「無名山甘藷峰」沉重的山林大雨 需要的撤退態度而非勇氣

2019-05-28 19:09 健行筆記 健行筆記孟明義



耳無溪瞬息變化北二無明 甘藷 造訪未果要有攻頂的體力 ，也要有撤退的勇氣 兩者取決於 "態度" 淋漓的森林澆灌 慷慨潤澤了無明山 甘藷峰 滴滴落落留給我們的 近在咫尺的距離學會了放下才能獲得永恆的瞬間! 山 永 遠 在颮雨瞬間落下 山巔的翹楚只是滿足自己的慾望 是否能回到溫暖的家就必須有放下的態度而不是勇氣雖然已經駐足到遠多志山 隱約可以遙指杏花村 這天我們好好地在此搭起帳篷 靜靜地聽著風雨聲 遠多志山 無明 甘藷 前的門神耳無溪水的無情拍打 一路陡升700公尺重裝壓著臂膀越來越沉重雨水也無情的不斷給我們多了一分的負擔 環 清 宮清晨山嵐繚繞 卻有隱約的太陽探頭 2017年造訪的閂山鈴鳴北二段1/2 日子過得好快兩年了閂山 。鈴鳴 https://skyonelitretears.tian.yam.com/posts/206599903就在此等著730林道 王小明的接駁車 出發 11.7k的柵欄登山口 已經顛頗來到這熟悉的入口 -2275M-心要誠 要打擾你們進到你們的領域我合十著掌心 好好的護佑著我們隊員: 我 。小新 。子靜 。蓉子 。榮進 。秀足目的: 完成北二段1/2 無明與甘藷 濛濛的路徑依稀引領著我們的步伐慢慢的我們已經消失在路的轉彎處 依舊熟悉的面孔 卻有著那份走在一起苦與樂歡笑聲 不斷在這林徑起起落落 倒木不變 就當作是來看看老神木依舊是悠哉地躺在此翹著二郎腿等著我們 小心翼翼的跨越這障礙 如你所說的 人生走過了一半的途徑,曾經荒唐那時的當年勇 今日的足跡也慢慢的印證 年少瘋狂什麼都可以去尋夢任何事不要問結果 過程就是我們一輩子的故事 人前與人後就是看自己怎麼去詮釋 15k的"偶都賣suzuki機車" 沒有滄桑 只有歲月更有歷史依稀看得到以往穿梭這筏木林道的榮景 好景不再卻也讓這裡不再砍筏 是好事 17.5k 730林道叉路口 稍作休息 -2500M-直取閂山鈴鳴及25k工寮 左下就是耐人尋味的V字形下切無情的陡上 由此左下切550m到耳無溪 約1.65k 隱約聽到溪水潺潺的流聲我深深地望著這片柳杉林裡的鳥鳴啼叫聲 歡迎歡迎 哈哈 730林道指標是30下到耳無溪林地1 約每一個數字50公尺 之字形的路徑 去的容易回時的無奈可想而知天氣無風無雨陽光微透著 時而霧氣捎來 時而山嵐湧現 每一個人都有一份對山的需求跟疼愛 是愛是恨是無奈 能走在這山旅行都出自一份初衷 對自己一個莫名的承諾 我們享受在這即將風大雨大日子 唯一能給自己最好的安排早點到達預期的地點 苔蕨附著在石塊上 像是阿凡達的潘朵拉星球國度 也許眼前沒有飄移的山川峻嶺點綴其中也許已經在我們周遭穿梭其中的「夢行的戰士」 因為今天我們就是主角 靈魂之樹（ Tree of Souls ）- 高山珠蕨 -我要的這趟路也許一開始並沒有故事 但我的心裡早已經融入螢幕情節山 每個人的見解不同 我咬的不是抗戰精神 更不是高傲的詮釋 是一段我要走的歡樂旅程 鐵杉林群過後就順著乾溝渠約一段平坦的路徑就準備耳無溪下切點 拉著繩索下切崩塌地 路徑已慢慢成為水路的宣洩這段路上長滿很多的玉山薊草 咬人貓 刺梅 牢牢戴上手套 不時被它們給親吻一下 險峻的瞬間站穩腳步 拍下我們曾經駐足過這裡 小心翼翼的砂石陡坡 去程一路滑下 回程走一步退兩步埋伏在兩旁的薊草長的蠻高聳的 虎視眈眈的咬人貓也盯著我們往上一看只見到人的渺小不得不再叢林間隱約看到身影起起伏伏 及喊叫聲 又被扎到了 確保繩拉緊 一個看著一個 彼此關心護衛著對方爬山不是你一個人的過程 是大夥走得完 走的平安足跡我回眸不斷的看狀況 山裡已經起層層大霧 天邊烏雲密布 