路線紀錄：〖朝山步道〗【三粒半】【天上山】【火焰山】
這是【天上山】基點，已經被層層木棧包住，看不太出來原始模樣。【天上山】是土城這一帶山系的最高峰，標高430，小百岳編號018。完整遊記：【多次訪【天上山】：〖朝山步道〗【天上山】【青源山】【文筆山】【五城山】】。土城眾多小山頭大都歸納稱為天上山脈，土城眾多步道路線多以【天上山】為中心，互相連接，【天上山】山系屬於加里山山脈，加里山山脈從東北方向南港山山系銜接【天上山】山系，再往西南方向銜接到三峽的熊空山。【天上山】附近的「桐花公園」和承天禪寺是土城這地區的熱門景點，所以【天上山】山系成為土城地區非常熱門的健行步道區域。天上山山系離土城市中心區域不算太遠，有便利的大眾運輸工具，在捷運永寧站轉乘公車到桐花公園或是承天禪寺；若是希望自行開車，也有方便的道路（龍泉路、青雲路），到達登山口。〖FB粉絲頁：好野遊 賞台灣〗所以天上山山系的步道和那些離市區很近的步道非常地像，像是前面提到的中永和南勢角山山系，劍潭站的劍潭山、老地方，內湖的金面山、大崙頭山，信義區的四獸山、南港山步道，六張犁的福州山步道，八里的觀音山山系。這些離市區很近的步道，都有類似的風格，像是步道石板鋪設的比例非常高，一路上會有不少在地健行客搭設簡易休息涼亭這一類人工設施（很多步道甚至有卡拉ＯＫ設備），也常見到許多小型廟宇散佈在步道途中，這些人工設施過多的路段雖然便利許多，不過常常讓人覺得像是在都會公園散步一般。天上山山系往東北方向的【五城山】、【文筆山】，或是往西北方向的承天禪寺、【青源山】比較接近人口密集區域，就有比較明顯的都會登山步道風格，往西南方向的【石門內尖山】、【十八羅漢岩】相對就原始許多。這篇匯集兩次遊記：一次是從新店安坑的天祥路綠中海社區進入步道，連走【文筆山】【五城山】【天上山】。第二篇是從捷運永寧站，走到〖朝山步道〗進入步道，然後走【三粒半】【天上山】，再走火焰山步道〗到【青源山】。備註：1、小百岳相關資料，請見：【「百岳、小百岳」遊記彙整記錄】、【維基百科的台灣小百岳編號】。2、加里山山脈相關資料，請見：【維基百科的加里山山脈】。【路線說明】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2016.04.07 【天上山】：〖朝山步道〗【三粒半】【天上山】【青源山】（火焰山）路線說明部分只有整理第二篇的「〖朝山步道〗【三粒半】【天上山】【青源山】」這一段路。從這張天上山山系簡圖可以看到天上山山系幾個山頭分佈在【天上山】東北、北、西南這幾個方向，這些山頭位置依方向來分大致可以分類成：【天上山】東北方向有：【清水大尖山】【五尖山】【文筆山】【五城山】。【天上山】北方有：【南天母山】。【天上山】西方有：【青源山】（又名火焰山）【媽祖山】（又名大暖尖山）。【天上山】西南方向有：【石門內尖山】【十八羅漢岩】【成福山】【長壽山】。天上山山系的健行路線就是從這些山頭和天上山的相對關係延伸出來的，大致可以歸納整理出幾條天上山系步道系統：1、東北方向：【文筆山】【五城山】【天上山】（銜接【五尖山】到【南勢角山】。2、東北方向：【清水大尖山】-〖文筆山步道〗【文筆山】【五城山】【天上山】。3、北方：【太極嶺】【五城山】【天上山】【南天母山】O型。4、西北方向：承天禪寺-〖賞螢步道〗-桐花公園-【天上山】-〖清溪步道〗小O型。5、西北方向：捷運永寧站-〖朝山步道〗【三粒半】【天上山】-〖火燄山步道〗【青源山】6、西方：捷運永寧站-〖朝山步道〗〖火燄山步道〗【青源山】〖大暖尖山步道〗【媽祖山】7、西南方向：【長壽山】縱走（【長壽山】【成福山】【十八羅漢岩】【石門內尖山】）喜歡長程路線的山友應該會很容易聯想組合出兩條稜線縱走：一個是【長壽山】【成福山】【十八羅漢岩】【石門內尖山】【天上山】【五城山】【文筆山】【清水大尖山】。一個是【南勢角山】【五尖山】【文筆山】【五城山】【天上山】【石門內尖山】【十八羅漢岩】【成福山】【長壽山】。這兩條差不多都是接近20km的路線。備註：相關遊記請見：1、東北方向的【文筆山】【五城山】【天上山】遊記，請見這篇的另外一部分遊記：「2014.04.05 【文筆山】【五城山】【天上山】」。2、東北方向銜接到【南勢角山】，請見遊記：「〖圓通寺步道〗〖烘爐地山步道〗-【南勢角山】」3、北方的【太極嶺】【五城山】【天上山】，請見遊記：「土城賞桐私房小徑：太極嶺、五城山、天上山、崙子山」（這篇缺【南天母山】）4、西北方向的〖賞螢步道〗-桐花公園-〖清溪步道〗，請見遊記：「〖帶著父母走步道〗桐花公園〖賞桐步道〗」5、西方的〖火燄山步道〗【青源山】，就是這次遊記的路線說明。6、西南方向的【長壽山】縱走（【長壽山】【成福山】【十八羅漢岩】【石門內尖山】），請見遊記：「【長壽山】縱走【成福山】【十八羅漢岩】【石門內尖山】」這次行程路線原來的計畫是，捷運永寧站走到〖朝山步道〗之後，在承天禪寺附近轉到【青源山】，再從〖火燄山步道〗到【三粒半】登上【天上山】。