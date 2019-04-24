走向珠穆朗瑪Part5－EBC大本營
4/5~4/6 終於再出發，從丁波切到羅波切的路程不長，吃午飯前更是平緩。除了郭醫師以外的所有隊員，都相差不大的時間。 從兩隊匯合開始，開始有一些不同調的現象，雖來兩隊的隊員幾乎之前都認識，但是年紀和體能有差。首先老人家總是早睡早起，若預定訂七點吃早餐，其實他們早就四點就睡不著起來閒晃。但對於年輕人而言，總會哀號能不能再睡晚點，再用腳程補上進度。 因此早餐只能折衷，六點半到七點是平衡點，從此後的行程在不會出現八點之後才吃早餐的墮落選擇。出發時間則是隨兩組人馬自訂，老人家非常準時，在小五教練帶領之下，從來只有早出發沒有晚出發過。而年輕人則是以老人家出門後的一小時為標準，才拖拖拉拉出門，不過因為腳程差異，也總是出發沒多久就超前先抵達目的地。而我和唯韌，都是得等所有人離開後，才能離開，再從後面追上隊員。郭醫師雖然平時腳程就慢，但這一次沒有什麼坡度的路程，也慢得太反常。看來腸胃問題影響很大。 中午在Dukla午飯之後，一出門面對的是沿稜上到thokla pass大約250公尺落差的上升。花不完雖然看似走的很累，但其實速度並不慢，停下次數也不多，看來身體已經沒什麼大礙。她雖然追不上其他隊員，但客觀來說，我們這一隊整體的行徑速度並不慢，隊伍中還是有個別落差，但畢竟大家在台灣都有登百岳習慣，相較我以前跟過的隊伍，整體速度還是快。 最有印象的一段路，是從羅伯切(Lobuche)到高拉雪(gorakshep)這段，雖然下著大雪要度過起起伏伏不少的落差，但最快的隊員大約一個小時半之內抵達，大本分隊員是行徑兩小時多，而最慢也在三個半小時之內全員到齊。相較其他隊伍有的甚至走到五個小時以上，可見其平均實力。只是在這樣的隊伍裡，對於稍微因為有一些不適而落隊，和總是最後抵達的隊員而言，心情上更會有壓力。 thokla pass是充滿紀念碑與堆石的地方，到處豎立著以往山難者的姓名甚至照片。有的人會到處尋找是否有自己聽說過的知名登山家姓名，但我其實從不刻意去看這些供人緬懷的刻字，稍微估一下數量，長眠在這座山脈的登山者，應該也遠遠不止這些。每當經過的時候，我腦中思考的是---這些立碑的人，與站再碑前細看的人們，他們的心情與想法，到底是什麼呢？一個重要的人若逝去，那個刻痕將是無可抵抗的強刻再心理的，立了碑就能夠分攤而淡去？而或是更強迫記得？抑或是一種方法證明她/他曾經活得如此精彩，不甘所有事蹟就此消逝？(去年照片，去年經過這裡下雪，今年還是~) 飛機延遲的行程，遲早要還。第一天從盧卡拉衝到南切也不過還了一日行程的債，而接下來要還的，就是從羅伯切直接走到大本營，偏偏天將大雪，更是減緩了對雪地不熟悉隊員的速度。 老人家走到高拉雪(gorakshep)午餐之後，看這天氣不佳，馬上集體決定放棄EBC。但對年輕人而言，EBC才是重頭戲阿。尤其我們是特別安排再大本營過夜一天的體驗，一般來說很少健行隊伍有做此安排。因此老人家窩在高拉雪發懶，而年輕人則是照計畫出發。 天候不佳中的小確幸，從我們一出發，雪竟然就停了，一旁豎立著的冰山，雖然伴有雲霧遮擋，但比起百分百全開的視野更有一種神秘的狂野。淡灰的天空，更凸顯那些千年冰泛藍的光芒，似乎用堅硬而冰冷的眼光鄙視著我們。 與健行組會合的時候，他們也幫我帶來了這次T8K新做的保暖衣服，還有新襪子，迫不及待想要嘗試。雖然這次襪子只是試做，還要等待我的使用回饋，但拿到手的質感就已經非常舒適柔軟。 上次亮眼桃紅色的中層衣，因為有一個插行動電源，用APP加熱的系統正在修理，反而來不及拿到手。