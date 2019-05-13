登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00 健行筆記 健行筆記李水龍



郡大山，台灣百岳之一，引述前輩的傳記記載內容，『依稜脈銜接走勢，郡大山列應屬中央山脈，然而依地形學〈行政區〉劃分，卻屬玉山山脈。』，所以郡大山才成了玉山國家公園最北端的山岳。郡大山登山口，位於林道32K左右，經歷時代變遷，森林保育意識慢慢抬頭，所以就誕生了一條「橋斷不建、路毀不修」的規定。郭大哥說郡大林道早年本就不是為了登山者而闢，多年的天災破壞，落石掉落，路毀不修，想當然而，此林道會變成多麼的崎嶇不平甚至到柔腸寸斷...久而久之，郡大山就這麼莫名的被山友笑稱為一座『坐車比爬山還累』的入門級高山。

林道18K神木在神木下仰望，人的高度彷彿只是比例尺 。

林道23K神木

林道31.5K夕落

林道32K晨景畢竟你我都不可能從十八重溪的管制站柵門口，一路踢到32K登山口去登一座郡大山。會累死@.@也不太可能走了終極南三段之後，再順路上去郡大山頂，細細回首南三來時路。會當場直接被罵爆>.@更不太可能從附近的山列，翻山越嶺來到郡大山頂。神鬼探勘等級山友另議^^還記得3年前朋友邀約郡大山之行，因遇到鋒面來襲，一趟來回，沒拍到什麼照片，淒風苦雨，完全白牆，差點失溫，真害...

今年3月開始，沒想到春雨一直來參一腳，更沒想到我們最後是在郡大山落腳。郡大山因位處中央山脈與玉山山脈之間，所以當踏上開闊無遮蔽的稜線上時，真的是名山圍繞，百岳障礙當前，台灣五大山脈〈玉山山脈、雪山山脈、中央山脈、阿里山山脈、海岸山脈〉，一次起碼就能看到其三。東有南三段，台灣中央山脈最深處美麗的大山橫列，東巒大山、東郡大山、無雙山...

分享 facebook

連著稜脈往東南方望向步步驚心的馬博橫斷，馬利加南山、馬博拉斯山、秀姑巒山...

南邊就是玉山群峰的最佳角度，不止玉山前五峰盡收眼裡，阿里山山脈也在其中。

北與西巒大山對看，所以山友們往往郡大●西巒排在一起分開接著走。

此行幸得友人人品大好，巧遇玉山杜鵑大開〈原為4年一期的玉山杜鵑，今年好像因暖冬加上春雨的環境因素，讓山上的玉山杜鵑迫不及待的提早一年綻放開滿。〉，烈日灼身下，郡大山補考成功。

郡大山望東郡大山好天氣下，群山點名一直是山友們會玩的小遊戲，我們也不例外，只可惜我們是百岳新手，認山頭的能力實在是太弱，知道的沒幾座，好友貓大當場豪氣的說：不會認山頭沒關係，找時間去給它走一趟就知道了。^^下山後，找出遠望稜脈山岳的照片，跟網路的資料查詢比對，做足功課後，在下一次的高山聚會，我們繼續來群山點名...

望鄉山杜鵑

杜鵑佐玉山

杜鵑佐西巒

玉山杜鵑望南三以上山岳點名的照片，是自己去網路資料與照片做比對，有可能因角度不對，拍攝技術不好或是其他因素造成誤差，還請大家指正海涵見諒。