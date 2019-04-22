台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行 體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06 健行筆記 健行筆記粉圓妹



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台中的後花園－谷關谷關，位於台中市和平區，地處山川環繞匯集之地，昔日是中部橫貫公路的必經之地，有著清新的空氣、宜人的氣候，知名的谷關七雄等山岳步道、林業歷史、河流、溫泉等天然豐富的資源，加上泰雅族部落文化，造就谷關觀光旅遊的多樣性，可說是台中珍貴的後花園。住在台中的我對谷關並不陌生，當然義不容辭要參加台中谷關「步道‧部道」特派員的甄選，幫大家前來谷關踩點，介紹谷關好吃、好玩適合二天一夜小旅行的景點。谷關地區溫泉飯店林立，住宿絕對不是問題，喜歡一個人流浪的粉圓妹，要帶大家「公車X徒步X露營」，即使是一個人不開車，也可以玩得很盡興。

▲若不知谷關怎麼玩，先來谷關遊客中心就對了。台中公車直達谷關真便利自從谷關受921地震及72水災重創，觀光受到極大衝擊後，台中市政府極力振興谷關地區的觀光，除了硬體建設外，也增加對外的大眾交通運輸公車路線與班次，使得造訪谷關的旅人方便許多，無論是台中市居民或外地來的旅客，都可以在台中火車站、高鐵站搭乘公車直達谷關，加上台中市公車十公里免費，刷電子票證單程只需60元，真是方便又經濟。嘿～谷關也有iBike租借站囉～意思是說你也可以從台中市騎單車來～哈哈～我就曾經騎自己的單車來谷關，單程約50~60公里，慢慢騎5小時就可以到囉，沿途風景很讚，跟開車、坐車有不一樣的感受，現在有了租借站，探訪周邊景點更方便。

▲有了公用單車iBike租借站，探訪周邊景點更方便。

▲2015/4/6粉圓妹從台中自宅騎單車直達谷關，來回共120公里，事隔4年谷關增加不少建設，變得更好。

谷關風味餐，帝王之魚補心又補腦揹著我的流浪大背包，從台中火車站(復興路)搭上850公車，欣賞沿途風光，約1.5～2小時即可抵達谷關終點站，公車上的阿桑看到我背這麼大包，不免嘀咕說「人這麼矮了，還背這麼大包，會長不高。」對路人的反應我是習以為常了，我回「今天很輕，只有12公斤而已。」，只有露營一晚，天氣又很熱，可以少帶幾件衣服，真的比上次阿里山流浪7天的背包輕了2公斤咧～抵達谷關接近中午時分，當然先選個餐廳來祭五臟廟，谷關街上小吃店、餐廳、溫泉飯店林立，不論是一個人或團體用餐都不用耽心，單點、合菜、或豪華套餐都任君選擇，我特別挑了一家老字號的「金谷餐廳」，雖然只有一個人，老闆娘依然熱情的招呼我，為了與大家分享豐富的菜色，於是挑了三菜一湯的合菜套餐，因為要拍照希望視覺效果佳，老闆娘不惜成本幫我換了較貴且有部落風味的菜色，真是貼心又大方。

▲谷關街上小吃店、餐廳、溫泉飯店林立。

▲不論是一個人或團體用餐都不用耽心，單點、合菜、或豪華套餐都任君選擇。三菜一湯合菜有清甜的高山高麗菜、炒山豬肉、鐵板豆腐、金針湯，白飯免費吃到飽，這樣一份套餐才399元，份量很大十分划算。其中的山豬肉，看起來很肥，但吃起來一點也不肥，非常的Q彈有口感，放入口中完全不覺得是肥肥的豬肉。

谷關地區除了山產、原住民風味餐外，最珍貴及特色的菜餚是「鱘龍魚」料理，鱘龍是億萬年前的早三疊紀時期的魚種，在淡水魚類中體型最大，最大可達1000公斤，年齡最長可達100年以上，有「水中活化石」之稱，其營養價值豐富，DHA和EPA含量高，對心血管、大腦發育、提高智商有幫助，有「帝王之魚」的稱號，極為珍貴的魚種。野生鱘龍魚為保育類魚種，好山好水的谷關，特別適合對水質環境要求相當嚴苛的鱘龍魚生長，餐廳業者引進飼養，並開發許多鱘龍魚料理，讓遊客也能品嚐到這帝王般的食材。

