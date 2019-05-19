四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花
五月是賞油桐花的季節，位於新北市四腳亭、瑞芳間的山頂有座舊名為深澳堡壘的四腳亭砲台。砲台兩側分別有四腳亭端的三坑子步道、及瑞芳端的四腳亭步道。平時，這兩條為探訪古蹟的步道，此時因沿途的桐花，也變身為賞桐花的步道。原本交通規劃是在松山火車站搭乘公車1062在瑞芳大寮路下車走到四腳亭砲台，最後走回四腳亭火車站。沒想到…在松山車站前等了很久的1062居然沒座位（因上高速公路，不能站立），無法確定下一班車是否有座位，乾脆改搭火車在四腳亭站下車。因此行程的方向變反了～實際的路線、與時間請參考文末的路線/時間。
四腳亭
每次到瑞芳、或三貂嶺前前總是會經過四腳亭，但…從來沒在這站下車過。今天，終於造訪了這熟悉又陌生的地方。四腳亭地名可追溯清代，當時從基隆
暖暖到瑞芳的路上有座供人休息的四根柱子涼亭，此涼亭被稱為四腳亭。到日治時期因興建四腳亭公學校（今瑞亭國小）時拆除了該涼亭。
▲四腳亭火車站，這次第一次來四腳亭▲
▲主祀神天上聖母媽祖的四腳亭吉安宮▲出了火車站，跨過平交道往吉安宮方向、接者順四腳亭埔路走、過萬瑞快速道路下方，接到三坑子步道。
▲走在四腳亭埔路時眺望對面的五分山▲
▲三坑子步道-停車場▲
▲三坑子步道-停車場旁的洗手間▲
三坑子步道
網路上資料多稱呼此段路線為三坑步道。但沿途地圖上卻標示為『三坑子步道』，因此我仍採用『三坑子步道』稱呼。
▲三坑子步道口附近山坡被丟棄很多垃圾，所以有這告示…▲
▲我們今天將走的，就是地圖上的路線▲由62甲旁的岔路往上走，道路的盡頭就是三坑子步道。由步道口到位於山頂的四腳亭砲台爬升約100公尺（可參考文末的高度表
），這段步道路況還不錯，大都以枕木做出階梯。且全程幾乎都有樹蔭，就算夏日造訪，也可避免直射的陽光。
▲三坑子步道▲
▲三坑子步道▲
▲三坑子步道，過了涼亭步道就比較平緩了▲
▲三坑子步道▲
▲三坑子步道▲沿途不時可見灑落於步道上的桐花。其實，在此春暖花開的季節，山區也很常見正在綻放的山月桃。說到山月桃，還是去年在天溪園-聖人瀑布
時導覽介紹時才認識它。
▲三坑子步道，不時可見灑落在步道上的桐花▲
▲五月的三坑子步道，不時可見灑落在步道上的桐花▲
▲五月的三坑子步道，不時可見灑落在步道上的桐花▲▲飄在半空中的桐花▲▲三坑子步道-山月桃▲
四腳亭砲台
由三坑子步道步道口開始，停停走走約半小時後到了四腳亭砲台。此時，正對面剛好就是待會往瑞芳方向下山的四腳亭步道。一旁則是低砲台砲座區。
▲由三坑子步道登上四腳亭砲台時，對面就是待會下山的四腳亭步道▲
▲四腳亭砲台-低砲台砲座區▲
▲四腳亭砲台-低砲台砲座區▲
▲砲座下方儲存彈藥之用的砲側庫▲
▲於砲側庫內往外看▲四腳亭砲台舊稱『深澳堡壘』，日治時代基隆要塞司令部於1901（明治34年）興建、1903（明治36年）年竣工。後因防衛形式改變於1938（昭和13年）隨基隆要塞縮編除籍。砲台面積約9公頃（90,117平方公尺），有一座高砲台、兩座低砲台，砲台為石造結構，每座砲臺各配兩門加農砲，總共六門砲。掩蔽部為拱券結構，拱券頂上設有排氣陶管、另有彈廠、裝藥調製所、炸藥填實所等共同使用空間。目前為新北市佔地最廣、規模最大的砲台類古蹟（另一處為滬尾砲台）。於2001年被新北市政府列為新北市三級古蹟。也是臺灣現存規模最大、保存最完整的內陸型砲台古蹟。
▲通往高砲台砲座區的階梯。在掩蔽部另一端另有斜坡可到高砲台砲座區▲
▲四腳亭砲台-掩蔽部▲
▲由掩蔽部到高砲台砲座區途經一處斜坡上的油桐花▲此處位於基隆港東南方，站在高砲台砲座區感覺離九份、深澳比較近，離基隆港較遠。且砲座方向也是朝向九份一帶。不過，因周遭樹木茂盛，視野不是很好。
