送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00 健行筆記 健行筆記李斯特



登上山頂，能不能遇到氣象萬千的壯麗展望，有時候得要靠運氣。但是登上山頂的過程，那酸甜苦辣的滋味卻是每個人都會經歷的，就像李老師籌辦百年校慶的一系列活動，要有好運氣，才能有完美的結局！但是籌辦的過程一定是吃盡酸甜苦辣的滋味，謝天謝地，這一百年才一次的校慶活動完美落幕，當然也要給身心俱疲的自己一份大大的犒賞，要一份很大很大的犒賞禮物。李老師決定給自己一座”郡大山”當犒賞，這份犒賞禮物夠大吧!(一臉虛榮得意狀)

百岳編號61號的郡大山

路徑不長，路況不難，是難得一見可以一日單攻的百岳。不過依據可靠消息指出，通往郡大山的郡大林道危險指數有五顆星，所以李老師還是乖乖參加大台中登山隊的行程，搭乘專業駕駛的接駁車，以免因小失大 樂極生悲!!為什麼要參加大台中登山隊的行程呢???

因為李老師還要趁著台中花博落幕前，再去逛逛其他的園區，不管你想先去哪一個園區，建議你先將車子開去麗寶樂園的停車場，

除了有寬敞的免費停車場，以及通往各點的免費接駁車外，還有麗寶OUTLET可以血拚一番。(好心提醒:新聞指出台灣的OUTLET比日本的百貨公司貴)

李老師就從麗寶樂園搭接駁車先前往外埔園區，真不愧是花博的園區，一進入就被繽紛絢麗的色彩給吸引了

然後就再一次少女心大噴發然後就開心的變身外拍網美

除了這些刻意經營的繽紛花景之外流蘇和日日櫻也來共襄盛舉綠色樹梢上掛滿潔白與鮮紅的小花朵

外埔園區以展示台灣農產特色為主但讓人印象最深刻的卻是智農館裡的導覽解說在導覽員生動專業的解說下竟然不知不覺就站著聆聽二個小時真是讓李老師收穫良多有興趣的趕快把握時間前往吧!!

接著再搭乘花博接駁車前往后里馬場園區馬場園區最主要的室內展場是花舞館就是各種精美花藝的大會師展示很美 但不是李老師的菜

跨越馬路就是鼎鼎有名的后里馬場花博與馬場異想天開的結合了所以一定要有繽紛的鮮花和高貴的駿馬

如果欣賞綠籬雕塑的皇家寶馬不夠過癮那就走進馬廄裡直接和馬兒們面對面吧!!

不過最令李老師感動的卻是園區內高大的老樹群高大雄偉的百年老樟樹渾身是勁原始強悍的美麗完勝精心打扮的嬌豔

后里除了馬場園區外還有一座森林園區你同樣可以搭乘接駁車前往但李老師強烈建議沿著花馬道走去森林園區花馬道長約1公里是連接馬場園區 森林園區及后里車站的步道平穩舒適 搭配沿途設置的景觀很值得推薦

來到森林園區一定要一睹亞洲最大的機械花-聆聽花開的聲音夜幕低垂下 配合音樂燈光這朵機械花努力要綻放出迷人的風采看起來好像……就好像每年燈會都會有的主題燈光秀~~

夜幕下的森林園區一片漆黑交織閃爍著五彩的燈光夠華麗 夠迷幻 但也不是李老師的菜大致說來 不管喜歡或不喜歡你都可以感受到台中花博用心的規劃朋友們趁著尾聲趕快去朝聖一下吧!!隔天一早5:30就坐上開往郡大山的9人座廂型車傳說中的郡大林道果然名不虛傳一路不間斷的坎坷 崎嶇 顛簸 狹窄 蜿蜒窗外是壯觀雄偉的山川大景伴隨著”彭~彭~彭~~~”吃力的引擎聲直達23公里處的望鄉工作站