不過，這次在承天禪寺錯過轉到【青源山】的叉路口，所以就臨時改變路線先到【三粒半】登上【天上山】，再轉到【青源山】，這臨時改變的路線方向其實比較不順暢，不過，就如同前面所言，這一帶路線都以【天上山】為中心，只要到達【天上山】，之後就可以很彈性的改變路線。最後調整的路線如下：捷運永寧站-〖石壁寮溪棧道〗-〖朝山步道〗-〖火焰山步道〗-【三粒半】-【天上山】-龍泉路-〖火焰山步道〗-【青源山】-〖朝山步道〗-〖石壁寮溪棧道〗-捷運永寧站。【路線高度距離說明】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊最後實際走的路線：捷運永寧站-〖石壁寮溪棧道〗-〖朝山步道〗-〖火焰山步道〗-【三粒半】-【天上山】-龍泉路-〖火焰山步道〗-【青源山】-〖朝山步道〗-〖石壁寮溪棧道〗-捷運永寧站。大致可以區分成幾段：A、（藍色路線）捷運永寧站-〖石壁寮溪棧道〗叉路（叉路01，承天路、忠義路口）：這段路都是柏油路，單純的只是為了走到〖石壁寮溪棧道〗。B、（淺綠色路線）叉路01-承天路桐花公園牌樓〖朝山步道〗入口：這段〖石壁寮溪棧道〗走在溪床，還蠻漂亮的，〖石壁寮溪棧道〗很長，切割成好幾段，這段路只是其中一小段，桐花公園的〖清溪步道〗也是〖石壁寮溪棧道〗一段，〖清溪步道〗更加漂亮清幽。回程還會經過忠義路旁的〖石壁寮溪棧道〗。〖朝山步道〗桐花公園牌樓是第一個桐花公園牌樓，還有一個桐花公園牌樓在〖賞螢步道〗和龍泉路口（叉路12），龍泉路的桐花公園牌樓才是桐花季熱鬧的桐花公園。C、（橘色路線）〖朝山步道〗桐花公園牌樓-承天禪寺叉路（叉路04）目前還不確定〖朝山步道〗終點是不是承天禪寺叉路（叉路04）？不過，過了承天禪寺，步道旁指示牌就改為〖大暖尖山火焰山步道〗。原來計畫是要在叉路03就右轉上去【青源山】，不過錯過叉路03。Ｄ、（深綠色路線）承天禪寺叉路（叉路04）-叉路06（龍泉路叉路）這段路很短，步道旁指示牌為〖大暖尖山火焰山步道〗。E、（紫色路線）叉路06（火焰山步道、龍泉路叉路）-叉路07（【三粒半】、龍泉路叉路）這段柏油路只有幾十公尺，只是為了走到【三粒半】起登點（叉路07）F、（粉紅色路線）叉路07-【三粒半】-望月亭-【天上山】-叉路10（龍泉路登山口一）這段路士今天比較原始有趣的一段路，也是登【天上山】必走的一段路。龍泉路上有三個登【天上山】入口：叉路10、叉路11、叉路07，這一次是從叉路07在龍泉路起登，在叉路10回到龍泉路。G、（紫色路線）叉路10（龍泉路登山口一）-叉路13（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路）這段柏油路只是為了走回叉路13（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路），去一開始錯過的【青源山】。這段路會經過龍泉路上桐花公園牌樓（叉路11），若不想去【青源山】，可以從叉路12下切〖賞螢步道〗回到承天禪寺。H、（黃色路線）叉路13（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路）-【青源山】-叉路03（〖朝山步道〗叉路）這段路就是〖火焰山步道〗，一路都是石板步道，也有不少簡陋涼亭之類的人工設施。I、（橘色路線）叉路03（〖朝山步道〗叉路-叉路02（〖石壁寮溪棧道〗、承天路桐花公園牌樓）這段路是為了回到〖石壁寮溪棧道〗。J、（青綠色路線）叉路02（〖石壁寮溪棧道〗、承天路桐花公園牌樓）-叉路01（承天路、忠義路口）續走〖石壁寮溪棧道〗-叉路15（〖石壁寮溪棧道〗終點）K、（淡藍色路線）叉路15-捷運永寧站這段柏油路只是單純地回到捷運永寧站。備註：1、若想從龍泉路桐花公園快速登頂【天上山】，可以從叉路10、叉路11兩個入口上去，叉路11是最短路徑。（這次從叉路07上去，是比較長的路徑）2、〖火焰山步道〗進入承天禪寺有兩個入口：叉路04、05。這次路線每段的高度距離表如下：捷運永寧站-〖石壁寮溪棧道〗-〖朝山步道〗-〖火焰山步道〗-【三粒半】-【天上山】-龍泉路-〖火焰山步道〗-【青源山】-〖朝山步道〗-〖石壁寮溪棧道〗-捷運永寧站。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊A、（藍色路線）捷運永寧站-〖石壁寮溪棧道〗叉路（叉路01，承天路、忠義路口）：這段路都是柏油路，單純的只是為了走到〖石壁寮溪棧道〗。這段路距離長度：1.17km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊A-1、捷運永寧站，距離：起點、高度：40m。