▲高砲台砲座區的視野已被周遭植物遮蔽▲
▲高砲台砲座區指揮官觀測處。站在裡面，現在已經看不到遠處▲查資料才知道四腳亭砲台早年為基隆港要塞防禦體系中唯一非海防的內陸砲臺和堡壘，設置的目的在於護衛基隆港灣、防止敵軍由澳底及宜蘭方向登陸。兼具比鄰堡壘側防的功能。（抵抗日本接收台灣統治的乙未戰爭時，日軍就是由今新北市貢寮區登陸，越過三貂嶺進入瑞芳，再攻入基隆）有資料顯示，清法戰爭期間，法軍在1884進攻臺灣時，當時法軍地圖上已標記這個地方是『中國的堡壘』（FortChinois）。
▲四腳亭砲台-監守衛舍▲
▲四腳亭砲台-廁圊（廁所）▲
▲四腳亭砲台-彈廠，裝置彈藥之處▲
四腳亭步道
將整個四腳亭砲台繞了一圈後完成了古蹟巡禮後，循四腳亭步道往瑞芳方向下山。看地圖，原以為有路可以通往瑞芳，但最後沒找到路…相較於剛剛的三坑子步道，四腳亭步道的路況稍微差了一些，特別是接近砲台區的上半部。步道旁的芒草、植物非常茂盛，感覺都已經逼近步道。另外，也要注意腳下的枕木。有些枕木已經爛了，要小心不要踩空。
▲四腳亭步道，上半部為原始山徑▲
▲四腳亭步道，慢慢出現了階梯，但要小心已經腐爛的枕木▲途中有個小岔路，走入後馬上有個過港山觀景台，此地視野非常好，不妨稍做停留、欣賞風景～
▲四腳亭步道-過港山觀景台▲
▲四腳亭步道-過港山觀景台，遠方為九份雞籠山、金瓜石無耳茶壺山、半平山…▲越往山下走，步道下半部的路況慢慢轉好，且油桐花花況也很好。多段山路都已鋪滿五月雪～
▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲
▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲
▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲
▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲
▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲
▲有沒有覺得哪兒怪怪的？？ XD▲
顏家古厝
原以為顏家古厝這邊有通往瑞芳的路，想走到瑞芳車站享用美食。但回到登山
口卻發現無路可走。於是我們朝南走產業道路，經過公墓區停車場旁的登山口、經國芳橋，最後走到大寮路。準備搭公車去瑞芳。
▲四腳亭步道-顏家古厝▲
▲四腳亭步道-顏家古厝登山口▲
▲左邊是山路，右邊走到底是民宅。民宅旁即為顏家古厝登山口。我們剛剛是由右邊出來▲
▲春天的植物好綠，凸顯了瓢蟲▲
▲春天的植物好綠，凸顯了瓢蟲▲
▲尾隨的狗兒，不知為何每次看到黑狗，都覺得他們的表情好憂鬱▲但…剛到大寮路，往台北方向的1062公車卻來了，天意如此只好告別瑞芳美食直接回台北了～
參考資料
路線/時間
四腳亭車站(09:12) > 吉安宮(09:15) > 四腳亭埔路(09:42) > 公廁(09:47) > 步道口(09:55) > 涼亭(10:15) > 四腳亭砲台(10:24) > 高砲台區(10:50) > 過港山觀景平台(11:34) > 叉路(11:59) > 四腳亭叉(12:07) > 古厝登山口(12:13) > 停車場(12:25) > 馬路(12:38) > 國芳橋(12:41) > 大寮路(12:45)此次行程GPS記錄約7.6公里，含拍照、休息花費約三個半小時。
完整照片四腳亭砲台-三坑子步道-完整照片
高度表
點下方高度表，可瀏覽較大的高度表圖檔
▲四腳亭砲台-三坑步道-2019-05-05-Altitude-Chart▲
四腳亭砲台-三坑子步道GPX軌跡、地圖
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