▲鱘龍魚有「水中活化石」之稱，對水質環境要求相當嚴苛。我在谷關吃過鱘龍魚生魚片，魚肉透明、口感極佳，據說鱘龍魚的脊髓軟骨含豐富膠質，做成湯品更棒，熬煮過的鱘龍魚變成膠凍，滿滿的膠質像燕窩般的透明，光是用想的，就覺得臉蛋皮膚變Q彈、膝蓋有凍頭了。隔壁桌跟我打招呼的兩位大姐，經常坐公車來吃鱘龍魚，一大鍋吃光光了，真是熟門熟路的老饕，非常懂得保養，下次我也要來嚐嚐。

▲鱘龍魚有「帝王之魚」的稱號，營養價值高。我跟老闆娘說只有一個人，份量可以少一點，但老闆娘很堅持每道都一樣份量，剩下的外帶當晚餐，小鳥胃的我吃得好撐，接下來先到谷關溫泉廣場的免費溫泉泡腳池，泡腳休息、消化一下，再到對面的稍來步道走走。谷關名湯，泡完身心很舒暢來谷關一定要泡溫泉的呀！谷關泉質屬中性碳酸氫鈉泉，水質清澈，日治時期稱「明治溫泉」，與富士溫泉(廬山溫泉)、櫻溫泉(春陽溫泉)合稱中部三大溫泉。谷關溫泉飯店林立，全裸的大眾池、穿泳衣的SPA池，或是高級湯屋通通有，如果時間不多也沒關係，溫泉公園內設有免費泡腳池，裡面還有溫泉魚，癢到讓人酥麻到心窩的感覺，一定要來體驗一下。近年又新建了溫泉廣場，就在路邊，且有人員管理，泡腳池十分乾淨，定時會加水保持溫度，一旁的「谷關七雄(熊)」造景十分可愛，坐在這裡泡腳、享受輕風吹拂，十分舒服。

▲谷關溫泉廣場的「谷關七雄(熊)」造景十分可愛。

▲谷關溫泉廣場，免費泡腳池很乾淨，坐在這裡泡腳、享受輕風吹拂，十分舒服。捎來步道、吊橋，賞景悠閒行泡完腳，到對面的捎來步道，環形走一圈剛剛好，「捎來」取自泰雅族部落的頭目之名的音譯，捎來步道有二個出入口，分別銜接捎來吊橋與谷關吊橋，跨越大甲溪，站在吊橋欣賞溪谷風光，山巒景色優美，步道設施完善，環繞一圈約2公里，稍有陡度，揹著重裝大包，爬起來十分有感覺呀！

▲捎來吊橋橫跨大甲溪，溪谷風光、山巒美景色，盡收眼底。谷關的天氣真的很舒適，只要曬不到太陽的地方都十分涼爽，捎來步道的林相優美，漫步其中聆聽蟲鳴鳥叫，舒適宜人，步道設施完善，可愛的台灣黑熊造景，讓人心情美麗，也跟著可愛起來。

▲捎來步道，綠樹林蔭，幽靜宜人。

▲跟著台灣黑熊齊步走山林！

▲「捎來」取自泰雅族部落的頭目之名的音譯。

▲捎來步道高點觀景亭。

▲可愛的台灣黑熊造景，讓人心情美麗，也跟著可愛起來。

▲一片翠綠，看起來就很舒服。捎來步道東出口接往谷關吊橋，是谷關著名的地標，建於75年，昔日是谷關居民仰賴生活的重要通道，吊橋旁的明治溫泉，有濃濃的日式風格，讓人有置身日本的錯覺。