這是唯一可以讓暈頭轉向的人伸展筋骨的地方別忘了去瞻仰工作站旁的千年神木

還有神木下那座日式神社風格的土地公廟虔誠祈求今天的行程能平安順利

不過這段左搖右晃 上碰下撞的車程還沒結束廂型車緩慢行走在狹窄顛簸的碎石路上就算小心翼翼的注意路況還是不時聽見汽車底盤撞在石塊上的聲響

這樣一路搖晃碰撞的抵達32K的登山口走出車子的李老師擦擦額頭上的冷汗馬上取消下次自己開車前往的想法

登山口附近的停車空間倒很寬敞路旁的指引牌清楚的指出步道的位置

一開始就是陡上的爬坡路段還沒適應高山環境的李老師馬上氣喘吁吁

就算喘到快斷氣了但走在整齊排列的柳杉樹林中優美的景色還是讓心情愉悅而雀躍

沿途林相隨著高度上升而改變從整齊的縱向垂直變成繁雜的縱橫交錯一襲青綠悄悄的蔓延在黝黑的樹根上

再往上就是郡大山另一項特產-箭竹海箭竹海也有不同的形態有些是清幽雅致的竹林隧道走起來舒適又涼爽

有些像是自動洗車機周身上下左右都是清潔毛刷包準徹底洗淨一身的俗世塵埃

大約30分鐘不間斷的爬坡後抵達氣象局的雨量觀測站

雨量觀測站後面就是望鄉山三角點海拔3007公尺的望鄉山雖然沒有名列在百岳之中但依然有高山的磅礡氣勢與開闊視野

從望鄉山之後就是走在稜線上除了屬不清的箭竹林讓人覺得”阿砸”之外平緩的步道走來輕鬆愉快

穿出箭竹密林後往往就是遼闊的草原景觀在崇山峻嶺的環繞下放眼望去是令人屏息的高山美景

但是似乎有走不完的箭竹林不停的進進出出不停的拍拍打打連很有耐心的李老師都受不了了在密閉空間裡被箭竹盡情的洗臉後又是一片遼闊壯麗的高山美景不耐煩的情緒一掃而空

別以為三千多公尺高山上是一片貧瘠花季來臨時整片山頭都被玉山杜鵑鋪上一層柔美的色彩

台灣特有的玉山杜鵑果真與眾不同桃紅色的花苞展現出嬌豔的姿色吸引來往的過客一親芳澤

盛開之後卻是一身淡雅潔白花瓣上染著淡淡的紅暈與斑點秀麗雅緻 清新脫俗反倒讓人不捨伸手破壞這片美好

獨特的不只是玉山杜鵑台灣小蘗盛開著秀雅鮮麗的小黃花看似溫婉可人卻是全身帶刺的狠角色

還有小巧精緻的台灣馬醉木密密麻麻 成堆成串的粉嫩小風鈴可愛的模樣讓人不自覺就把臉湊過去了

遠處雲層翻騰堆疊彷彿氣象萬千的雲海即將成形只是一股烏雲好像也悄悄的聚集中….

登山路徑隨著高度上升而提高了難度有些高落差的地形需要借助拉繩

有些則是需要手腳並用才能攀越過去

樹很美 花很美連這崢嶸嶙峋的岩石也有種粗曠美可惜山嵐雲霧已經籠罩整片山頭了

一陣下坡又上坡的折騰後順利登上海拔3241公尺的郡大山北峰還是可惜一片白牆毫無展望

看來今天是無緣讚嘆藍天白雲下的壯麗山峰高山氣候一向詭譎多變 難以預料冷冽寒風 濃重霧嵐讓人短短幾小時就從炎夏走到寒冬

雲霧籠罩下景物一片朦朧既蒼茫又浪漫的北國風情

想不到在登頂前竟然還有箭竹林要穿越繼續加油再接再厲

玉山圓柏是台灣高山的精神象徵郡大山沿途就只發現這一棵圓柏佇立在路徑旁當然要把握機會親近一番

高俊挺拔的玉山圓柏能屈能伸配合高山氣候調整自己身形姿態扭轉曲折的樹幹呈現出不規則的延伸勾勒出繁複多變的圖形

不是說郡大山是座像郊山的百岳嗎?應該簡單好爬才對啊!怎會還有這麼一面高陡岩牆要攀越呢??

