草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山

2019-04-30 08:15 健行筆記 健行筆記李詠寬



20181201 草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山行程：一大早到北車搭06:18出發的4138區間車，經過約莫一個半小時的車程後，抵達頭城沿海的小鎮，大里。大里火車站緊鄰海邊，是一個小小簡陋的車站。今天的天氣很好，晴空萬里，天上沒有任何一片雲，不過還好時序已至十二月，天氣不至於太熱。 《08:15》大里起登。啟登點在大里遊客中心旁的慶雲宮後的步道。一大早就有很多登山客開始走，顯示這真的是條熱門路線。步道一開始是沿著一條之字形的產業道路蜿蜒而上，起初都是在樹林下，沒什麼展望，但到產道後段，視野開始變好，可以看到稜線上的草原，東方的太平洋也逐漸出現在視野當中。

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《09:04》啞口。啞口是大里、桃源谷、貢寮線的交會點，有一個蠻大的平地。取左繼續往桃源谷方向前進。 步道遠方的草原可以看到有不少牛隻在覓食。 石階一階階的在草原上面，很好看。可能是因為比較早出發的緣故，在我前面都沒什麼登山客，所以可以有很多機會紀錄下沒有人的石階步道與草原融在一起的照片，算是運氣不錯。一般來說，在這種熱門路線要取到沒有人的景還不容易呢。 太陽相當熱情，雖然風景十分漂亮，但卻必須不斷休息補充水份。好在草嶺古道沿線涼亭不少，有不少機會可以休息。 昂首闊步地邁向桃源谷。 這段路比預期得遠了許多，原本以為這是輕鬆的路線，但是配上強烈的陽光，其實走起來也消耗了不少體力。過了兩小時後，終於到了今天的第一個山頭，灣坑頭山。《10:18》灣坑頭山，二等三角點No.1181。 山頂沒什麼遮蔽，只有一些木椅可以坐著休息，所以只停了一下又繼續邁向旅程。風景還是一樣的漂亮，藍天配上草原、秋芒。視野也很棒，可以看到福隆、瑞芳、宜蘭一帶的山區。 走著走著，看到一條很小的馬路，緊接著映入眼簾的就是在步道上的一個小停車場！！事前完全不知道，原來桃源谷根本可以開車上來，只要走一小段路就可以到達。不過我相信，辛苦走到這裡得到的美景，想必是更加甜美的吧！ 看到這個停車場，也代表傳說中的「桃源谷」快到了。抵達的時候，其實覺得沒有特別漂亮，反而步道前段的風景我覺得比這裡還要美，不過那也不是開車能到的地方了。《11:24》桃源谷，水源保護區界，雙溪水源05。 過了桃源谷後人變的比較多，不過也不影響美景，繼續往前走。筆筒樹翠綠的葉子配上藍天，看起來很舒服；不時也能回望桃源谷，看走來的路，有一種成就感。 著名的狗狗。這隻狗其實就是之前上的灣坑頭山，我覺得它像是一隻米格魯，就這樣靜靜地趴在山上，望著大海，聽著登山客的故事。 又過了一段時間，來到了下大溪的路口。前方有圍欄，防止遊客不要走錯路到沒什麼人的地方。鹿窟尾山是這次的加碼行程，因為距離不遠，又有基石可以撿XD，所以就翻過圍籬前往鹿窟尾山。《11:55》鹿窟尾山岔路。 往鹿窟尾山的路不太像是路，並沒有一個明顯的主要山徑。是一條很寬很寬的稜線，但地上很多被翻起來的土，我想平常應該都是牛在走的。但只要搞清楚方向，也不太會迷路。只要記住，沿著最高的稜線一直往下走，走到一個高點就是鹿窟尾山了。 《12:05》鹿窟尾山，土地調查局圖根點。 在山頂小休一下，沒想到竟然聽到更遠的稜線有人聲。原來竟然有人沿著鹿窟尾山繼續往下走，不過考慮到下個山頭太遠了，也沒有做準備，所以就原路折返。回到岔路口後就右轉，往大溪方向前進。《12:16》回到鹿窟尾山岔路右轉。原本以為過了岔路就是一路下山，沒想到卻是在悶熱的樹林中上上下下，在走了長距離後這段路格外累人。不過樹林中可以欣賞植物，雖然走到最後早已有氣無力。馬籃或台灣馬籃，當時沒有注意葉子有無毛，所以無法分辨。 黃藤，中低海拔中級山的難搞對手之一。 山林投，名字與海邊常見植物林投互相呼應。 經過悶熱的樹林後，到達了本次行程最後一個山頭，與其說是山頭，更像是一個山肩，不過既然有基石，就還是被稱作一座山了。《12:53》蕃薯寮山，三等三角點No.1120。 續行，仍然不斷上上下下。基本上只有非常接近大溪時才是很陡的下坡，前面3公里都還是有許多起伏。如果是從這邊上山，應該會非常辛苦。沿途看到很多人汗流浹背，問我還有多久才到山頂，但真相實在很難說出口，很容易使人放棄。 《13:51》出大溪漁港。終於抵達大溪端登山口，登山口離大溪漁港很近，就順便去看看。魚市相當熱鬧，擠滿了來選購的人們。 旅程的最後，來到了大溪國小。看似平凡的國小，其實充滿了好多高中的回憶...想著想著又會感傷。不過，跟主題無關，也都是過去式，還是好好把回憶留在心裡就好了。 航跡圖、高度圖： 時間紀錄（不包含休息時間）：大里登山口>>45分>>啞口>>65分>>灣坑頭山>>40分>>桃源谷>>30分>>鹿窟尾山岔路>>10分>>鹿窟尾山>>50分>>蕃薯寮山>>50分>>大溪登山口總爬升：934m總下降：920m總時間：5小時36分行走時間：4小時53分總距離：13.684km