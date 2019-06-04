竹子湖。苗榜吃土雞賞海芋繡球花愛情花。大梯田繡球花
這個季節竹子湖最美的就是繡球花了，去年阿珠珠跑了兩趟竹子湖四月來賞海芋六月初來賞繡球花，今年阿珠珠經不起繡球花兒的誘惑再度上山來賞花。 竹仔湖的繡球花季在五月中旬到六月下旬，要賞花的朋友要注意一下上山的交通資訊喔!周休假日會有交通管制喔!花季期間上山請搭乘大眾交通工具上山喔!因為就連平日上山的我們都發現賞花的人潮好多呢!停車連平日都一位難求更何況是假日!竹子湖山上有好多間的餐廳，苗榜海芋園不只有海芋可賞也有繡球花可以拍唷!另外苗榜的餐廳在竹子湖也是鼎鼎有名的說，剛好中午上山來所以就來去苗榜打打牙祭，重點是苗榜餐廳的停車位還蠻多的! 兩個人上山來吃的也不多菜不太好點，但上山來一定要來一盤又油又香的土雞，我和老公就吃了半隻土雞吃的我好撐啊! 地瓜湯也好好吃，地瓜好Q!還可以續湯喔! 珠蔥草炒蛋，還蠻喜歡珠蔥的清甜感搭配雞蛋還蠻對味的。 這盤高麗菜就比較普通了，我覺得我自己炒的比較好吃。 吃飽喝足之後就到花園來賞花，苗榜比較有名的是海芋園，現在去還是有海芋可以欣賞喔! 除了海芋之外還有繡球花還有愛情花也開了，白的和粉藍的都好美~ 苗榜的繡球花不多但拍起來也挺美的。 \ 再順著賞花步道在竹子湖逛逛找尋下一個繡球花園! 去年去高家賞繡球花，今年想說換一個點，我們去大梯田，遠遠的就看到大梯田的繡球花田就如其名種在梯田上，雖是非假日還是好多賞花拍照的人潮呢! 竹子湖的繡球花園賞花幾乎都要收入園費，有些可以全額抵消費，有些則無各家不同，大梯田每人收費 100元可以抵消費，大梯田的兌換卷好可愛呢!\最繽紛亮麗的IG打卡熱點夢幻花廊。 大梯田的繡球花出開放，賞花期應該還有好一陣子!隔壁的曹家繡球花園的花田也很美~ 我覺得大梯田的賞花步道動線設計的不太好，走道真的太小了，連非假日來的我們走路都很困難，一不小心就有摔落花田的危險，拍照還是要注意安全唷!不能進入的就不要進入喔! 看到阿珠珠手上提了兩個盆栽嗎，這是我用入園劵換來的兩盆多肉植物 旅遊拍攝日期2019/05/24 大梯田花卉生態農園地址:台北市北投區竹子湖路33-7號電話： 0928 831 151 苗榜地址： 112台北市北投區湖田里竹子湖路56-7號電話： 02 2861 5419 陽明山風景區延伸閱讀台北。竹子湖水車寮步道賞高家繡球花2018竹子湖海芋季。頂湖海芋環狀步道。頂湖小鎮順賞紫藤花 台北。煙雨濛濛大屯山主峰連峰步道台北。七星山東峰步道迷霧中賞芒花台北。雨中漫步冷水坑絹絲瀑布步道台北。大年初一二子坪步道走春台北。再訪馬槽花藝村聚餐泡湯。漫遊八煙聚落台北。硫磺谷賞芒。七星山登高。花藝村泡湯一日遊台北。北投地熱谷。梅庭遊客中心。溫泉博物館與好友同遊大年初二平菁街42巷走春賞櫻花
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