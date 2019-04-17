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四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55健行筆記 健行筆記Michelle Chen

Taiwan Taipei City 信義區 四獸山.png2542e2e0600610cbb2b4282b53bc872f.jpg

文章取自個人部落格：http://t.cn/EX4g6ad信義區的四獸山一直都是台北市有名的觀光景點，其中最有名氣的是象山，同時也是交通最方便、離商圈最近的。自從年初開始喜歡上爬山後，時常看著 Google Maps 找登山路線，今天就來攻頂暨熟悉又有點陌生的四獸山。上網找了許多遊記，有幾位登山客寫的非常詳盡，但年代久遠，所以 2019 我要來寫新的紀錄

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在這次出發之前，我只爬過一次象山。今天做完功課之後，決定搭車前往遠一點的藍線後山埤站從虎山上，最後從象山下（本文中的海拔是參考當地地圖）

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一早搭車到遠遠的後山埤站，一個我從來沒有出站過的地方。從二號出口出來往前走便可看到大道路

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左轉大道路一路往前走，就這樣直直走到底，不久就會看到巷弄中的奉天宮

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大道路。這段路大概要 20 分鐘，就當暖身吧，其實天氣好走蠻快的。

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巷弄中的奉天宮。

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奉天宮，從巷弄走進來會看到奉天宮的電梯，搭電梯直接到大殿，旁邊還有洗手間可以稍做整理，還能裝水。整理裝備之後，在面對正殿的右手邊，會看到一條隱密的樓梯，就沿著他往上走，就對了。

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往虎山的登山口。

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從登山口上來之後，會先到「虎山120高地」再到「虎山峰」。爬上長長的樓梯會來到第一個平台，有一些老人在這邊休息聊天，可以看到不高的市中心景致，還有一群雞。

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第一個平台景致。

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在平台處往後繞就可以看到繼續往上的樓梯，還會經過一個防空洞，裡面現在是老人的卡拉ok。

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接著就會來到一個「假的」平台這個大石頭非常好拍，但他不是任何的景點。

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在這裡也可以看到今日的目的地：台北101。後來才發現，今天的四獸山就是一路看著台北101前進的概念。

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經過假巨石之後，我們繼續往「虎山120高地」前進。

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虎山120高地。我一直以為會有高地，但就是一個涼亭，涼亭的看板字還被磨掉，這裡的景致還比剛剛的巨石更不好。By the way，為了爬山我還下載了海拔測量 app，這裡真的是準準的海拔 120m 啊啊啊啊。

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往前走稍微小下坡之後就會看到往「虎山峰」的標誌，沒錯，繼續走就對了。

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再經過一陣子的路途之後。

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沿途都有指標告訴你往虎山峰。

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爬上階梯就到囉！！！中間有一段階梯的景致非常宜人，但風有一點大。

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虎山 （海拔 138 m）虎山頂的拍照要站在牆垣上，那天天氣雖好但是霧很濃，所以遠方的 101 只能看個輪廓囉。

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虎山頂下來也會經過一個涼亭，直直走下去，就會往松山路囉！（照片攝於 20190406，沒錯我又爬了）

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接著繼續往下走，別懷疑就是繼續走到大馬路。

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下到大馬路之後，往右手邊走。

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如果真的不確定就上 google maps 搜尋「瑤池宮」，或是往前走不久就會看到瑤池宮了。這條路是松山路，連接虎山、豹山、獅山，然後象山的登山步道口。

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在大馬路上走了一段我發現，今天有種繞著101走的感覺。

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這時看到瑤池宮就對囉！

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豹山（海拔 103 m）往前走不久就會看到已修建完畢的豹山登頂路線，大概就是幾公尺的步伐吧，馬上就會看到豹山頂的平台！這裡還保有原本的基石，然後景致就是「比剛剛更靠近101囉」！

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登完豹山頂，就是繼續走馬路。四獸山的登山路線除了虎山跟象山的步道有完整修建之外，其他大部分就是在馬路上走路。

