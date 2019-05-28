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老少咸宜！七星嶺.蘇澳山.道聖路O型步道

2019-05-28 08:15健行筆記 健行筆記Dereck

七星嶺位於蘇澳港旁，有蘇澳冷泉及蘇澳運動公園兩個出入口，全長約4.7公里，海拔最高處230 公尺，設施完善，有多座涼亭和休憩平台，依高度分別命名為『一星觀泉、二星觀澳、三星觀山、四星觀樹、五星觀港、六星觀海』，往東俯瞰蘇澳港、北方澳和南方澳的漁村風光，東北遠眺蘭陽平原、無尾港、半月形海灣、龜山島和遼闊的太平洋，是一條老少咸宜的健行及觀景步道。里程時間：冷泉公園旁入口→七星嶺→星嶺公園→蘇澳山→聖愛路(蘇澳運動公園旁)出口O型，7.59km3小時56分(含馬路2.67km53分)。632c911267dfecea3d26051473ad1aaf.jpg蘇澳冷泉公園正在整建中0e767fd05c4375413d13aca48ae8250c.jpg七星嶺登山步道東登山口 (蘇澳冷泉公園旁) 由此進入。(座標參考121.851110E 24.596772N)54fe948a65796e055a0f8e39e8b1f7b5.jpg登上七星嶺大約要爬 1,300 多個階梯cd8cab41655db7fcf6233ecaaf909eeb.jpg678e050dca934884de73960a3c41a907.jpg大平台088ec77e77a21bc55fdb84ca68abe4e7.jpg038fb34addcc8e1b8e2ebc9972ab7be7.jpg2f72d1c9cc633e64682c8e2d78cafdd1.jpg一星觀泉平台44090e3c6dafefa30d28682abf786db1.jpg452e1353fcfe049315d14cbe3ffdcb7d.jpgcbb057b3dc39a43bea4b72b293c40fef.jpgef6e9cd19eab646fba2d558178560333.jpg取右續行00917e482490938abbafcf86c435be51.jpg步道由涼亭穿過8e0bdb47a45cd0bcb0e57699a8b11d4a.jpg三星觀山平台 (咦！怎麼沒看到二星觀澳平台)7e09bbde07ebf21fe72b63f6b065866f.jpgbf1d12ebe948ab430e8a6e64fb47056a.jpgd58fcaa3055f2999f5a81fa9de35a6af.jpge71e0ed43e2c4ca143b2ca9252f4db02.jpg休息平台49d21d8c4b0e6706ca58694093b8d65a.jpg04c2ca1742fd4bb22348d00e20ca052e.jpg3656d75fb1178e79d68172ee68e43913.jpg7a1351dc1ecc97c88389567d68324be6.jpgec1affc8967bf0b51d6c3520207d62b0.jpg四星觀樹平台，俯瞰蘇澳港、南方澳漁港。5f989db89b455552cf64127dc6f33d9b.jpgea463d1408b3141638f07cc1cd96746e.jpg休息平台7fa0f6764d7670141d57962bb9d2b740.jpgca4a642d0b9a7504fe3f6b72a18a9171.jpg4b18ef02b07e9593877904d351a36bbf.jpgcb522fc67244ee37dce97fbcf1e0c00a.jpg五星觀港平台，俯瞰蘇澳港、南方澳漁港。ef26e1110bdce1c13d937c844cf112af.jpg2fea449612f7cfebf3f33f25d8c5b64d.jpg