▲濃濃的日式風格，讓人有置身日本的錯覺。

▲谷關吊橋是谷關著名的地標，建於75年，昔日是谷關居民仰賴生活的重要通道。用手開墾而來之地－上谷關「瓦浪休閒農園」 逛完谷關街上景點後，我必須揹著重裝徒步前往營地，特地挑了「瓦浪休閒農園」的營地，位置就在上谷關台電巷的斯可巴步道登山口，隔日攀登馬崙山十分方便，不過就苦了今天，因為從谷關街上走到海拔1060公尺的瓦浪營地，還有7公里的路程，落差400公尺，這二個月都在養腳踝舊傷，沒體能訓練的我，揹重裝走得有點小累呀～

▲沿著台8線往上谷關前進，經過谷關隧道。

▲台電巷略陡，走到高處往下俯看台電谷關訓練中心，與波津加山對望，這是開車發覺不到的美景。「瓦浪休閒農園」位於上谷關台電巷，這裡屬於哈崙台部落分支的斯可巴社區，原本哈崙台部落位於十文溪聯絡道路，部落後代日益成長，部份居民便移居至上谷關來開拓新墾地，漸漸聚集成為斯可巴社區，而「斯可巴」的意思，是用「手」指出來的地方，也引申為用「手」開墾出來的地方。而「瓦浪」是以老闆祖父之名取的，藉此紀念祖先，並有文化傳承的意味。瓦浪的老闆娘吳小姐看到我的到訪有些驚訝「妳真的走路來？」因為我好幾次重裝徒步旅行，所以預訂時沒特別說我要走路上來，老闆娘說如果有跟她講，她可以開車去接我，十分的熱情。

▲哈崙台部落分支的斯可巴社區正值櫻花盛開，美麗極了。有「五星級的步道」之稱的馬崙山，是谷關七雄裡極為熱門的路線之一，這裡假日總是熱鬧非凡，我故意挑平日來訪，就是喜歡享受清淨，果不其然，我一個人包場了整個營地，讓我好開心，充滿尊榮感。老闆娘特地幫我挑了一個絕佳的營位，寬敞的木棧地板前有二棵嫣紅盛開的櫻花樹，在夕陽照耀下，我的小橘窩也閃閃發光，打開帳篷即可仰望波津加山，真是棒極了。

▲包場整個「瓦浪休閒農園」營區，挑選絕佳的營位，有盛開的櫻花與夕陽作伴。搭好帳，立刻去參觀園區環境和其它營地，B區及C區營地也是超級讚的，整片綠油油的草皮，保養得真好，讓人好想躺上去滾一滾哦～

▲B區及C區整片綠油油的草皮，保養得真好，讓人好想躺上去滾一滾哦～如果不想搭帳篷，這裡也有木屋民宿可住宿，以及風味簡餐或合菜，只要事先電話預約訂餐，二人份以上都可以提供，輕裝前來即可，不用像我把窩(帳)都揹來了啦，哈～

▲「瓦浪休閒農園」也有小木屋及餐飲可預訂。登山客與露營客喜歡的營地不一樣，我喜歡這樣簡簡單單，不要太多人工遊樂設施的營地，靜靜的泡茶、欣賞風景就很滿足，如果真的怕無聊的話，瓦浪還有駐店的柴犬LuLu，以及一隻花貓可以陪伴。哈崙台部落的斯可巴社區內，有營地、民宿、咖啡、品嚐風味餐，鄰近有斯可巴步道、馬崙山步道可以健行登山，是一個不錯的旅遊據點，每年10月底甜杮成熟季節，更可以預約採甜杮、手工藝DIY、泰雅搗麻吉等體驗活動，因應旅客需求，提供多元的旅遊方式。

▲開帳即見波津加山，背依馬崙山，真是絕佳的位置與風景，還有可愛的貓狗作伴。谷關七雄：斯可巴步道、新山馬崙山步道走一圈住在瓦浪登馬崙山真是太方便了，從瓦浪大門循著產道往上走，即可抵達斯可巴步道登山口，登頂馬崙山後，回程再由馬崙山步道八壯士登山口回營地，環繞一圈。

