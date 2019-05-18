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玉山前峰突破極限 「我們與玉山的距離」

2019-05-18 07:05健行筆記 健行筆記李斯特

李老師最近淚腺很發達………看完十集「我們與惡的距離」,有著數不盡次數的熱淚盈眶,怎麼有這麼高潮迭起,精緻感人的好戲劇啊!（路人甲：離題囉！這跟玉山前峰有什麼關係?）（李老師：真的很好看,路人也快去看!!）經歷過讓人痛不欲生　神摧意殘的漫長石瀑後,帶著被狠狠折磨過的身心登上玉山前峰,那一刻眼前竟是撥開雲霧　龐然巍峨的玉山群峰,李老師一時之間居然再次熱淚盈眶,　在山之巔撒下男兒淚!有些事不做不會怎樣　但做了會很不一樣沒有看過「我們與惡的距離」不會怎樣,但看過「我們與惡的距離」後 你的想法會不一樣,(路人乙:又離題了 這跟玉山前峰有什麼關係??)(李老師:就是很好看啊!記得要去看喔!!)沒有咬緊牙根,吃盡苦頭登上玉山不會怎樣,但突破極限登上玉山之巔後,你會很不一樣,只是這次不是千元大鈔上的玉山主峰,而是更嗆辣的玉山前峰!想進入玉山群峰的範圍可不是件簡單的事,要先在國家公園網站申請入園證明,再去警政署網站申請入山證明,到了上東埔停車場要先步行到警察隊繳交入山證明,再到隔壁的塔塔加管理站驗明身分,真的很麻煩!!b4caa9912a82c7db11d0a1f3a2ec90ee.jpg完成煩人的手續後就能搭接駁車前往玉山登山口了,接駁車每人收費100元,當然你也可以步行1小時前往登山口每次站在玉山登山口總會有雀躍期待的心情,彷彿就要走進神秘的聖境中dfdbb5ac701666f9322f58f5a157bfc8.jpg通往玉山的步道是貨真價實的五星級步道,路徑平緩好走,沿途景觀壯麗005381795236413c410446a89ad74a06.jpg即使是光禿的崩塌地形,也不會讓人心生恐懼,因為美景完全轉移了你的焦點ce7a587f6168bef99a09e3c23ef50d0c.jpg背後是渾圓厚重的麟趾山,空氣清新到連麟趾山上的山友都隱約可見4d921aeeb5e1417dd133243fb7e2a056.jpg眼前則是綿延不盡的層巒疊嶂,百岳等級的山峰果真加倍的壯觀雄偉d425fc1b9a075a6469f99c96af8d9c83.jpg飄渺的雲氣,遼闊的山巒,點綴一抹盛開的紅毛杜鵑,一抹醒目卻又夢幻的粉紅春光0d4e12dd51efc0994c28a062d7829727.jpg這麼難能可貴的五星級美景,一定要留下自己的巧笑倩影的!!8caacdd25ad711cf9d3fd0df955ed775.jpg高山松柏景觀也不會缺席,蒼勁的樹根在地面上篆刻出生命的流動b6e7f90f77ca50a50302b547f7a79f25.jpg走著走著就到達著名的孟祿亭,名氣很大的孟祿亭,造型很簡單,卻有一種百聞不如一見的興奮感a223c01c07e15d6bea33306d08b626f1.jpg愈往深山裡走,路徑就愈天然,依舊只有和緩的上下坡度0cb534c02170310e76d4f00c2823bfe4.jpg高山的天氣永遠是詭譎多變,突然之間整片山頭已經籠罩在白茫茫的雲霧中,李老師心情又沮喪起來了,怎麼每次百岳行程都只能與白霧為伴,天鵝啊~~~何時才能賜給我壯麗無極限的山景啊??7d71ebbcf31f8e3682701ae86d6d767c.jpg套句「我們與惡的距離」中的台詞,「人生近看是悲劇 遠看卻是喜劇」在起霧的山中,遠看是一面白牆 近看卻是一面畫布,層次分明的綠 鮮活了眼裡的映象ce8ac84217cb4fa48de8ef160136b777.jpg一路暖身到2.7公里處就要注意了,玉山前峰的登山口低調的躲在路旁,來吧!!