台灣用走的最美！ 阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25 健行筆記 健行筆記Gold Medal



自2年前的南湖群峰之後，大哥因公務繁忙及老爸臥病後未再安排挑戰百岳行程，雪山北峰是大哥的第80顆百岳，四兄弟中繼金牌、二哥、三哥完百後，只剩大哥未完百，兄弟們有意助他一臂之力，最終目標四兄弟全部完登百岳，行前本計畫安排走2日雪山主東北，如天氣許可臨場狀況佳甚至2日直取O聖，但這還要看老天爺臉色。個人對雪山北峰一直有一份特殊情感，92年1月冰天雪地中獨行聖稜線，在此完成第一輪百岳，94年曾帶著二哥由松茂林道起登，走雪山西南稜接聖稜線，再由秀霸線回登四秀，雪山六路一次貫穿四路；100年時更帶著三哥完成一日O聖，那時跑山極限運動未盛行，造成廣大的迴響；這次的雪北之旅是最輕鬆的一次，但四兄弟同時登頂卻是第一次。拜訪山頭：雪山東峰，標高3,201公尺，三等三角點74號，屬於雪山山脈，行政區劃屬於臺中市。雪山東峰位於雪山主峰往東突出的支稜上，與武陵農場連結，由此起登雪山，稱為雪東線，里程最短、天數最少，是岳人取道雪山的主要路線。雪山北峰，標高3,703公尺，三等三角點6305號，百岳排名第11，屬於雪山山脈，行政區劃屬於苗栗縣、台中市；特色為岩層峭立，奇峻高聳，由雪山北峰自雪山主峰，稜線海拔高度皆在3,500公尺以上，孑遺冰河侵蝕所形成的懸冰斗地形，斷崖遍布，是聖稜線中的精華路段。簡易行程：4/13 04:25雪山登山口-0K(H2190 m)→07:42雪山東峰-5K(H3201 m)→ 08:34三六九山莊-7.1K(H3154 m)→13:55雪北山屋-聖4K(H3591 m)→14:40雪山北峰-剩4.4K(H3703 m)→15:19回雪北山屋(宿)4/14 05：10雪北山屋→09:00回三六九山莊→12:15回雪山登山口。路標里程單程約12.5K，爬升總落差 公尺，上山11小時，下山7小時。行程記錄(航點編號)：4/12 21：00四兄弟會合後直驅台七甲線61.3K環山環清宮夜宿(04-25802634 /0905-550992羅小姐)，環清宮住過多次，幾乎在附近爬山時都會選擇在此過夜。4/13 04:18停車場(001)，H2142 m ，03：00起床，整裝離開環清宮，摸黑中抵武陵農場收費站，三更半夜收費員還等在門口攔車收費，真是佩服！車抵雪山登山口停車場P2,停好車後沿著階梯爬上登山口管理站。

04:25雪山登山口(002)，H2190 m，即是俗稱的大水池登山口，自登山口算起雪山主東峰步道0K，每100公尺均立有木樁標示；天未亮仍摸黑前進。(照片回程補拍)

05:24七卡山莊(003)，H2493 m，步道2K，天剛露曙光，怕吵到裡面還在睡的山友，輕聲細語小休。

06:45哭坡前觀景台(004)，H2998 m，約步道4K右側搭有觀景台，天氣晴朗時展望極佳，可惜今日雲霧裊繞，只能近看武陵四秀，遠處中央山脈諸名峰皆雲深不知處；前面即是哭坡，每次到這裡都要先休息吃些乾糧補充血糖。

07:03哭坡(005)，H3041 m，約步道4.1K，這坡度也不大的哭坡，為何要哭夭？有一說：也許是步道旁杜鵑花綻放奼紫嫣紅，遠山含笑山巒疊翠，景緻迷人太感動了吧！

07:41雪山東峰岔路(006)，H3180 m，約在步道5K後，直行是往369山莊腰繞路，取左重裝一分鐘上雪山東峰。

07:42雪山東峰(007)，H3201 m，三等三角點74號，山勢和緩，起伏量微，展望極佳；立有「雪山東峰」看板以供拍照，已有兩位大學生穿大學服在此拍畢業照，看到現在大學生會想到要爬山健身，感覺中華民國有救了，回想以前的我畢業前夕打麻吃喝玩樂，恣意揮霍青春；拍完照走下東峰，在前面直升機停機坪接上腰繞路。