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突然，經過一個電線桿，我想到攻略裡面寫的「獅山登頂口」，比對了一下照片，就在這裡！！！就是一個電線杆旁邊的岔路，一條已經被民眾踏出來的路線。

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沿著前人綁好的布條，繼續走著沒有草的路線，慢慢往上爬不久就會到頂，然後：獅山無基石。

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獅山（海拔 151 m）很感動的是在樹的角落有人放了一張登頂可以拍照的照片。然後邊邊角角可以看到一點點的101。再次聲明，我的海拔是照著今天登山的地圖寫的，網路查的、手機測的、地圖寫的都不同，總之，山不高，沒關係

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接著就繼續沿著馬路走，這次的路線就比較久一點。

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直到走到北星寶宮，左邊有一條路，往上就是通往象山的登山步道。

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沿著登山步道慢慢往上，這條階梯倒是真的很長，畢竟象山最高麻....

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看到招牌之後，往六巨石走，就會到知名的拍照景點，然後可以順著階梯往下回到信義區。

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我們現在就是要走紅色的這條，一路走到捷運站。（但今天我要繼續逛信義區哈哈哈，所以到時候繼續往 101 走）

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沿途地上都有指標。我只能說看這個我都覺得很可怕，永遠都不是走五分鐘，而這180公尺也比我想像的長。

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沒錯，就是整整180公尺的努力上坡，中間有幾個平地可以做緩衝。

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今天是走午後休閒路線，所以就不再繼續往拇指山、九五峰走了，更難的路線我們留在以後好了。

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於是，繼續往六巨石（攝影平台）前進！！

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這是我們今天走的路線 ↑ 從奉天宮登山口，途經四座山，最後在信義區結束。

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象山（海拔 183 m）象山的制高點其實就是運動器材平台旁邊的個小空地，這裡仔細拍照還是很美的。放這張照片是要讓大家知道，他就只是個樓梯旁邊的小空地！詳情可以看影片。

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象山能拍照的地方是三個，第一個是上圖象山崗的巨石，另一個是攝影平台的可愛象石板（照風景也是可以），最後一個就是知名的：六巨石

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這就是夕陽西下的景象，所有人都在排隊想爬上六巨石其中一個風景最好的拍照。

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那天的夕陽。

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六巨石

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哦！拍照的地方還漏了一個！下山時可以拍這個象山石板

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附上那天的101，其實看到最後就會看膩，因為每個樹林間的空隙都能看到他。

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下山路線。這個象山椅子是新的欸！大學來爬的時候沒有看過！我覺得超有創意。

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象山的登山口。登山路線總結，個人非常非常推薦從虎山上，因為虎山不高，路線好走不陡，上了山之後就在海拔 100m 以上行動。之後要上象山，走的路也不會太遠。如果從象山上，光是階梯就會爬到氣喘吁吁，而且很陡很難走。建議：後山埤站，虎山先登，一路慢慢走到象山下山，下山之後還能去信義計劃區吃飯，很棒啊啊啊。

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這間對我來說是新開的飲料店，開在這裡真的對了，下山就是要「解解渴」。那天喝了蜂蜜檸檬愛玉，出乎意料的好喝，偏甜比較適合吃不酸的我。

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附上當日影片，可以點擊到 YouTube 看影片喔喔喔！我會非常感謝你的。

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就用好喝的 蜂蜜檸檬愛玉 跟 台北101 來作為完美截尾。

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今日爬山路線，其實認真走大概 2.5 小時就走完了，我們拍照拍....很久。然後後面有一段是我走到 台北101 的路線，大概也要15分鐘吧！祝各位，爬山愉快，一起運動吧

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愛爬山的可以再看看這裡：軍艦岩，海拔 189 m。

strong>【Tw】軍艦岩｜走最親民的步道一覽台北市

登山步道台北101
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

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