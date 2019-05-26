【路線】全台唯一！西班牙朝聖之路中文網站，火熱上線！

2019-05-26 22:30 健行筆記 健行筆記健行筆記



全球火紅的西班牙朝聖之路，每年吸引無數人潮，它被聯合國列為「世界文化遺產」，沿途風景秀麗，近年來除了教徒之外，還吸引許多喜愛長程徒步的健行者，紛紛踏上朝聖之旅。你也想踏上法國之路，但苦於網路上的資料都是英文，總是看不懂嗎？健行筆記隆重鉅獻「法國之路中文網站」，從每日路線、GPX軌跡檔、裝備指南到庇護所清單，這裡統統幫你整理好啦！

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專區五大特色

一、每日路線

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二、裝備指南

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三、庇護所資訊

▲ 法國之路途中庇護所實景，點圖即可

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▲ 法國之路起點SJPP火車站，點圖即可

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五、朝聖相簿

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