但新的灰色刷毛配化纖中層衣，低調的顏色和新的稍為修改過的LOGO更顯質感。這次他們幫我加強了我胸口化纖的填充，感受非常明顯，尤其當風吹過時，四肢透風涼爽，但胸口依然溫暖。其他部分保持剪裁修身但彈性的單面刷毛，看得出身材、不擁腫的保暖衣是我最愛的選項。 很多人一直問我說，覺得T8K(Task8000)這個品牌好神祕，雖然贊助我去燈八千米，但怎麼不見商品出來賣。我只好在這幫忙解釋一下，他們對我實在是不遺餘力的支持，為了我的攀登季，提前開跑許多產品。但事實上這是一個全新的品牌，為了達到最好的品質，很多商品在使用回饋後都再從新設計，調整細節，也因此遲遲沒有正式對外。 這次也是許多新的小細節調整，新的材質測試，讓我又更期待最終產品。這次我的任務當然要又好好測試一下了。 其實高拉雪到珠峰大本營(EBC)的路非常近，大約一個小時半就可以走到入口。入口處有一個大石頭，這是多數健行隊伍的終點，珠穆朗馬峰攀登的起點。(入口石頭照，這張是唯韌2016年的照片XD)去年被掛著滿滿旗幟的石頭，現在乾乾淨淨，應該是清理完之後，今年尚未有隊伍坡掛旗幟。我沒有刻意停留拍照，因為去年住再大本營一個半月的生活，已經留有許多美好照片了，而今年五月要登頂珠峰時，我又會再度來到這裡。 所有EBC中的營地是沿著昆布冰川西側搭建，從冰川向南大轉彎，而形成極為破碎的昆布冰瀑開始向南延伸，所有大大小小隊伍營地呈長條形分布。EBC入口雖抵達，但要走到我們的營地，其實還要花上近一小時的時間往冰川內部走去。 我們的營地就搭建再昆布冰瀑入口處不遠，這對攀登者而言是個極好的位置，因為每一次攀登來回拉鍊，一出冰瀑就回到營地，不會拖著疲憊的身體，抱著怨念穿梭在其他帳篷之間找尋自己的家。為了每年都能搭再這個絕佳地點，唯韌從一月份就派團隊上山建設營地，畫出地盤。但這個位置對於健行隊伍而言，明明已經抵達EBC了卻怎麼還走不到目的地，各個走到意志消沉、兩眼放空，直到真正抵達營地，才開始慢慢讓精神充電。 在冰河上建設營地要費的功夫不少，尤其我們攀登隊伍的攀登者、雪巴嚮導、和工作人員加起來共約七十人，建設能容納七十人的餐廳、廚房、倉庫、住宿帳與廁所，光數量就不一般。而建設帳篷之前，必須把冰鑿平，疊上石頭，即使以往每年都再同位置，但冰川不斷的再變動，冰塔和地形每年都會變化，敲敲打打是必須的。去年建設之時，我有時候會再一邊幫倒忙，拿起沉重的敲子用力往下砸，砸了半天也只剉冰了些冰屑起來，旁邊雪巴看不下去，接過敲子用力一擊，整塊中型犬大小的冰塊應聲飛起，我隨即放棄幫忙，去旁邊喝茶的幫助可能還大一點。 4/6我們抵達大本營，重要基礎帳棚都已搭起，但還未建設完全。整體構想是有三個餐廳---中餐餐廳、西餐餐廳、雪巴餐廳。兩個廚房、一個食物儲藏室、一個設備充電室、洗澡帳，還有近七十人住宿的帳篷，光想就是個大工程。 我和紅衣小男孩先行抵達，感情直接他看到之前帶我們島峰的雪巴Pamba Nubu，直接就像猴子一樣抱了上去，我可以感覺到雪巴們也很喜歡這種直接的情感表達，雖然沒相隔幾天，卻有種他相見故知的感動。 這次行程中，經驗最少的是一對情侶，平常鮮少健行。他們每日跟著這種老經驗等級的隊伍行徑，還偏偏要趕被飛機耽誤的時間，也真的是累的夠嗆。幸好兩個人還算樂觀，每天都還是能笑臉迎人，並且再累也跟隨我們走到基地營，只是當他們走到營地時，步伐都已經如同醉步了。 其他隊員抵達後還有餘力到處晃盪拍照，對他們而言雖然去過島峰的大本營，但規模根本不能相比，所以依然處處覺得新奇。至於我則是又跑去廚房打擾廚師做飯，雖然中餐廚師已經準備了許多豐富的菜色---乾扁四季豆、炒青菜、涼拌黃瓜、番茄炒雞蛋、青椒炒牛肉、炒馬鈴薯絲、酸菜牛肉湯等…但我還是我煮了剝皮辣椒牛湯(因為翻片整個大本營竟然找不到雞肉，之前運上來的已經被雪巴們先吃掉了。)