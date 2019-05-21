從早黑走到晚黑 誰說可以在中央尖看日出
APR / 2019 單攻中央尖山
里程數 : 全長約 50多公里總爬升 : 5300營地 : 南湖溪山屋、香菇寮營地、中央尖溪山屋水源 : 南湖溪、中央尖溪中央尖山，標高3,705公尺，山形呈尖銳的錐形，為台灣百岳「三尖」之首。在台中縣和平鄉境內，屬於太魯閣國家公園範圍，位於中央山脈北一段與北二段交接處。
DAY ONE路程｜勝光登山口 --> 南湖溪山屋里程數 ｜約 13公里時間｜約6-7 小時高度落差 ｜約 + 1000M - 650M
一大清晨5點台北出發，驅車前往登山口，約莫10點勝光登山口起登。二刷過勝光登山口的陡上，始終沒踏上往中央尖之路，總被外界謠傳挺艱難，也許是還不覺得自己可以抵達。看著228連假的好天氣加上前幾天也沒下雨，只好興奮的探望傳說中CP值又高又低 ，四天才一座的台灣百岳「三尖」之首。雖說排四天算是挺愜意，慢慢走欣賞溪邊湖畔瀑布倒木森林碎石坡，但真回想起來還是不太輕鬆。四天約50多公里、總爬升約5000多，沿途經過各種地形：溯溪攀岩陡升陡下碎石坡。
15:18PM 抵達木竿鞍部，下切南湖溪山屋去程下多少 回程就得補回來
16:22PM 抵達南湖溪山屋儘管海拔2200的溪水冰到發寒，但在山上有源源不絕的水就該慶幸！
南湖溪山屋這邊腹地蠻大，由於連假關係這邊跟菜市場一樣，今天晚上約有20-30頂帳篷。只能說山很遼闊也很小，山屋巧遇網友，寒暄幾句後便搭帳準備晚餐
晚餐 ：親子丼飯
DAY TWO路程｜南湖溪山屋 --> 中央尖溪山屋里程數 ｜約 11 公里時間｜約 6-7 小時高度落差 ｜約 + 800M - 650M
8:00 AM 起登，往中央尖溪山屋若是中央尖單攻四天排程，那第二天將會是最輕鬆的一天，我們睡到自然醒悠閒的吃頓早餐才出發。往中央尖溪木屋，要翻過一座山，上下約8公里的山徑，一開始就是在森林中陡上600m10:07 AM 抵達分水嶺越嶺點，結束陡上這邊稍作休息，也追上比我們早出發的所有山友了！
11 : 35 AM 越過香菇寮營地，抵達中央尖溪一走出森林就看到這個仙境，我想大概也只有有陽光時才這麼美原來令人畏懼三分的中央尖沿路是這麼夢幻溪水一樣是冰的讓人腳疼，大家在這地方廢了很久才繼續前進！
與山友：妙妙
12 : 09 PM 續行接下來大約兩小時溯溪路短，換上涼鞋。有時高繞、有時攀石跳躍、爬上巨木倒樹幹訓練平衡感，循著疊石和布條，雖然是很美的路段但也是很費時費力，但由於現在是枯水期加上前幾天也都沒降雨，水位很低，夥伴更是登山鞋跳著溯完全程！
就算腳底多冰，沿路還是每到令人嘖嘖稱奇，溪水清澈見底啊
13 : 33 PM 轉個彎好像來到大峽谷一樣
13 : 53 PM 前方有高瀑於是高繞，就快抵達山屋了！
14 : 33 PM 中央尖溪山屋這邊腹地也很大，擠一點容納30頂帳篷不是問題，
午餐：總匯三明治超早到營地，剛好今天登頂的大哥要收帳把他的完美營地給我們！選好地搭好帳、在溪邊沖個澡、悠閒的做三明治，等頭髮曬乾。
晚餐：蘑菇起司燉飯
飯後到營地附近瀑布走走，我想若沒穿防寒衣，應該一年四季都不可能有人跳下去游泳。刷牙尿尿後便早早睡去，凌晨12點多得起床....