馬崙山步道走過多次，斯可巴步道則是頭一回，斯可巴步道昔日是泰雅族原住民狩獵的場所及新山林場之木馬道，沿途都是松針、落葉鋪地，走來十分柔軟舒適，我最想探訪斯可巴步道著名的地標「松媽媽」，據說它是馬崙山步道上八壯士的媽媽，高大的五葉松巨木，因為樹幹有雙叉，才逃離被砍伐的命運，樹齡超過百年。

▲「松媽媽」斯可巴步道著名的地標，高聳參天。松樹的種子十分特別，被包裹在毬果內側，毬果的鱗片會感受空氣的濕度而打開，當空氣乾燥時，毬果鱗片打開，種子就會飛散出來播種，所以松樹的種子又稱為「有翅膀的種子」。而這鱗片的收縮與膨脹機制，可以保護種子在森林大火時也能飛到遠處，避免被燒死，異地再落地生根繁衍新生命，大自然真是十分的奧妙，松果可說是逆境下求生存的典範。

▲毬果的鱗片有收縮與膨脹機制，可以保護種子，可避免被森林火災滅絕，是逆境下求生存的典範。馬崙山步道昔日是新山分場員工運補生活用品修築的步道，沿途林相豐富、路寬明顯，沿途有伐木時期的遺跡「燒炭窯」，以及「新山國小遺址」，風光優美又兼具人文歷史的路線，也是谷關七雄中最優美、熱門的路線。

▲馬崙山步道沿途松針鋪地，腳感柔軟舒適。

▲馬崙山步道林相優美，堪稱五星級步道。

▲馬崙山步道4K涼亭。

▲光影婆娑，像森林中的精靈。

▲伐木時期的遺跡「燒炭窯」。

▲優美的柳杉林。

▲枝幹優美的大樹。

▲像群魔亂舞的樹枝。

▲優美的步道。

▲伐木時期的「新山國小遺址」。

▲新山國小遺址，想像昔日學生上課時的情景。

▲不需趕路，細細品味山中歲月靜好。

▲全程我最喜歡5K涼亭附近的林相，在此逗留許久。

▲優美的柳杉林，多加一個倩影畫面會更好。

▲欣賞沿途的植物。這次住在登山口，因此有充裕時間，沿途可多逗留拍點照片，不用趕路，也不用跟別人較勁，一路上徐行，聆聽蟬鳴鳥囀，看藍腹鷴林間穿梭，光影在樹梢跳躍，微風徐徐伴著松濤聲不絕於耳，真是舒適愜意極了，跟趕著上山頂與三角點拍照的山友互異其趣。回到營地，洗了熱水澡，全身通體舒暢，再收拾帳篷及行囊，老闆娘說上山時沒機會接我，下山一定開車送我到谷關公車站，老闆娘的熱情真是令我感動，謝謝瓦浪這麼美好的營地，讓我這二天一夜住得舒適、走得愜意，充滿美好記憶的部落小旅行！行程建議：谷關二天一夜小旅行如果您也跟粉圓妹一樣，享受坐公車、揹著大背包流浪的感覺，可以參考我的行程安排；如果您覺得露營太辛苦，谷關也有民宿、高級溫泉飯店可以選擇，適合不同旅遊模式的朋友哦～

