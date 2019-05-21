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月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

熱衷日本戰國哏？台灣政治人物們，醒醒吧！

我愛瀑布之三民蝙蝠洞、觀音洞步道

2019-05-21 15:30健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

週六晚和朋友聚會時，突然神遊了，好想去郊外走走啊~雖然連兩週去賞螢，但賞螢能走多少路呢，腳還是很癢啊~搞到半夜兩點多才回到家，真想直接出門不睡了，但已經沒有年輕人的體力，還是別逞強，睡了四小時後，我竟然爬得起床，可見想要趴趴走的心有多強烈 XD挑了個離家不很遠、車程約1小時的三民蝙蝠洞，隨便做了下功課就出發囉~1e7d68ab875ef83b106ff4bb59117429.jpg▲台七和基國產業道路叉路口經過很多次，每每看著蝙蝠洞的指標而不入，終於，我開進了基國產業道路，簡單的3公里山路到達終點，印入眼簾的即為蝙蝠洞入口停車場，車位不多，快到停車場前的路邊也可停幾輛車，晚來的話真的是一位難求2c68424a8f12ee5ad56cb8a86152eb97.jpg▲9:07 整裝完畢，正式進入步道，只要走600公尺就可到達蝙蝠洞囉~76211e871fee64371727a0cc2ce6f4c5.jpg▲距離步道入口不遠處有洗手間，感恩~4785ed6fd633a8d5e4f5414042fc53eb.jpg▲老少咸宜的步道ca6b911d03cf35360cb03a9b5e90eb10.jpg▲很快的就可以看到瞭望台囉6c53f1b12e474fec7cf60c282adeebcb.jpg▲從涼亭旁往下走，先去蝙蝠洞f96b65d2d7dc3d1efe9289bb4b7d2feb.jpg▲160公尺後就到啦~很親民~

