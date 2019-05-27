【台北北投】健行賞夕陽的好地方！360度絕佳視野─軍艦岩
(最近剛起步，希望能追蹤一下給點意見及鼓勵)FB：走吧走吧爬山去 IG：小君爬山去ღ 路線類型：A去B回或折返原點ღ 海拔高度：約186mღ 分類：輕鬆步道賞夕陽ღ 難度：低 ღ 路線：可選擇玉皇宮登山口或是陽明大學登山口或榮總ღ 公里：共3K左右(不含去丹鳳山喔)ღ 花費時間：上山20分鐘，下山10分鐘 (超級親民阿阿~~~~)ღ 交通：搭乘捷運至石牌站，轉搭公車到永欣里站下車ღ建議：超級適合賞夕陽，非常非常美！可以走走路，又不會太累，不妨找個好天氣學我翹班追夕陽喔(喂-趁著久違的藍天白雲大好天氣，決定提早兩小時下班爬山追夕陽去摟，結果下午天氣開始轉陰，捷運還往烏雲那邊開，有沒有這麼不巧XDD藍天烏雲好明顯的界線！▼到達石牌站後轉搭公車到永欣里，找315巷29號，繞了15分鐘之後終於找到了，(我們絕對經過了3次有，都沒發現有條路...)窄窄的巷子口▼走著走著聽到後面有人一直在叫「死路死路拉」哦~~原來我們又走錯路了，左邊才是對的喔！！(
當初拍這張還是為了告訴大家走右邊咧)左邊就是玉皇宮了，這時候已經5點了，再不趕快就要看不到夕陽拉，雖然頭上的雲也讓我覺得希望渺茫，走左邊那條▼經過▼沿路都是這種階梯喔▼沿路景色▼到了！真的只要不到20分鐘呀▼到頂是一個360度無死角大平台！視野非常好~~~~▼
在我們想說，唉是看不到一顆夕陽落下水平面的畫面時，一轉頭看到超級紅的一片天空！▼我是第一次看到這種紅，(所以這是什麼)兩個人又叫又跳覺得今天來實在是太正確了
(前面一直罵的到底是誰)兩種不同顏色的夕陽一次滿足！真的是奇景阿覺得夢幻▼網美必拍▼有點陡要小心安全喔，可愛的小房子▼軍艦岩▼怕摸黑下山所以大略拍一下就回程了，結果才過3分鐘天就黑了，------------------友：欸欸欸剛剛那個岔路是走這邊沒錯喔我：妳在說什麼....我們上來的時候沒遇到岔路阿友：乾...剛剛真的有經過...兩人：........................--------------------然後在一直覺得路很奇怪加上背後毛毛的情況下 (很會自己嚇自己)走超快只花了10分鐘就下山了，結果一出來發現我們在陽明大學裡呢，MAGIC~~~個人覺得從陽明大學登山口上山路程會比較短▼後來又走了蠻久的路才終於回到了捷運站(比上山還久)整個都太荒謬拉~~~~路痴雙人組的荒謬追夕陽之旅 (BYE下次再會。
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