前所未有的挑戰即將出現~~7861fb0e6d6f7ad53e12d5b828a2fb44.jpg登上玉山前峰的山徑只有800公尺,但是絕無冷場 毫無喘息空間,一開始就是踩著土石小徑直接陡上e97806db358be52cf94cba2abc930bbc.jpg天氣狀況愈來愈不妙,抬頭望去只見二棵枯木佇立在白霧中,有種山雨欲來的味道7d0daae6bdb1d882b5bbe575255d82a7.jpg出現需要藉助鐵鍊的陡上坡,不過這裡只是牛刀小試,後面還有更嗆辣的!!!e7d0277179447160ff81e573213d9eda.jpg顛簸的路徑讓人喘吁吁,霧霾的天氣讓人心慌慌,所幸二旁還有大爆炸的玉山杜鵑21d1fb9b58b6f69da0000fd0d7d048da.jpg嬌嫩柔美的玉山杜鵑蔓延在高山之巔,為台灣的高山之美寫下另一頁傳奇,讓人見一次就愛一次8d0e767dd63ec4964d4edcdba623104c.jpg還有台灣馬醉木那小巧迷人的花串,台灣的高山竟是如此繽紛多彩31d65b3d339cee0f5b57b1ce70e78535.jpg來了!令人聞風喪膽 膽顫心驚 驚天動地的石瀑出現了!!戴起你的手套,收起你的登山杖,接下來的歷程準備手腳並用往上爬2af4f0e728795a670f8ea23580eb6056.jpg前段是稜角分明的大岩石,沒有任何路徑可以行走,只能循著岩石上的指標往上前進!!f030ee173d57bbcc6172d709cc0557ef.jpg抬頭往上是沒有盡頭的岩石堆,壓低身體小心跨越一塊又一塊的岩石,雖然很累 卻比單調的踩階梯有趣多了aa191ec218af9a16cd5953ef4dff6075.jpg最有效率的走法就是低著頭,像是貞子般緩緩的匍匐前進別忘了也要抬頭確認方向,否則很容易衝過頭 爬錯方向be0df7fc27c2144a0b0d5cadd7160be6.jpg每一分一秒都是煎熬,每一尺一寸都是挑戰,隨時停下腳步休息一下,並且為自己加油打氣一下!!be591e13302e91b2ec0ac29b78ba79d0.jpg再怎麼艱辛困苦的路段終究會結束的,終於眼前不再是灰撲撲的岩石堆,然而天空開始飄下雨絲,就在終點前,李老師的內心有些動搖了,為了安全是不是要撤退??a7d1977fdaf310f0acd36ffa7d262a95.jpg細雨霏霏中 還有最後一個大魔王關卡高約10公尺的陡峭岩壁,垂直而平滑,只有一條鐵鍊從天而降,你得想辦法靠著這條鐵鍊攀爬上去,85767a89a7726e6b15d7bf762309f287.jpg也許你會像「我們與惡的距離」中宋喬安說的,「我~過~不~去~~啊~~~」你絕對可以的!就像「我們與惡的距離」裡的角色,每個人都有人生中的障礙與困境,只要面對它 接受它 迎向它 挑戰它,不管多大的困境終究能被克服一腳跨上玉山前峰的山頂,居然不是白茫茫的一片白牆,而是巍峨磅礡的玉山西峰矗立眼前,好美 好壯觀 好感動說時遲那時快,李老師鼻子一酸 眼眶一熱,感動的熱淚馬上奪眶而出!!

