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中職╱葉君璋加盟味全龍 富邦悍將送上祝福

影／白沙屯媽祖進香背後 當年一門課讓她決定這段艱難旅程

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55健行筆記 健行筆記Dereck

竹子尖山H1,110m，位於台南市楠西區與南化區交界處，在梅嶺風景區上方，是台南市第三高峰，登頂途中可俯瞰大凍山脈、嘉南平原、曾文水庫和南化水庫，天氣晴朗時甚至能遠眺玉山群峰，運氣好的話也能欣賞日出、雲海、夕陽和夜景。由梅嶺的二層坪停車場出發，有四條主要步道前往竹子尖山，分別為梅峰、伍龍、觀音和梅龍步道，也可以加碼連走一線天、獵鷹尖。竹子尖山下來，不妨順道品嘗梅子雞大餐、泡龜丹溫泉，以及參訪有三百多年歷史的江家古厝，它是全台最大且保存相當完善的傳統閩南式大型單姓傳統農村聚落。交通：國道一號或三號往玉井→84號快速道路→玉井→3號省道→楠西→南188市道→梅嶺資訊站→二層坪停車場。

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二層坪停車場，文川梅仔雞前方左轉 (座標參考120.558800E 23.181760N)

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觀音步道入口

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取直續行，右為梅龍步道，回程就從這邊下來。

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觀景樓餐廳

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觀音步道

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取左續行觀音步道

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取直續行

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枕木座椅

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依指示牌取左上

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階梯一路陡上到稜線，今天剛好有人來除草。

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Ｔ叉，左往稜線步道、福德祠，取右往竹子尖山。

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這裡設有休息座椅

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步道有一小段雜草叢生

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取右上捷徑往竹子尖山三角點

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氣象局雨量測報站 --- 看到這個醒目的地標，基石也到了。

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竹子尖山/1110m/二等三角點#1090 /台灣小百岳編號67 屬東烏山嶺山脈，無敵視野，可俯瞰嘉南平原。

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先直行山稜線步道到前方休息山屋，等一下再回來由此叉路取右下往二層坪方向。

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休息山屋前方有一觀景台，景觀不錯。

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休息山屋前行數公尺有一步道解說牌，原路折返。

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回到剛才的指示牌，取左下階梯往二層坪方向。

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陡下階梯，雖有補助拉繩，雨天濕滑還是要小心。

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接土徑步道，平緩好走。

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優質步道，走起來非常舒適。

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梅龍步道標示牌

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曾文水庫瞭望坪

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超大的咬人狗，從下方穿過，可不要徒手去撥弄，否則真的要哭著回家了！

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取左

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接剛來的叉路，右往觀音步道，不取，取直續行。

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回到二層坪

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遠眺竹子尖山

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二層坪停車場→觀音步道→竹子尖山→梅龍步道→二層坪停車場，O型4.44公里4小時19分。

軌跡下載參考.....原文出處......

步道夜景農村
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