親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

立榮5月28起停飛恆春 「名存實亡」的唯一定期航線告終

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00健行筆記

五月是賞油桐花的季節，位於新北市四腳亭、瑞芳間的山頂有座舊名為深澳堡壘的四腳亭砲台。砲台兩側分別有四腳亭端的三坑子步道、及瑞芳端的四腳亭步道。平時，這兩條為探訪古蹟的步道，此時因沿途的桐花，也變身為賞桐花的步道。原本交通規劃是在松山火車站搭乘公車1062在瑞芳大寮路下車走到四腳亭砲台，最後走回四腳亭火車站。沒想到…在松山車站前等了很久的1062居然沒座位（因上高速公路，不能站立），無法確定下一班車是否有座位，乾脆改搭火車在四腳亭站下車。因此行程的方向變反了～實際的路線、與時間請參考文末的路線/時間

四腳亭

每次到瑞芳、或三貂嶺前前總是會經過四腳亭，但…從來沒在這站下車過。今天，終於造訪了這熟悉又陌生的地方。四腳亭地名可追溯清代，當時從基隆暖暖到瑞芳的路上有座供人休息的四根柱子涼亭，此涼亭被稱為四腳亭。到日治時期因興建四腳亭公學校（今瑞亭國小）時拆除了該涼亭。47028321634_01592568a8_c.jpg▲四腳亭火車站，這次第一次來四腳亭▲40851435563_de3da61f7c_c.jpg▲主祀神天上聖母媽祖的四腳亭吉安宮▲出了火車站，跨過平交道往吉安宮方向、接者順四腳亭埔路走、過萬瑞快速道路下方，接到三坑子步道。47028320854_ef35815363_c.jpg▲走在四腳亭埔路時眺望對面的五分山▲40851434663_6f7011344d_c.jpg▲三坑子步道-停車場▲47028320604_b120471a8c_c.jpg▲三坑子步道-停車場旁的洗手間▲

三坑子步道

網路上資料多稱呼此段路線為三坑步道。但沿途地圖上卻標示為『三坑子步道』，因此我仍採用『三坑子步道』稱呼。47028320044_3951ef0071_c.jpg▲三坑子步道口附近山坡被丟棄很多垃圾，所以有這告示…▲46901593385_e2b5863f3d_c.jpg▲我們今天將走的，就是地圖上的路線▲由62甲旁的岔路往上走，道路的盡頭就是三坑子步道。由步道口到位於山頂的四腳亭砲台爬升約100公尺（可參考文末的高度表），這段步道路況還不錯，大都以枕木做出階梯。且全程幾乎都有樹蔭，就算夏日造訪，也可避免直射的陽光。46901592115_4ebf7bc49a_c.jpg▲三坑子步道▲47765736512_74be31412f_c.jpg▲三坑子步道▲46901772265_78ff562dc9_c.jpg▲三坑子步道，過了涼亭步道就比較平緩了▲32874348007_36e3cf2e73_c.jpg▲三坑子步道▲32874349297_8f33c44685_c.jpg▲三坑子步道▲沿途不時可見灑落於步道上的桐花。其實，在此春暖花開的季節，山區也很常見正在綻放的山月桃。說到山月桃，還是去年在天溪園-聖人瀑布時導覽介紹時才認識它。46901592515_160a9d49a8_c.jpg▲三坑子步道，不時可見灑落在步道上的桐花▲46901590805_060ea03418_c.jpg▲五月的三坑子步道，不時可見灑落在步道上的桐花▲

分享

47765734702_64935b16e0_c.jpg▲五月的三坑子步道，不時可見灑落在步道上的桐花▲46901590275_d253058402_c.jpg▲飄在半空中的桐花▲47028874934_2a59892a50_c.jpg▲三坑子步道-山月桃▲