我們的顏色與耳無溪水流形成一條很美的線條 這裡因為我們的點綴更加不一樣靠右邊慢慢走進樹林 而不是直接過溪喔 需再順著林徑不斷撥開芒草又看到樹林又見到溪流的呈現豁然開朗的看見眼前耳無溪畔 耳無溪枯木架起友誼的橋樑 否則溪水暴漲要涉溪而過還真是湍急石砌堆疊起去與回的路標 方向指引 人生可以很自在 哼哼哈哈的喘息呼吸聲來到這裡山嵐包圍著這裡的人間仙境 翠綠的大地水流宣洩而下的聲響 靜靜的望著這裡維我的領域 真美 需由左岸往右岸懸木而過 手牽著手確保著彼此岸頭上的我也拼命的按下快門 這時候其實我已經設定一個標的物在回程的時候看看溪水是否超過我設定的目標物 可以評估水流節速上升狀況 確保安全 自己所學也在此默默地提醒自己下一步該如何 水能載舟 亦能覆舟 很簡單 放手就好 小心使為上策含淚跳恰恰 水流的聲音 是種 靜謐 過溪後順著下游溪邊貼近往前挺進若是直接上到岸上樹林地 往左邊下游處有山社布條而下但還是要往溪邊貼近 小心苔地濕滑 才是路徑喔 匯流區 拉繩過後就是最低點 730林道2620M下切到此1950M 下降了670M1950M 看我的gps 到遠多志山落差落差約938M此時溪水水位約在腳踝上 15公分處 過溪提醒大家不要往淺的石塊上涉水激流危險約莫往水深20公分靜水區而過 緩衝渡河衝擊 溪水過後一路開始無情的陡上山裡的杜鵑顯得像迎賓花開的歡迎我 往上稜線台階般的陡上峭壁右邊懸崖下方就是潺潺不知名的溪流呼嘯而過 喘呼呼的 男人們背了水袋6公升的水 此時的天氣還很優 很涼爽 沒下雨但只走了不到100公尺 這6公升的水重 著實讓我們 要命阿~~ 遠方含笑 溪流中波光粼粼 翠綠山林相呼應靜靜的聽著水流聲 此情此景 真是天上有人間 呼吸聲取代任何寂靜 山給予的所有旋律都已經在步伐沉重下無心欣賞 杜鵑花的鋪層 這裡好美的世外桃源一小朵一小朵 在雨滴上開懷著 峭壁旁的裸岩小心翼翼一的上下起伏穿梭而過 魔爪般的樹梢 不斷的向我們招手 不斷的鼓舞著這群六人小組 挺進的最大動力 我大喊一聲 加油 大家附和著 加油 當下到鞍部就表示下一個起點就是 準備遙不可及的上升路徑 午後兩點三十分 開始下起綿綿細雨 預料中的天氣希望這樣就好 還承受得過 不過也開始累了 牛步了 雨水已慢慢的增加我們的重量路徑的溼滑也必須讓我們的腳步踏踏實實的踩穩 松針下的地毯 走起來別有一翻松香味道彈性的地毯緩衝了我們的膝蓋 冷度也開始逼近 今天隨著時間慢慢過了 天也開始慢慢暗沉 2260營地 太魯閣指標9 距離遠多志山指標是1 雨下了累了 決定今天先以此營地落腳 緩和一下體力補充原定的遠多志山前營地就放棄 在此打尖 雨緩緩落下 毛毛細雨 搭上雨遮天幕 旁邊有人生營火殘留的木材這個營地距離遠多志山約還要620m 一過去也是一路之字陡上 就休息吧這個營地今晚睡的超舒服的 松針為舖 躺下像張彈簧床 夜裡的雨並沒有讓這裡返潮 老孟的廚房 好久沒有在高山煮起飯來三位男人背了18公升的水上來 哈哈晚餐: 白飯。辣炒炸菜肉絲。薑絲乾煎小透抽。紫菜蛋花湯素食:彰化什錦麵乾濕分離 帶上 晚安2019.05.16 遠多志山營地 約可搭營3-4帳2019.05.17 凌晨3點後雨開始不斷著下著 還是窩在帳篷裡 六點多拆帳 雨勢又緩了 整理一下開始陡升累死人的重裝而上這段路程開始風雨交加雷聲大作 到了遠多志山 決定緊急紮營 是該看情況決定下一步的旅程 -2900M- 雨下了 我們紮起了營地 這天伴著我們的 遠多志山跟我愛的國旗所有的所有只有我們一個組合隊伍 心裡已經開始準備 本來我們就安排4天的行程這才是第二天的早上不到10點 在帳篷內 睡醒 醒睡 清醒時 聽音樂 吃東西 聊過往 剌豬賽 整整一天讓自己緩和一天思考明天該如何 撤與退的瞬間不是勇氣 不喜歡拿勇氣當藉口 是態度 