登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

高雄瑰寶 柴山又名壽山 分北壽山與南壽山 這裡有著瓊瑤的一簾幽夢 秘境般的別有洞天 與 孫悟空有約

孫 悟 空這裡除了人跟美景 還有很多嬌客 孫悟空這裡的特色也是惱人傢伙 習慣與造訪者掠奪一片天

我把這次分兩條路線 鼓山高中登山口起迄點紫色路線 北壽山走的路徑到雅座紅色路線 由盤榕奉茶下方階梯探訪南壽山好漢亭小百岳再由長壽園叉路口取右接上來時北壽山路線回登山口

北 壽 山 登山口 ( 千光寺 )位於鼓山高中旁 這裡是高雄人的晨間秘境 所以一路巷弄街道都以登山取名還是需要早起爬一座走 好好輕鬆自在走趟的柴山 相對的停車位難求 這天我們可起個早起 選舉激情過後的隔一個禮拜天 沿路上談的還是韓流再起的話語 高雄要變了

登山口有個乾淨的公廁 並附有飲水機 供登山客使用 便利至於停車場我覺得還是必須要有使用者付費的機制 一位難求 發現這裡變成私家停車位

登山口就在廁所前右邊 一起登就是台階階梯伺後著我們畢竟山不高還不難走 此時這裡卻有一大堆的眼睛看著我們 主子 台灣獼猴

高雄對我來不陌生 卻因為這次的激情活動讓我覺得走進高雄帶動一下景氣雖然我們微不足道 卻已感受到政治上我們總有很多不理解 老百姓要的就是填飽肚子 官就是不知道民情

老樹盤根狠狠的紮根在此 這裡望著遠方的城市在不斷的改變

晨曦間的朝陽已慢慢地掛上了

廟宇的一角望過去就是南壽山的山脊

千 光 宮高雄市鼓山區青泉街92號位在高雄壽山登山口的鼓山千光宮，主祀：池府千歲是高雄登壽山時都會看到的廟宇，也是鼓山地區的王爺廟宇之一這裡也可以稱為千光宮登山口

串起陡升的階梯 感覺一開始還是有點喘 豪華的枕木一路走著一路可以回頭望著高雄城市

迂迴的枕木道 修砌的很人性化 寬敞大氣的步道

穿梭在林間的壽山路徑與遠方鳥瞰遠望城市相呼應 飄渺的塵埃今早霧濛濛的 空氣還是不好

鼓山高中的操場 我們已經走在你們的上方 今天假日當然也沒有褶子在操場的汗水淋漓 喧鬧嘶喊聲

走到這裡準備接近台泥的產業道路 北壽山有兩個登山口 一個是龍泉寺 一個就是千光寺

靠近叉路口取右 這次走壽山完全沒做功課 就是一路看著指示牌 見人就問 可能我們愛爬山還是以三角點詢問但這也對爬北壽山的人比較不清楚南壽山路徑那邊的情況 有時候問的答非所問 都叫我們往上走到小坪亭那是北壽山三角點 今天不取

每一段路都會告訴現在位置 並有告示牌指引著我們 這座小百岳名號就先不說了 走就對了

開始有台灣獼猴虎視眈眈靠近我們 突然之間我們這外地人掛在背包外用塑膠袋裝的果皮猴子突然衝出來抓緊抱著 妹妹大喊 反應不過來的當然是我們 但反應很快的當地人在泡茶的時候衝出來大喊威嚇牠門猴老大就不爽地離開 以前習慣餵食過的猴子如今族群越來越大掌控已經不容易了

