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川普向陸喊話：我會贏得連任 到時給的條件更糟！

小英批自經區…辣台妹政治算計 全為了滅賴阻韓？

3輛大巴123人！大批山友攻「溪頭九連峰縱走」

2019-05-12 08:00健行筆記 健行筆記Mary Lee

週二爬山趣週週好行程, 看著心癢難耐, 說是全程在茶園, 孟宗竹林和樹林中由高往低輕鬆走, 講好六座山頭! 免費加贈三顆, 大碗又滿沿, 不去對不起自己啦!大巴3輛123人, 會不會嚇死倫啊? 非假日臨揪耶, 可見周二的號召力不是一般, 還有...吃飽閒閒的人真多啊! 6:30台銀集合後準時出發, 10:55龍鳳峽枝2電線桿旁起登

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11:00 不到5分鐘撿了一顆龍鳳山, 高度1702公尺, 考慮來人太多怕耽誤時間, 拍了基石快閃
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眼尖看到剛竄出頭的水晶蘭
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一段爬坡, 诶, 不是說都是由上往下走嗎? 還好沒有很陡, 油羅山回來還在鐵腿中, 走著有點吃力...
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途中遇到好久不見春祥大哥, 神采奕奕, 身手矯捷
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踏在軟綿綿的落葉上, 穿梭在美麗的森林裡, 溫暖的陽光灑下來, 微風徐徐, 清幽又涼爽, 腳步也跟著輕快, 慢慢忘掉鐵腿的不適
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經過龍鳳峽山, 不曉得躲在哪兒, 路過錯過....
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來到茶園, 哇, 好大一片綠油油
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蓄勢待發
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小心側身通過, 避免去傷到茶葉嫩芽
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人龍綿延不絕 
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熱情的採茶姑娘在遠處呼喚著
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來到三叉崙山, 高度1839公尺, 基點在茶園裡, 生哥怕浪費時間, 集體幫忙拍照
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大概是這樣啦, 哈, 這也是一招, 可惜已經過無法入鏡...殘念
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  诶, 怎麼有種似曾相似的感覺, 好像曾經來過...
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最敬仰的春祥大哥熱心的幫大家拍照
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生哥也是熱血咖, 一一幫大家拍照
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12:30 竹林路邊用餐, 好友分享親手做的鹼粽超級好吃, 是一種幸福的滋味!
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吃飽後來張大合照, 繼續攻下個山頭
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走捷徑下切, 路口狹窄落差大有點濕滑
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通過後往上看, 哈哈, 不耐久候的高手直接往旁邊切下來
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1:26 水桶寮山, 高度1610公尺, 山字水泥基樁
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1:38 沒多久羊頭崙山, 海拔1592公尺, 山字水泥基石 也輕鬆落袋
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再往路旁的小徑插入
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幸運看到一葉罈花蘭
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領隊在路口都會用粉筆箭頭作記號
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往路旁小徑, 真佩服領隊, 上上下下轉來轉去頭都昏頭了
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走出杉木林, 哇塞, 這也太愜意了吧
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閒閒沒事, 當然就是拍照囉, 跟陽明山達人余大來張合照
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又來到茶園了
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哈, 雄鷹人馬也慕名來了
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景色真的很美又好走
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3:08 竹崙山, 海拔1263公尺, 無基點
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溪頭山的登山
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粉絲們忙著找嚮導周清田大哥一起拍照, 周大哥今天門戶大開來者不拒, 哈哈, 趁亂也來一張!
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往溪頭山登山口
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來到一片孟宗竹林
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太夢幻了啦!
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4:10 溪頭山, 海拔1218公尺, 春祥大哥統一幫大家拍照, 拍好沒事也幫大家來一張!
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4:17 撿了好多山頭, 回家囉
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凱旋而歸, 大家都很開心
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哈哈, 太白兄挺樂的
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岔路往上
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路上都是黃白曼陀羅
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小李哥守在路口, 迎接大家歸來
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上車後換上乾爽衣服
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6:00餐廳用餐, 吃飽喝足, 舉杯謝謝嚮導周清田大哥, 小李哥, 基哥, 這麼棒的嚮導跟精心規劃的行程, 景色優美又好走, 還痛快的撿了一堆山頭, 龍鳳山-龍鳳峽山(?)-三叉崙山-内樹皮山(?)-水桶寮山-羊頭崙山-志騰山(?)-竹崙山-溪頭山, 奇怪, 明明說是九連峰, 但我只撿到6顆, 也不曉得是哪裡錯過了? 不過也是大大的滿足了!
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溪頭登山陽明山
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