老街、生態公園、太平紅橋 遊桃園三坑鐵馬道油桐花徑
今天要介紹的是我們桃園龍潭的景點，到三坑鐵馬道來走走或騎腳踏車，順道賞賞油桐花，再到老街來逛逛，也可以到附近的三坑生態公園來玩水或是野餐，太平紅橋也在不遠也可以順遊喔這幾個點都在附近可以安排半日遊或一日遊來走走逛逛喔!三坑鐵馬道很適合散步的一條自行車道，雖是鐵馬道我覺得散步的人比騎車的還多得多，鐵馬道兩側種植各種植物每一個季節來都有不一樣的植物可以欣賞喔!這一篇阿珠珠的相片有很多個時間點，看得有點眼花撩亂，也因此可以讓朋友們難到各個時期的三坑鐵馬道風情喔!這是我今天5/5日去拍的，春暖花開一片綠意盎然的新氣象!從鐵馬道望向對面的山脈可以看到山坡上點點的白，那是油桐花我們所說的五月雪啊!再往內走就可以來到這條衛浴三坑自行車道上的油桐花徑，每年四月底到五月上旬就可以看到油桐花的蹤影，因為前幾日的大雨花況並不是很好，今日有辦活動很多人來騎車散步賞桐花還有人來寫生呢! 九重葛也開花了! 這條鐵馬道我經常來散步，有帶像機的時候會隨手拍上幾張，這是我二月份的時候來那時候有山櫻花可欣賞，不過來的早些山櫻花稀稀落落的。 除了山櫻花另一側的台灣欒樹呈現蕭瑟的枯枝在等待新葉萌芽。 和我今天拍到的景很不樣吧!紫花做醡漿草接著來去三坑老街走走，老街入口處的黑白洗是以前婦人洗衣服的地方，黑白洗的意思就是什麼都能洗吧! 這條短短的老街常會有一些小農來販賣農產品。 這條老街超迷你的短短的幾百公尺一下就走完，牛汶水 菜包 豆花 滷味 冰滴咖啡.....都是老街的人氣小吃。老街有兩處販賣黃金蜆的攤販，這個的黃金蜆真的很好吃，適用三坑在地的山泉水養殖的黃金蜆，買回去用電鍋燉蜆ㄚ精保肝養生很不錯唷，跟菜市場買得很不一樣沒有半點腥味阿珠珠超推的! 街底的永福宮是老街聚落的核心地帶，永福宮興建於乾隆56年，主祀三官大帝是當地居民的信仰中心。 和女兒買了一些小吃之後來去三坑生態公園走走，好久沒來這裡了，埤塘的水是滿的，草地也還是綠油油的一片，景色跟多年前一樣美，但是河堤上多了繽紛的農村彩繪感覺很不一樣呢! 河堤的彩繪除了農村色彩之外還有很多都是我們龍潭大溪這附近的景點，畫的栩栩如生惟妙惟肖的~櫻花開的三坑鐵馬道~ 石門水庫 農村景色 三坑老街的黑白洗 三坑老街的永福宮 太平紅橋 看到太平紅橋的彩繪阿珠珠也順道來看看吧!因為就在附近唷!太平紅橋因為橋身是以紅磚來構造故名為紅橋，紅橋興建於1923年髂月打鐵溪是太平村民主要聯絡道，共設有五座橋拱造型優雅，目前附近規劃成親水公園附近也有步道可以走走是休閒的好去處近年來也是ig打卡熱門景點喔! 要去紅橋的半路上看到太坪社區這裡也有個跟三坑老街黑白洗異曲同工的洗衣亭。 旅遊拍攝日期三坑鐵馬道油桐花徑2019/05/05三坑老街生態公園2019/02/17太平紅橋2019/04/20 賞桐花延伸閱讀 桃園大溪。大芁芎古道四月雪桐花飛 桃園大溪。十一指古道桐花紛飛桃園大溪。齋明寺古道桐花杜鵑齊開放桃園龍潭。小粗坑古道落花流水桐花情桃園龍潭。甘家堡桐花步道與桐花的浪漫邂逅苗栗。客家大院桐花樂活主題公園桐花開北部地區。客家桐花季賞桐花步道總整理桃園龍潭。石門水庫桐花大道客家桐花開桃園大溪。十一指古道桐花開桃園龍潭。甘家堡賞桐祕境2014小粗坑古道一個人賞桐花2014大艽芎古道桐花開石門水庫桐花大道桐花開滿道2014大溪十一指古道桐花開了大溪義和農村。古厝。埤塘。古道。桐花。大溪十一指古道桐花開客家桐花祭。小粗坑桐花步道 阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁， 喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 → 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁 檢視較大的地圖
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