2019/05/24 大梯田花卉生態農園地址:台北市北投區竹子湖路33-7號電話0928 831 151 苗榜地址： 112台北市北投區湖田里竹子湖路56-7號電話02 2861 5419 陽明山風景區延伸閱讀台北。竹子湖水車寮步道賞高家繡球花2018竹子湖海芋季。頂湖海芋環狀步道。頂湖小鎮順賞紫藤花 台北。煙雨濛濛大屯山主峰連峰步道台北。七星山東峰步道迷霧中賞芒花台北。雨中漫步冷水坑絹絲瀑布步道台北。大年初一二子坪步道走春台北。再訪馬槽花藝村聚餐泡湯。漫遊八煙聚落台北。硫磺谷賞芒。七星山登高。花藝村泡湯一日遊台北。北投地熱谷。梅庭遊客中心。溫泉博物館與好友同遊大年初二平菁街42巷走春賞櫻花

賞花步道海芋
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