，並且炒了香菇肉燥準備配飯(這次出發前我特別交代大本營準備日本米，畢竟尼泊爾這裡以長米為主，口感還是有差)。 晚餐九菜三湯端出，是整個行程中最豐盛的一餐，不過豐富不是最重要的點，最重要的是終於有口味符合的一餐了，也只有在大本營，才有這種回家的感覺。隊員也立即能夠體會，我去年可以花一個半月待在大本營，但卻不願意花個兩三天走到其他村莊的原因了。這一回我因為攀登行程還有一座馬卡魯(MAKALU)，無法在這營地久留，覺得有點不捨。不過這次換成另一個台灣隊員”阿毅”，將會讓這成為暫時的家，希望他也能像我一樣享受在大本營的時光。 晚飯時間到，開啟暖爐，放下帳篷簾幕，餐廳帳裡變得極溫暖。但我最喜歡的位置，還是端在暖爐前的地板上，霸佔奢侈的溫暖。4/7 早飯過後，自知腳程比較慢的情侶在嚮導帶領下先行回程。而其他隊員則是不畏寒冷興致高昂地到昆布冰川里拍照去了，最讓我覺得不可思議的是，其中一個隊員---南宮恨，竟然在最冷的清晨，穿著薄薄一件上衣就在冰河晃蕩，好像旁邊的冰塔都是假的裝飾一般。 這位體重120公斤，身高190的巨人---南宮恨是我認識五年的山友，他在登山界中，應該也算一個奇人。巨大的身形，在山區移動竟然速度還不慢，最喜歡背著一堆新鮮的肉在山上煮火鍋。很多人看到他的第一個反應都是”這麼胖還能爬山？”，但我想答案應該是…”因為爬山才變這麼胖吧！”，他是”登山是一種會變胖的運動”之最佳寫照。因為他在山上最重視吃，雖然行徑速度不能說多極速，但至少能走能背，自己又會料理，常常在家就準備了各式食材到山上享受。 這趟EBC，小五教練原先還期許他可以瘦個幾公斤，結果沿路看他大吃大喝，並收刮大家剩菜，我擔心他不要變更胖或許都有困難(目前他已經回到家裡秤體重，體重與出發前沒變，不知可喜還是可悲)。 胖不知道是不是他不畏冷的主因，但這皮下脂肪實在太強大了。我穿著羽絨衣褲在烤烤前面窩著，然後他竟然就這樣穿著單薄的一層長袖衣褲在外面晃蕩，我突然為變胖找到了藉口，吃完正餐又想要吃蛋糕的時候，好像吃得更理所當然。(隊員再昆布冰川拍照)拍完照回程，其實沿路下坡可以走得很快。但因為薄雪覆蓋路徑，那一對情侶雪地經驗還不多，總擔心滑倒因而速度慢了不少，出發沒多久竟然就追上了他們。只是走路技巧的體會，真的只能靠自身經驗，而影響行徑速度的主因，第一是體能，第二就是走路技巧了。他們倆個套起防滑小冰爪套出發，但是聽說會拖出鞋底，遇到他們的時候，冰爪試提在手上的。老實說我自己本身沒有用過這種防滑冰爪，這樣的雪地對我們而言，直接走就好不會有問題，因此我也沒辦法對他們提出使用防滑套更好的用法建議。在這種沒有危險地形地環境裡，最好的方法，就是從每一步的經驗中去學習了。 可能因為早餐是吃粥，我走到高拉雪就餓了，情侶還沒抵達，我跟唯韌鑽進餐廳吃點東西。所有老人家早已離開高拉雪往羅伯切去，我們昨天就說好讓他們別等我們，因為我們今天的行程要到宗拉，還小有一段距離。 一進餐廳就遇到再丁波切分開的另一組台灣隊，去島峰的三人已經往島峰方向前進了，這裡的是往EBC前進的女生三人組。相遇很開心，還蹭了她們的水果吃，只是小辣椒臉色看起來不是很好，聽說一整路都很不舒服，還邊走邊吐。量了一下小辣椒的血氧，其實數值還是有七十幾以上，不算低，但畢竟血氧只是參考，還是提醒她們慢慢來不要逞強(她們之後也都成功地抵達EBC，現在都安全抵達台灣了。)在尼泊爾健行(或說去海外健行)，海拔以外其實仍有許多常會發生的問題，水土不服、感冒、而腸胃問題應該就是最大宗了。像是郭醫師就是個例子，去過許多高海拔地區的他，這次也是狠狠敗在拉肚子這件事上。因此我身上準備的藥物繁多，但都是各種常見問題---止瀉、便祕藥、胃藥、止咳藥、感冒藥…..