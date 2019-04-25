崩山坑古道探訪土地公、石厝遺址、及石砌拱橋

2019-04-25 14:55 健行筆記 健行筆記順路



兩週前參與淡蘭古道中路-崩山坑古道手作步道體驗營後，興起走崩山坑古道全程的念頭。因天氣預報說週末會下雨，我們放棄了原本預計行程，準備了雨具、雨鞋就來造訪崩山坑古道，順便看看兩週前大家努力的成果～我們先探訪虎豹潭旁的曹田公館後，朝泰平國小前進。先說明這次行程為何規劃由泰平走到柑腳？主要是考慮此處的交通，由雙溪到泰平間的公車只有F815這條路線，一天只有四班。反之，柑腳到雙溪間的公車有F812、780、781、782四條路線。依據我們邊走邊拍照的走法，深怕時間拿捏上稍有閃失導致趕不上公車。選擇由泰平走到柑腳，就是考量柑腳這端公車時間彈性比較大。且，如果真的沒趕上公車，由柑腳走到雙溪火車站也比較近。想想辭職嶺的故事，開個玩笑話…我可不想由泰平走回雙溪呀～:P如果也打算和我們一樣搭乘大眾交通工具造訪崩山坑古道的山友，可參考這次交通規劃資訊～

崩山坑古道簡介

泰平國小

重返手作步道體驗路段

古道旁的福德祠

石砌拱橋

風口鞍部

地質，腳下的山徑由原本泥土路為主（泰平端），此時變成了石頭路（前面崩山坑地質研究時曾提到）。

植物，沿途在路旁不時可見的雙扇蕨，在柑腳這端似乎都不見蹤跡

有應公/古厝遺址

聚和宮

參考資料

路線/時間

完整照片

高度表

虎豹潭-崩山坑古道GPX軌跡、地圖