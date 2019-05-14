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芳草碧連天~草山秘境連走

2019-05-14 08:25健行筆記 健行筆記Straybirds

陽明山磺嘴山系有瑞泉、林市、山腰、富士、鹿堀坪等古道，人稱陽明山後山祕境。早期為萬里與士林居民為牧牛而開闢的牛路，形成縱橫交錯的網路。其中富士古道因鄰近的大尖山酷似富士山而得名。山麓的大草原就是「富士坪」，草原景色壯麗、絕美，為難得幽靜的世外桃源。

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後山秘境錯綜複雜，可組合成多種走不同法。本次行程由萬溪產業道路(北28鄉道)大坪國小溪底分校旁的富士古道登山口起登，至土地公叉路口左轉瑞泉古道，接林巿古道登大尖山後，下富士坪大草原，再由富士古道回到登山口，完成Ｏ型縱走。3735ec6a92d3e85b48cf35ab01cbcd11.jpg步道一開始為一小段爬升路段，由農家的果園旁循稜而上。c6a204308b53149e029d0afe09d94651.jpg1e5a05dcca836b499f73e9dd72b39d13.jpg部分路段芒草叢生，顯示此一步道鮮有人走，有叢林穿越的FU。73915a0c9e7176bd8d5f36fcc0aaf5e5.jpg1bbf7a2455d0627b9e8ffb78fc699487.jpg不過此段步道大部分皆在林蔭之下，走起來十分舒爽宜人。73b62f0f582d23841ae98a5013c40744.jpgd28aa82ac72ec2e1e8697e065178ff7d.jpg46012e90a23655fe15494712f77fa905.jpgd6429903cc58de28cf1619e9de985da1.jpg3bc780724c618bf738a6f0da2bc6e0e0.jpg約莫50分鐘後抵達瑞泉古道叉路口，上方平台處為富士古道石棚土地公，於此取左轉往瑞泉古道。72c98a8fb5588d87c7d20dd71e305746.jpg44a9fa7b5c9448c64164fcf616d0afb1.jpgf6f1a858013dc3dce6e019bf5fa8818b.jpg82f9229c5dcf10bae6870511c4ed9d04.jpg古道上有一個明顯的地標～大石棚避難所，約可容納3~4人。5531a4ec883650e159a32e11fe75030c.jpg6c896bb643c914798508ea4c802ababc.jpg此段步道路況良好、林徑優美、坡度和緩，為東西串連林市古道與富士古道的幽徑，大伙見此優美林地，不禁讚歎不已。本隊神攝手楊大並為大家示範在此拍照的最佳姿勢（看見瑞蓉專注的神情，隊長與比利在旁竊笑）bec75fe0d8cce85d972836cf46f5ab34.jpg0f08a964eefad589bab441cd188bc48b.jpgebb442eb027376f9b38e4f7fc5e1e9dc.jpg步道中隅遇倒木，但通過並無困難。a86adf510f187f7b27ba2d614b79b894.jpgbf5cb4a0f8126a3779dd1c4a2964f459.jpg過溪後來到與林巿古道的叉路口，距起登約二小時，在此大休。這時比利從登山袋裡拿出知名夜巿的鹽水雞及比魯，其他隊友也拿出特別準備的水果與點心，吃得全隊差點又重演去年銅山撤退事件。e5503b3e540bbd71e18acb0f7c3d98ef.jpg80353b4a5b67cbdf6fc98fcc5b0cb480.jpg續行由林巿古道往大尖山前進，因古道位於瑪鋉溪上流，故也可稱為「瑪鋉古道」。8f23956cb762b8378571ecd7ea36a885.jpgddbff9d1f83c943561a4d79f2fb69db2.jpg「林市古道」是登山博物家林宗聖老師早年在踏查陽明山後山古道時，發現這一條景色優美的無名古道，因此以母親之名而稱之。f0beb41cc06d319764054e135e5ac862.jpg1ad7a67198935223a215f5c65cef7ba1.jpgd19fc2e09ce011091dd8c69d2d21209c.jpg5724de386fe95d2f6ecc95284b7c4e3b.jpgc5606a3638aa7d09dd0d9d024873dd86.jpg約莫12點左右來到富士坪第三草原，遠眺磺嘴山及東北角海岸線，山海平野交織得如詩如畫。不過可能是因為生態改變牛隻銳減之故，富士坪大草原幾乎已消失在荒煙漫草之中。cf44d33318d23ffbc69492b9b8d39a01.jpg434ae34f446eeb9c81d500fb08b38960.jpg71761ff576859fa64f2f62cefab10c68.jpg多年前參加北搜山野生活訓練時曾嘗試著上大尖山未果，因而得知登頂的山徑幾乎是在芒草刺藤中穿越，考驗山友辨識路跡的能力，可說是中級山的練習場。在此試探性詢問一下隊友，有沒有想挑戰一下大尖山？想不到居然有５位勇腳有興趣，二話不說，開始叢林穿越，約30分後登頂。bf09b4347a45315309bbfd1fee66e9c6.jpg97b2859598c969e3d62187ab5f474dde.jpg稜線上眺望在草原等待的其他隊友。11f8427455af5ed2fd05b81f8ae7086c.jpge555137e4a79a4c25759b959170ecee2.jpg回到草原續行腰繞至第二草原，並在此用餐。48b5bba6e793041ab92e93325d97ead0.jpg93e8e35539711c792b0b7b3bebb8980d.jpg65f4af0afece37f4821deb8eb9da9d05.jpg接著來到第一大草原及大尖池(在雜草樹林之下，不仔細看很容易忽略不見）。538b705b11d039610aef7a58d0558bdb.jpg14:30來到富士坪山，古道旁的一個小丘，基點拍完照後，即由富士古道下山，完成本日後山古道Ｏ型連走。436b3211441f9710682d54889718c7eb.jpg1e6d5d399adaf0783885159fdde577fa.jpg1f6df769d03b6c241b6606eca5385b1c.jpg6540af4faef877293f0603e6ded7e466.jpg

古道步道登山

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