DAY THREE路程｜ 中央尖溪山屋 --> 中央尖山 --> 南湖溪山屋里程數 ｜約 13公里時間｜約 18小時 ,中間休息4小時高度落差 ｜約 + 1900M - 2000M
與你從早黑走到晚黑的一天12 : 30 AM 鬧鐘響起印象中上一次凌晨 12 點起床是爬志佳陽上雪主，又一次挑戰人體極限？半夢半醒之間聽到鬧鐘聲，前一晚被旁邊山友們吵的睡不太好但精神還算好，換好衣服吃點東西就出發！01 : 15 AM 中央尖山屋出發一開始又是先溯溪，幸好水位低又有巨石踩點免去脫鞋子以及寒冷中浸入溪水的困擾穿著保暖層太熱、只穿防風外套又太冷，只好脫去保暖層加快腳步去得平衡約莫2小時過了溯溪路段，來到碎石坡，陡上海拔的爬升才真正開始幸好半夜前方什麼都看不到，不願面對看不見盡頭的鞍部海拔越高氣溫越低，只有在背風處能稍作休息（不然真的太冷）05 : 30 AM 鞍部, 主東岔路口花了四小時終於爬上鞍部，天色開始變化，休息一分鐘繼續前進希望能趕上日出
晨昏的聖稜線是說為什麼會有中央尖日出這種團？每次奇妙的就會變成快腳團把自己搞累，每天的目標就是追過前一隊再變成第一隊。溯溪玩水時嚷嚷著要紮營在中央尖，下一秒就後悔改成中央尖看日出。06 : 10 AM快到中央尖山頂時上到蛋黃升起，回想了一下上次在山頂看完美日出大概是半年前，我們成為了第一隊登頂的隊伍。
中央尖山 3705m
08 : 05 AM 回到鞍部儘管太陽出來，山上溫度還是非常冷，拍完照趕緊回程回程才發現原來碎石坡是這樣啊！！下溯實在太費力與耗盡人心了，雖然沿途瀑布很美接近中午回到營地，吃個午餐睡個午覺再度出發，今天目標香菇寮or南湖溪山屋
14 : 30 PM 返程又換上涼鞋，回程比想像中快16 : 30 PM 香菇寮重裝回到香菇寮，我心裡是準備想紮營了啦，夥伴們似乎想回到南湖溪山屋？禁不起他們語氣中帶點我不敢走得挑性意味，我一路衝刺回南湖溪山屋！雖然今天已經從清晨一點半走到現在還經歷爬升1500m ，但似乎某種腎上腺素激發你停不下來我想越野跑大概就是這麼一回事19 : 00 PM 南湖溪山屋爬升下降約莫6-700後越過一座山後，漸漸聽到水聲，距離山屋不遠了！今天的山屋半個人沒有，營地任選啦晚餐吃鹹豬肉炒飯+玉米濃湯 （醃製過的鹹豬肉可以放到第三天晚上沒有壞掉購於大賣場）由於天色已晚就懶得拍照了
DAY FOUR路程｜ 南湖溪山屋 --> 勝光登山口里程數 ｜約 13公里時間｜約 4-5 小時高度落差 ｜約 + 700M - 1000M
人總是在苦盡甘來之後，忘了先前的艱辛慶幸昨天有拉回南湖溪山屋，雖然從早黑走到晚黑，但今天可以睡到自然醒、愜意的吃頓早餐，等著昨日紮營在香菇寮山友都回來了，才開始準備收帳篷。
上一個回到木干鞍部，再繼續上回多加屯........好的終於要下山啦，經過多家屯山飄起小雨，腳步從快變成 過度快.......好的莫名又變成第一隊下山的了。中央尖日出團成功感謝山感謝天氣感謝自己感謝你FB: 柯玟曲IG: https://www.instagram.com/christina_k0829/
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