四腳亭砲台

由三坑子步道步道口開始，停停走走約半小時後到了四腳亭砲台。此時，正對面剛好就是待會往瑞芳方向下山的四腳亭步道。一旁則是低砲台砲座區。32874576777_a8c7ededfe_c.jpg▲由三坑子步道登上四腳亭砲台時，對面就是待會下山的四腳亭步道▲33940912938_234b07d333_c.jpg▲四腳亭砲台-低砲台砲座區▲47818181411_f09928d2a9_c.jpg▲四腳亭砲台-低砲台砲座區▲47818180301_f556fb970d_c.jpg▲砲座下方儲存彈藥之用的砲側庫▲46901784515_9e1a4af8d4_c.jpg▲於砲側庫內往外看▲四腳亭砲台舊稱『深澳堡壘』，日治時代基隆要塞司令部於1901（明治34年）興建、1903（明治36年）年竣工。後因防衛形式改變於1938（昭和13年）隨基隆要塞縮編除籍。砲台面積約9公頃（90,117平方公尺），有一座高砲台、兩座低砲台，砲台為石造結構，每座砲臺各配兩門加農砲，總共六門砲。掩蔽部為拱券結構，拱券頂上設有排氣陶管、另有彈廠、裝藥調製所、炸藥填實所等共同使用空間。目前為新北市佔地最廣、規模最大的砲台類古蹟（另一處為滬尾砲台）。於2001年被新北市政府列為新北市三級古蹟。也是臺灣現存規模最大、保存最完整的內陸型砲台古蹟。47028784054_54871d7433_c.jpg▲通往高砲台砲座區的階梯。在掩蔽部另一端另有斜坡可到高砲台砲座區▲46901955035_a31a0676b4_c.jpg▲四腳亭砲台-掩蔽部▲46901954655_6a7be7fcd4_c.jpg▲由掩蔽部到高砲台砲座區途經一處斜坡上的油桐花▲此處位於基隆港東南方，站在高砲台砲座區感覺離九份、深澳比較近，離基隆港較遠。且砲座方向也是朝向九份一帶。不過，因周遭樹木茂盛，視野不是很好。47028776714_c602e35acc_c.jpg▲高砲台砲座區的視野已被周遭植物遮蔽▲47028777654_1669613119_c.jpg▲高砲台砲座區指揮官觀測處。站在裡面，現在已經看不到遠處▲查資料才知道四腳亭砲台早年為基隆港要塞防禦體系中唯一非海防的內陸砲臺和堡壘，設置的目的在於護衛基隆港灣、防止敵軍由澳底及宜蘭方向登陸。兼具比鄰堡壘側防的功能。（抵抗日本接收台灣統治的乙未戰爭時，日軍就是由今新北市貢寮區登陸，越過三貂嶺進入瑞芳，再攻入基隆）有資料顯示，清法戰爭期間，法軍在1884進攻臺灣時，當時法軍地圖上已標記這個地方是『中國的堡壘』（FortChinois）。47028821004_b7324ed8a7_c.jpg▲四腳亭砲台-監守衛舍▲32874542037_262ee49110_c.jpg▲四腳亭砲台-廁圊（廁所）▲47028817514_efd5fecb70_c.jpg▲四腳亭砲台-彈廠，裝置彈藥之處▲

四腳亭步道

將整個四腳亭砲台繞了一圈後完成了古蹟巡禮後，循四腳亭步道往瑞芳方向下山。看地圖，原以為有路可以通往瑞芳，但最後沒找到路…相較於剛剛的三坑子步道，四腳亭步道的路況稍微差了一些，特別是接近砲台區的上半部。步道旁的芒草、植物非常茂盛，感覺都已經逼近步道。另外，也要注意腳下的枕木。有些枕木已經爛了，要小心不要踩空。40851955493_ea68b293b1_c.jpg▲四腳亭步道，上半部為原始山徑▲40851953913_ab51c0e9a5_c.jpg▲四腳亭步道，慢慢出現了階梯，但要小心已經腐爛的枕木▲途中有個小岔路，走入後馬上有個過港山觀景台，此地視野非常好，不妨稍做停留、欣賞風景～32874587637_f0795b79ff_c.jpg▲四腳亭步道-過港山觀景台▲32874577197_7ddf180d7a_c.jpg▲四腳亭步道-過港山觀景台，遠方為九份雞籠山、金瓜石無耳茶壺山、半平山…▲越往山下走，步道下半部的路況慢慢轉好，且油桐花花況也很好。多段山路都已鋪滿五月雪～32874587057_76436e1972_c.jpg▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲32874586417_47bec048e8_c.jpg▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲40851951083_da63eee803_c.jpg▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲47028869264_0fa5e55948_c.jpg▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲32874584517_771dc46afc_c.jpg▲沿途不少油桐花灑落於步道上▲40851951613_efe026a571_c.jpg▲有沒有覺得哪兒怪怪的？？ XD▲

