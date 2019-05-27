【台北北投】健行賞夕陽的好地方！360度絕佳視野─軍艦岩

2019-05-27 08:30 健行筆記 健行筆記小君仔



(最近剛起步，希望能追蹤一下給點意見及鼓勵)FB：走吧走吧爬山去 IG：小君爬山去ღ 路線類型 ：A去B回或折返原點ღ 海拔高度 ：約186mღ 分類 ：輕鬆步道賞夕陽ღ 難度 ：低 ღ 路線 ：可選擇玉皇宮登山口或是陽明大學登山口或榮總ღ 公里 ：共3K左右(不含去丹鳳山喔)ღ 花費時間 ：上山20分鐘，下山10分鐘 (超級親民阿阿~~~~)ღ 交通 ：搭乘捷運至石牌站，轉搭公車到永欣里站下車ღ建議：超級適合賞夕陽，非常非常美！可以走走路，又不會太累，不妨找個好天氣學我翹班追夕陽喔(喂-趁著久違的藍天白雲大好天氣，決定提早兩小時下班爬山追夕陽去摟，結果下午天氣開始轉陰，捷運還往烏雲那邊開，有沒有這麼不巧XDD藍天烏雲好明顯的界線！▼ 到達石牌站後轉搭公車到永欣里，找315巷29號，繞了15分鐘之後終於找到了，(我們絕對經過了3次有，都沒發現有條路...)窄窄的巷子口▼ 走著走著聽到後面有人一直在叫「死路死路拉」哦~~原來我們又走錯路了，左邊才是對的喔！！( 當初拍這張還是為了告訴大家走右邊咧 )左邊就是玉皇宮了，這時候已經5點了，再不趕快就要看不到夕陽拉，雖然頭上的雲也讓我覺得希望渺茫，走左邊那條▼ 經過▼ 沿路都是這種階梯喔▼ 沿路景色▼ 到了！真的只要不到20分鐘呀▼ 到頂是一個360度無死角大平台！視野非常好~~~~▼

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