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得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35健行筆記 健行筆記紅晨星

一日玉山北峰來回賞杜鵑2019年似乎是高山杜鵑花況極其繁盛的一年，久違的合歡山再現蜂擁而至的賞花人潮，筆者已經一連追跑了合歡數峰拍攝，進而興起了想擁有一張玉山杜鵑搭配玉山主峰照片大圖的願望，無奈經歷十數次不下一再抽不中的排雲，又不想錯過美好花期，只好安排特累一日來回行程，當然經歷過玉山主峰、南華山、奇萊南峰、合歡西峰等一日單攻試驗後，才敢做下這種安排！大家都知道抽排雲山莊必須一個月前提出申請，而單日往返行程須七天前提出，一個月前大家恐怕都很難掌握爬山當天是否能遇上好天氣拍到想要的照片，但是七天前就比較好評估，透過各項氣象預報及各種國內外雲圖軟體，加上今年花期提早兩週，就立馬決定在五月初申請了10及13這兩天單日往返入園及入山申請(假日的老早就沒了)，日期接近再看哪天天氣最好取消其中一天出發。心中忐忑不安，頻頻向一些臉書好友氣象專家詢問天氣，最後敲定13日成行！由於單日往返又要凌晨出發登山，許多好友不是無法請假就是敬謝不敏，小弟只好前一晚先到塔塔加停車場車內稍歇並等候有其他登山客上山再跟隨登山，筆者認真說害怕晚上爬山(掩面)。好不容易凌晨0時許，見著一名登山客持小型手電筒從登山口往上走，我飛也似的背起整理好的背包登山杖快步跟上，只差沒給人嚇著，這麼恰巧也是獨自攀登欲拍攝杜鵑的攝影愛好者，結伴同行降低恐懼感，一路上山友步履極快，詢問下才知是完百登山客，自嘆弗如，我雖喘也不敢稍歇，怕跟不上腳步得獨自在這漆黑步道中前行，約莫3小時10分就抵達排雲山莊，遠比去年來時4小時還快上不少，但不曉得是太累還是太快，累癱只好在排雲內桌子上趴著休息一小時才繼續，放棄拍日出的念頭。4時20分才又整裝繼續前行，勢必要完成主峰杜鵑的任務。

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從排雲往主峰方向也是Z字型上坡，約1K處時近上午5時，此時西邊反雲隙光出現，大地染上晨輝。

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過了圓峰山屋岔路處，恰好又遇上一名要到北峰拍攝杜鵑的攝影愛好者結伴同行，遠方山脈已染上金黃色晨光，雖無緣登頂主峰頂拍攝日出，但此行的目的就是要到北峰欣賞杜鵑，倒也不覺得遺憾。

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通往步道的山壁上其實都是杜鵑花，密密麻麻的。

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約莫6時10分，終於到達風口(主北岔路口)，看著這要往下的碎石坡跟鐵鍊，我很好奇如果萬一只有自己來爬，搞不好在這邊就打退堂鼓直接放棄下山了(笑)。

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硬著頭皮跟著往下拉鐵鍊持續向下，有點懼高症，往上看也抖往下看也抖，風又很大，吹的讓人不要不要的。

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往下約300公尺開始看見花的蹤影，甚是美麗，後方就是陡峭的玉山主峰。

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遠眺玉山北峰，要到北峰得先下再上，果然折磨人啊，難怪一堆人下去到一半就放棄了。

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整個北峰底下春意盎然，杜鵑花爆開，走了非常遠才到這裡，跟合歡山隨便走走就到就能拍的杜鵑有很大的不一樣(感受不一樣)，得來不易的最美。

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杜鵑花襯托後方十峻之首玉山東峰。

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走到黑森林附近，終於能一窺一千元鈔票的樣貌了，第一次看到千元鈔票的場景，心中滿是激動，活了這麼久第一次到這裡！但還沒找到能搭配主峰拍攝的杜鵑花叢。

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從半夜走到這裡已經十分疲累，漸漸失去繼續往前的動力，雖然從風口2.2K就能到達北峰頂，但是仍然舉步維艱。

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北峰上有著奇形怪狀的樹，有著讓人為之驚豔的感受。

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奇木搭配玉山主峰，綠意盎然，頓時疲勞瞬間從眼睛消失一些，增強了前進的動力。

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走過黑森林之後，已經距離風口1.5K了，此時展望越來越好，身旁杜鵑搭配遠景主峰，加上藍天白雲，感謝自己的毅力以及上天的回報，雖然杜鵑花沒有去年網友拍攝那般爆炸滿開，但仍然喜歡。

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四處找了許多杜鵑拍攝了杜鵑主峰合照，願望終於達成，雖然沒有日出色溫版的玉山，或是大景玉山照，但梅雨季節能找到天氣好的空檔拍攝到人生第一張玉山照片！已經相當滿足了！認真說已經沒有動力再走後面要登上玉北最後一段的路程，在這個地方拍攝多張不同雲彩流動的照片後就慢慢收拾返回結束一日玉北快閃之旅。期待今年法國菊盛開時，能夠抽到排雲山莊讓我慢慢拍攝欣賞玉山不同時刻的美。後記：約9時離開玉北，返回到排雲山莊中午11時40分，稍作歇息補充糧食後12時繼續往下走，14時40分抵達登山口。登山口至塔塔加搭乘接駁車，100/人。來回含拍攝時間扣除排雲休息1小時總共花費15小時。筆者本行程因為過於勞累幾乎沒有休息，加上爬登速度過快，衣服濕及受寒，白天太陽熱力照射致身體不適，下山後連病5日，強烈建議非必要請勿單日往返。(特此提醒)。

玉山登山步道

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