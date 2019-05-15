深山猶有讀書聲！斯可巴古道、馬崙山O走

2019-05-15 16:15 健行筆記 健行筆記Gold Medal



馬崙山沿途林相優美、境朗林幽、生態豐富，全程鋪設枕木、自然石階，指標標示明確，號稱雨露不沾的五星級步道，是我最喜歡的登山步道之一；日據時代台灣有三大林場阿里山林場、太平山林場及八仙山林場，馬崙山在日據時代屬八仙山林場範圍，自然景觀原始、留有豐富的伐木歷史遺跡，爬馬崙山既可作森林SPA沐浴在芬多精之中，又能緬懷台灣輝煌的伐木歷史，有歷史人文的古道，一直是我的最愛。馬崙山舊登山口在台電巷2.8K路底「巴卡農場」，因屬私人土地已被地主封路，新登山口在前面約台電巷2.4K右岔進去的家霖農場登山口，經「八壯士」五葉松接新山馬崙步道；斯可巴步道在台電巷2.7K左岔，經瓦浪休閒農場至產業道路盡頭，即是巴斯可步道起點，巴斯可步道全長1.6K，於新山馬崙步道1.8K處銜接，形成環狀步道，此次金牌家族即是選擇由巴斯可步道接新山馬崙步道登馬崙山，回程出新山馬崙步道新登山口。拜訪山頭：馬崙山：海拔高度 2305 公尺，三等三角點No.6595，位於台中市和平區境內，為雪山山脈白姑大山向西延伸之山頭，在谷關七雄中高度僅次於八仙山，為「谷關七雄」排行老二，新山馬崙步道路標里程約7公里。行程記錄(航點編號)：4/28 0700和阿富阿秋於中清交流道恩光加油站會合，坐上阿富的車直驅谷關，經台8線36.2K岔右台電巷，開到2.8K路底盡頭，車子停舊登山口巷口。08:33停車-2.8K(001)，H1054 m，右側舊登山口「巴卡農場」前門口貼有告示，除非急難救助否則禁止進入。08:40台電巷2.7K岔(002)，H1053 m ，往回走約100公尺，台電巷2.7K岔路取右接產業道路。08:43瓦浪營區(003)，H1066 m，兩旁有幾家休閒農場，比較有名的是瓦浪休閒農場，阿富他們曾來這裡辦聚餐，營區蠻有規模，續行往斯可巴古道。

08:57斯可巴古道起點(004) H1187 m，在產業道路的盡頭，右側有幾位原住民果農在農作；斯可巴步道是由當年新山林場木馬道與木馬道之間的聯絡道路銜接而成，全長有3.2K，在1.6K處銜接佳保台新山線步道，形成環線。

09:04工寮休息站(005)，H1232 m，右側有工寮，裡面有椅子可休息，阿仙因感冒狀況似乎不佳，喘不過氣來，阿富帶有氧氣罐，給她吸兩口感覺有好一點。

09:37五葉松媽媽(006)，H1407 m，位在步道旁的五葉松巨木，因樹幹雙叉不成材，跟司馬庫斯大老爺神木一樣，逃過被砍伐的命運，看板有敘述新登山口的八壯士五葉松是她的下一代，所以稱五葉松媽媽。

09:44木橋(007)，H1391 m，建有一座木橋橫跨溪谷方便行走，木橋堅固耐用，看得出林務局的用心維護。

09:54馬崙1.8K岔(008)，H1432 m，接上新山馬崙步道1.8K處，有路標指示：『回往斯可巴步道1.6K，右往斯可巴(八壯士)1.8K，左往馬崙山5.2K』取右可下山接回登山口走成O型，看阿仙狀況還好，取左續行往馬崙山。

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10:08 2.3K觀景臺岔(009)，H1515 m，往右50公尺有一觀景台可眺望大甲溪谷及八仙山、東卯山，下山再過去看看。

10:39馬崙3K(010)，H1716 m，每500公尺都立有木樁里程；隨著海拔高度提升，五葉松杉木林夾雜，樹型愈壯大，林相漸漸優美。

11:01第一涼亭(011)，H1887 m，在馬崙4K木樁之前，前有幾株原始杜鵑綻放，已有幾位山友在裡面休息；小休吃些乾糧水果。

11:25燒碳窯(013)，H1996 m，早期住民的生活方式，就地取材燒起來煙較少的青剛燒炭，做為煮飯、洗澡的熱源及夜間照明的火把。

11:41第二涼亭(014)，H2089 m，約在馬崙5K木樁處，這裡曾是日據時代八仙山林場的「八仙新山工作站」，設有辦公室、福利社與索道纜車，並設立新山國小，嶺頂寬廣平坦腹地大，有一大片的林場遺跡；涼亭前有路標指示：『直往馬崙山2K，右往新山國小遺址30M』，取直續行。

