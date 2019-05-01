「豐阿O型縱走」千人洞、水漾森林、眠月線

2019-05-01 15:00 健行筆記 健行筆記胡 大



中級山一直是我的擊敗王，太加縱走aka五百障礙那次狠狠的嚐到了苦頭，但是心裡又很不服輸，明明是很美的地方，怎麼我會走到奧賭賭，調整心態後，出發前做了功課，知道這是一個不輕鬆但很美麗的行程，那就走吧，修練我的耐性。 行程 D1行豐吊橋 (停車場到吊橋約10-15分鐘) ➝臥船洞➝千人洞➝水漾森林溪谷（跳石越溪）➝水漾森林➝水漾休息取水後出發➝眠月神木岔路（因時間因素沒有前往）➝酒瓶營地★行進含休息時間11.5hrD2酒瓶營地➝松山 (下下下到眠月線鐵道) ➝石猴車站➝眠月車站➝塔山車站 (過塔山後3個隧道，側邊木梯進) ➝林道崩塌高繞➝檜木盜木區➝石夢谷➝神木線情人谷線岔路➝仙夢園➝石夢谷登山口➝停車場★行進含休息時間12hr

D1

滑滑的

防菌抗臭

有效降低體感溫度

D2

行豐吊橋出發，剛出發時的照片總是最帥，意氣風發厚，殊不知走沒多久，就開始手腳並用的抖抖上。▲行豐吊橋▲一開始都很帥，第二天就歪腰了XD▲其實我很喜歡手腳並用的路段，覺得很好玩，這邊踩點清楚，抓好站好不會有危險 一路是很標準中級山的景色，綠綠的濕濕的，(尼馬的不停溜滑梯)中級山很磨人，在時間允許的情況下，我們抓到時間就偷偷休息，這邊是一段上坡後，在等待後面的伙伴上來，一顆飽滿的大石頭就在眼前，好椅子，不坐嗎？▲這種裝模作樣的照片絕對是起登沒多久才辦得到 接下來到第一段過溪，前幾天都有下雨，溪水比較急，為了找一個安全的過溪地點，往往要花上一點時間。最後決定脫鞋過溪，一脫鞋我整個high起來，溪水清澈冰涼，腳趾頭也可以用力的抓住石頭，不用擔心滑倒，在樹林裡悶了一段時間，泡到水很舒服呀。▲我們領隊aka兇教官aka園長在四處探望▲穿雨鞋的站出來！ 每次過溪就會知道雨鞋有多強大，堪稱中級山利器。泰哥手長腳長，人體橋梁就靠他了❤▲全員過溪成功，我還在晾腳XD 一路都有讓人忍不住停下的風景，跟百岳相比，中級山一點都不遜色經過臥船洞，不停留，因為我們要去更大更威的千人洞休息喝咖啡～▲每次看到山蘇我都想說能不能摘下來晚上加菜▲中級山的魔法森林，樹在跳舞，鳥在唱歌接著來到D1的第一個高潮-千人洞。第一個反應是：乾！好大喔。夏天連帳篷都不用搭了，有水有遮蔽，還有石桌石椅，完美，差點帳篷都拿出來了。●千人洞豆知識：位於嘉義縣阿里山鄉豐山村東方，海拔一千八百多公尺，洞穴長250公尺、寬60公尺，高約15至30公尺不等，洞底部寬敞平坦成孤狀，為長形開放式的山洞，可容納千餘人因此而得名，是全台灣已知最大的天然山洞，由於又像一個半覆蔽的巖穴，因此又被稱之「千人巖」。▲這位先生穿著雨褲行進，休息時脫褲通風 千人洞的最東側有一道瀑布從上方的岩壁傾瀉而下，水流終年不竭，這道瀑布在日據時期曾被日人命名為「妻戀之瀧」，可能是踏勘者走到這裡，因懷念妻子而命名。大正年間，日本郵政還曾為「妻戀之瀧」製作郵票及明信片，可見日本對千人洞的重視。這次穿的是ODLO短袖，以往都怕曬，夏天也穿薄長袖爬山，但是這次在林子裡的時間長，又悶熱，所以短袖上陣。怕刮傷或是怕曬可以戴袖套，但我真的撐不住這天氣，雖然穿短袖手臂有一些小傷，但對於野孩子來說，這都沒關係。 