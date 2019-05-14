芳草碧連天~草山秘境連走
陽明山磺嘴山系有瑞泉、林市、山腰、富士、鹿堀坪等古道，人稱陽明山後山祕境。早期為萬里與士林居民為牧牛而開闢的牛路，形成縱橫交錯的網路。其中富士古道因鄰近的大尖山酷似富士山而得名。山麓的大草原就是「富士坪」，草原景色壯麗、絕美，為難得幽靜的世外桃源。 後山秘境錯綜複雜，可組合成多種走不同法。本次行程由萬溪產業道路(北28鄉道)大坪國小溪底分校旁的富士古道登山口起登，至土地公叉路口左轉瑞泉古道，接林巿古道登大尖山後，下富士坪大草原，再由富士古道回到登山口，完成Ｏ型縱走。步道一開始為一小段爬升路段，由農家的果園旁循稜而上。部分路段芒草叢生，顯示此一步道鮮有人走，有叢林穿越的FU。不過此段步道大部分皆在林蔭之下，走起來十分舒爽宜人。約莫50分鐘後抵達瑞泉古道叉路口，上方平台處為富士古道石棚土地公，於此取左轉往瑞泉古道。古道上有一個明顯的地標～大石棚避難所，約可容納3~4人。此段步道路況良好、林徑優美、坡度和緩，為東西串連林市古道與富士古道的幽徑，大伙見此優美林地，不禁讚歎不已。本隊神攝手楊大並為大家示範在此拍照的最佳姿勢（看見瑞蓉專注的神情，隊長與比利在旁竊笑）步道中隅遇倒木，但通過並無困難。過溪後來到與林巿古道的叉路口，距起登約二小時，在此大休。這時比利從登山袋裡拿出知名夜巿的鹽水雞及比魯，其他隊友也拿出特別準備的水果與點心，吃得全隊差點又重演去年銅山撤退事件。續行由林巿古道往大尖山前進，因古道位於瑪鋉溪上流，故也可稱為「瑪鋉古道」。「林市古道」是登山博物家林宗聖老師早年在踏查陽明山後山古道時，發現這一條景色優美的無名古道，因此以母親之名而稱之。約莫12點左右來到富士坪第三草原，遠眺磺嘴山及東北角海岸線，山海平野交織得如詩如畫。不過可能是因為生態改變牛隻銳減之故，富士坪大草原幾乎已消失在荒煙漫草之中。多年前參加北搜山野生活訓練時曾嘗試著上大尖山未果，因而得知登頂的山徑幾乎是在芒草刺藤中穿越，考驗山友辨識路跡的能力，可說是中級山的練習場。在此試探性詢問一下隊友，有沒有想挑戰一下大尖山？想不到居然有５位勇腳有興趣，二話不說，開始叢林穿越，約30分後登頂。稜線上眺望在草原等待的其他隊友。回到草原續行腰繞至第二草原，並在此用餐。接著來到第一大草原及大尖池(在雜草樹林之下，不仔細看很容易忽略不見）。14:30來到富士坪山，古道旁的一個小丘，基點拍完照後，即由富士古道下山，完成本日後山古道Ｏ型連走。
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