甚至還有巨大的倒樹橫擋途中照樣需要手腳並用才能順利通過

終於成功登上海拔3265公尺的山頂燈~燈~燈~燈~~~李老師的第七座百岳-郡大山

有生以來收過最棒的犒賞禮物李老師朝思暮想的郡大山辛苦算什麼 壓力算什麼 焦慮算什麼全都通通甩掉啦!!!以後要送禮給李老師的通通送上一座百岳吧!!郡大山的山頂有超級無敵的視野據說可以看到玉山和阿里山山脈可惜今天氣候不佳 白霧罩頂放眼望去只有一片白茫茫

就在李老師嘆息扼腕之時一陣強風吹散濃霧視野突然間豁然開朗郡大山北峰悠然現身在眼前良辰美景在前趕快吃顆桃子大肆慶祝

樹影幢幢隱約飄忽在雲霧之間如詩如夢 似真似幻李老師有點醉了…….

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但可不能真的醉倒在山頂望鄉工作站的管制口五點準時關門不想在山上過夜就得掌握好時間起身準備下山囉!!

不過回程也不是那麼容易原本陡上的地形變成陡下的地形從高處往下看 微微的有點腿軟

換個角度看箭竹海像是深不可測的幽暗洞穴奮不顧身往下跳吧!!

雙手不停的左擋右擋身體不停的左閃右閃以迅雷不及掩耳的速度鑽出箭竹海

再次經過開滿玉山杜鵑的山頭嚴峻的高山環境竟有這麼柔美的景象大自然的巧思讓人頻頻回頭 讚嘆不已

來的時候走了幾個山頭回去的時候就得再走幾個山頭似曾相識的場景披上一層雲霧之後有了迥然不同的風情

原本生機盎然的翠綠幻化成黑白相間的色調只有純粹的黑色與白色唯有樹木枝幹的排列組合卻能共譜出層次豐富 深邃神秘的畫面

天地間彷彿只剩靜謐與祥和這是個與世無爭的世外桃源風靜了 心也靜了靜靜的席地而坐靜靜的吐納純淨的氣息靜靜的感受大地的恩賜

朋友們想紓解壓力 想犒賞辛苦的自己別再去大吃大喝 逛街血拚了走進山林才是既環保又有效的選擇因為是參加登山團的行程難免大家的腳程速度不一樣所幸還是在管制站5點關門前順利出關了箱型車在郡大林道一路緩行瀰漫的濃霧遮住視線大大增加了行車的驚恐指數李老師再次提醒自己千萬不要自己開車前往!!經過提心吊膽 慎戒恐懼2個小時後終於在七點抵達水里 準備吃晚餐壓壓驚夜間的水里車站竟然還這麼的閃亮

原本領隊大哥有推薦水里的排隊美食但李老師此時此刻也沒心情排隊了直接到宜珍小吃試試手藝想不到一碗滷肉飯竟然比臉還大親切隨和的氣氛 讓李老師整個笑開懷有機會到水里可以來試試喔!!

要辦好百年一次的校慶可真的不簡單要處理的各種瑣碎事情密密麻麻要承受的各種焦慮壓力層出不窮當然要多給自己一天假來放鬆一下只是前一天登上郡大山的印象太深刻所以第三天就走訪台中國家歌劇院想不到台中國家歌劇院就在台中市中心渾然天成的城市景觀呈現出一個都市的成長當然也是文青網美外拍的景點

國家歌劇院外的一面水池更讓景觀規劃達到畫龍點睛的功效透過水面上的倒影讓背景的摩登大樓更具體 更壯觀李老師好像也找不出還有更美的城市景觀了!!

相較之下好像歌劇院的建築主體就有點弱掉了但水面上的倒影還是有加分很多喔!!

十一點鐘歌劇院才開放參觀寬敞舒適的內部空間除了表演場館外其餘大部分是文創產品的販售區很適合閒閒沒事做的人來逛逛走走頂樓是規模盛大的空中花園難以想像在歌劇院的陽台居然有一片大草原有綠樹 也有花園搭配環繞四周的高樓大廈這等奇景也讓李老師大開眼界了!!

所謂謀事在人 成事在天不管是校慶活動的完美落幕或是登山旅遊的平安順利一切都要感謝上天的保佑真心的謝天謝地真心的謝謝每一位幫忙的人這份龐大的犒賞大禮李老師超喜歡的!!!