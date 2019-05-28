老少咸宜！七星嶺.蘇澳山.道聖路O型步道
七星嶺位於蘇澳港旁，有蘇澳冷泉及蘇澳運動公園兩個出入口，全長約4.7公里，海拔最高處230 公尺，設施完善，有多座涼亭和休憩平台，依高度分別命名為『一星觀泉、二星觀澳、三星觀山、四星觀樹、五星觀港、六星觀海』，往東俯瞰蘇澳港、北方澳和南方澳的漁村風光，東北遠眺蘭陽平原、無尾港、半月形海灣、龜山島和遼闊的太平洋，是一條老少咸宜的健行及觀景步道。里程時間：冷泉公園旁入口→七星嶺→星嶺公園→蘇澳山→聖愛路(蘇澳運動公園旁)出口O型，7.59km3小時56分(含馬路2.67km53分)。蘇澳冷泉公園正在整建中七星嶺登山步道東登山口 (蘇澳冷泉公園旁) 由此進入。(座標參考121.851110E 24.596772N)登上七星嶺大約要爬 1,300 多個階梯大平台一星觀泉平台取右續行步道由涼亭穿過三星觀山平台 (咦！怎麼沒看到二星觀澳平台)休息平台四星觀樹平台，俯瞰蘇澳港、南方澳漁港。休息平台五星觀港平台，俯瞰蘇澳港、南方澳漁港。 超大型圓形休息觀景平台六星觀海平台，蘇澳港是民國60年代的十大建設之一，是一個商港、漁港、軍港的三合一港口。七星嶺的最高處設有多家電視台及中華電信的基地台及轉播站，而海拔230m的七星嶺內補二等三角點23號及海軍三角點1109號二顆基石，因位於華視轉播站內，山友大都不得其門而入，我們也不例外。過六星觀海平台不久，有一條明顯的右叉山徑向上走，看似可通往發射台，但沒有布條和指標，無法確定是不是往七星嶺基石的路，不敢造次，繼續向前走囉！續行往星嶺公園過了七星嶺的步道是無坡度寬敞的土路，風景怡人走起來非常舒服，不過夏天沒什麼遮蔽，可能要做好防曬準備，不然又是一趟免費的換膚行程了。回首眺望七星嶺，山頂上有華視、中視、台視、公視基地台及中華電信基地台。星嶺公園休息區有不少健身器材，視野廣闊可眺望北方澳以北，包含壯圍、五結、頭城海岸線一帶，可說蘭陽平原及海岸線一覽無遺。獅子亭前方的展望極佳 (獅子亭忘了拍！)右叉下切為好漢坡捷徑，不取，取直行往蘇澳山三角點。過好漢坡叉路約10分鐘，可看到一個冷泉入口和體育場入口的標示牌，旁邊有一綁了布條的左叉小徑，這就是蘇澳山叉路口。龍頂山又稱蘇澳山H244m /土地調查局圖根點，林中無展望。續行來到了好漢坡下來的交叉點。好漢坡看起有點陡回到蘇澳運動公園旁的聖愛路出口了座標參考 121.837637E 24.602572N聖愛路出口取左→中山路一段→蘇澳國小百年老樹→中油加油站→左轉中原路→中原路381巷右轉 (左為瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店) →左轉新生路→經蘇北社區大樓→冷泉公園止，這段馬路共踢了2.67km。蘇澳市區，續行中山路一段。蘇澳國小百年苦楝樹在2013年底因老化枯死砍除了，這棵標示牌標示為百年老樹。 (座標參考 121.840874E 24.596149N)蘇北社區大樓7.59km3小時56分(含踢馬路2.67km53分)健行筆記軌跡下載參考......原文出處.....
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