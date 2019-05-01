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大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

殺害台灣岳父母 檢方公布伊拉克兇嫌照片

「豐阿O型縱走」千人洞、水漾森林、眠月線

2019-05-01 15:00健行筆記 健行筆記胡 大

　中級山一直是我的擊敗王，太加縱走aka五百障礙那次狠狠的嚐到了苦頭，但是心裡又很不服輸，明明是很美的地方，怎麼我會走到奧賭賭，調整心態後，出發前做了功課，知道這是一個不輕鬆但很美麗的行程，那就走吧，修練我的耐性。行程D1行豐吊橋 (停車場到吊橋約10-15分鐘) ➝臥船洞➝千人洞➝水漾森林溪谷（跳石越溪）➝水漾森林➝水漾休息取水後出發➝眠月神木岔路（因時間因素沒有前往）➝酒瓶營地★行進含休息時間11.5hrD2酒瓶營地➝松山 (下下下到眠月線鐵道) ➝石猴車站➝眠月車站➝塔山車站 (過塔山後3個隧道，側邊木梯進) ➝林道崩塌高繞➝檜木盜木區➝石夢谷➝神木線情人谷線岔路➝仙夢園➝石夢谷登山口➝停車場★行進含休息時間12hr

D1行豐吊橋出發，剛出發時的照片總是最帥，意氣風發厚，殊不知走沒多久，就開始手腳並用的抖抖上。7e7731e598a800502a602d9bbd4c76fc.jpg▲行豐吊橋▲一開始都很帥，第二天就歪腰了XD4fa972a7bb302a4f4398137feb7713aa.jpg716cfffb29116f315d457b0c24eab4b0.jpgd18fafab8ed43d6946fad53569eeab79.jpg▲其實我很喜歡手腳並用的路段，覺得很好玩，這邊踩點清楚，抓好站好不會有危險 一路是很標準中級山的景色，綠綠的濕濕的，滑滑的 (尼馬的不停溜滑梯)bb26d212e0c839dc858c828c44a368e8.jpg中級山很磨人，在時間允許的情況下，我們抓到時間就偷偷休息，這邊是一段上坡後，在等待後面的伙伴上來，一顆飽滿的大石頭就在眼前，好椅子，不坐嗎？e23e4d9e4e27cdf11b8b543836d7cc31.jpg▲這種裝模作樣的照片絕對是起登沒多久才辦得到    接下來到第一段過溪，前幾天都有下雨，溪水比較急，為了找一個安全的過溪地點，往往要花上一點時間。最後決定脫鞋過溪，一脫鞋我整個high起來，溪水清澈冰涼，腳趾頭也可以用力的抓住石頭，不用擔心滑倒，在樹林裡悶了一段時間，泡到水很舒服呀。2d7b5fd0cce7ce8c04d603cf468fbd23.jpg▲我們領隊aka兇教官aka園長在四處探望5ee84901367252d269bbbbb4758a1361.jpg▲穿雨鞋的站出來！    每次過溪就會知道雨鞋有多強大，堪稱中級山利器。泰哥手長腳長，人體橋梁就靠他了❤aac608db2751672d39ea0755d20fd8ac.jpg26cd69e63f71f20d8590d870b86fb303.jpg▲全員過溪成功，我還在晾腳XD     一路都有讓人忍不住停下的風景，跟百岳相比，中級山一點都不遜色948020a3ffe129d998661588907d18e8.jpg1fbaf7bd551dc504586fa81d5327c754.jpg7ac8d1e75f670e52ccbe70c10e2821e8.jpg3c6b16d0d5e28c99bb9e660990cd3f93.jpgee7b0f1398bc942d429fe09495abff60.jpgf42addb3962ada705db669b49083d9e9.jpg經過臥船洞，不停留，因為我們要去更大更威的千人洞休息喝咖啡～1a7b215d3bba80eaf74c49aaa994fda9.jpg23564eb226d18d6b0ff86866569fdd77.jpg▲每次看到山蘇我都想說能不能摘下來晚上加菜c620c286c23e04c41ac8b3111f71e8bd.jpg▲中級山的魔法森林，樹在跳舞，鳥在唱歌999464ff6d0a0d0eaf666ef0f8257c63.jpg78fb0ef61f501d55a0e180caf28600ac.jpg49da0b6e7db8493c3e275a5a09655ebc.jpg87b480fc35f7323da80f3ad284d4b375.jpgfb1fda1f2afd953abb96eb7f4cc925aa.jpg   接著來到D1的第一個高潮-千人洞。