大崗山.小崗山.崗山之眼【崗山!我們大小通吃】

2019-05-27 07:30 健行筆記 健行筆記李斯特



醞釀了很久李老師終於要啟動「崗山,大小通吃計畫」不只要大小通吃 還要吃得一乾二淨於是除了對峙而立的大崗山與小崗山之外鄰近的阿公店水庫.崗山之眼.磐龍峽谷等也一併吃掉結果竟是李老師一身筋疲力盡又傷痕累累幾乎到了崩潰的臨界點究竟李老師遇到了什麼駭人的怪物?’「崗山大小通吃計畫」是否成功??讓我們繼續看下去…………在連日西南氣流與鋒面的夾擊下今年五月幾乎是泡在雨水裡加上有一位阿姨在玉山遭雷擊的新聞李老師忐忑不安的展開今天的登山行程車子開到關廟附近時居然又下起磅礡大雨看著擋風玻璃外狂暴的雨水李老師一顆心直接沉到了谷底該不會就這樣結束今天的行程吧!!還好天公攏是疼憨人小崗山一直都是北高雄熱門登山地點近年來由於崗山之眼的落成更吸引了大量人潮人進來了,自然就要發大財了人進來了,自然也多了很多管制於是車子不准開進小崗山所有人通通停在阿公店森林公園附近花點錢搭接駁車進入崗山之眼園區或是像李老師靠雙腳走上去!!阿公店森林公園對面就是阿公店水庫路旁就有停車空間一下車馬上就被眼前那片綠草如茵的山坡吸引了還有一座紀載歲月痕跡的石碑

