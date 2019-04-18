與手作步道的溫度，在開著桐花的大坑5-1步道相遇
中部人常去的爬山，大坑往往是不二之選，雖然不是具有百岳身份，但是它的美麗路線（有十條，可以慢慢走）總是讓人欲罷不能，其中木頭搭建的步道更是許多網美拍照好景！走了那麼多次後，這次前往5-1，有兩個主要目的：1、去年有和千里步道的種子師資們做了步道維護，是手作的溫度。2、5/5朋友要辦童軍活動，讓孩子可以體會和討論手作步道、無痕山林的概念，當然實際作為是必須的，所以活動行前場勘和討論很重要。基於這兩點，4/7快樂上大坑5-1啦一到停車場，台中市政府施工單位留下的木頭層層疊可惜物品亂亂丟，希望施工人員之後會移除廢棄物集會完畢後，先進行目標和概念交流，也是互相分享溝通目標完成後出發了大坑5-1的地形有：石頭堆砌林間泥土路木頭棧道使用頻率很高之餘，破壞在所難免討論水流方向測量坡道落差觀察地質影響的程度主要步道和副線的生成與消除使用所在地的現有材料，用手感作出適合行走的道路，回到最原點的步道使用目的！西王五月初的童軍活動，能夠讓大家更加緊密與自然共存。就像花開了就灑落又或是撿拾堆放 或停留樹梢美麗的花朵以原本姿態，在5-1步道自然呈現，在這個時節（提早）等候大家的拜訪。
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