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54c181cdd7479f1c8890537179659956.jpg1519ba7a80a6011b2459107d57fd937e.jpg▲看到這個大石壁，終點就快到啦~44592d47070f93f5943f93ba223f390f.jpg▲登登~前方即為彎月形的蝙蝠洞7daac99e7c6e3932063c50385cf7a380.jpg▲站在洞旁瀑布，溫度馬上下降好幾度，超級清涼8cec6724334548663da4aa6239c00624.jpg▲剛下過雨不久，瀑布頗壯觀9032383a3fd819244bd50aa1c5c49d71.jpg8494fc3f9c0e0cc2d94fa3da0ce24a96.jpg▲右邊大石上有人刻字，這位呂XX，把名字刻在你自己身上比較美喔29a89988d17edca67e7436365e8763c1.jpg▲此時大約十點，還沒有很多遊客，可以盡情的拍照11eb4c88b8abad41bf0758fdc78d16c7.jpg▲這個蝙蝠洞真的頗大，爬上去瞧瞧 (不要期待有蝙蝠，人為因素下，應該絕跡了)3d77dd530788c6aed3ddbdec24b24c02.jpg▲有兩位攝影人士自備模特兒外拍清涼照97b3d95dcd2d7b61a784f1c3f21d9a48.jpg▲彎月形，很清楚吧2b57514b6d245df97ab4ebed5e10c717.jpg▲把人當比例尺，可見洞內平台真的很大34d3bccec3bc7bca11c4da791bcd31e9.jpg▲平台上往下拍，在此野營應該很讚吧，但晚上睡覺時要能忍受得了瀑布傾洩而下的巨響9567d3371ef547a7d6da0b03887b93e0.jpg▲待了大約四十分後折返，如果不是為了要去走觀音洞步道，我應該會在瀑布潭邊泡個腳放空一下的0586eac82a610ea449f81d1b4d9ae1af.jpg▲回到叉路口，上去瞭望台看看90da8a1d469fdbd6b02597a57d079cba.jpg▲這種旋轉形的瞭望台，對有懼高症的我壓力很大啊~克服恐懼靠在頂端欄杆邊拍個照，再小心翼翼走下去，呼...1a513c08241c8dbc3f39b8a74d783257.jpg▲11:02 接下來就要前往觀音洞步道啦~指示牌上寫著277m，那只是到達步道入口的距離，全程大約2.5公里吧96b70a758e9d65a1519bd238d4d15de0.jpg▲步道尚未整修完成，路旁還有一些工具及材料685d88479195adcbed45e516c91bb02c.jpg▲跟蝙蝠洞步道一樣走來舒爽，完全不用受日曬之苦3f83ece12328272f7461e31b99d20189.jpg▲這裏應該就是步道入口2b3d5f7cee129af8399bdc56202fdc33.jpg153f2849f03a9433aa59f6559bbab224.jpg▲鐵皮小橋，走在上面上下晃動有點小刺激b465f3b2f67836fd80217f9d5396cfd0.jpg726cfec71bf20eaf71191d6d2f375269.jpg▲觀音洞步道上沒啥遊客，大多數人都只會走到蝙蝠洞為止423ca658b5d40b176fa7051e6643adbc.jpg▲有幾位遊客跟我一樣，走到這四叉路口就不知要往哪兒走了，因為沒有任何指標，左邊是水泥路 (感覺是車道)，右邊是土石路，還好在蝙蝠洞時，有問一位要走觀音洞步道的大哥步道型態 (前段木棧階梯、後段土石路)，所以就決定往右走，其它遊客放棄就折返囉~(這裏手機完全沒網路訊號，無法馬上google)1216a22c7b788817ead06f8a43417853.jpg▲沒多久即看到人工木棧道，所以就放心往前走8d65134a679523a006a97a45e62b4b44.jpgff2e9e227e61ef097d04113cc2fe9aa6.jpg▲步道左邊為小溪，聽著潺潺流水聲漫步在林間，能夠擁抱大自然真幸福18adfdaa92ed4ad564f29699884abcef.jpg▲這段又變成了石砌步道3dad1d2c41487494e1dd8b499799f09e.jpg▲綠意滿滿的小溪瀑003309bc8bb0eaea2cb110e8a727858a.jpg▲忍不住要停下來在此歇個腳，欣賞小溪之美a84727193fb9d45e3a6f45f540baa457.jpg▲繼續上路，見到了難得的遊客345872ffb8ee9882b992afad0b70f085.jpg▲木棧階梯再度出現f2f828b9a708976468932ba6e13e689b.jpg▲又變成石階啦，前方石椅旁即為觀音洞瀑布ca016aec74318d40d5f64355d690c4ad.jpg▲照片看起來好像小小的瀑布，其實落差很大，應該有十公尺吧，潭深不可測02a3bc7d6c9bfdc9e4d6a6866c66865a.jpg▲觀音洞瀑布再往上走個幾百公尺，步道就結束囉~4b4a013c9b1b3a472fae792bbf0a8f65.jpg▲12:33 看到了步道終點的鐵絲網圍籬及鐵門48bb0eeba7e500900be5b791723e899b.jpg▲穿越鐵門、停車場後就是觀音洞，在此上個洗手間、參拜一下後即折返eab094ab35cf1a956bd83245bc529ca7.jpg▲13:23 回到了無指標的四叉路口，去右邊瞧瞧0c9fcafc4c07de14bc84c802be894879.jpg5e4792be52a9a3ac9e80dc654e6e040b.jpg▲涉水而過後，看到這個水源重地的指標，很好奇繼續往前走會通到哪裏，但我的好奇心沒有強烈到非去不可 XD37271db0ec55be509a4a57f348520b93.jpg▲回到叉路口旁的溪邊拍拍照就好了74b9063a3b7bbdf5d314bf4e9e2c235c.jpg▲小魚很多，但都離我的鏡頭很遠 haha769b28ca7c77fc4f4851a4ba9c041eb0.jpg▲一隻小蟲搭著桐花船，真愜意cc74c39a4a81a86f15fee4da961d718e.jpg▲紫日灰蝶 (「晴天時，成蝶常停棲於附近的植物葉面上，並攤開翅膀曬取陽光」)，所以你正在做日光浴嗎? 那就不打擾囉~de466bfeec9f3e860a9d3c4b602fd3a8.jpg▲13:58 回到瞭望台ba94007629e195fc1e53c8de79483635.jpg▲回到停車場的途中，上來的遊客叫我不要靠右走，因為有蛇...還好有提醒我，我才能拍到牠啊~d49035a075173a28dabccf833171fb8d.jpg▲第一次可以拍到活生生的蛇，既興奮又緊張cc7b5e8b50d7e5894accd0206a8ff8ab.jpg▲這是一條無毒的蛇，叫作「過山刀」，特色是有大大的眼睛，其實還蠻可愛的...不論是哪一種蛇，牠怕你比你怕牠還要多，只要遠離1公尺外，不用擔心會被攻擊170bb2c984fa75a4bf77ed371790d7f4.jpg▲14:16 回到停車場已車滿為患，不斷有車繼續湧入，出入口都快打結了a65e77e93c593ceaf34f6e030cc06c69.jpg▲停車場旁涼亭視野▲最後就在欣賞桐花雪紛飛下，結束今日的行程

步道瀑布賞螢

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