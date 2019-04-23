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平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47健行筆記 健行筆記需仁

這陣子很忙，月初出遊的手札到現在才能抽點時間出來做個紀錄。儘管忙碌，回想當天出遊的情景，陽光熾烈有如盛夏，然而山風清涼，小觀音山的春季，竟然讓人有身處夏季高山的錯覺。好久沒上高山了，怎能讓人不想念。冠狀動脈繞道手術結束未滿四個月，雖然對於自己身體狀況與心肺功能的恢復下了不少功夫，但體能與體力的恢復還是無法盡如人意。還好前不久小觀音山車道惡犬攔路的問題終於獲得解決，走走車道拍拍照，對現在的我來說還算是遊刃有餘。只是術後貧血的問題一直沒有改善，此行有秉謙在一旁，感覺安心不少。沿著車道緩步上行，原以為除了軍方或是電台等公務車輛會進入，沒想到開進來的汽車與機車不少，似乎是沒有設防也沒有禁止一般車輛的進出。小觀音山車道多數路段狹窄，僅容一車通行，沒有太多地方可以會車。登小觀音山雖有傳統山徑可行，然而車道畢竟平易近人，適合大眾健行，還是建議安步當車，訪花賞景。難得上山遠離塵囂，又何必趕路？此行最讓人驚艷的，應該就是盛開的金毛杜鵑吧。藍天綠蔭下的磚紅色花朵，顯得特別吸睛之外，也吸引不少蜜蜂、蝴蝶訪花採蜜，為山區平添不少熱鬧與趣味。以下為影像紀錄。 

1.小觀音山車道入口，不時有遊客車輛進出。

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2.大屯山階梯步道與山友身影清晰可見。

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3.自從呂宋莢蒾與紅子莢蒾合為一家後，就不刻意去區分差異了。

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4.沿線都是盛開的金毛杜鵑。

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5.花間光影。

20190406005.jpg6.沒對到焦的蛛絲光影。

20190406006.jpg7.小巧可愛的台北水苦蕒。

20190406007.jpg8.牛奶榕的新葉與果實。

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9.紫日灰蝶（紅邊黃小灰蝶）。

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10.光影下的羊蹄。

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11.嚇哭……夏枯草。

20190406012.jpg12.某種蓼科植物吧。

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13.如意草（堇菜科）。

20190406014.jpg14.如意草心形葉片。

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15.偏紫色的花朵。

20190406016.jpg16.南國薊。

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17.藍天下的金毛杜鵑。

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18.車道末端的電台。

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19.小觀音山西峰與印第安人石。

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20.小觀音山火山口遠望三芝海邊。

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21.拍攝大油坑，一隻蝴蝶專業路過。

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22.給自己一點鼓勵，期許未來還能親近山林。

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23.天氣真好。

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24.遠遠看過去以為是煙火薹，拍回來才發現完全不是那麼一回事，待查。

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25.風過稜脈醉清風，如果閉上眼睛，當下真的會有身處高山的錯覺。

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26.橙端粉蝶（端紅蝶）。

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27.柳杉的新葉。

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28.台灣鳳蝶，雌蟲。

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29.剛好飛到光影最漂亮的地方訪花，運氣太好。

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30.把握機會一直拍。

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31.台灣百合零星綻放。

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32.藉著二葉松的枝幹當前景，想像自己身處哪座山上，當下還真有點不想下山。

20190406033.jpg 

如果體力難以負荷傳統山徑，小觀音山車道是個適合緩步慢行，賞花賞景與觀察生態的好地方。來到山上畢竟就是想遠離塵囂，開車騎車上來的朋友們，對來此健行的山友行人多些禮讓，親近山林的方式，我們可以彼此尊重。需仁．2019/04/17

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