顏家古厝

原以為顏家古厝這邊有通往瑞芳的路，想走到瑞芳車站享用美食。但回到登山口卻發現無路可走。於是我們朝南走產業道路，經過公墓區停車場旁的登山口、經國芳橋，最後走到大寮路。準備搭公車去瑞芳。47028874004_1d3d32f0bb_c.jpg▲四腳亭步道-顏家古厝▲47028870814_24f232f147_c.jpg▲四腳亭步道-顏家古厝登山口▲47028873594_d1ef79d2c3_c.jpg▲左邊是山路，右邊走到底是民宅。民宅旁即為顏家古厝登山口。我們剛剛是由右邊出來▲47028873034_79d4a293d7_c.jpg▲春天的植物好綠，凸顯了瓢蟲▲47028872764_6888f5018a_c.jpg▲春天的植物好綠，凸顯了瓢蟲▲47028872574_95f280f9af_c.jpg▲尾隨的狗兒，不知為何每次看到黑狗，都覺得他們的表情好憂鬱▲但…剛到大寮路，往台北方向的1062公車卻來了，天意如此只好告別瑞芳美食直接回台北了～

參考資料

路線/時間

四腳亭車站(09:12) > 吉安宮(09:15) > 四腳亭埔路(09:42) > 公廁(09:47) > 步道口(09:55) > 涼亭(10:15) > 四腳亭砲台(10:24) > 高砲台區(10:50) > 過港山觀景平台(11:34) > 叉路(11:59) > 四腳亭叉(12:07) > 古厝登山口(12:13) > 停車場(12:25) > 馬路(12:38) > 國芳橋(12:41) > 大寮路(12:45)此次行程GPS記錄約7.6公里，含拍照、休息花費約三個半小時。

完整照片

四腳亭砲台-三坑子步道-完整照片

高度表

點下方高度表，可瀏覽較大的高度表圖檔47765639852_37af97a599_c.jpg▲四腳亭砲台-三坑步道-2019-05-05-Altitude-Chart▲

