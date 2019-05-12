3輛大巴123人！大批山友攻「溪頭九連峰縱走」
週二爬山趣週週好行程, 看著心癢難耐, 說是全程在茶園, 孟宗竹林和樹林中由高往低輕鬆走, 講好六座山頭! 免費加贈三顆, 大碗又滿沿, 不去對不起自己啦!大巴3輛123人, 會不會嚇死倫啊? 非假日臨揪耶, 可見周二的號召力不是一般, 還有...吃飽閒閒的人真多啊! 6:30台銀集合後準時出發, 10:55龍鳳峽枝2電線桿旁起登
11:00 不到5分鐘撿了一顆龍鳳山, 高度1702公尺, 考慮來人太多怕耽誤時間, 拍了基石快閃
眼尖看到剛竄出頭的水晶蘭
一段爬坡, 诶, 不是說都是由上往下走嗎? 還好沒有很陡, 油羅山回來還在鐵腿中, 走著有點吃力...
途中遇到好久不見春祥大哥, 神采奕奕, 身手矯捷
踏在軟綿綿的落葉上, 穿梭在美麗的森林裡, 溫暖的陽光灑下來, 微風徐徐, 清幽又涼爽, 腳步也跟著輕快, 慢慢忘掉鐵腿的不適
經過龍鳳峽山, 不曉得躲在哪兒, 路過錯過....
來到茶園, 哇, 好大一片綠油油
蓄勢待發
小心側身通過, 避免去傷到茶葉嫩芽
人龍綿延不絕
熱情的採茶姑娘在遠處呼喚著
來到三叉崙山, 高度1839公尺, 基點在茶園裡, 生哥怕浪費時間, 集體幫忙拍照
大概是這樣啦, 哈, 這也是一招, 可惜已經過無法入鏡...殘念
诶, 怎麼有種似曾相似的感覺, 好像曾經來過...
最敬仰的春祥大哥熱心的幫大家拍照
生哥也是熱血咖, 一一幫大家拍照
12:30 竹林路邊用餐, 好友分享親手做的鹼粽超級好吃, 是一種幸福的滋味!
吃飽後來張大合照, 繼續攻下個山頭
走捷徑下切, 路口狹窄落差大有點濕滑
通過後往上看, 哈哈, 不耐久候的高手直接往旁邊切下來
1:26 水桶寮山, 高度1610公尺, 山字水泥基樁
1:38 沒多久羊頭崙山, 海拔1592公尺, 山字水泥基石 也輕鬆落袋
再往路旁的小徑插入
幸運看到一葉罈花蘭
領隊在路口都會用粉筆箭頭作記號
往路旁小徑, 真佩服領隊, 上上下下轉來轉去頭都昏頭了
走出杉木林, 哇塞, 這也太愜意了吧
閒閒沒事, 當然就是拍照囉, 跟陽明山達人余大來張合照
又來到茶園了
哈, 雄鷹人馬也慕名來了
景色真的很美又好走
3:08 竹崙山, 海拔1263公尺, 無基點
往溪頭山的登山口
粉絲們忙著找嚮導周清田大哥一起拍照, 周大哥今天門戶大開來者不拒, 哈哈, 趁亂也來一張!
往溪頭山登山口
來到一片孟宗竹林
太夢幻了啦!
4:10 溪頭山, 海拔1218公尺, 春祥大哥統一幫大家拍照, 拍好沒事也幫大家來一張!
4:17 撿了好多山頭, 回家囉
凱旋而歸, 大家都很開心
哈哈, 太白兄挺樂的
岔路往上
路上都是黃白曼陀羅
小李哥守在路口, 迎接大家歸來
上車後換上乾爽衣服
6:00餐廳用餐, 吃飽喝足, 舉杯謝謝嚮導周清田大哥, 小李哥, 基哥, 這麼棒的嚮導跟精心規劃的行程, 景色優美又好走, 還痛快的撿了一堆山頭, 龍鳳山-龍鳳峽山(?)-三叉崙山-内樹皮山(?)-水桶寮山-羊頭崙山-志騰山(?)-竹崙山-溪頭山, 奇怪, 明明說是九連峰, 但我只撿到6顆, 也不曉得是哪裡錯過了? 不過也是大大的滿足了!
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