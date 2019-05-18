玉山前峰突破極限 「我們與玉山的距離」

2019-05-18 07:05 健行筆記 健行筆記李斯特



李老師最近淚腺很發達………看完十集「我們與惡的距離」,有著數不盡次數的熱淚盈眶,怎麼有這麼高潮迭起,精緻感人的好戲劇啊!（路人甲：離題囉！這跟玉山前峰有什麼關係?）（李老師：真的很好看,路人也快去看!!）經歷過讓人痛不欲生 神摧意殘的漫長石瀑後,帶著被狠狠折磨過的身心登上玉山前峰,那一刻眼前竟是撥開雲霧 龐然巍峨的玉山群峰,李老師一時之間居然再次熱淚盈眶, 在山之巔撒下男兒淚!有些事不做不會怎樣 但做了會很不一樣沒有看過「我們與惡的距離」不會怎樣,但看過「我們與惡的距離」後 你的想法會不一樣,(路人乙:又離題了 這跟玉山前峰有什麼關係??)(李老師:就是很好看啊!記得要去看喔!!)沒有咬緊牙根,吃盡苦頭登上玉山不會怎樣,但突破極限登上玉山之巔後,你會很不一樣,只是這次不是千元大鈔上的玉山主峰,而是更嗆辣的玉山前峰!想進入玉山群峰的範圍可不是件簡單的事,要先在國家公園網站申請入園證明,再去警政署網站申請入山證明,到了上東埔停車場要先步行到警察隊繳交入山證明,再到隔壁的塔塔加管理站驗明身分,真的很麻煩!! 完成煩人的手續後就能搭接駁車前往玉山登山口了,接駁車每人收費100元,當然你也可以步行1小時前往登山口每次站在玉山登山口總會有雀躍期待的心情,彷彿就要走進神秘的聖境中 通往玉山的步道是貨真價實的五星級步道,路徑平緩好走,沿途景觀壯麗 即使是光禿的崩塌地形,也不會讓人心生恐懼,因為美景完全轉移了你的焦點 背後是渾圓厚重的麟趾山,空氣清新到連麟趾山上的山友都隱約可見 眼前則是綿延不盡的層巒疊嶂,百岳等級的山峰果真加倍的壯觀雄偉 飄渺的雲氣,遼闊的山巒,點綴一抹盛開的紅毛杜鵑,一抹醒目卻又夢幻的粉紅春光 這麼難能可貴的五星級美景,一定要留下自己的巧笑倩影的!! 高山松柏景觀也不會缺席,蒼勁的樹根在地面上篆刻出生命的流動 走著走著就到達著名的孟祿亭,名氣很大的孟祿亭,造型很簡單,卻有一種百聞不如一見的興奮感 愈往深山裡走,路徑就愈天然,依舊只有和緩的上下坡度 高山的天氣永遠是詭譎多變,突然之間整片山頭已經籠罩在白茫茫的雲霧中,李老師心情又沮喪起來了,怎麼每次百岳行程都只能與白霧為伴,天鵝啊~~~何時才能賜給我壯麗無極限的山景啊?? 套句「我們與惡的距離」中的台詞,「人生近看是悲劇 遠看卻是喜劇」在起霧的山中,遠看是一面白牆 近看卻是一面畫布,層次分明的綠 鮮活了眼裡的映象 一路暖身到2.7公里處就要注意了,玉山前峰的登山口低調的躲在路旁,來吧!!前所未有的挑戰即將出現~~ 登上玉山前峰的山徑只有800公尺,但是絕無冷場 毫無喘息空間,一開始就是踩著土石小徑直接陡上 天氣狀況愈來愈不妙,抬頭望去只見二棵枯木佇立在白霧中,有種山雨欲來的味道 出現需要藉助鐵鍊的陡上坡,不過這裡只是牛刀小試,後面還有更嗆辣的!!! 顛簸的路徑讓人喘吁吁,霧霾的天氣讓人心慌慌,所幸二旁還有大爆炸的玉山杜鵑 嬌嫩柔美的玉山杜鵑蔓延在高山之巔,為台灣的高山之美寫下另一頁傳奇,讓人見一次就愛一次 還有台灣馬醉木那小巧迷人的花串,台灣的高山竟是如此繽紛多彩 來了!令人聞風喪膽 膽顫心驚 驚天動地的石瀑出現了!!戴起你的手套,收起你的登山杖,接下來的歷程準備手腳並用往上爬 前段是稜角分明的大岩石,沒有任何路徑可以行走,只能循著岩石上的指標往上前進!! 抬頭往上是沒有盡頭的岩石堆,壓低身體小心跨越一塊又一塊的岩石,雖然很累 卻比單調的踩階梯有趣多了 最有效率的走法就是低著頭,像是貞子般緩緩的匍匐前進別忘了也要抬頭確認方向,否則很容易衝過頭 爬錯方向 每一分一秒都是煎熬,每一尺一寸都是挑戰,隨時停下腳步休息一下,並且為自己加油打氣一下!! 再怎麼艱辛困苦的路段終究會結束的,終於眼前不再是灰撲撲的岩石堆,然而天空開始飄下雨絲,就在終點前,李老師的內心有些動搖了,為了安全是不是要撤退?? 細雨霏霏中 還有最後一個大魔王關卡高約10公尺的陡峭岩壁,垂直而平滑,只有一條鐵鍊從天而降,你得想辦法靠著這條鐵鍊攀爬上去, 也許你會像「我們與惡的距離」中宋喬安說的,「我~過~不~去~~啊~~~」你絕對可以的!就像「我們與惡的距離」裡的角色,每個人都有人生中的障礙與困境,只要面對它 接受它 迎向它 挑戰它,不管多大的困境終究能被克服一腳跨上玉山前峰的山頂,居然不是白茫茫的一片白牆,而是巍峨磅礡的玉山西峰矗立眼前,好美 好壯觀 好感動說時遲那時快,李老師鼻子一酸 眼眶一熱,感動的熱淚馬上奪眶而出!!