步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55 健行筆記 健行筆記陳佩萱



台東長濱怎麼玩？即將畢業的「彰化俗」和「金門胖」很榮幸能成為這次林務局X健行筆記的「步道‧部道特派員」，我們規劃了一趟低成本的畢業之旅，跟大家分享怎麼用火車+機車，完成一趟深度的長濱部落+步道旅遊！旅程開始！我們這次從台中搭普悠瑪北上，再南下到花蓮先住一晚(4/9)，隔天開始我們的旅程。

Day01

阿發米糕→安通越嶺道 →南竹湖部落 →烏魯邦 →齒草埔料理人的家 → 小阿姨野花

Day02

Day03

長濱早市→長光部落、長老教會、天主堂、長光遺址 →金剛大道 →三仙台→平安回家

很剛好的我們到達的那個晚上總共有三個算蠻大的地震，我想這就是花蓮歡迎彰化俗和金門胖的一種方式吧。

Day1 玉里在地早餐 阿發米糕

4月10日早起搭車到玉里，9:13分抵達火車站之後，我們先走路去吃阿發米糕。它是傳統的中式早點，歷史已經超過30年，牆上貼著網紅蔡阿嘎的海報，因為他的「瘋環島－台灣100 個必打卡之最」其中一個點就是阿發米糕啦！店內超人氣的招牌米糕是用玉里良質米製作，至於實際吃起來的感覺，我覺得就是一個米糕＋早餐荷包蛋＋肉圓醬（有點甜甜的）＝當地特色早餐的概念。

早餐後，至車站對面二十四小時營業的「國聯機車行」租摩托車。老闆和老闆娘都很親切，也跟我們介紹一些長濱的景點和路線。上午10:30，我們出發啦！

第一站：安通越嶺道東段

約在11點時，開始進入到往安通越嶺道的公路，這趟路蠻驚險的，光是騎車就耗了半個多小時。路途中要小心注意，因為有的路段下去就是懸崖，還有路斷過的痕跡。也因為地形陡，很多地方機車馬力不足上不去，騎車的人是金門胖，所以到某些路段，彰化俗就要跳下車跑著上去。就算一個人騎，車子感覺也快不行了，上坡時噴的煙真的很多。另外要注意的是，安通越嶺道的標誌很小，我們差點就錯過了，路旁雜草叢生，路面狀況不好，有時要從旁邊的草叢繞過去。總之，雖然花了一點時間，我們還是到了！！

整個路段平緩好走，有石階可以踩踏，但從石階上的樹葉和青苔來看，感覺很少人來走。我們這次爬山也完全杳無人煙，包場整座山頭，美景盡收眼底。

分享一些沿路美景照，部份的竹林非常有綠色隧道的感覺，踏著輕快的腳步，享受大自然，感覺全世界只剩下自己的心跳聲、蟲鳴鳥叫聲。

被大自然回收的看板們

只是旁邊的告示牌完全被大自然的力量給蓋住，無法閱讀呀！開爬之後遇到的看板都差不多是像下圖這樣，看來已經很久沒有人來清理了。也是，整條路上只有我們兩個，前不著村後不著店的地方。

大約走了半小時，我們就遇到了這趟旅程最大的挑戰－好大隻的蛇呀～～～ oh my god～～～（把圖片放大一點怕大家看不清楚）

快嚇死我們兩個了，無奈牠就停在路上正中央，與我們相看，但是卻沒有要移動的意思。大約過了五分鐘，我們也在思考生命比較重要、是否要打道回府時，牠終於移動了！滑到旁邊的草叢了！幸好看起來不是隻有毒的蛇。我和彰化俗趕快逃到遠一點的地方讓牠先過，真是有驚無險。大約再走半個小時，看到旁邊的路牌介紹各種毒蛇，還有急救方法與電話，真的很貼心呢！

安通越嶺道其實是條總長15公里、可以雙向進出的步道，不過目前只有東段比較熱門，西段相對荒涼。我們兩個一致認為走到一點就差不多要撤退了，因為我們不僅還要去南竹湖部落，晚上也要去吃好料，想回民宿洗個澡、打起精神去享用美味的晚餐。第二站：南竹湖部落南竹湖居民以阿美族為主，社區入口有當地特有的「白螃蟹雕塑」彩繪牆。原本要在南竹湖部落喝行動咖啡的，但是我們繞了整個部落都沒看到行動咖啡車的蹤影。繞著繞著我們也到了魯邦屋，它是當地人口中的鬼屋（其實原身是米倉啦！），經過大改造後，變成部落的秘密基地。它的窗戶木板顏色繽紛，我覺得挺好拍照的，於是換上了學士服，和彰化俗在這邊拍各種網美照。

第三站：小阿姨野花

離開南竹湖後，往北騎了大約一個多小時的車，來到海邊的民宿－小阿姨野花。我們住的是背包客房，一個人五百元，很幸運的是我們包棟，可能也是因為平日的關係吧！這間民宿離海邊很近，晚上可以在民宿吃點東西、喝點小酒看海。