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2a8dab58bcff562f81ca4b9966682572.jpg6351495496bc9b7770fbb86788c0f6c6.jpg3792d2566f43f2f19c6a2298d7cee925.jpg2c93e09d32effd567ca1febf9a67ca6d.jpg超大型圓形休息觀景平台b78d1864fa129a8eedadc8f90b76b26a.jpgd919410507ae59c61a53e67a83ea0a34.jpg六星觀海平台，蘇澳港是民國60年代的十大建設之一，是一個商港、漁港、軍港的三合一港口。3791bf84f62d2e15680c2fce5dc7eef4.jpg8539a2b3fe5180af68293734ef9db50d.jpg42fce48aa72c4cfb0b43349f7b732705.jpg4552f04c70091d84b142fbe21c360990.jpg7af3400cf4249c058feb007f9a983bbb.jpg七星嶺的最高處設有多家電視台及中華電信的基地台及轉播站，而海拔230m的七星嶺內補二等三角點23號及海軍三角點1109號二顆基石，因位於華視轉播站內，山友大都不得其門而入，我們也不例外。46927d203293ab28c21de94b802f2289.jpg1ea7f07df766c1508473a3a82603b32a.jpg過六星觀海平台不久，有一條明顯的右叉山徑向上走，看似可通往發射台，但沒有布條和指標，無法確定是不是往七星嶺基石的路，不敢造次，繼續向前走囉！18808f55bc55e5eb42f1762c94feea3c.jpg續行往星嶺公園cd938539c954fe1c802916b2b353fb70.jpg26c68b134cd5c876915bc08676564fd0.jpg過了七星嶺的步道是無坡度寬敞的土路，風景怡人走起來非常舒服，不過夏天沒什麼遮蔽，可能要做好防曬準備，不然又是一趟免費的換膚行程了。e8f3c2650665535be4b76c7b84bf1303.jpg007e55d534928e225c8d5769a09db0a5.jpge58c8a2ca36434ee7fd2769104712867.jpg765349f75a3d2fce7c680d14af429b44.jpgcbcba955ba1965fdc65c841768998508.jpg1ba690bbc2fa3733ab3692df36e8aaea.jpgde8bbe4352de4f889deb30fbc2b698bd.jpg398ca79e6d795d9d2a24e1bdea13dea7.jpg7b15f974e30c7ceb4f9088d9f5464cf4.jpg3f398ca031bf8e8e17539727df8b6e25.jpg8d45e838aefc8ef7babdfa9635820e4b.jpg回首眺望七星嶺，山頂上有華視、中視、台視、公視基地台及中華電信基地台。e80c3174f0397ca52ba020a988d07033.jpg星嶺公園休息區有不少健身器材，視野廣闊可眺望北方澳以北，包含壯圍、五結、頭城海岸線一帶，可說蘭陽平原及海岸線一覽無遺。ad6b17efa5ec6af9c565b4d0beb8cc04.jpg6565e8135571231f7ba504d3bc870e0f.jpg獅子亭前方的展望極佳 (獅子亭忘了拍！)719e03ab73831b405063354907d23353.jpge118be04b1ea2f5e8249430ae689679d.jpg8fe7d85aef66ad04337cce8bd385f70d.jpg5e73eb2e32db7eedb31051db3be02ec8.jpg右叉下切為好漢坡捷徑，不取，取直行往蘇澳山三角點。e864e51831631cff6a0f570d43e6cc6d.jpg127f1cc25204aa8e63d01858635cba6b.jpg6d1695a65850e979774cdd9be92f87fa.jpg過好漢坡叉路約10分鐘，可看到一個冷泉入口和體育場入口的標示牌，旁邊有一綁了布條的左叉小徑，這就是蘇澳山叉路口。f0b8ae8a5bb5eb8279dcf76de9b7917f.jpgea4c938ba6eec3c2d41802792da67d26.jpgbdca72892f2a288455763bd48379a6ae.jpg龍頂山又稱蘇澳山H244m /土地調查局圖根點，林中無展望。5b089585ab9b9068a5615512556cc0c9.jpg5e9d747364573b325f5eb6535ade3e21.jpgc335187946c6272bf0636905f6b4d31f.jpg續行來到了好漢坡下來的交叉點。749d494c913ae09a81a15d16255f698b.jpg好漢坡看起有點陡8c501f988d4d95a8c24a04d2610ae251.jpg7af96fdbf50aca77bb631a3484549364.jpgdbe38a7636b999e35406e3fecec8bfef.jpgd31978f3e2ad79b5029d1af1b8cd6194.jpg63b529a8ea6e4992419839762a4b2bfa.jpg回到蘇澳運動公園旁的聖愛路出口了06e4c1e79ca8b222e9004ecba07f551d.jpg座標參考 121.837637E 24.602572N53fa144882d17f3df0c5db4a490d120b.jpg聖愛路出口取左→中山路一段→蘇澳國小百年老樹→中油加油站→左轉中原路→中原路381巷右轉 (左為瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店) →左轉新生路→經蘇北社區大樓→冷泉公園止，這段馬路共踢了2.67km。20206c0854a1f1269d407c947c812cc1.jpga0f6701233d2b3b8139cf8e2f85a1623.jpg蘇澳市區，續行中山路一段。115d718481d5721b577e498b467dfc9c.jpg蘇澳國小百年苦楝樹在2013年底因老化枯死砍除了，這棵標示牌標示為百年老樹。 (座標參考 121.840874E 24.596149N)156492e68b71457e635b1e6bdc35a93f.jpgd21c4b5ea4109ba5938b899bb621e751.jpg蘇北社區大樓f89667e7f30bd02da97d580f246f9ef2.jpg7.59km3小時56分(含踢馬路2.67km53分)健行筆記軌跡下載參考......原文出處.....

公園冷泉步道
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