A-2、叉路01，距離：1.17km、高度：40m。叉路01（〖石壁寮溪棧道〗叉路，承天路、忠義路口）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊A-1、捷運永寧站，距離：起點、高度：40m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊A-2、叉路01，距離：1.17km、高度：40m。叉路01（〖石壁寮溪棧道〗叉路，承天路、忠義路口旁往下走到溪邊的階梯）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B、（淺綠色路線）叉路01-叉路02承天路桐花公園牌樓〖朝山步道〗入口：這段路距離長度：0.38km。這段〖石壁寮溪棧道〗走在溪床，還蠻漂亮的，〖石壁寮溪棧道〗很長，切割成好幾段，這段路只是其中一小段，桐花公園的〖清溪步道〗也是〖石壁寮溪棧道〗一段，〖清溪步道〗更加漂亮清幽。回程還會經過忠義路旁的〖石壁寮溪棧道〗。〖朝山步道〗桐花公園牌樓是第一個桐花公園牌樓，還有一個桐花公園牌樓在〖賞螢步道〗和龍泉路口（叉路12），龍泉路的桐花公園牌樓才是桐花季熱鬧的桐花公園。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊B-1、叉路02，距離：1.55km、高度：62m。承天路桐花公園牌樓〖朝山步道〗入口。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C、（橘色路線）〖朝山步道〗桐花公園牌樓-承天禪寺叉路（叉路04）這段路就是〖朝山步道〗，距離長度：0.78km，爬升100m。目前還不確定〖朝山步道〗終點是不是承天禪寺叉路（叉路04）？不過，過了承天禪寺，步道旁指示牌就改為〖大暖尖山火焰山步道〗。原來計畫是要在叉路03就右轉上去【青源山】，不過錯過叉路03。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-1、叉路03，距離：2.02km、高度：125m。〖朝山步道〗往【青源山】叉路，一開始錯過這個叉路，只好繼續往前先到【三粒半】【天上山】。C-2、叉路04，距離：2.33km、高度：163m。〖朝山步道〗往承天禪寺第一個叉路。左：承天禪寺、右：往【天上山】。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-1、叉路03，距離：2.02km、高度：125m。〖朝山步道〗往【青源山】叉路，一開始錯過這個叉路，只好繼續往前先到【三粒半】【天上山】。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊C-2、叉路04，距離：2.33km、高度：163m。〖朝山步道〗往承天禪寺第一個叉路。左：承天禪寺、右：往【天上山】。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Ｄ、（深綠色路線）承天禪寺叉路（叉路04）-叉路06（龍泉路叉路）這段路很短，步道旁指示牌為〖大暖尖山火焰山步道〗，距離長度：1.33km，爬升134m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Ｄ-1、叉路05，距離：2.78km、高度：200m。往承天禪寺第二個叉路。（這叉路沒有拍到照片）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Ｄ-2、叉路06，距離：3.66km、高度：297m。〖大暖尖山火焰山步道〗、龍泉路叉路。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊〖火焰山步道〗上來接到「龍泉路」，照片前方是往桐花公園、【三粒半】【天上山】，後方幾公尺就到【青源山】入口。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊E、（紫色路線）叉路06（火焰山步道、龍泉路叉路）-叉路07（【三粒半】、龍泉路叉路）這段柏油路只有幾十公尺，只是為了走到【三粒半】起登點（叉路07），距離長度：0.17km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊E-1、叉路07，距離：3.83km、高度：293m。（龍泉路【三粒半】入口）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊F、（粉紅色路線）叉路07-【三粒半】-望月亭-【天上山】-叉路10（龍泉路登山口一）這段路士今天比較原始有趣的一段路，也是登【天上山】必走的一段路，距離長度：1.63km，爬升152m。。