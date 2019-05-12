登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00 健行筆記 健行筆記李詠寬



20180709 七星池、主峰、南峰此行最大目標是嚮往已久的七星池，沿途順便撿小油坑山，並順勢登頂七星主峰與南峰。沒想到最後最大的收穫竟是大屯的日落，至今還是我看過最美的日落...

行程：《10:02》車子停在小油坑橋旁，整個陽明山區現在幾乎都要收停車費，而小油坑橋則是少數可以免費停車的地方。由這裡往小油坑遊客中心前進。

在竹子湖小晃一陣子，便沿著人車分道往今天的第一個目標前進，小油坑山。

《10:30》小油坑山，北市都市計畫點，北市都計150。輕鬆散步就到這裡，山頭在陽金公路上的停車場與小油坑遊客中心之間的箭竹林步道。距離主步道非常近，只要照著地圖切進草叢中，一分鐘即抵達三角點。路不是很好走，要不斷壓低身體才能順利前行。

《10:38》小油坑。緊接著就來到著名的溫泉噴口小油坑。沒想到來了陽明山這麼多次，小油坑還是第一次來。硫磺口比想像中的壯觀許多，近看十分巨大。

接著就進入了七星山小油坑線，走了一段路程後，就會來到往七星池的岔路口。岔路口路徑並不是很清晰，可以參考文末的地圖或尋找航跡檔直接對位置，是最好的辨別方法。接著就穿越芒草叢，大約要走二、三十分鐘才會來到七星池。

沿途路況：

《11:05》七星池。最近沒下什麼雨，池子完全是乾的。不過也因此，可以自由地在裡面走動，走到上層也沒有問題。

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這裡真的很像人間仙境，今天超棒的天氣想必也有加分吧。很希望可以直接在這裡搭帳棚過上幾天。下池的地上有許多巨石，看起來像是什麼遠古的遺跡；上池很小，長滿了比較高的草類，看不太到什麼東西。

《11:35》混了半個小時後，沿著原路回到七星步道小油坑線上。聽說七星池有路可以直接切上步道，但沒有找到路徑，所以還是原路折返，繼續鑽草叢。

接著就沿著毫無遮蔽的步道往主峰邁進，視野很好，但是也非常熱...。

野柳看得十分清楚。

大臺北市區也十分清楚，淡水河的各個橋都看得到。

《12:30》七星主峰，一等三角點。來了不少次，沒想到在山頂只隨便拍了一張三角點照片XD

《13:00》開始沿原路下山，前往今天最後的目標，七星南峰。往下走一小段後，路邊會有介紹崑欄樹北降現象的牌子，入口就在那旁邊。

《13:18》恐龍接吻石。當時沿著路口轉入，沒有注意到往七星南峰的路，所以走錯路了。直到看到恐龍接吻石才發現，因此就在此回頭找岔路。後來發現南峰、恐龍接吻石的岔路就在主峰步道一進去的地方，於是就左轉往七星南峰。

《13:30》七星南峰，北市地測精幹點，北市精幹157。往七星南峰的路況與七星池差不多，雖然不好走，但好好注意也不至於迷途。《14:00》回底小油坑遊客中心，結束今天的登山行程。接下來就是等傍晚時到大屯助航站看日落。日落：距離日落還有一個多小時的雲彩已經如此豐富，預告著等一下精彩的日落。

剛好太陽低斜時在我們與太陽的反邊有雲霧出現，於是就產生了觀音圈。

雪山山脈（上圖），最高的就是雪山主峰，左右可以看到大壩、武陵四秀等。中央山脈（下圖左），最高的是南湖大山，而右邊尖尖只凸出一小塊的為中央尖山。從來沒有在陽明山看過如此清晰的中央山脈，相當感動！！！

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雲霧持續繚繞在山頭附近，小觀音山頂的電信站也不例外，像是在海浪中孤立不搖的船隻般在雲海之中穿梭。

觀景台上攝影的人很多，幸好後來有找到視野極佳的地方，要往鞍部的步道走約五分鐘，可以到一個完全沒有人，但視野極佳的地方。

夕陽餘暉下的鄧氏胡頹子。

太陽即將沈沒，也到了顏色最漂亮的時刻...

在臨走前山神送上這份大禮，在海拔1000公尺的地方看到廣闊海洋的日落，實在是非常感謝，帶著滿足的心情在夜幕低垂後下山。

航跡圖、高度圖：

時間紀錄（不包含休息時間）：小油坑橋>>30分>>小油坑山>>8分>>小油坑遊客中心>>25分>>七星池>>55分>>七星主峰>>18分>>恐龍接吻石>>12分>>七星南峰>>30分>>小油坑遊客中心總爬升：384m總下降：367m總時間：4小時00分行走時間：2小時43分總距離：13.684km