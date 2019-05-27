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明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

【台北北投】健行賞夕陽的好地方！360度絕佳視野─軍艦岩

2019-05-27 08:30健行筆記 健行筆記小君仔

(最近剛起步，希望能追蹤一下給點意見及鼓勵)FB：走吧走吧爬山去 IG：小君爬山去路線類型：A去B回或折返原點ღ 海拔高度：約186mღ 分類：輕鬆步道賞夕陽ღ 難度：低  ღ 路線：可選擇玉皇宮登山口或是陽明大學登山口或榮總ღ 公里：共3K左右(不含去丹鳳山喔)ღ 花費時間：上山20分鐘，下山10分鐘 (超級親民阿阿~~~~)ღ 交通：搭乘捷運至石牌站，轉搭公車到永欣里站下車ღ建議：超級適合賞夕陽，非常非常美！可以走走路，又不會太累，不妨找個好天氣學我翹班追夕陽喔(喂-趁著久違的藍天白雲大好天氣，決定提早兩小時下班爬山追夕陽去摟，結果下午天氣開始轉陰，捷運還往烏雲那邊開，有沒有這麼不巧XDD藍天烏雲好明顯的界線！▼6a26758c9492cf5bf9888c00b1e5079f.jpg到達石牌站後轉搭公車到永欣里，找315巷29號，繞了15分鐘之後終於找到了，(我們絕對經過了3次有，都沒發現有條路...)窄窄的巷子口▼a2cfd69247579900c5a65b8ad93d760b.jpg2d9104f01a5196c026e6b1784233ce81.jpg29e5f5beff92e88693b32f10323bad33.jpg走著走著聽到後面有人一直在叫「死路死路拉」哦~~原來我們又走錯路了，左邊才是對的喔！！(當初拍這張還是為了告訴大家走右邊咧)左邊就是玉皇宮了，這時候已經5點了，再不趕快就要看不到夕陽拉，雖然頭上的雲也讓我覺得希望渺茫，走左邊那條▼2377a1064e79d340d31923abb04b6175.jpg經過▼810a4039e492daeeb76d82ff8a65e304.jpg沿路都是這種階梯喔▼b5fe9f5d2606011512c0c2f6c67aa00f.jpg沿路景色▼dc54e1bb1b97bcc73f8c0e8183899013.jpg到了！真的只要不到20分鐘呀▼3572e04b5450937dff04cd60e1dd0f64.jpg到頂是一個360度無死角大平台！視野非常好~~~~▼

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在我們想說，唉是看不到一顆夕陽落下水平面的畫面時，一轉頭看到超級紅的一片天空！▼81f567a7170b7d1987ef3dd021a64502.jpg我是第一次看到這種紅，(所以這是什麼)兩個人又叫又跳覺得今天來實在是太正確了(前面一直罵的到底是誰)兩種不同顏色的夕陽一次滿足！真的是奇景阿覺得夢幻▼f4d0f8c39ee515e8c379253765985cbd.jpg76e210addffabde82879337975262396.jpg網美必拍▼有點陡要小心安全喔，602f4c339a96b6f1f79badb2c0191e6e.jpg可愛的小房子▼df43328f668224e1b1cbfaf92eb0c49b.jpg軍艦岩▼1040c18b563144c61ebbcf93e2e74da3.jpg怕摸黑下山所以大略拍一下就回程了，結果才過3分鐘天就黑了，------------------友：欸欸欸剛剛那個岔路是走這邊沒錯喔我：妳在說什麼....我們上來的時候沒遇到岔路阿友：乾...剛剛真的有經過...兩人：........................--------------------然後在一直覺得路很奇怪加上背後毛毛的情況下 (很會自己嚇自己)走超快只花了10分鐘就下山了，結果一出來發現我們在陽明大學裡呢，MAGIC~~~309dcdca31fdfee07bffaea1a75ec13e.jpg個人覺得從陽明大學登山口上山路程會比較短▼ef4f51b742746f5c8de4632aecc8e2b6.jpg後來又走了蠻久的路才終於回到了捷運站(比上山還久)整個都太荒謬拉~~~~路痴雙人組的荒謬追夕陽之旅 (BYE下次再會。

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