四腳亭砲台-三坑子步道GPX軌跡、地圖

步道基隆登山

健行筆記

健行筆記分享好文章、新聞和豐富的步道資料庫；讓一個感動成為行動，走進自然、走出健康生活。

相關新聞

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30

成就達成！５人５天５座百岳「能高安東軍」台灣最美的縱走路線

2019-04-06 22:00

從海到山的彼端：奇萊南華　震懾心頭的那道光！

2019-04-02 23:55

小朋友好厲害！這樣的岩壁都不怕「鳶嘴與稍來O型」

2019-03-29 08:15

他的「台灣百岳」全紀錄！山友拍手叫好的壯觀相簿

2019-03-23 22:00

影／南南山語首部曲「利嘉鬼域」精華短片與心得分享

2019-03-07 16:00

北大武山-我的完百日誌

2019-03-07 07:55

登山「北大武山」走跳羚羊 Trip Antelope

2019-03-04 08:00

與大地約會的時光「月之鏡」行略

2019-03-03 15:10

你未曾見的嘉明湖！跟著莫名去旅行：生態、奇景，這才是嘉明的味道

2019-03-03 09:00

大鹿林道九九線登大霸群峰

2019-02-26 21:00

「合歡山群峰」七年全紀錄　令人感動的台灣美好山林

2019-02-26 15:31

台灣小百岳#031-鵝公髻山

2019-02-23 09:00

鐵杉與雲海的驚奇之旅 海拔不高卻很有個性的「北大武山」

2019-02-22 07:55

玉里瓦拉米步道－再見黃喉貂 活潑在草皮上跳躍著

2019-02-18 15:25

楓紅林道 & 柔美草原的完美呈現～～ 奇萊．南華！

2019-02-09 09:30

合歡越嶺舊道昆陽武嶺段~台14甲線的平行空間

2019-02-07 14:40

野行．也行－豐山千人洞探險趣

2019-02-04 14:00

黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】

2019-01-30 12:30

我要去嘉明湖！2019新年嘉明湖四天三夜樂活登山全紀錄

2019-01-23 07:55

期待～～繽紛的白色饗宴 ⋯ 雪山

2019-01-22 22:00

北大武劇場

2019-01-12 22:00

G哥／9月傷後第一戰「雪山西稜」多日行程　領略登頂美景

2019-01-02 19:01

3萬字超深度分享／嘉明湖夢想之旅

2018-12-23 21:00

台灣百岳／美麗的大草原「奇萊南華」浩浩蕩蕩3台車24人團

2018-12-14 12:00

踏上「奇萊主北」望著絶美日出　金黃色稜線！

2018-12-10 12:00

魔幻無窮的路線！「神魔塚一日」中級山縱走　

2018-12-08 09:00
看更多

熱門文章

淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

2019-05-15 17:45

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

老街、生態公園、太平紅橋 遊桃園三坑鐵馬道油桐花徑

2019-05-09 07:24

極限登峰台灣版！ 登山家呂忠翰無氧登頂共5座巨峰

2019-05-16 09:56

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

平溪「幼坑古道」的２種風情玩法！白天觀瀑布、晚上賞螢火蟲

2019-05-10 16:30

從台灣百岳到海外攀登—實戰篇(上)

2019-05-13 13:55

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

基隆黃金十稜之首「雷霆峰」登上山頂看港灣美景

2019-05-09 15:23

視野超遼闊！阿朗壹古道輕鬆行

2019-05-11 08:30

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

芳草碧連天~草山秘境連走

2019-05-14 08:25

在地中海島「克里特」健行，走過石板、羊群最後跳進藍綠愛琴海

2019-05-18 16:38

桃園「小粗坑古道」獨身賞桐花去！

2019-05-17 21:30

3輛大巴123人！大批山友攻「溪頭九連峰縱走」

2019-05-12 08:00

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

綠島「3條休閒步道」山坡、海景的完美結合

2019-04-28 11:23

深山猶有讀書聲！斯可巴古道、馬崙山O走

2019-05-15 16:15

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

玉山前峰突破極限 「我們與玉山的距離」

2019-05-18 07:05

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

嘉義「蘭潭筍寮步道、紅毛埤山」適合閤家一同健行

2019-05-14 15:00

苗栗絕佳「賞桐步道」漫步在國道一號的平行空間！

2019-05-02 21:00

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30

在「水漾森林」裡拍浪漫婚紗　濃霧與森林很是夢幻

2019-05-05 21:30

桃園。大溪十一指古道包場賞桐花

2019-05-02 21:30

走向珠穆朗瑪─Part8 馬卡魯高地營　還是不忘喝口珍珠奶茶！

2019-05-10 15:43

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

【健行筆記】爬山健行裝備偏好大對決 結果出爐！

2019-04-27 12:25

音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知　讓露營更方便

2019-05-01 22:00

九棚∣ 鼻頭草原 八瑤灣真美 揭開神秘面紗瞬間 秘境Ⅱ

2019-04-20 08:00

網友分享！你的高山症藥隊友可以吃嗎？

2019-05-11 09:30

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

「豐阿O型縱走」千人洞、水漾森林、眠月線

2019-05-01 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top