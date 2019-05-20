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塵封已久的新寮瀑布步道 & 宜蘭冬山森林生態館

2019-05-20 14:55健行筆記

新寮瀑布54  宜蘭冬山的新寮瀑布步道是一景色優美親民好走的步道，一直都是宜蘭地區熱門的步道之一，可惜的是這條步道在2009年毀於芭瑪颱風風災，經過兩年修復林務局先開放到0.9k處的第一層瀑布，而景色更加優美的後半段第二層瀑布終於在九年後重新開放，在去年2018七月份重新開放到第二層瀑布，雖然有部分上坡路段有一點陡峭但還不算太難走，因為沿途的瀑布景觀真的會讓你有不虛此行的感受。 新寮瀑布26.JPG 我們是週一前來遊客不多，在停車場旁邊的涼亭有一些農產品可以選購，還有入園登記也擺放在在涼亭裡，請要進入步道的遊客先在此登記一下。雖然聲稱入園有管制名額，但我覺得好像也沒有人特別去管制也，是非假日的關係嗎?不過還是照規矩來去登記一下吧!新寮瀑布58.JPG    新寮瀑布55.JPG 在步道入口處有個新寮瀑布步道的入口標示，往右手邊是步道入口，左手邊是林務局的冬山工作站，工作站這裡有有洗手間，還一個冬山森林生態館可以參觀喔!新寮瀑布27.JPG新寮瀑布5.JPG 前半段步道到新寮瀑布這段步道平緩好走，沿路上生態也很豐富。 新寮瀑布28.JPG水鴨腳秋海棠新寮瀑布30.JPG 新寮瀑布29.JPG還有不怕人的台灣彌猴新寮瀑布4.JPG新寮瀑布33.JPG豆娘新寮瀑布44.JPG 還有很多不知名的花花草草。新寮瀑布45.JPG新寮瀑布46.JPG新寮瀑布48.JPG新寮瀑布31新寮瀑布2.JPG 新寮瀑布步道全長1.5k,步道往返約一小時就可輕鬆完成。新寮瀑布32  沿著小溪流而上的瀑布步道，走起來相當舒心，因為能聽到潺潺的流水聲就能感受到陣陣清涼感，還能聽到蛙鳴鳥叫聲喔!新寮瀑布6.JPG新寮瀑布34.JPG 終於走到第一層的新寮瀑布，站在觀瀑平台欣賞壯觀的瀑布和新建好的吊橋

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新寮瀑布57.jpg  新寮瀑布8.JPG新寮瀑布9.JPG新寮瀑布10.JPG新寮瀑布11.JPG 欣賞完第一層的新寮瀑布我們繼續往上走，要去那個曾經被封閉九年的第二層瀑布，我覺得步道鋪設的挺完善的，即使下著毛毛細雨也不會泥濘不堪，不過還是要小心安全喔!新寮瀑布35.JPG新寮瀑布36.JPG新寮瀑布37.JPG 這一路上有著不少大大小小的瀑布。新寮瀑布38.JPG新寮瀑布20.JPG新寮瀑布12.JPG新寮瀑布13.JPG新寮瀑布14.JPG新寮瀑布15.JPG新寮瀑布16.JPG新寮瀑布17.JPG新寮瀑布18.JPG新寮瀑布21.JPG新寮瀑布19.JPG新寮瀑布39.JPG新寮瀑布40.JPG新寮瀑布41.JPG 新寮瀑布56.jpg新寮瀑布42.JPG第二層瀑布是細長型的，瀑布高約60公尺，站在遠遠的地方就能被濺起的水花噴濕，也能感受到氣勢磅礡的壯觀感。新寮瀑布22.JPG新寮瀑布23.JPG新寮瀑布24.JPG新寮瀑布25.JPG新寮瀑布43.JPG新寮瀑布49.JPG下山後我們到冬山工作站旁的森林生態館參觀，雖然是小小的展覽館但內容可真是豐富呢!很多植物的種子和昆蟲動物的標本在這裡都能見識到，讓我在這認識了不少動植物呢!新寮瀑布50.JPG   新寮瀑布51.JPG新寮瀑布52.JPG新寮瀑布53.JPG   旅遊拍攝日期2019/03/24 交通資訊trans.gif檢視較大的地圖   宜蘭地區步道延伸閱讀 宜蘭。五峰旗瀑布順遊聖母朝聖地宜蘭。漫步太平山見晴懷古步道。鳩之澤泡湯好舒壓宜蘭。太平山茂興懷舊步道蹦蹦車穿梭伐木歲月的時光軌道 宜蘭礁溪。林美石磐步道平緩好走宜蘭小太魯閣宜蘭大同。季節限定來去太平山台灣三毛櫸國家步道賞黃葉宜蘭大同。太平山望洋山步道宜蘭大同。太平山見晴懷古步道宜蘭大同。太平山的春天紫葉槭紅通通。毛地黃花開了宜蘭大同。梵梵野溪溫泉宜蘭大同。太平山翠峰湖環山步道(下)宜蘭大同。太平山翠峰湖環山步道(上)宜蘭大同。太平山山林之美 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁，           喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!               點我 →  阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁 

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