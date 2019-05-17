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旅客注意！遠航因這因素 明起暫時停飛長灘島等3國際線

身為網紅 焦糖哥哥的名字不是你的名字？

桃園「小粗坑古道」獨身賞桐花去！

2019-05-17 21:30健行筆記 健行筆記阿珠珠

小粗坑29.jpg   又到了五月份桐花開的季節，桃園龍潭大溪一帶的山頭就像是覆蓋了一層白雪一般美麗極了。小粗坑這條步道是我很喜歡的賞桐步道，因為來這裡賞桐花不太會曬到太陽，而且還能聽到潺潺的流水聲，古道  落花  流水  這三個最讚的元素在這裡都有喔!小粗坑 1.JPG滿山遍野的油桐花真的超美的，這是季節限定美感喔!小粗坑2.JPG 含苞待放的油桐花。小粗坑3.JPG小粗坑4.JPG這次又是我一個人上山拍油桐花，還好假日人很多，一個人走步道拍桐花一點都不寂寞!還有一種隨心所欲的自在感~

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小粗坑6.JPG 很多愛攝影的玩家都喜歡來小粗坑拍溪裡面的桐花，阿珠珠沒學過攝影只會憑自己的感覺來拍攝，小粗坑7.JPG小粗坑8.JPG小粗坑9.JPG小粗坑10.JPG小粗坑11.JPG小粗坑12.JPG小粗坑13.JPG小粗坑14.JPG小粗坑15.JPG 因為梅雨季開始連日的雨把桐花都打得七零八落的，地面上也是泥濘不堪的，提醒朋友別只顧著拍照也要注意路面濕滑小心自身的安全喔!小粗坑16.JPG小粗坑17.JPG小粗坑18.JPG小粗坑19.JPG 小粗坑古道單程應該不到一公里可原路折返，也可接續往上續走石門山步道，阿珠珠這回來單純來拍拍油桐花就沒有繼續往上攻了。小粗坑21.JPG小粗坑22.JPG小粗坑23.JPG小粗坑24.JPG vu小粗坑25.JPG  小粗坑26.JPG 還是那句老話賞花要即時，還有梅雨季節來臨花況或許不如預期，那就來爬爬山練練腳力也是不錯啦!小粗坑28.jpg2019/05/05  賞桐花延伸閱讀 桃園大溪。大芁芎古道四月雪桐花飛 桃園大溪。十一指古道桐花紛飛桃園大溪。齋明寺古道桐花杜鵑齊開放桃園龍潭。小粗坑古道落花流水桐花情桃園龍潭。甘家堡桐花步道與桐花的浪漫邂逅苗栗。客家大院桐花樂活主題公園桐花開北部地區。客家桐花季賞桐花步道總整理桃園龍潭。石門水庫桐花大道客家桐花開桃園大溪。十一指古道桐花開桃園龍潭。甘家堡賞桐祕境2014小粗坑古道一個人賞桐花2014大艽芎古道桐花開石門水庫桐花大道桐花開滿道2014大溪十一指古道桐花開了大溪義和農村。古厝。埤塘。古道。桐花。大溪十一指古道桐花開客家桐花祭。小粗坑桐花步道桃園。大溪十一指古道包場賞桐花桃園龍潭。三坑鐵馬道油桐花徑。三坑老街。三坑生態公園農村彩繪河堤。大平紅橋ig打卡熱門景點 桃園。小粗坑古道一個人賞桐花 trans.gif檢視較大的地圖  阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁，           喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!               點我 →  阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁 

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