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玉山前峰的山頂腹地不大,也沒有可以遮風避雨的地方,但有無敵的視野與展望,玉山群峰與稜線盡收眼底,此時此刻才能真正體會苦盡甘來的快樂!!f13fed2638c47a9b5e895fd4f1b73f03.jpg不過也沒辦法在山頂待太久,回程還有一段煎熬身心的考驗大魔王依舊是大魔王,拉著鐵鍊攀上垂直平滑的岩壁,需要體力與技巧,但拉著鐵鍊攀下垂直平滑的岩壁,則需要勇氣克服心中的障礙00c00dafcb7bd406b8f0010c5def66dd.jpg要在猙獰險峻的岩石堆中往下攀爬,必須換成大法師式的攀爬姿勢,雙手往後托住身體,臉部朝上 四肢輪流往下移動,必要的時候連屁股也要拿出來用!!!10ce6f0860d662ecab83630d2a3192da.jpg回程絕對也是一場漫長艱辛的苦戰,但卻有截然不同的心情,今天的玉山居然一反常態,沒有在午後全面籠罩一層濃霧,反而撥雲見日 高山雲海氣勢登場26af84fc394c31186e0dfc80e94c7451.jpg一抬頭就看見美不勝收的高山雲海,整個人心情就跟著飛揚起來,忍不住走個幾步就停下來拼命拍照,這是一定要的,能目睹這樣的極品曠世美景可是三生有幸呢!!738cd72ab5680480c1565170c5375ff7.jpg就算帶著好心情欣賞美景,但不停的跨越岩石仍然是體力的考驗,所以看到上山時暫時擱置一旁的登山杖,心情難免又激動了,因為硬梆梆的石瀑結束了!!歐耶~~~~43a488afbbd2f354fb72892389dd3a77.jpg除了壯麗的山峰 浩瀚的雲海,還有漫山遍野盛開的杜鵑,把翠綠山頭點綴的更有風采999854c230e2bb57bbfaea5d525e10d3.jpg白霧退散後,玉山南峰也氣勢登場,謝天謝地,今天李老師的運氣實在太好了!!e12b1c5960791a046981f7fd194a04a7.jpg高山上的天氣就是瞬息萬變,山谷中風起雲湧,奔騰的雲海很快就席捲而來,很快的就要再次陷入白茫茫的五里霧中7e08b0a1816be1ca99c6bf4751a76a11.jpg再次走回登山口附近的二棵枯樹,上山時 在濃霧封鎖下是一片淒苦荒涼,但此時 在翻騰雲海的陪襯下,竟是超然脫俗 恍如仙境1e5b1aab38c2efe64770d004700acf54.jpg就這樣一路看著壯闊的景色,在讚嘆聲中結束這鍛鍊心志的陡峭石瀑從一開始的緊張 焦慮 擔憂 惶恐,一步一步的往前邁進,一點一點的接近目標,就像「我們與惡的距離」的勵志台詞,「希望就在雲的後面」你要先剝開那層遮蔽的雲 ,才能看見後面的希望剩下的路程就只要輕鬆的享受山林的美妙享受金翼白眉的俏皮靈動,彷彿是高山上的小霸王,隨時在你的身邊低飛跳躍,完全沒在怕你的!!ea1a763c4670d322b117c3627b48d82e.jpg享受含苞待放的阿里山龍膽,晶瑩透亮的藍色花苞像是鑲在山壁上的水晶288b5c8778487b42aa4194cdc806ee06.jpg享受精緻秀氣的雪山堇菜 ,欣賞台灣高山在地花草的姿色8a252feb29b66e0933039fb395ac9138.jpg有些事不做不會怎樣 但做了會很不一樣看完了十集的「我們與惡的距離」後,才發現原來我們與惡的距離都這麼接近,也許我們在不知不覺中也成了助紂為虐的惡人費盡心思 咬緊牙根登上玉山前峰後,再次拉近我們與台灣山林的距離,台灣山林之美 還真是美到無極限,玉山群峰等著吧!李老師會一座一座的拉近彼此的距離!!

玉山登山美景

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