【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地

2019-05-24 08:25 健行筆記 健行筆記樂子毓



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【文字記錄】早晨的翠池風光明媚，好想多停留一下。因為第1天在圈谷遇到山友小聊，加上看了等高線圖海拔起伏不大，認為第2天會比第1天Chill，因此在翠池混到了07:30，我們太大意了！

翠池出發後開始陡上，到了一處稜線竟然有4G，瞬間大家都凍結了在稜線口，接著再往後走變成石瀑路段，這石瀑是由大石頭組合而成的，真的不是很好走，畢竟石頭有稜有角又散落各地，我到現在都還是很想知道為什麼百岳上會有這~~麼多的石頭。

走著走我們走到了翠池三叉山，其實有個岔路口，往上到翠池三叉山，往下繼續前往大劍山。我們往上但沒有意識到大劍山不是這條路。翠池三叉山前方是峭壁斷崖，想說只是另一個稜線或迎接下切路段，M老爺先往前探路，我緊跟在後，整個神經都緊繃了起來。左邊是斷崖右邊是樹叢，要坐在倒木上嚕過去，寬度大概就真的是一個人的寬度。

回想起來那幾分鐘真的好漫長，我想通過那段路，但我右腳被樹叢卡住，左邊又是斷崖，正當我快經過時我的登山杖掉了，就掉在斷崖旁，如果登山杖在那一刻掉下斷崖，我大概真的會嚇死了。好加在撿起登山杖後不知怎麼的我也終於通過倒木到了另一邊。這時鋒哥說：「根本不是這條路，不用上這個山頭！」我心都涼了，難不成我還要再通過一次這個倒木回到翠池三叉山嗎？我過不去心裡這個坎...好險我們往樹叢裡下切繞回了翠池三叉山，最終走回了正軌。

這也為我們上了好好的一課，不管走什麼登山路線，時時刻刻確保自己走在正確的路跡上，是最重要不過的事了。走著走看到了大草原，心情都飛起來了，終於停止了陡上或下切、稜線或石瀑。心裡也想著這種大草原奇萊山就有了，我何必來雪劍這邊自虐呢哈哈哈。

我們抵達了完美谷營地，這裡真的好美是個很棒的營地，可惜就是這個營地沒有水源，如果要在這裡紮營，就要在翠池背水過來溜！從完美谷營地到雪山西南峰又出現了不少石瀑與碎石坡，更崩潰的是我們站在高處看著另一處的高山，認為雪山西南峰近在眼前，殊不知要翻越2個假山頭才是真正的抵達。

我們在雪山西南峰小做休息，如果要在日落前抵達營地，我們勢必要加緊腳步了...【提醒：迷路、走錯路時請原路折回，勿任意上、下切以免更加迷途，並開啟登山路線圖確認地點】因鋒哥步伐較慢，菘哥在雪山西南峰等待鋒哥。

用完餐的我們，分成兩隊出發。陡下陡上以及厭世的箭竹林，漸漸的削弱我跟M老爺的體力。此時不知道Ernie為何體能爆發，就消失在我們的眼前了(註：爬山不建議脫離隊伍唷，至少要有2人一起行動)，我們起初不以為意，但邊走邊呼喊他的名字遲遲得不到回應，開始有點擔心他迷路，畢竟這條路線並不是大眾路線，路跡也不明顯，並在找到訊號的地方通知菘哥與鋒哥請他們在後方注意。

我們翻越了3-4顆假山頭，第4顆我高興的吶喊：這裡爬上去就是大劍山了！殊不知到了山頭看見的是另一段稜線，還要再0.6K才是大劍山...當下真的是生無可戀...，但同時我們也看到了Ernie的身影，他就在前方的稜線上，已經離大劍山不遠了，此時我們鬆了一口氣，再吸一口勇氣繼續往前走，畢竟也沒有後路了哈哈哈

大劍山走過稜線便近在眼前，但仍是不可輕忽。稜線風速強勁，走過稜線後又是巨大的石瀑，石頭的直徑大概跟手臂一樣長，石頭堆疊著石頭並且坐落方向不一，所以走起來踩點很難施力，心很累真的會很累。遠遠的看到Ernie已經抵達大劍山，我跟M老爺也依序抵達，回頭望從雪山走過的路，連自己都覺得很神奇，我們真的就這樣走來了嗎？真的有種「用雙腳認識台灣」的感動！

全Team在大劍山會和並小休半小時後，整裝繼續往油婆蘭營地前進，抵達今日的目的地仍要2個小時。我們開始從大劍山下切，沒多久就看到一大片草原，有種回歸自然的歸屬感，重點是走的路線平坦、不會累死自己！但當你走了很久很久，眼前仍是一片綠油油，你會開始懷疑自己，到底什麼時候才到營地阿?!即便是可以加速的大草原路段，我的腳已經不聽使喚了，因為我全身都覺得好疲憊，我只想聽自己身體的聲音跟步調緩緩前進，不想要逼自己加速。

最後我們大約在傍晚18點終於，真的是終於抵達了油婆蘭營地。我們呆坐在油婆蘭營地，開始讚嘆今天行程Hardcore到不可思議，明明從翠池出發時還樂觀的認為Day2不會比重裝下翠池還要硬，終究是我們錯估了哈哈。開始檢討是誰提議要走雪劍這種虐人的行程，但檢討也沒用我們仍要堅持下去，只是苦笑自己好傻呀~更別說，Day3要迎接我們的是四大鳥山之王-小劍山下集待續...✔追蹤粉專：https://pse.is/HVQUS✔Follow Instagram：https://pse.is/HR4X7#大劍山

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