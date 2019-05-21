我愛瀑布之三民蝙蝠洞、觀音洞步道

2019-05-21 15:30 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



週六晚和朋友聚會時，突然神遊了，好想去郊外走走啊~雖然連兩週去賞螢，但賞螢能走多少路呢，腳還是很癢啊~搞到半夜兩點多才回到家，真想直接出門不睡了，但已經沒有年輕人的體力，還是別逞強，睡了四小時後，我竟然爬得起床，可見想要趴趴走的心有多強烈 XD挑了個離家不很遠、車程約1小時的三民蝙蝠洞，隨便做了下功課就出發囉~ ▲台七和基國產業道路叉路口經過很多次，每每看著蝙蝠洞的指標而不入，終於，我開進了基國產業道路，簡單的3公里山路到達終點，印入眼簾的即為蝙蝠洞入口停車場，車位不多，快到停車場前的路邊也可停幾輛車，晚來的話真的是一位難求 ▲9:07 整裝完畢，正式進入步道，只要走600公尺就可到達蝙蝠洞囉~ ▲距離步道入口不遠處有洗手間，感恩~ ▲老少咸宜的步道 ▲很快的就可以看到瞭望台囉 ▲從涼亭旁往下走，先去蝙蝠洞 ▲160公尺後就到啦~很親民~

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▲看到這個大石壁，終點就快到啦~ ▲登登~前方即為彎月形的蝙蝠洞 ▲站在洞旁瀑布，溫度馬上下降好幾度，超級清涼 ▲剛下過雨不久，瀑布頗壯觀 ▲右邊大石上有人刻字，這位呂XX，把名字刻在你自己身上比較美喔 ▲此時大約十點，還沒有很多遊客，可以盡情的拍照 ▲這個蝙蝠洞真的頗大，爬上去瞧瞧 (不要期待有蝙蝠，人為因素下，應該絕跡了) ▲有兩位攝影人士自備模特兒外拍清涼照 ▲彎月形，很清楚吧 ▲把人當比例尺，可見洞內平台真的很大 ▲平台上往下拍，在此野營應該很讚吧，但晚上睡覺時要能忍受得了瀑布傾洩而下的巨響 ▲待了大約四十分後折返，如果不是為了要去走觀音洞步道，我應該會在瀑布潭邊泡個腳放空一下的 ▲回到叉路口，上去瞭望台看看 ▲這種旋轉形的瞭望台，對有懼高症的我壓力很大啊~克服恐懼靠在頂端欄杆邊拍個照，再小心翼翼走下去，呼... ▲11:02 接下來就要前往觀音洞步道啦~指示牌上寫著277m，那只是到達步道入口的距離，全程大約2.5公里吧 ▲步道尚未整修完成，路旁還有一些工具及材料 ▲跟蝙蝠洞步道一樣走來舒爽，完全不用受日曬之苦 ▲這裏應該就是步道入口 ▲鐵皮小橋，走在上面上下晃動有點小刺激 ▲觀音洞步道上沒啥遊客，大多數人都只會走到蝙蝠洞為止 ▲有幾位遊客跟我一樣，走到這四叉路口就不知要往哪兒走了，因為沒有任何指標，左邊是水泥路 (感覺是車道)，右邊是土石路，還好在蝙蝠洞時，有問一位要走觀音洞步道的大哥步道型態 (前段木棧階梯、後段土石路)，所以就決定往右走，其它遊客放棄就折返囉~(這裏手機完全沒網路訊號，無法馬上google) ▲沒多久即看到人工木棧道，所以就放心往前走 ▲步道左邊為小溪，聽著潺潺流水聲漫步在林間，能夠擁抱大自然真幸福 ▲這段又變成了石砌步道 ▲綠意滿滿的小溪瀑 ▲忍不住要停下來在此歇個腳，欣賞小溪之美 ▲繼續上路，見到了難得的遊客 ▲木棧階梯再度出現 ▲又變成石階啦，前方石椅旁即為觀音洞瀑布 ▲照片看起來好像小小的瀑布，其實落差很大，應該有十公尺吧，潭深不可測 ▲觀音洞瀑布再往上走個幾百公尺，步道就結束囉~ ▲12:33 看到了步道終點的鐵絲網圍籬及鐵門 ▲穿越鐵門、停車場後就是觀音洞，在此上個洗手間、參拜一下後即折返 ▲13:23 回到了無指標的四叉路口，去右邊瞧瞧 ▲涉水而過後，看到這個水源重地的指標，很好奇繼續往前走會通到哪裏，但我的好奇心沒有強烈到非去不可 XD ▲回到叉路口旁的溪邊拍拍照就好了 ▲小魚很多，但都離我的鏡頭很遠 haha ▲一隻小蟲搭著桐花船，真愜意 ▲紫日灰蝶 (「晴天時，成蝶常停棲於附近的植物葉面上，並攤開翅膀曬取陽光」)，所以你正在做日光浴嗎? 那就不打擾囉~ ▲13:58 回到瞭望台 ▲回到停車場的途中，上來的遊客叫我不要靠右走，因為有蛇...還好有提醒我，我才能拍到牠啊~ ▲第一次可以拍到活生生的蛇，既興奮又緊張 ▲這是一條無毒的蛇，叫作「過山刀」，特色是有大大的眼睛，其實還蠻可愛的...不論是哪一種蛇，牠怕你比你怕牠還要多，只要遠離1公尺外，不用擔心會被攻擊 ▲14:16 回到停車場已車滿為患，不斷有車繼續湧入，出入口都快打結了 ▲停車場旁涼亭視野 ▲最後就在欣賞桐花雪紛飛下，結束今日的行程