第一個反應是：乾！好大喔。夏天連帳篷都不用搭了，有水有遮蔽，還有石桌石椅，完美，差點帳篷都拿出來了。●千人洞豆知識：位於嘉義縣阿里山鄉豐山村東方，海拔一千八百多公尺，洞穴長250公尺、寬60公尺，高約15至30公尺不等，洞底部寬敞平坦成孤狀，為長形開放式的山洞，可容納千餘人因此而得名，是全台灣已知最大的天然山洞，由於又像一個半覆蔽的巖穴，因此又被稱之「千人巖」。51c31824678052fedd75f817dd5fca5a.jpgbe82e6b4fabe942dc2ac66cc71143deb.jpg94964540968d9dac93bc5f8d75d7e431.jpg▲這位先生穿著雨褲行進，休息時脫褲通風　千人洞的最東側有一道瀑布從上方的岩壁傾瀉而下，水流終年不竭，這道瀑布在日據時期曾被日人命名為「妻戀之瀧」，可能是踏勘者走到這裡，因懷念妻子而命名。大正年間，日本郵政還曾為「妻戀之瀧」製作郵票及明信片，可見日本對千人洞的重視。635af5980a2b0f99ff7d5471e7d21b11.jpg   這次穿的是ODLO短袖，以往都怕曬，夏天也穿薄長袖爬山，但是這次在林子裡的時間長，又悶熱，所以短袖上陣。怕刮傷或是怕曬可以戴袖套，但我真的撐不住這天氣，雖然穿短袖手臂有一些小傷，但對於野孩子來說，這都沒關係。    除了銀離子防菌抗臭外（這是我最愛ODLO的原因，一臭我就心情很差），背部面料採用Ceramicool科技，有效降低體感溫度，夏天重裝爬山再也不會像背一個暖爐一樣了～快乾這點我很滿意，大休完差不多乾八成了，包包背上去就不會有那種衣服黏皮膚的噁心感。裝備沒有好不好，適合自己的最好❤以下是官網提供的衣服特點：✔TCS控溫系統X-Light│在酷熱氣候中進行劇烈活動，依然保持身體涼快乾爽✔透氣乾爽│低密度紗線面料，可保持透氣乾爽✔酷涼降溫│紗線中陶瓷粒子具冷卻特性，體感溫度可有效降低✔快速導熱│紗線結構具散熱通道，可迅速導熱降低體表溫度✔Effect by Odlo│銀離子抑制氣味技術，可抑菌防臭✔特色印花│Odlo特色印花，以自然圖騰為靈感a0e3de4c89d85a2973f09b6b2f661e4e.jpg4af486d2a628b7649bfe9baa82ca5a32.jpg0502b5065a988fb337b494d1a07f0244.jpg▲側邊開叉增加活動便利度，而且通風　　離開千人洞後，馬上又是一個抖抖上，到底要多逼人，幸好我剛才吃飽喝足a9571a398edb4c59c8e12eb6ec007cbb.jpgb99f2eb5fbc959c98505a12c0c166842.jpg▲本次情商最高的伙伴-旻佑，謝謝在我斷片的時候一路相伴734807d5169504c6ca446bdf66dda0a9.jpgd180082a0390858d8db2b43577d08f2e.jpg    這一段玩得好開心，我剪了一根樹枝，行進的時候陣陣松香。然後我笑到臉都歪了，每次上山總是能找到最單純的快樂。d3ab552c89f9e4f319a106ad04aa8f3e.jpg96ef4026a804e04ba7b745a383adc55a.jpg▲一枝松樹枝可以讓我笑得花枝亂顫，這枝一定很純ea4c694d8ee22676046c08d134f634cb.jpg令人難過的是，樹林裡處處可見山老鼠盜木的殘跡，怎麼忍心，一顆樹要花幾百年才能長成這樣。03711e70226956d8ce57026a8878cedd.jpg▲山老鼠我詛咒你們！403386d3419647b4e1747b8c25b8f128.jpg▲現在是杜鵑的季節，可是前幾天下雨，花都被打掉了，就算掉到地上也是另外一種美。　水漾森林的溪谷，這邊河床更開闊，過溪難度更高了，中間有討論到，如果前幾天的雨大到這邊無法過溪，那我們就得迫降了。5f5754f139a76fb5501b8c994774721f.jpg先高繞，然後分段過溪。4a9067955036685d5f7088565e67fc1c.jpg15198e520144b59769b5bc1986531a0e.jpg▲穿雨鞋的伙伴真的要跟緊他，謝謝雪真姊的扶持4c14c0e2b323cd2b5e8eaab33315c2b7.jpg13219770753ea7f7a8dba55e792ed681.jpg40182ccd15c846b6850ac4f5efb7fa80.jpg13163596a7dede329f21177a9a8a6234.jpg第一段過完，一個抓到機會就吃，一個抓到機會就躺，大家此刻在前方前仆後繼的拼命，阿我在後方這頭笑呵呵的偷時間。