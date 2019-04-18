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走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55健行筆記 健行筆記陳家文

這次目標是中央尖山、甘薯山、無明山、鈴鳴山、閂山五座百岳一般安排是中央尖山3~4天來回，北二段4~6天Y or O型縱走為了一次走完，以最省時間方式，只能安排從中央尖山經死亡稜線過北二段，再一次走在有名的死亡稜線上，需走在碎石坡上，稍有一閃神，一失足，就有可能墮入深淵，可以用命懸一線來形容這段路線。完成百岳的人，不知道有幾%的人走過這個路線？D1勝光登山口-木桿鞍部-南湖溪山屋-香菇寮前營地

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木桿鞍部三叉路，往下走就會到南湖溪，一般商業團排4天4座百岳，應該都沒下去過

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南湖溪山屋，已經沒辦法申請，只能遮風蔽雨，先到先贏，在山上有這個也算不錯了

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香菇寮營地前100公尺的松針營地，沒有溪水的吵雜聲，也比較不會反潮，旁邊下面也有小小溪可以取，我喜歡這個地方勝過香菇寮營地D2香菇寮前營地-中央尖溪山屋-中央尖山-死亡稜線-天空營地

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著名的中央尖溪山屋，不管是北一段O型蹤走或是單攻中央尖山，都會在此山屋過夜或搭帳，這個山屋也是先搶先贏，隔天再輕裝單攻中央尖山

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中央尖溪有名的瀑布，有經過的大概都會合照一張吧

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整段路線，最難爬的一段岩壁，揹負重裝，更需要有臂力才能跨過這道牆

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從最後水源後，揹著後面幾天的行動水，面對正上方的鞍部，需爬升約500公尺，一般人連輕裝都慢步而行，揹負著重裝再加上行動水，可說是步步難行

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很難想像從香菇寮後，一路過溪，經過碎石坡後，終於爬到了中央尖山鞍部，往中央尖山的路上，會是一片美麗的大草原

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從這邊開始往下，就是岳界有名的死亡稜線

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天空營地，因為離天空很近？取的好夢幻

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D3天空營地-中央尖山西峰-甘薯峰-甘薯南峰營地

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中央尖山西峰最高點就在對面的那座破碎的山頂上，必須從天空營地陡下碎石坡，再爬上去

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中央尖山西峰望向甘薯峰、鬼門關山、無明山，今天的目標就在甘薯南峰營地

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到達中央尖西峰後，馬上就是一大段往下的拉繩，只能一個一個人下，不然很容易被落石打到

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由下往上看，好陡好陡丫

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甘薯山回頭望向中央尖山，好美的山稜

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甘薯南峰營地，一般安排3天甘薯山和無明山來回的，可能會搭帳在此處D4甘薯南峰營地-鬼門關山-無明山-無明西峰-鈴鳴山東鞍營地

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前方道路正是通往鬼門關山和無明山

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早晨的中央尖山好美，昨天還在天空營地

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鬼門關斷崖，好危險恐佈的名字喔，其實往上爬不太危險

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有名的無名池，你喝過？我走3次都沒喝過呢

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正前方就是無明山

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對面的草原山頂就是鈴鳴山，而今天的目標是在鈴鳴山前的東鞍營地

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鈴鳴東鞍營地，有網路，下切有活水源D5鈴鳴山東鞍營地-鈴鳴山-25K工寮-閂山-11.7K林道

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盛開的杜鵑花配上日出，拍下美麗的一瞬間

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有名的畢羊縱走，前不久還從這邊走到對面的畢祿山

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鈴鳴山的三角點可以遠望北一段、北二段、畢羊，天氣好時，真的很漂亮，山頂又是草原一大片

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今天的中午天氣不太優，山頭不明顯，從中央尖山走過來，已經是第5天了，一路順著稜線走過來

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一路從閂山下到23.5k登山口，再踢730林道到11.7k，終於完成了，接著就是坐接駁車下山了，放鬆後，整個身體累翻了~~~

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