小阿姨野花步行約五分鐘就可以到海邊囉！

第四站：齒草埔料理人的家

經過了一番梳洗，晚餐往齒草埔料理人的家前進！它是一間無菜單料理餐廳，以在地食材為基底，依節令變化不同的菜色。每位一千元，但我吃過後，真的覺得物超所值，非常推薦！

2019年的料理發想是以四個不同的獨處時間作為創作主題這次菜色的主題是 『5:59 CONCEPT＿獨處時間』過多的資訊和關係令人煩躁思緒總在安靜的時候特別澄清離開人群之後世界的聲音只剩下自己在這樣的時候感到特別自由春季是5:59分就定在鬧鐘響起前的一分鐘在這一分鐘你是自由的可以決定賴床 也可以決定直接開始全新的一天無限的可能就從這一分鐘開始

Day2

第五站：八仙洞

晨起先來碗在地的李媽媽肉羹麵當早餐，因為我不吃香菜，所以把所有的香菜都給了彰化俗，讓她一大早就有滿滿的香菜可以吃。

吃完後出發前往八仙洞，它是最早發現「舊石器時代」之史前文化遺址所在地，被列為台灣一級古蹟。抵達後才發現，由於前天地震，有些洞穴擔心有落石風險，暫不開放，於是我們開啟了自己的小探險，到附近的洞穴去走走。

這區常見的海蝕洞型態有兩種，一種是橫向半圓，一種是垂直發展，下面這張是垂直發展的洞穴樣貌，相當壯觀。

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後續至附近的樟原長老教會，欣賞它特殊的建築外觀，但是很可惜的是也沒有對外開放。可能因為是平日，而且剛放完連假，所以很多景點都沒開放吧！這座教堂先前因颱風而損壞，整修後修建為大船造型，是樟原村最具特色的地標。

第六站：樟原橋樟原村舊稱「姑仔律」，是台東縣海岸最北端的村落，早期是樟腦的重要產地，而樟原橋是第一座橫跨姑仔律溪的橋樑。從樟原橋遠眺群山風景，我覺得很美，水庫十分清澈，而且杳無人跡，是個很安靜的地方。

上午行程結束，回到市區用餐。這天的午餐吃的是在地有名的「

大胖子小吃部」，是民宿老闆娘大力推薦的愛店，份量很大而且蠻便宜的，最特別的是自家醃製的辣椒，既辣又有一種特殊的香氣，十分下飯。

吃完飯我們回到民宿休息，坐在民宿外頭享受太平洋的遼闊。那麼多人喜歡台東，也許就是愛上這樣的寧靜吧！在沙灘上踏踏浪，太平洋的海水果然特別涼呢！

Day3第七站：長光遺址

出門後先去長濱遺址走走，因為google地圖導不到位置，所以我們冒著大雨問路人在哪裡，還好被我們找到了！長光遺址是麒麟文化的其中一處文物遺跡。麟麟文化又被稱為「巨石文化」，主因出土文物中有許多巨石及岩棺而得名。

同時也參觀了長光長老教會、長光天主堂。他們平時不會特地對外開放，但我們在拍攝照片時遇上當地阿姨，她非常熱心的帶我們進去參觀。

第八站：金剛大道

接下來至金剛大道蹓躂，金剛大道是一條非常筆直的道路，沒有任何建築物及電線杆的干擾，我們照著在地阿姨指的路騎去，路兩旁都是綠油油的稻田跟草原。

金剛大道的盡頭就是「金剛山」，山勢雄偉壯闊，坐在濕濕的地板上跟大山來張合影，別有一番風味呢！

金剛大道是我們最後一個景點，在此也就結束了我們這三天兩夜的特派員任務！綜合來說，雖然不巧遇到地震與大雨，行程內容稍有變動，但整體走起來非常舒服，而台東人的熱情，也讓我們這趟旅程走得更開心！感謝我的夥伴彰化俗跟著我到處亂晃、亂跑，從大一開始就一直跟著我深度探索台灣。也希望這篇分享能讓更多山友認識長濱，跟我們一樣踏上這片土地，給自己一趟放鬆的旅程！----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------在此先來好好介紹一下我們身上的裝備！金門胖身上穿的是瑞士智能衣－Odlo新一代酷涼科技底層衣因為有TCS科技控溫系統，在豔陽高照的今天爬山，仍然涼快乾爽。還有銀離子抑制氣味技術，據說有出色的抑菌防臭效果，這就晚點才知道了。這件上衣的材質非常有彈性，讓我可以在檳榔樹中自由穿梭，不會覺得卡卡的。

而彰化俗穿著科技機能襪－Smartwool Pro Expedition輕量避震中長襪

官方說法是說：針對腳踝及阿基里斯腱部位加強保護，減少咬腳。加上它的網狀透氣區塊，有溫度調節、濕度管理的作用這次實際體驗果真不假！羊毛襪穿上去給我的第一感覺是非常軟觸感很好，尤其是在腳底的部分，像是有一層氣墊一樣支撐我的腳，分擔我腳的重量與疲憊。特派員健行時，穿了一整天的感覺是很有支撐性，最讓我驚訝的是它厚可是卻不悶熱，對於腳踝的支撐性也非常好，非常推薦愛登山的朋友們可以帶一雙，但是我個人腳偏大(尺寸26，穿女款M)覺得女款的襪子太緊了，一整天脫掉後，伸縮那邊腳環上面有勒痕，所以如果我再買一次，我應該會選擇男款，畢竟我就是愛穿寬鬆舒適的女孩兒。