3dc3c0a687ba5518a614e88812a22b85.jpgc6d3bf8e91417792a1f35d98c7051c7f.jpg4526f9c882c2c8ab1479c18837b21219.jpg▲善用你的臀部，過溪超好使的過溪再進樹林走一段，就到傳說中的水漾森林了。各位觀眾，水漾森林到了，感謝各位的搭乘，我們下車取水背到營地，洗把臉拍拍照a6f664a19c836ad8cc53913567d1ba6b.jpg34dfc183f7b1df3e12d0dca69eaa53a2.jpg44208523ec64862537174502c6ddd7d1.jpg水漾森林後又沒入樹林，覺得身體快進入休眠狀態了。我們在水漾森林取水，D1的晚餐和D2的行動水，重量加上去之後超有感的@@ 中級山很磨人，上上下下，不知不覺中體力消耗得很快。152de6f8d7562e8fbc743ad93ef3c59c.jpg641d5198bbd7ee7938beeecc06c0018b.jpg▲晚上加菜阿aae1dd42fabb2daaa0ed5f86ab97413e.jpg天快黑的時候到酒瓶營地，我們紮營的地方是接近酒瓶營地的5.8K林道，開闊平坦沒有人，今天包場ffc751445577f306b30b53bd85f2cea8.jpgD1晚餐：洋蔥蘋果醃豬肉、娃娃菜炒小魚乾、小魚乾味噌豆腐蛋花湯、乾燥飯，多到吃不完XD8317cd0879c39009aec9413fd4b729e6.jpg7ceb6f8d6c6b9e4cd58b33b3bee75f79.jpg吃飽飯，濾水，收操，擦澡，我跟倩緻就瞬間關機了，隔天睡到自然醒。D2D2早餐：洋蔥番茄拌鮪魚吐司、炒蛋90f2837142c01c1eb1a1d79f2404346b.jpgD1的路程只走了全程的1/3，也就是說D2的行程硬梆梆的，約20km。拔營出發後抖上，我差不多要崩潰，走了一小段路雨勢變大，穿上雨衣雨褲，雨勢一大，體力消耗的速度更快。2bd055f733891424ee7b95a7e7d5e531.jpg06630cb6f99093ddac01c261e04503ac.jpg353cdbd474d72b4944fb3a2429962393.jpg23790ade958af9a88d85f76e0993f812.jpg松山，三角點599546a0cb1c5f1db1560f35001280a0.jpg這邊有漂亮的沒有被雨打落的杜鵑花，好美喔70b3cc6b890f1c1a2d04fbb9df13eb9e.jpge714daf541195acee08606c04626f17a.jpg過了松山後開始下切，我到這邊差不多剩兩口氣057ff3b2fc7e79d62100930b89acb871.jpg8f300fb261e10358006cbb2f0f71dd09.jpg看到鐵軌稍微鬆了一口氣，因為接下來是眠月線，一路平坦可以稍微調整一下。7c0609b9cb0f9a0d80bee47c3ccc8c4a.jpg7d452ae2f7de9793c03ec214cd3e5f46.jpgcffe4115763d0409b6ac6e055dcb4005.jpg2e287ebc013879ca873be0c3ad1ef4c2.jpg塔山車站，這邊休完，最後一哩路了，阿我差不多快斷片。704657203f27647c7df699349b108fe2.jpg往石夢谷的路不好找，要留意一下，穿過箭竹後，林道崩塌高繞。2ef8cd5a2a63e1f8696b6544a6b67a4f.jpg050c9371e4d3a398eb0cb1e19e358f47.jpg5e88546a42b14dda6d4e91cfc1688d90.jpga823075bc89fb5e297aedb24656f73ed.jpg這段往下的路程我已經斷片，直到石夢谷

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石夢谷過後差不多3-4K出登山口，最後出了登山口到停車塲的這一段，螢火蟲滿滿的，我跟倩緻在路上關掉頭燈享受了一下，一閃一閃火金姑，很難得有機會可以看到這麼多，仿佛手一伸出來就可以碰到，我開心到流淚，真心美哭耶，謝謝火金姑大隊為這趟旅程畫下完美句點🧚‍♀️

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