12:00馬崙6K(015)，H2143 m，5K新山到6.5K這一段是最好走的一段，路徑寬廣平直都是緩坡，松針鋪地，好像天然的地毯，走起來清涼有勁，賞心悅目；我先快走一步到前面第三涼亭泡茶等他們。

12:08-12:50第三涼亭(016)，H2180 m，在馬崙6.5K木樁之前，在樹林中很清幽的一座涼亭，這裡是攻頂馬崙山的前進基地，每次都會選擇在這裡午餐泡茶，因接下來最後一段攻頂路是登馬崙山最硬斗的一段；先開爐煮茶泡茶，10分鐘後阿仙阿秋阿富也都到了，坐下來馬上就有茶喝，金牌家族跟金牌爬山還是幸福滴；午餐後留下背包輕身攻頂。

13:06-13:26馬崙山(018)，H2305 m，三等三角點No.6595，山頂立有二木樁『7K馬崙新山線步道』及『馬崙山主峰海拔2305公尺』，這裡是馬崙新山線7K里程終點，設有兩張木椅可供休息，唯四周林木遮蔽，展望欠佳，往東續行可往白姑大山西峰、白姑大山，多年前曾嘗試一日馬崙山、白姑大山縱走，試了2次已推進到3065峰，奈何夥伴意志不堅最後撤退；MIT台灣誌麥導曾來電，欲走馬崙山、白姑大山縱走，被我勸退，因3065峰上的箭竹牆不易穿越，不適合電視作業。恭喜阿仙終於完登谷關七雄，歷經近20年才完登，真有耐心…哈！阿仙阿秋爬得哇哇叫，沒了體力還好有意志力，最後登頂，開心不已。

13:32回第三涼亭，涼亭內山友放了一排背包，都去攻頂了；小休喝茶，請阿仙他們先走，我收拾完茶具爐具隨後趕上。

14:08回第二涼亭，取左上去新山國小遺址(021)，新山國小，為早期新山林場員工子弟就學處所，深山猶有讀書聲，80年前這裡曾經是人聲鼎沸的繁榮聚落，光復伐木結束後，索道及森林鐵路便遭拆除，如今林務局在新山國小遺址上設立木牆，設有四面解說圖像，供山友緬懷當年輝煌的伐木歷史。

14:19五葉松巨木(022)，山徑旁有一五葉松巨木，粗壯的軀幹延伸到步道上空，猶如巨人堅實的臂膀隔空展示二頭肌，過動金牌爬上巨木堅強的手臂上拍照留念。

16:43回第一涼亭，涼亭前步道旁巧遇一隻小狗，太熱情了一直蹭阿仙，又偷襲（偷吻，哈哈！真有狗緣。

15:25回2.3K觀景臺岔路，取左往觀景臺(025)50公尺，觀景平台設有木椅與景觀解說圖，展望絕佳，可見大甲溪谷及其周邊的山脈景觀；阿仙膝蓋略有不適，下坡會痛，到觀景台椅子上休息。

15:48回馬崙1.8K岔，取直續下馬崙新山線經八壯士往斯可巴部落。15:24抵馬崙1K(028)，近馬崙1K時，山徑旁有一棵五葉松斜插路徑上空依然屹立不搖，見證松樹生命力之強勁韌性。

16:45八壯士岔(029)，H1074 m，岔路左側即是八壯士五葉松(030)，八壯士位於馬崙新山線入口處，八顆沿著懸崖而生的松樹，根基相連固守斯可巴部落，泰雅族人取名為「八壯士」；直行往台電巷2.8K舊登山口，去探了一下，後門鎖住了不讓人通行，回來經八壯士下山。

16:56家霖農場登山口(031)，H1038 m，出了樹林續行一小段產業道路，出口是家霖農場；農場有賣冷飲，買了1罐金牌啤酒(40元)解渴，請阿富先到台電巷底2.8K取車。

17:01台電巷2.4K岔(032)，H1033 m，右側是往斯可巴步道入口，等阿富取車到了後取左下山；到谷關立體停車場下面廁所擦洗換裝，一身清爽到東勢地三橫街「洞庭春」吃牛肉麵，酒足飯飽後賦歸。

斯可巴步道經新山馬崙線登馬崙山去程，GPS移動距離上山8.6公里，下山由新山馬崙線經八壯士出家霖農場登山口，走了7.9公里，來回共16.5公里，爬升總落差約1400公尺，費時約8小時。五星級的登山步道寬大好走，雨露不沾，沿途高大松樹及杉木清涼有勁，滿地松針落葉猶如天然地毯，清風徐來松濤一路相伴，加上沿途隨季節開放的森氏杜鵑綻放，花枝招展，走來心曠神怡。爬山體驗先民蓽路藍縷以啟山林的辛勞，發思古之幽情，馬崙山途中，緬懷先民，在深山林內尚有百年樹人的小學，作育英才，「深山猶有讀書聲」，金牌感動不已！如此優質的步道，金牌家族一定會再回來！斯可巴古道、馬崙山O走航跡檔連結