08:30~ 09:10三六九山莊(008)，H3154 m，約步道7.1K；在步道5K~6K這一段高山杜鵑滿山遍谷一整個怒放，奼紫嫣紅爭奇鬥艷，品種以開得最早的玉山杜鵑為主，雪山主東峰步道沿途登山客摩肩接踵遊人如織，在杜鵑花期說這一條步道是觀光路線一點不為過，那三六九山莊就是遊客中心；水桶滿水位，取水泡茶，外面風大移到裡面地上，有一協作聞聲出來驅趕，說這裡是中山室，不准開爐泡茶，挖哩哩~山屋裡還有中山室？那今天是莒光日嗎？登山22年第一次聽到，心想協作都是甘苦人，這裡是他們營生地盤，不予計較回應，收拾東西走人。

09:15雪山雪北岔路(009)，H3184 m，約步道7.2K，也是黑森林水源路0K起點，步道每100公尺皆有木樁標示；前一陣子369山莊附近大火，一大片箭竹林燒光了，也燒出一堆問題，無良登山客藏在箭竹叢的垃圾一一現形，也為野百合清理戰場，想必夏天可能會有滿山坡的野百合；這裡是369山莊、雪主、雪北三岔路，左往主峰不取，取右走水源路往雪北；三岔路之後不久即進入黑森林，樹幹通直的台灣冷杉，高聳入雲不見天日。

10:14白鐵水塔(010)，H3276 m，約水源路1.3K，路旁有白鐵水塔接黑色水管往369山莊，這是369山莊重要的水源；

10:21主峰岔路(011)，H3296 m，約水源路1.5K，有一指示牌，左上往雪山主峰(黑森林9K處連接)，取直續行，再往前就是水源地

10:24水源地(012)，H3300 m，七家彎溪源頭，清澈溪流沿溪谷向右頃洩而下，溪谷兩旁玉山杜鵑盛開，山徑橫越小溪谷拉繩而上。

10:51杉林營地(013)，H3398 m，愈往上爬，台灣冷杉與台灣鐵杉相混淆生長，這片雪山黑森林應該世界上分布最南端的冷杉之一；巧遇欲走雪山主東北遇雨撤退的三個山友，稜線在下雨，感覺不太妙，硬著頭皮往上爬，且戰且走；衫林下有幾處平坦營地，真想偷偷在此紮營住一晚，徜徉在迷霧森林裡沐浴在芬多精中，有如仙境。

11:26碎石坡(014)，H3553 m，碎石坡底部約水源路2.2K，森林的盡頭往上有300公尺的陡上碎石坡，想起上中央尖山的尖東鞍部碎石坡，走二步退一步，小心沿碎石坡左側陡上。

11:56 2.5K岔路(015)，H3689 m，這裡是黑森林水源路2.5K終點，接上由雪山主峰往雪山北峰的聖稜線，取右往雪山北峰。

12:03凱蘭特昆山(016)，H3694 m ，山頂立有不鏽鋼三角點，旁有聖稜1.9K木樁標示，看來天氣不優，白霧壟罩整條聖稜線，別奢求展望能見度也很低，走在稜線上寒風刺骨，冷到凍袂條，趕快躲到背風處穿上雨衣禦寒。

13:08凱蘭特崑山北峰(017)，H3666 m，無三角點，在聖稜3K處，但地圖上凱蘭特崑山北峰不在這裡，有待雪霸國家公園正名，一路在3600光尺上崎嶇的稜線彎上繞下，山徑旁玉山圓柏糾結扭曲的造型，有若大自然精心雕塑的盆景，但也被低矮的樹幹勾勾纏，前進緩慢辛苦。

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13:55雪北山屋(018)，H3591 m， 約聖稜4K處，玉山圓柏林中的雪北山屋如童話故事中的小屋，來過多次，92年1月獨行聖稜線完百時，遇上下大雪，門都被雪卡住打不開，水源都結冰需剷雪融冰；已開始下小雨了，需當機立斷，放下背包後先搶登雪山北峰，免得下大了摃龜回去。