龍泉路上有三個登【天上山】入口：叉路10、叉路11、叉路07，這一次是從叉路07在龍泉路起登，在叉路10回到龍泉路。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊F-1、【三粒半】，距離：4.33km、高度：381m。F-2、望月亭，距離：4.7km、高度：392m。F-3、【天上山】，距離：5km、高度：445m。F-4、叉路16，距離：5.28km、高度：354m。F-5、叉路10，距離：5.46km、高度：307m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊F-1、【三粒半】，距離：4.33km、高度：381m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊F-2、「望月亭」，距離：4.7km、高度：392m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊直走：【天上山】，照片左邊是到龍泉路的桐花公園（賞螢步道）叉路11，照片右邊則是下切到安康路三段（這段路比較長）。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊F-3、【天上山】，距離：5km、高度：445m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊左邊可以下切到龍泉路桐花公園（叉路10），右邊則是從【五城山】上來的路，照片背後是剛剛從「望月亭」上來的路。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊F-4、叉路16，距離：5.28km、高度：354m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊照片方向直行，可以到【南天母山】，照片左邊下切回到「桐花公園」。（照片右邊有兩條小路，一條可以切回【五城山】、一條到「觀音寺」。）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊F-5、叉路10，距離：5.46km、高度：307m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊龍泉路上的【天上山】入口一。照片右邊往龍泉路桐花公園牌樓（叉路11）、回到龍泉路【青源山】入口。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊G、（紫色路線）叉路10（龍泉路登山口一）-叉路13（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路）這段柏油路只是為了走回叉路13（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路），去一開始錯過的【青源山】，距離長度：1.54km。這段路會經過龍泉路上桐花公園牌樓（叉路11），若不想去【青源山】，可以從叉路12下切〖賞螢步道〗回到承天禪寺。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊G-1、叉路11（龍泉路桐花公園牌樓），距離：5.75km、高度：285m。G-2、叉路12，距離：6.2km、高度：276m。G-3、叉路13（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路），距離：7km、高度：354m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊G-1、叉路11（龍泉路桐花公園牌樓），距離：5.75km、高度：285m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊照片左邊階梯：往「望月亭」【天上山】，右邊往桐花公園牌樓。這裡就是「桐花公園」賞螢步道的入口，會先經過「望月亭」，再到【天上山】。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊G-2、叉路12，距離：6.2km、高度：276m。〖清溪步道〗龍泉路叉路＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊G-3、叉路13（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路），距離：7km、高度：354m。