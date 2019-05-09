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華南銀女襄理14年盜領1億多 繳不出500萬保金遭收押

老街、生態公園、太平紅橋 遊桃園三坑鐵馬道油桐花徑

2019-05-09 07:24健行筆記 健行筆記阿珠珠

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今天要介紹的是我們桃園龍潭的景點，到三坑鐵馬道來走走或騎腳踏車，順道賞賞油桐花，再到老街來逛逛，也可以到附近的三坑生態公園來玩水或是野餐，太平紅橋也在不遠也可以順遊喔這幾個點都在附近可以安排半日遊或一日遊來走走逛逛喔!三坑老街49三坑老街61.JPG三坑鐵馬道很適合散步的一條自行車道，雖是鐵馬道我覺得散步的人比騎車的還多得多，鐵馬道兩側種植各種植物每一個季節來都有不一樣的植物可以欣賞喔!這一篇阿珠珠的相片有很多個時間點，看得有點眼花撩亂，也因此可以讓朋友們難到各個時期的三坑鐵馬道風情喔!三坑老街52.JPG這是我今天5/5日去拍的，春暖花開一片綠意盎然的新氣象!三坑老街51.JPG從鐵馬道望向對面的山脈可以看到山坡上點點的白，那是油桐花我們所說的五月雪啊!三坑老街58.JPG三坑老街54.JPG再往內走就可以來到這條衛浴三坑自行車道上的油桐花徑，每年四月底到五月上旬就可以看到油桐花的蹤影，因為前幾日的大雨花況並不是很好，今日有辦活動很多人來騎車散步賞桐花還有人來寫生呢!三坑老街57.JPG 三坑老街55.JPG三坑老街56.JPG 三坑老街59.JPG三坑老街60.JPG三坑老街50.jpg 三坑老街62.JPG 三坑老街53.JPG九重葛也開花了!三坑老街63.JPG 三坑老街64.JPG三坑老街40.JPG 這條鐵馬道我經常來散步，有帶像機的時候會隨手拍上幾張，這是我二月份的時候來那時候有山櫻花可欣賞，不過來的早些山櫻花稀稀落落的。三坑老街43.JPG三坑老街44.JPG 三坑老街46.JPG 三坑老街47.JPG除了山櫻花另一側的台灣欒樹呈現蕭瑟的枯枝在等待新葉萌芽。 和我今天拍到的景很不樣吧!三坑老街48.JPG三坑老街45.JPG紫花做醡漿草三坑老街1.JPG接著來去三坑老街走走，老街入口處的黑白洗是以前婦人洗衣服的地方，黑白洗的意思就是什麼都能洗吧!   三坑老街2.JPG 這條短短的老街常會有一些小農來販賣農產品。三坑老街3.JPG三坑老街4.JPG三坑老街5.JPG三坑老街6.JPG 這條老街超迷你的短短的幾百公尺一下就走完，牛汶水  菜包  豆花  滷味  冰滴咖啡.....都是老街的人氣小吃。三坑老街7.JPG三坑老街8.JPG老街有兩處販賣黃金蜆的攤販，這個的黃金蜆真的很好吃，適用三坑在地的山泉水養殖的黃金蜆，買回去用電鍋燉蜆ㄚ精保肝養生很不錯唷，跟菜市場買得很不一樣沒有半點腥味阿珠珠超推的!三坑老街9.JPG三坑老街10.JPG三坑老街11.JPG 街底的永福宮是老街聚落的核心地帶，永福宮興建於乾隆56年，主祀三官大帝是當地居民的信仰中心。三坑老街13.JPG 三坑老街15.JPG和女兒買了一些小吃之後來去三坑生態公園走走，好久沒來這裡了，埤塘的水是滿的，草地也還是綠油油的一片，景色跟多年前一樣美，但是河堤上多了繽紛的農村彩繪感覺很不一樣呢!三坑老街14.JPG 三坑老街17.JPG三坑老街16.JPG三坑老街19.JPG三坑老街20.JPG三坑老街21.JPG三坑老街34.JPG三坑老街22.JPG三坑老街23.JPG三坑老街24.JPG三坑老街25.JPG三坑老街26.JPG 河堤的彩繪除了農村色彩之外還有很多都是我們龍潭大溪這附近的景點，畫的栩栩如生惟妙惟肖的~三坑老街27.JPG櫻花開的三坑鐵馬道~三坑老街28.JPG 三坑老街31.JPG 石門水庫三坑老街32.JPG 農村景色三坑老街33.JPG三坑老街35.JPG 三坑老街的黑白洗三坑老街36.JPG 三坑老街的永福宮三坑老街37.JPG三坑老街38.JPG三坑老街39.JPG 三坑老街29.JPG 太平紅橋三坑老街30.JPG 看到太平紅橋的彩繪阿珠珠也順道來看看吧!因為就在附近唷!太平紅橋因為橋身是以紅磚來構造故名為紅橋，紅橋興建於1923年髂月打鐵溪是太平村民主要聯絡道，共設有五座橋拱造型優雅，目前附近規劃成親水公園附近也有步道可以走走是休閒的好去處近年來也是ig打卡熱門景點喔!太平紅橋4  要去紅橋的半路上看到太坪社區這裡也有個跟三坑老街黑白洗異曲同工的洗衣亭。太平紅橋1太平紅橋5  太平紅橋2太平紅橋3旅遊拍攝日期三坑鐵馬道油桐花徑2019/05/05三坑老街生態公園2019/02/17太平紅橋2019/04/20   賞桐花延伸閱讀 桃園大溪。大芁芎古道四月雪桐花飛 桃園大溪。十一指古道桐花紛飛桃園大溪。齋明寺古道桐花杜鵑齊開放桃園龍潭。小粗坑古道落花流水桐花情桃園龍潭。甘家堡桐花步道與桐花的浪漫邂逅苗栗。客家大院桐花樂活主題公園桐花開北部地區。客家桐花季賞桐花步道總整理桃園龍潭。石門水庫桐花大道客家桐花開桃園大溪。十一指古道桐花開桃園龍潭。甘家堡賞桐祕境2014小粗坑古道一個人賞桐花2014大艽芎古道桐花開石門水庫桐花大道桐花開滿道2014大溪十一指古道桐花開了大溪義和農村。古厝。埤塘。古道。桐花。大溪十一指古道桐花開客家桐花祭。小粗坑桐花步道 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁，           喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!               點我 →  阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁  trans.gif檢視較大的地圖  

老街古道公園
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