四 棵 榕 這裡正好有工程 讓我們無法靠近看看

旁邊的鳳凰亭已經慢慢的聚起人潮 聊八卦泡泡茶用用早餐

左側的半屏山隱約的探頭 跟這裡一樣的故事都是因為水泥的需求而被大肆剷平整個高雄市以映入眼簾 美麗的港都 今天雖然蒙上一層薄紗看不到他的更每 這樣就夠了

這裡有好多路徑直接上升踩在海蝕地形而上這裡有被稱為二層 三層 四層 順著山勢迂迴而上當初層次而上的稱呼所以你會聽到你走到 幾崁(台語)-幾層的意思

我們也來探探這些路徑 順著樹根拉繩而上別有意翻趣味榕樹長出的氣根為紅的呈現 一簾幽夢也許不再這故事情節卻像是簾幕般的垂落下

樓梯而上就是往 盤榕 盤旋而上

珊瑚礁石的突兀 海底的波動造就這裡的所有有很多不一樣的生態 植物盎然左右伴著我們

走是為了自己好 健康好 不走有一天你絕對會後會 那時候躺著連走都沒機會 話說的重是如此

盤榕 休息站這裡有個很不一樣的特色 奉茶 柴山上面有2個奉茶的小站一個是從千光寺登山口上去的『 盤榕 』小棧的青草茶另一個個是從龍泉寺登山口上去的『 雅座 』小品的養生茶都是一群默默的志工無私奉獻 高雄人的熱情小屋內有著忙碌的志工已將每天有人背上來的水一一煮好青草茶忙碌著有說有笑 我跟它們說辛苦了 他們回應為了健康好這樣也是一種運動

不是只有一桶的敲草茶桶喔 多量供應還有薑母茶的供應真窩心好感動

這個地方是往雅座 猴岩亭 小坪頂的方向 往龍泉寺下山那裏是北壽山制高點也是有個三角點窩居在角落因為我們要往南壽山方向走在責車子停在千光宮所以下回見吧

往回走不遠有個小路徑右轉進去 就是往南壽山長壽園

越過 分水嶺 我們走到 中央寮望台 稍作休息補充糧食 一早還沒吃勒

半 屏 山海拔曾經高約二百三十三公尺建築上的需求 小時候來往國道一 真的看著這座山幾乎被剷平

長壽亭走到這裡大家要長長壽壽

過了長壽亭而上就看到軍事圍牆的立著這道牆可是坎的又長又遠 歷史已成為過往就讓它過去 雖然還是軍事要地 想想過往還真有其必要

處處都是警告牌示 依法處理

到了好漢亭旁的好漢坡我們碰到當地一位阿北他帶我們上了秘境的三角點 好熱心

好漢坡旁的小路徑路徑不好走 珊瑚礁石與泥土和著路徑走起來坑坑巴巴有一段拉繩而上就是這南壽山的制高點

就是那道光 就豁然開朗沿途草叢要小心這裡本來有流刺網圍著 有人抗議後把他移除放在草叢旁刺網的刀刃很危險請小心不要去不小心碰觸

西子灣的美映入眼簾 高雄再度寡目相看不可思議的景點 軍事 港口 雷達站這個制高點真的不一樣的美 讚嘆 可惜霧霾鎖住海港 夜裡這裡來看夜景應該很美

柴山又稱壽山，海拔332M小百岳排行077 崩落的三角點已不見

一等三角點已遺失，現有的三角點是高雄市政府88年立的主控點柴山舊稱打狗山、打鼓山，屹立於高雄西邊濱海

這個角度可以看到海港還有阿北說那個柴山公園有座黃將軍墓黃光洛將軍墓園。黃將軍曾任陸戰隊司令，不幸於民國66年在職時病逝大時代已過去 但不要忘記曾經為守護這塊土地的人

樂觀的阿北一路帶我們上來 告訴我們柴上所有的歷史他說了一句話我省思了退休前的他比退休還悠哉 退休後很多事並不可以依造自己的意思去完成因為老了也走不遠 孩子大了離了遠了 孫子生出來了又要照顧分攤人生可以去的夢想不要客氣趕緊去實現

很高興的南台灣 很高興的我們 望著遠方的西子灣海港 穿梭的貨輪來來往往高雄真的可以更好 加油

愛走確有不一樣的運動模式 還是老話一句多陪陪你的另一伴走走是種幸福 好好牽著他的手永遠不會嫌路程遠 只會嫌自己時間不夠

我們又回到好漢波指示牌 再看看剛剛造訪的路徑

好 漢 亭歐督那小百岳以這裡為小百岳柴山認證柴山海拔332M，小百岳排行#077

好漢亭上遇見好漢阿北 很樂觀的長者

絡繹不絕的好漢男男女女慢慢地聚集在此

八十五年的要塞管制區公告

柴山好漢亭的透漏著光芒 人們要的不多總會在不知不覺地讓時光飛逝

回程的身影 我們又從南壽山回到北壽山路徑

台灣獼猴對我們嘶吼 宣示地盤可以的話爬柴山還是食物不外露 更不要餵食讓他失去覓食本能

回到豋山口 望著樹上歡迎給我們拍拍手搞三拉

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意外地來到花果山 就隨興的造訪柴山秘境 享受高雄的熱情 下次會再想辦法造訪少女峰及各總未拜訪的壽山秘境