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開闊的山坡是一望無際的翠綠就只有一道階梯直達山坡頂端令人好奇究竟階梯的盡頭會是怎樣的風景 階梯盡頭出乎意外的是平坦柏油路雖然還飄著微微細雨但是望向小崗山的方向卻是一片藍天白雲連山頂上的崗山之眼也清晰可見 真是感謝天公伯啊!!!原來這裡就是阿公店水庫的壩堤一眼望去盡是煙波浩渺 湖光山色 阿公店水庫有十景這鮮黃豔紅的建築就是最著名的龍口吞泉 接著就沿著阿公店森林公園旁的水庫路往上走道路拓寬工程正在進行中加上來往頻繁的接駁車 請小心行走 在路旁看到往夫妻樹的指標時就可以右轉沿著水泥斜坡飆汗往上!!此時你已經在小崗山的勢力範圍裡了雨停了 但太陽還沒出來潮濕悶熱的天氣讓李老師榨出源源不絕的汗水 很快就到達第一個景點-夫妻樹不過因為邊坡危險而封閉了反正也看不出哪二棵樹有夫妻關係!! 再來是雨豆樹休憩區就是二棵雨豆樹下擺張石桌椅就這樣!! 不到100公尺就是另一個景點-情人觀景台說真的小崗山區域裡的景點標誌都設計得很漂亮 情人觀景台上的視野超遼闊整個阿公店水庫一覽無遺 蝦密!!有螃蟹!!沒錯! 在山上也會有螃蟹!!看外表很像是稀少的台灣特有種-厚圓澤蟹 水泥斜坡走到盡頭就必須做出選擇取右就直接輕鬆走到崗山之眼園區取左則是繞個圈先到自強步道熱愛健行的李老師當然是會繞圈往自強步道從自強步道還是會走到崗山之眼園區的 不過別急著走自強步道先從反方向前往南登山口-皇帝座因為小崗山的三角點就在那裏而三角點附近才是李老師心中最美的小崗山 看到緊閉的大門時 不用擔心旁邊有開小門讓內行人通過 大門裡面是廢棄的軍營雜草叢生中一棟棟的營舍依舊堅固的佇立著真是可惜了若是規劃成戰鬥營或渡假村善用小崗山的生態資源再結合阿公店水庫及崗山之眼等景點應該會是另一個台灣的旅遊經典!! 繼續沿著綠樹夾道的柏油斜坡往上綠意中居然飛舞著數不清的紫斑蝶 走到小徑的盡頭再翻過一座垂直的矮坡就是小崗山的三角點了小崗山沒有名列小百岳 也沒有展望在蚊子大軍的猛攻之下李老師一行人迅速撤離!! 但也不用撤得太遠在三角點對面竟是一塊寬敞的平台寬敞到可以在上面開趴踢了 雖然只有海拔250公尺的高度但有五星級的視野展望山腳下的城鎮風光歷歷在目連高鐵上馳騁的列車也清晰可見這等居高臨下的險要地形難怪曾經是扼守國防的軍事重地 換個角度欣賞另一種迷人風情阿公店水庫如明鏡般閃耀著山色天光 在這裡可以玩得很開心但別忘了今天要執行「崗山,大小通吃計畫」原路往回走接到自強步道 名字很雄赳赳的自強步道全程都是鋪設平整的地磚走起來倒是輕鬆愜意 依照方向指標終於到達崗山之眼園區先在接駁市集區休息吃午餐攤位不多 但價錢還算平實 崗山之眼園區的環境舒適整潔沿著木棧道經過音樂花園 碉堡休憩區就能直達售票口 票價降到60元真心覺得崗山之眼是座美麗的建築 迫不急待登上崗山之眼小提琴頭造型的中心梁柱盡顯優雅姿態懸空吊掛著270度的圓弧步道搭配藍天裡壯闊的白雲湧現美得讓人覺得60元票價很值得 這是一個精心規劃的景點建築物很優美 看出去的風景更優美只有一個小小的遺憾這個角度的阿公店水庫像個乾凅的池塘少了點鍾靈毓秀的質感 秀麗的風景再加上驚悚的體驗更讓崗山之眼的CP值暴升站在光亮透明的玻璃橋面嚇得李老師膀胱有種閃尿的感覺 但李老師就是鐵齒就算腿軟又尿急還是硬要在眾目睽睽下秀一段街舞 從崗山之眼下來後又回到接駁市集區接駁車搭乘處大排長龍但李老師就是要有始有終堅持要走完小崗山著名的好漢坡從接駁市集區繼續往上走就是好漢坡入口 剛開始的好漢坡被鋪天蓋地的樹葉包圍著是最貨真價實的綠色隧道 全程幾乎都是鋪設平整的木棧階梯二邊的柵欄檔不住滿溢出來的綠意往前望去是開闊的南部風光 往後望去是延伸的綠意直上天際藍天下的崗山之眼如女神般屹立著 坐接駁車的人們啊!你們錯過了另一款迷人的風情啊!!順利吃完小崗山的各個景點在高昂的士氣中乘勝追擊往大崗山前進大崗山是另一處高雄知名的登山勝地前山是宗教區後山是生態區不管哪一區都有滿滿的人潮不管哪一區都有錯綜複雜的步道李老師決定從後山的生態園區開始大崗山生態園區腹地廣大涼亭 廁所 步道 停車場一應俱全果然是適合一家大小親近大自然的好地方 愛自虐的李老師準備繞遍整座大崗山先依照指示往超峰寺的方向前進 大崗山是一座由珊瑚礁組成的台地隨處可以看到珊瑚礁石灰岩的地形也許是一面高聳的石壁 也許是一座壯觀的石洞這樣的石灰岩地形倒是和壽山很類似該不會整個高雄就是一座超大的珊瑚礁吧?? 幾乎都是柏油路面的產業道路有些路段甚至還有汽車通行單調的往前走~~~ 一直走到前山宗教區大小佛寺道觀林立難怪大崗山又有佛山的綽號 其中就以有二百年歷史的超峰寺最著名雖然超峰寺主體是簡單而樸素但周圍的擴建房舍顯示出超峰寺的聲勢非凡寺裡飲水機居然有提供冰水讓徹底濕身的李老師真切感受到甘霖的美味 想不到早上還狂風暴雨現在竟然是烈日灼身的好天氣厚重的雲層依舊擋不住紫外線的照射 大崗山的步道群錯綜複雜就連有備而來的李老師也來回走錯不少地方 走著走著 又從土石小徑走到產業道路道路旁還有養雞場養雞場旁邊還有土雞城對照前山的宗教區佛寺還真格格BLUE 沿著產業道路來到知名景點-天靈洞據說是天然的石灰岩洞類似壽山或小琉球的概念洞口的手繪看板很有戲!! 狹窄的洞口卻是別有洞天烏漆麻黑的洞裡供俸許多神像 差點踩到橫屍街頭的茶斑蛇嚇得李老師花容失色 驚聲尖叫 一路持續單調的走到三角公園如果要撿大崗山的三角點就必須走進公園一隻姬波紋小灰蝶停在手指上遲遲不走彷彿吸吮李老師的手指頭上鮮美的花蜜 依照指示方向前進就能找到三角點的路徑了 燈~燈~燈~燈~~~李老師的第38座小百岳-大崗山 崗山,大小通吃計畫即將進入尾聲朝著生態園區的方向前進在心涼亭旁邊的小徑可以通往磐龍峽谷 秉持著一不做二不休理念的李老師決定前往了通往磐龍峽谷的步道原始天然又平緩還有錦屏藤鬚根天然形成的一簾幽夢 雖然是秘境 但沿途指標清楚毋須擔心走錯方向只是李老師竟然出現異狀眼神散渙 手舞足蹈 身體顫抖該不會是被”魔神啊”附身吧???恐怖喔~~~~ 阿娘喂~~~靠近一看 赫然發現竟是密密麻麻的蚊子這秘境中的蚊子如餓虎撲狼般攻向李老師一波接著一波的攻勢下李老師馬上渾身紅腫 遍體鱗傷 終於到達秘境-磐龍峽谷二側是高聳的珊瑚礁石壁光線幽暗 潮濕泥濘 蚊蟲密布可憐的李老師 這裡也癢 那裏也癢全身都癢的李老師幾近崩潰只好迅速撤退~~~~ 一行人快速撤離蚊子軍團的範圍台灣特有的寬紋黃三線蝶翩然現身還是蝴蝶可愛啊!!! 帶著曬傷 帶著蚊蟲咬傷帶著一身疲乏 渾身火燙又紅腫的身軀再次回到大崗山生態園區陽光下的草地與森林還是一樣的祥和 李老師終究是完成「崗山,大小通吃計畫」了如果你趁虛而入 質問李老師還愛登山嗎?「當然!」李老師說。