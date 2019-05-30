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淡蘭古道——貂山古道及燦光寮古道

2019-05-30 21:30健行筆記 健行筆記浮雲遊子

補假日．古道日昔日的淡蘭古道，從市廛城鎮到鄉間阡陌到荒山蹊徑，跋山涉水，足跡步履，一步步地寫下了先民篳路藍縷的生活史。利用週一的補假日，和常相偕練腳力的姐妹淘，走了一段彷彿遁入時空隧道的古道山徑——貂山古道和燦光寮古道。4314e805771552f901a94ac91822766f.jpeg非假日的102縣道，寂靜平和；一早，車行九份，猶如在夢鄉般的寧謐安詳。停車在樹梅坪觀景台，過馬路即是古道入口。b365d2370bc6b2488ce4101644e871f9.jpeg舉目望去：海，是泛著柔光的絲緞；山，是漾著綠波的錦織。望著山海勝景，只能用「此中有真意，欲辯已忘言。」來形容了。6e911b3b38d303c31885d9133a038685.jpeg0bf2ea666984f0110d2c4e6a41c8d074.jpeg這條蜿蜒而上的縣道旁，立著燦光寮古道的石碑，雙扇蕨的設計是淡蘭古道的識別系統，這是蕭青陽的作品；我非常喜愛以台灣特有的蕨類植物做為古道的印象標誌：當繁華化為雲煙，人事傾頹為蔓草；只有生生不息的綠草老樹，年復一年地守護著古道。3b26702e45190432e57f57abc62b8b68.jpeg雖說入口立著燦光寮古道，其實循著產業道路先到的是貂山古道，古道並不逼仄，道上綠樹掩映，蔥蘢蓊鬰。可以想見當年古道上的行人過客，往來經過，前呼後應，喧鬧熱絡。c799b04996338bb3497a0d7bafbf0239.jpeg其中有一處無緣之墓，無論是何種傳說，總是人世情緣難以躲過生死永隔的悵惘遺憾；墓誌無緣；我與姐妹們更珍惜當下可以攜手同行的有緣！5950a0c97c75bef9037d7f7eae870371.jpeg結束了貂山古道，轉往燦光寮古道時，經過了牡丹水壩的遺址，可以想見在日治時期，九份金瓜石的礦業榮景，這裡必須建造大壩工程！然無言的山丘這部電影，卻也躍然眼前，是帝國的榮景；也是殖民地人民的輓歌！305984c2cb89f69345d8ad1b566541f3.jpeg從大壩遺址上俯看著掩映在千叢萬樹下的奔騰溪流，當繁華落盡，只留下這片山水見證歷史的變遷。e13c4503105af81693a2b488f33c399a.jpeg要上燦光寮古道前，先走了一段楊廷理古道，去看看燦光寮舖跡，這是清領時期官道在此結合軍用和郵遞的塘舖大站。920edaa8080f2a7dee7947a9fcafe88d.jpeg途中經過的老宅遺址，眼前的老藤綠牆，曾經是炊煙裊裊的人家。cb17369b80c21c4b462575f653156453.jpeg遺址處整理出當年的些許空間，難以想像眼前的蔚然深秀是當年的金戈鐵馬。c7471fce021c3e90acde8ff10b28b3d8.jpegfbfaadcd7bd7faf3aea920c1d4c6f3a1.jpegbe217d607be43cbc479b967a2533e724.jpeg從燦光寮鋪跡折返，一樣要涉過一條小溪流，再接回燦光寮古道。

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燦光寮古道上以自然工法施作石階，原始重現古道上適合挑擔拾級而上的階寬步距，踩踏而上的，步步是感動！感動施作者的用心；感動先民的勤勤懇懇，以行腳古道來認識台灣，很難令人不感動！大半日的古道行，走在自然裡，走進歷史裡，「美麗之島，婆娑之洋」的旋律正在心中響起⋯⋯6ebff418589eb50ea3fa54ced670c461.jpeg

古道九份
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