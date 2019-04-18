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與手作步道的溫度，在開著桐花的大坑5-1步道相遇

2019-04-18 07:25健行筆記 健行筆記Phoebe Chao

中部人常去的爬山，大坑往往是不二之選，雖然不是具有百岳身份，但是它的美麗路線（有十條，可以慢慢走）總是讓人欲罷不能，其中木頭搭建的步道更是許多網美拍照好景！走了那麼多次後，這次前往5-1，有兩個主要目的：1、去年有和千里步道的種子師資們做了步道維護，是手作的溫度。2、5/5朋友要辦童軍活動，讓孩子可以體會和討論手作步道、無痕山林的概念，當然實際作為是必須的，所以活動行前場勘和討論很重要。基於這兩點，4/7快樂上大坑5-1啦一到停車場，台中市政府施工單位留下的木頭層層疊443727fb5cb7471459ab3ef8e84da866.jpeg可惜物品亂亂丟，希望施工人員之後會移除廢棄物6c1e44a76f1ab4c606df58cbd546c9a0.jpeg集會完畢後，先進行目標和概念交流，也是互相分享f5ee5f0a1edb9f733448f24469cad0c8.jpeg溝通目標完成後出發了3babf128d17ef6ab81a61d3374b2b526.jpeg大坑5-1的地形有：石頭堆砌430357b76caf2215abbc4ce2e8e95017.jpeg林間泥土路1595a14aa2a53f42d13809c4738dae1d.jpeg木頭棧道95fdac9f813732ac68febc3bf7b49ba2.jpeg使用頻率很高之餘，破壞在所難免討論水流方向1c871a530a7a70d8f5159e1593320a6e.jpeg測量坡道落差2884c9e89ec9cbc25221d24a596b0e55.jpeg觀察地質影響的程度71050dc851295e397ca25f10601afb8e.jpege9921c7132a03150c3271e2771ddd868.jpeg主要步道和副線的生成與消除ea7131e03ab4739360bcc63818deea00.jpega64dbf2995389bd13400ab8c415965c1.jpeg使用所在地的現有材料，用手感作出適合行走的道路，回到最原點的步道使用目的！西王五月初的童軍活動，能夠讓大家更加緊密與自然共存。就像花開了就灑落a81e9c1bc0a76a36f026f331c4ec0d61.jpeg1abddd51009805d91b5aa0661a9d39b5.jpeg又或是撿拾堆放

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或停留樹梢18982321f575fbe7d73f6e0b057a5759.jpeg美麗的花朵以原本姿態，在5-1步道自然呈現，在這個時節（提早）等候大家的拜訪。

步道網美
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