等。不要小看稀鬆平常的小問題，配上海拔，與每日必須行徑的消耗，小問題都會變成大問題。與他們道別後續行，沒有想到就在今日，腸胃問題竟然也降臨在我身上。 雖然其他隊員都沒有讓他們在高拉雪多花時間休息，但我們走沒多久，馬上就又遇到情侶組。他們有一個雪巴嚮導單獨照顧，於是我們就先行到羅伯切去等待，其他島峰組的成員，除了小何比較緩慢以外，都早早就抵達羅伯切休息了。 很驚訝竟然遇到了老人家組，原來是雪巴嚮導的溝通上沒有很完全，我們雖然約定好要他們直接行程不要等我們，但他們的小嚮導拉庫瑪堅持要等到我們抵達才前進。於是我們一到，老人家組就迫不及待地繼續出發，除了預備撤退的四位隊員。除了前一天就已經留在羅伯切等待直升機撤退的郭醫師，溫大哥自我評估自己沒有翻過Cho la pass的體能，因此也決定測退，而花不完憑著為了與大家一起出遊的這份心，能夠走到高拉雪已經是非常超出期待，不需要太過勉強，下撤依然可以在南切與大家會合。而原本行徑狀況都不算差的麗麗姐，今天則是不知為什麼連說話都非常喘，隱約有肺水腫的跡象。光是與她說話我都有點膽戰心驚，理所當然被小五教練告知必須撤退。於是唯韌安排一個小嚮導與挑夫陪伴，即使累，也強迫她們兩個必須立即往下走一個村莊。反倒是郭醫師和溫大哥，並非因為高山症的問題，沒有立即的危險，就算天氣不佳，也可以多等幾天直升機。該撤退的撤退，該出發的出發。已經到下午兩點半了，情侶組還是沒抵達，其他年輕人也拖得夠久了，不能再等，於是他們也起身先出發，而我和唯韌留下來繼續等。好巧不巧，年輕人組一走出門，情侶剛好抵達。而我們就陪著他們兩個又吃喝了一點，休息一下。我告訴他們最累的行程是隔日，要翻過Cho La Pass的時候，將會是行程中最累的一天。他們評估自己的速度和體能，覺得已經有走到EBC就算是有達成最重要目的了，其他並不強求。於是他們也決定放棄Gokyo往下撤退。 下午三點四十五了，我跟唯韌也該追上前面隊伍了，我們可不想摸黑到宗拉，於是告別情侶檔， 開始趕路。(沿路雪況) 我想這就是我身體發生問題的起始。其實我吃的很飽，高拉雪吃過沒多久，又抵達羅伯切繼續吃，並且配了一大堆飲料。剛開始出發的時候，因為吃得很撐又走得很快，我就覺得胃有點不舒服，但那時候心裡想，我喝比吃還多，應該沒多久就會消化掉了，也就沒因此放慢速度。雪持續的下，能見度非常的差，經過羅伯切大本營的時候，甚至一片雪白，己乎看不見前面隊員走過的痕跡。雪很濕，浸濕了鞋子，腰繞在山腰上，是有那麼點濕滑。我們在雪坡上看到一條滑落的痕跡，這時候前往宗拉的隊伍也不多，八成滑落的是我們的隊員。「是誰掉下去了阿？」唯韌問我，但我怎麼可能知道答案呢，幸好山坡坡度並不陡，這種坡度滑倒是沒什麼安全疑慮的。大約走了一個小時，我們看到了隊員在前方，離宗拉也不遠了，就開始放慢速度。 我隱約覺得胃還是有點不適，說不出來脹的感覺，直到走進旅館坐在火爐邊，我感覺不適感足見放大，甚至有種想吐的感覺。我告訴唯韌，我可能需要吐一下會比較舒服，於是躲回房間。果不其然，垃圾桶一拿到手，馬上無法停止的吐光所有胃容物。我這才發現，我的胃像是停擺了，甚至連僅是液體的薑茶，我一點都沒有消化，所有白天吃的東西，完整的吐出來。吐完覺得全身無力，我喝了一點水配胃散。覺得身體太過無力，還強迫自己吃了一點糖果。但沒想到沒多久後，馬上把所有剛吃進去的水、胃散，全部吐光光。於是我放棄晚餐，放棄再喝任何一點水，直接入睡。 睡到半夜非常非常口渴，畢竟我可以說是連白天喝的水，身體都沒有吸收。我爬起來小口小口喝一丁點水，也不敢喝多，就這樣渴到早上。待續…
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