那份可有可無山稜線隨時要自己平安很安全 更何況是六人一起的 山旅行 躺在帳篷內 打開帳簾 我與遠多志山對望它一直看著我們 護著我們 這裡的一切一切 今天都是我們的 趁著雨稍停的時候 大家像黃鼠狼般探著著頭 出來外面伸伸懶腰 跟這座無明 甘藷的前哨站門神拜拜碼頭 遠多志山海拔2888公尺 三等三角點 編號 ：6312北二另一個1/2 路段挺進到這裡其實可以算是收穫的時候 穿著拖鞋的我們 其實已經睡了一覺起來我們在遠多志山 榮進 秀足 蓉子 小新 我 子靜老天在這時候給我們唯一的 一段時間 沒了雨勢 山巒已寂靜到輕聲細語都可知道彼此 這一天 我們在遠多志山 包場旅行沒有一定的盡頭 更沒有絕對要的感覺 一場轉換的颮雨卻讓我比其他人可以好好駐足在這裡這一天2019.05.17 就從早上糜爛到隔天早上清晨 難得在山上可以睡到翻過來 山還在 撤退不需要勇氣 安全的往回走就好2017.05.18 (六) 雨沒停過 清晨4點起床慢慢收營帳 整理細軟本來預定凌晨天氣許可 三點輕裝出發無明 。甘藷 但大雨不斷的落下我已經不是擔心上百岳的安全 而是回程溪水暴漲顧慮730林道狀況如何 最主要還是擔心接駁車是否可以如期上來11.7k登山口接我們朋友們 杏花村再來就可以 我們不用勇氣撤退 因為沒那麼大的志向 平安往回走就是了 提早一天下山 雨後的杜鵑花耀眼的一路與我們對話 雨中的饗宴 路溼滑了 回程相對要再下切700m 下山難 才開始 雨越來越大 遠處雷聲不斷響起在遠多志山有訊號的時候一直觀察氣象預報 山下已經豪雨了 又何況是山上 隱隱約約 背包套遮的住短暫的雨勢 但全身已經開始透著雨水 辛苦啊 百般無奈 背包可以讓人 幫你背 但路還是要 靠自己走 又回到第一晚的2260營地 好好地看看那天舒服的 休憩的 好地方應該說 來也溼答答 回也沒乾過 下次見~~ 耳無溪近在眼前了聽到溪流聲 一個一個的 緊靠著 平安 是最大原則 趕不得 山林跳動的小精靈 是喜悅 是悸動 更是惶恐 山界名言: 寧可烈日灼傷 也不要風吹雨淋其實 我們並沒有冒然上山 、我們都一直在注意天氣 狀況沒想到還是淪落【淒風苦雨 】 但卻有意外的感受 無溼不歡 這一天 大夥走在一起 沒有強的人 只有快快樂 分享這段辛苦的腳程 記得這一天的感受 不能一直期待旅程給予最好的面對 而是自己要去承受隨時帶來的考驗也許會覺得辛苦 但將來你會覺得那丁點的耐人尋味 是感受 是體驗 下次會更小心 但這次不是偶然 因為我們有準備好 耳無溪渡溪就是這一段 是我一直擔心的溪流暴漲 比登上百岳的不確定性還要擔憂來的時候到腳踝高度 回程已經深及腰胯骨 三位男人 我負責渡溪而過 子靜石頭下確保 榮進爬上大石頭 採接力方式輔助女孩度過這個暴漲溪流 要過耳無溪營地的倒木並沒有讓水漫過去 跟我來的時候 標記水勢漲了約一尺高 貼近枯木底層 一路上都是雷聲大作 轟隆轟隆地響著 來時的小溝渠 回程都變成瀑布了 今年水不缺了 11.7柵欄登山口處 15:30 平安抵達 清晨拔營的時候我就傳訊息給接駁的王大哥說我們要撤退了 提早一天下山請他要挪出時間接我們感謝 王大哥 在我們無明甘薯撤退回730林道 那天6k大石崩落大哥用繩子硬把大石勉強拉開讓車子可以挺進到11.7k接我們他很樂觀的說車子如何沒關係 但人要平安 感恩 山還在 人的心更溫暖 小明山莊的熱水澡 ~爽~

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風雨生信心沒有偶然，放下才可以走的更遠北二無明 、甘薯因天氣狂風暴雨讓我們在遠多志山畫下一個休止符，連二天著雨衣在雨中漫步濕透的全身寒透，確有温暖的大伙互相取暖天氣總會有好的一天 我們再出發。回程是辛苦，但我們走在桃花園的畫境 下次見~北二1/2