除了銀離子外（這是我最愛ODLO的原因，一臭我就心情很差），背部面料採用Ceramicool科技，，夏天重裝爬山再也不會像背一個暖爐一樣了～快乾這點我很滿意，大休完差不多乾八成了，包包背上去就不會有那種衣服黏皮膚的噁心感。裝備沒有好不好，適合自己的最好❤以下是官網提供的衣服特點：✔TCS控溫系統X-Light│在酷熱氣候中進行劇烈活動，依然保持身體涼快乾爽✔透氣乾爽│低密度紗線面料，可保持透氣乾爽✔酷涼降溫│紗線中陶瓷粒子具冷卻特性，體感溫度可有效降低✔快速導熱│紗線結構具散熱通道，可迅速導熱降低體表溫度✔Effect by Odlo│銀離子抑制氣味技術，可抑菌防臭✔特色印花│Odlo特色印花，以自然圖騰為靈感▲側邊開叉增加活動便利度，而且通風 離開千人洞後，馬上又是一個抖抖上，到底要多逼人，幸好我剛才吃飽喝足▲本次情商最高的伙伴-旻佑，謝謝在我斷片的時候一路相伴這一段玩得好開心，我剪了一根樹枝，行進的時候陣陣松香。然後我笑到臉都歪了，每次上山總是能找到最單純的快樂。▲一枝松樹枝可以讓我笑得花枝亂顫，這枝一定很純令人難過的是，樹林裡處處可見山老鼠盜木的殘跡，怎麼忍心，一顆樹要花幾百年才能長成這樣。▲山老鼠我詛咒你們！▲現在是杜鵑的季節，可是前幾天下雨，花都被打掉了，就算掉到地上也是另外一種美。 水漾森林的溪谷，這邊河床更開闊，過溪難度更高了，中間有討論到，如果前幾天的雨大到這邊無法過溪，那我們就得迫降了。先高繞，然後分段過溪。▲穿雨鞋的伙伴真的要跟緊他，謝謝雪真姊的扶持第一段過完，一個抓到機會就吃，一個抓到機會就躺，大家此刻在前方前仆後繼的拼命，阿我在後方這頭笑呵呵的偷時間。▲善用你的臀部，過溪超好使的過溪再進樹林走一段，就到傳說中的水漾森林了。各位觀眾，水漾森林到了，感謝各位的搭乘，我們下車取水背到營地，洗把臉拍拍照水漾森林後又沒入樹林，覺得身體快進入休眠狀態了。我們在水漾森林取水，D1的晚餐和D2的行動水，重量加上去之後超有感的@@ 中級山很磨人，上上下下，不知不覺中體力消耗得很快。▲晚上加菜阿天快黑的時候到酒瓶營地，我們紮營的地方是接近酒瓶營地的5.8K林道，開闊平坦沒有人，今天包場D1晚餐：洋蔥蘋果醃豬肉、娃娃菜炒小魚乾、小魚乾味噌豆腐蛋花湯、乾燥飯，多到吃不完XD吃飽飯，濾水，收操，擦澡，我跟倩緻就瞬間關機了，隔天睡到自然醒。D2早餐：洋蔥番茄拌鮪魚吐司、炒蛋D1的路程只走了全程的1/3，也就是說D2的行程硬梆梆的，約20km。拔營出發後抖上，我差不多要崩潰，走了一小段路雨勢變大，穿上雨衣雨褲，雨勢一大，體力消耗的速度更快。松山，三角點這邊有漂亮的沒有被雨打落的杜鵑花，好美喔過了松山後開始下切，我到這邊差不多剩兩口氣看到鐵軌稍微鬆了一口氣，因為接下來是眠月線，一路平坦可以稍微調整一下。塔山車站，這邊休完，最後一哩路了，阿我差不多快斷片。往石夢谷的路不好找，要留意一下，穿過箭竹後，林道崩塌高繞。這段往下的路程我已經斷片，直到石夢谷

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石夢谷過後差不多3-4K出登山口，最後出了登山口到停車塲的這一段，螢火蟲滿滿的，我跟倩緻在路上關掉頭燈享受了一下，一閃一閃火金姑，很難得有機會可以看到這麼多，仿佛手一伸出來就可以碰到，我開心到流淚，真心美哭耶，謝謝火金姑大隊為這趟旅程畫下完美句點🧚‍♀️