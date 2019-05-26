【路線】全台唯一！西班牙朝聖之路中文網站，火熱上線！
全球火紅的西班牙朝聖之路，每年吸引無數人潮，它被聯合國列為「世界文化遺產」，沿途風景秀麗，近年來除了教徒之外，還吸引許多喜愛長程徒步的健行者，紛紛踏上朝聖之旅。你也想踏上法國之路，但苦於網路上的資料都是英文，總是看不懂嗎？健行筆記隆重鉅獻「法國之路中文網站」，從每日路線、GPX軌跡檔、裝備指南到庇護所清單，這裡統統幫你整理好啦！▲ 點圖即可導連專區專區五大特色一、每日路線專區提供法國之路全線介紹，包含建議行程、每日步行距離、步道狀況以及沿線會經過的城鎮資訊。每日路線皆附GPX路線軌跡檔，可搭配健行筆記APP使用（安卓載點、iOS載點），更不怕迷路喔！▲ 路線說明示意，點圖即可導連專區二、裝備指南走朝聖之路該怎麼穿？鞋子怎麼選？背包裡該帶什麼裝備？我們邀請朝聖者為大家分享「裝備指南」與「行前訓練計劃」，有好裝備與好體能，你的朝聖之路會走的更輕鬆！▲ 朝聖裝備示意，點圖即可導連專區三、庇護所資訊朝聖者晚上多於庇護所過夜（較大型的城鎮也有旅館），庇護所分為公立、私立兩種，我們收集了全線庇護所的資訊，包含名稱、電話、床位數跟價格，可以免費下載喔！▲ 法國之路途中庇護所實景，點圖即可導連專區四、機票交通要如何從台灣抵達法國之路的起點Saint-Jean-Pied-de-Port？又該怎麼從終點Santiago回到台灣？我們分「去程」、「回程」兩大項，跟大家說明如何安排交通。不擅外文的朝聖者也別擔心，歐洲鐵路的台灣總代理飛達旅遊可以代訂機票、當地火車，只要先搞清楚你想要如何安排進出，就可以在專區內看飛達提供的服務跟套票囉！▲ 法國之路起點SJPP火車站，點圖即可導連專區五、朝聖相簿專區內有網友上傳的朝聖之路相簿，可以欣賞美景、也可以研究一下沿路的地形唷！▲ 點圖即可導連專區新手上路的諸多疑問，歡迎點選專區各分頁、尋找你需要的資料。健行筆記祝福大家，Buen Camino！
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