14:33雪北三岔路(019)，H3684 m，約聖4.4K，穿過一片蒼勁挺拔玉山圓柏純林，說玉山圓柏是站在台灣屋脊上的絕地武士，一點都不為過，終年常綠的玉山圓柏，可以是高拔俊挺、樹形優雅的喬木，但在生長環境嚴苛的聖稜線上，為抵抗寒風侵襲，又呈現出奇怪曲折盤桓狀的矮小灌木叢；直行續行聖稜線，取左往雪山北峰。

14:40雪山北峰(020)，H3703 m，有一個三等三角點6305號，北有冰斗遺跡，頂上平坦，石礫遍布；恭喜大哥的第80顆百岳，美中不足霧茫茫一片，全無展望，寒風刺骨冷颼颼，還下著小雨哩，有點小狼狽，趕快拍完照匆匆走人。

15:19回雪北山屋(021)，這有如北歐風情紅色山屋，裡面分上下兩層設備完善，下雨天不用說儲水桶滿水位，山屋後有廁所，唯茅坑中間坑洞太大，使用時要小心嘿，免得一失足成千古「糞」，哈哈！剛好下起大雨，還好有山屋可糜爛泡茶、小酌，四兄弟一起爬山可以凝聚向心力，聊的不只是山經，還有討論家族中大小事，我們把登山定位為「山中兄弟會」；外面續下著大雨，早早就寢。

4/14 0400起床，吃完早餐後整裝，外面雨停了，還是把雨衣雨褲都穿上，05:10起登，到2.5K水源路岔路在決定要不要續行雪山主峰。

05:59回凱蘭特崑山北峰，H3661 m已沒下雨霧茫茫一片，山徑上植披沾滿雨水，雨衣褲還是穿著。

06:51回2.5K叉路，H3689 m，陷入天人交戰，續戰雪山主峰還是取左下山，最後無異議通過，天氣不佳一片白牆，無展望無景可賞，只有多討皮痛，還是下山吧！

07:35回杉林營地，H3406 m，這片迷霧森林依然浪漫動人，下了聖稜線天氣似乎好一些，脫掉雨衣庫續行。

08:11回七家灣源頭水源地，捨不得走快，就是要慢慢享受這片冷杉黑森林的芬多精。

09:00回三六九山莊，人聲吵雜好像菜市場，最不喜歡的一座山屋，最好非假日才來住。

09:56回雪山東風前直升機停機坪，就不上雪山東峰直接走腰繞路下山。

10:34回哭坡前觀景台休息，遇一批要上雪北的山友，還請了協作；下山途中陸續遇上好多批上山的山友，應該有近200人，有的只到雪山東峰賞高山杜鵑的觀光客，看來今晚369山莊又爆滿了。

11:45回七卡山莊，H2529 m ，山屋裡好像沒人，剩2K了再加把勁，三哥新練就貓步下山法，健步如飛。

12:15回雪山登山口，H2180 m，登山口好熱鬧，雪山主東峰步道快變成追花大道，這麼多人來爬山賞花，武陵農場大發利市賺翻了。

12:20回停車場，H2163 m，取車下山，先到露營區洗熱水澡換裝，一身清爽的離開武陵農場；本想到梨山萬國餐廳慶功，但非用餐時間沒營業，就到附近新開的牛排館喝金牌吃牛排，百岳有進帳的大哥請客，酒足飯飽後賦歸。

臺灣冷杉、玉山圓柏與臺灣扁柏是臺灣享譽世界的三大特有植物，在往雪山北峰的步道上就能一窺台灣冷杉與玉山圓柏全貌，所以我常說台灣用走的最美；金牌兄弟以一天半玩登雪山北峰，沿途盡覽聖稜線的玉山圓柏蒼勁挺拔，雪山黑森林的冷杉高聳入雲，雪山步道的高山杜鵑爭奇鬥艷，美不勝收；恭喜大哥的第80顆百岳，最終目標四兄弟全都完成百岳。