【青源山】入口＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【火焰山（青源山）】入口（對面往善息寺）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊H、（黃色路線）叉路13（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路）-【青源山】-叉路03（〖朝山步道〗叉路）這段路就是〖火焰山步道〗，一路都是石板步道，也有不少簡陋涼亭之類的人工設施，距離長度：1.78km，爬升51m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊H-1、【青源山】，距離：7.41km、高度：395m。H-2、叉路14，距離：8.63km、高度：166m。H-3、叉路03（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路），距離：8.78km、高度：139m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊H-1、【青源山】，距離：7.41km、高度：395m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【火焰山（青源山）】這裏左邊叉路是往【媽祖山】，直走往〖朝山步道〗承天禪寺方向。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊H-2、叉路14，距離：8.63km、高度：166m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊H-3、叉路03（龍泉路、〖火焰山步道〗叉路），距離：8.78km、高度：139m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊接回〖朝山步道〗，照片右邊叉路是剛剛〖火焰山步道〗下來的路，前方就是往龍泉路「三粒半」方向，背後就是回到〖朝山步道〗桐花公園牌樓。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊I、（橘色路線）叉路03（〖朝山步道〗叉路-叉路02（〖石壁寮溪棧道〗、承天路桐花公園牌樓）這段路是為了回到〖石壁寮溪棧道〗，距離長度：0.54km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊I-1、叉路02，距離：9.32km、高度：75m。（〖石壁寮溪棧道〗、承天路桐花公園牌樓）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊J、（青綠色路線）叉路02（〖石壁寮溪棧道〗、承天路桐花公園牌樓）-叉路01（承天路、忠義路口）續走〖石壁寮溪棧道〗-叉路15（〖石壁寮溪棧道〗終點），距離長度：1.07km。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊I-1、叉路01，距離：9.54km、高度：70m。（承天路、忠義路口）過來的〖石壁寮溪棧道〗是沿著忠義路前進。I-2、叉路15，距離：10.39km、高度：66m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊I-1、叉路01，距離：9.54km、高度：70m。（承天路、忠義路口）過來的〖石壁寮溪棧道〗是沿著忠義路前進。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊I-2、叉路15，距離：10.39km、高度：66m。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊K、（淡藍色路線）叉路15-捷運永寧站K-1、捷運永寧站，距離：11.36km、高度：69m。這段柏油路只是單純地回到捷運永寧站，就沒有拍照，距離長度：1.03km。。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【軌跡】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1、點選上面connect可以下載軌跡檔2、健行筆記『〖朝山步道〗【天上山】【青源山】』下載軌跡
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