第一天

第二天

《步道資訊》

《美食資訊》

《住宿資訊》

《公車資訊》

火車/高鐵→公車→谷關風味餐(1hrs)→捎來步道(1~2hrs)→上谷關斯可巴社區(徒步2hrs)→瓦浪休閒農園→露營或民宿斯可巴步道、馬崙山步道(8hrs)→谷關溫泉泡湯(1~2hrs)→賦歸捎來步道：入口位於捎來吊橋與谷關吊橋二處，環狀約2公里，含休息時間約估1.5~2小時，海拔落差150公尺，略有小陡。另外，若要徒步至上谷關瓦浪休閒農園，路程7公里，重裝步程約估1.5~2小時，海拔落差400公尺。斯可巴步道、新山馬崙山步道環型一圈：斯可巴步道登山口位於瓦浪休閒農園產業道路上行約0.2公里，斯可巴步道登山口至馬崙山約7.5公里，回程出馬崙山步道新登山口至瓦浪約7.9公里，合計15.6公里，海拔落差1300公尺，不含休息步程約估8~9小時。步道明顯、指標清晰，松針腳感佳，但下山時松針易滑，來回路途長，宜控制時間及分配體力，量力而行。店名：金谷餐廳電話：(04)2595-1388，0921-008403 (陳建森)地址：台中市和平區東關路一段132號(谷關龍谷飯店旁)店名：瓦浪休閒農園電話：(04)2595-1263，0955-547742 (羅金國、吳金燕)地址：台中市和平區博愛里上谷關台電巷124-5號價格：營位每帳1000元(不分平假日)，另有民宿及餐飲費用請電洽，住宿請先電話預約再前往。備註：10月底可甜杮季，預約採甜杮、手工藝DIY等體驗活動。台中火車站(復興路)搭乘850公車，或台中高鐵站搭乘153公車，即可直達谷關，刷電子票證單程票價60元。

更多谷關部落旅遊資訊，可參考健行筆記谷關專區。

裝備體驗心得：瑞士智能衣－Odlo新一代酷涼科技底層衣

我是一個很會流汗及怕熱的人，平路10分鐘都可以走到滿頭大汗，揹背包時，背部的衣料總是全濕，在低海拔健行2小時後，通常衣服會全濕，濕濕、臭臭、黏黏的感覺很不舒服，我覺得以我流汗的程度，應該沒有什麼材質衣服真的可以達到「速乾」。這次有機會體驗「Odlo涼感底層衣」，讓我大為驚奇，在海拔1060~2305公尺的馬崙山區，雖然氣溫比平地少約10度左右，但我仍然走得汗流浹背，而揹著背包、不透風的背部全濕的話，只要卸下背包吹個風，很快就會乾了。以前我不敢這麼做，因為濕衣服加上風吹，立刻就會起風寒效應而畏寒，而Odlo快乾的材質，

▲休息拍照時，用毛巾稍加擦拭全濕的背部，很快就乾爽。因為連續兩天都要穿這件衣服，所以第二天我也特別聞了沒有異味。它有添加銀離子，可以達到抑菌防臭的效果，女版剪裁有腰身，略長的版型來搭配緊身褲，長度剛好不會害羞，材質十分輕柔、觸感佳，穿著像沒穿一樣的無負擔，不過如此柔細的材質唯一的缺點就是容易勾紗，看到才穿二次的衣服，被樹枝勾出的痕跡，真是心疼呀！整體而言，快乾、涼爽、輕柔、無臭等特性都表現很好，是件我滿意的排汗底層衣。

▲對於很會流汗的我，Odlo涼感底層衣，快乾、涼爽、輕柔、無臭等特性讓我很滿意。裝備體驗心得：科技機能襪－Smartwool Pro Expedition輕量避震中長襪Smartwool羊毛襪，是讓人一穿就會上癮的襪子，觸感柔軟，無縫的平織法，對於需要長途登山健行的腳，有極大的保護及撫慰功能，舒適、不磨腳、不易起水泡，就能走更長遠的路。尤其此襪款，還針對腳踝及阿基里斯腱部位加強保護，襪底加厚具有避震效果，走在崎嶇的山路上，腳部會更為舒適，像這次斯可巴步道、新山馬崙山步道環型一圈15公里的長距路程，就非常需要具有避震的羊毛襪來保護，增添行走的舒適性。

▲行走遠距山路時，更能感受Smartwool羊毛襪舒適、透氣、不磨腳、不易起水泡的優點。62%美麗諾羊毛的成份，提高它的耐用度，之前有穿過他牌僅26%羊毛成份的襪子，兩者相比，他牌行走150公里山路就有明顯的磨損及破洞，而Smartwool的羊毛襪，使用超過一倍以上的距離，仍然完好，足以證明它的耐用程度經得起考驗。

▲Smartwool羊毛襪，耐用度經得起考驗。