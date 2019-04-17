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南湖群峰 - 孩子，使我們勇敢！

2019-04-17 07:15健行筆記 健行筆記晨晨登山隊

風依然在我們耳邊猖狂的叫囂，雲霧順從風的差遣，不間斷翻過稜線朝我飛撲而來。過五岩峰的緊張心情尚未平復，卻在此時沒跟上晨晨與媽媽的腳步…。腳下碎石因重裝加上我的體重而滑動、擠壓，然後破裂，我…不停下滑，眼看就要朝左側稜線深不見底的斷崖而去…。昨天下午在木杆鞍部扭傷的腳踝疼痛異常，左手緊抓著登山杖胡亂的戳著地面的碎石片，終於在手忙腳亂中滑過了斷崖缺口。「呼！」鬆了一口氣。「欸！人呢？」能見度不到20公尺的大霧中，遍尋不到晨媽青綠色Osprey背包套及熟悉的淡紅色長毛象小背包，慌亂中，我發現自己竟是如此的軟弱。

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「每次安排了南湖行程，都因為下雨而取消。這次降雨機率只有30%，我們去走走看吧！雨太大再撤退。」在出發前一週下了這個決定。4月2日早上09：40，我們慢吞吞的從勝光登山口出發，比預計時間晚了1.5小時，看在紀律超高的伙伴 雯佩眼裡應該很受不了吧！勝光，不是我們第一次來訪，上次是晨晨在兩歲半時，與網路上認識的家庭在710林道6.8K野營。轉眼間3年過去，沒想到今日的晨晨將要自己走上南湖圈谷。從6.8K上到8K的松風嶺，是一段硬漢路，晨晨輕鬆抵達。此時遇上了成群華德福中學的學生剛完成北一段縱走，稍與他們聊了一下：從他們眼神中散發出的自信，相信他們在這段旅程中定然經歷了許多難關，並且收獲滿滿。華德福教育，體制外的教育方式，也曾經讓身為父親的我心生嚮往。經過一番思索及討論後，我認為我不應該把重點放在“我的孩子是否適合體制外教育”，而是身為父母的我們，是否能夠在孩子學習路上提供穩定的支持力量，給予自由發展的空間，適時引導及帶領；當孩子走到戶外，能在大自然中學習謙卑，在困苦中學習堅毅，在挫折中成長。家庭才是教育的第一線，也是最重要的一環，相信我們的孩子也能在體制內教育走出自己的一片天。“體制外教育”帶來的好處雖有目共睹，但我深信家長自身心態調整，陪伴孩子成長，才是此一教育理念的成功關鍵。

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710林道 咬人貓 “田”

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8K 松風嶺 好舒服

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多加屯山

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摸黑抵達雲稜山莊 謝謝山友的等待過了多加屯山水利點(H2723m)及基點(H2795m)後，開始了陡下坡的痛苦戲碼，直到木杆鞍部，再上坡，經歷了30分鐘的摸黑，於18:40到達雲稜山莊。這一天晨晨累壞了，上床秒睡。經過一天的熱身，第二日的審馬陣邪惡陡上坡，竟成為晨晨的遊戲場，大鼻孔樹根、愛心石頭…等。在大霧中我們登上了兩座百岳審馬陣山(H3141m)及南湖北山(H3536m)，並於15：48抵達了五岩峰的起攀點，在強勁風勢中評估編隊及確保方式後，我們在緊張的氛圍中，開始了此行中最危險的路段。五岩峰是由五座石山所成，步道在稜線上，路徑一側為山壁，另一側為斷崖，皆需靠徒手攀上爬下來通過，每段岩峰間都有充滿圓柏樹叢的平緩山徑可以休息。晨爸因懼高而特別小心，而晨晨卻能在高處中怡然自得。因極大反差，所以爸爸常被她嫌，因為我過於謹慎而讓她變得緊張。

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陡上審馬陣大草原

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休息的時候，來寫生吧！

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小傢伙竟然主動說要幫我捶捶

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來一張最近很紅的 小人物風景照

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審馬陣山 & 南湖北山登南湖北峰(H3592m)後旋即下圈谷，大霧中與晨晨及晨媽暫時失去聯繫，我突然慌張害怕起來，原來，我的勇氣來自孩子：為了要保護我的孩子，所以我壯膽；期望她能在未來充滿冒險精神，對登山健行一竅不通的我開始冒險帶孩子上山；更為了讓她勇敢創新，我逼自己走出舒適圈，為的是成為孩子的榜樣。相信每位父母，都在小朋友出生前後，做了不少改變，教養、生活、經濟…等；我們都因此妥協了一些事情，也因此要求自己成長，更為此而加倍努力。我永遠不會是一位完美的父母，但我會一直陪伴著她成長茁壯。這一天，我們沒有摸黑，17：40到達南湖山莊。4月4日兒童節，晨晨在山上拿到了兒童節小禮物，歡樂的出發前往南湖大山(H3742m)及南湖東峰(H3632m)，天氣似乎比昨日好一點。爬山這幾年，山上天氣跟預報大相逕庭已是常態，但卻是第一次遇到天氣好轉。看著原本厚厚的雲霧漸漸從圈谷散開，在南湖主東岔路上看到可愛的南湖山莊，甚是興奮。登頂南湖大山時，依然是一片大白牆，但掩不住我們的興奮，終於有這麼一天，我們一家人能夠站在南湖大山上面。而晨晨拿著她在山徑上撿拾到的一支形狀特別的樹枝，東敲敲西敲敲，玩得開心，在山上的她總是比山下更容易滿足。

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往南湖大山的路上

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謝謝雯佩 總是能適時的給予我們協助

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南湖大山

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走在像是可可脆片推疊、拼湊的山徑上，遙望馬比杉山的山稜線，好遠，好壯觀，心裡從未想過要去那兒一趟。晨晨學了佩佩豬往遠處大聲喊叫，小女孩的聲音在山谷中迴盪，讓前兩天緊湊旅程所帶來的辛苦，得以鬆綁。13：40，我們終於站在斜斜的南湖東峰立碑旁，走完這個行程的所有山頭。從圈谷的東側走回南湖山莊，我們擁有一個下午的輕鬆午茶時光。4月5-6日，我們從仙境回歸人間。走在往南湖大山北峰的碎石坡上，回頭望著愈來愈小的南湖山莊，我們充滿感恩。圈谷依舊龐大，山峰依然高聳，人類還是這樣渺小。但與孩子走在一起的人生路上，我們因著他們而強大、勇敢。

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朝南湖東峰邁進

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斜斜的南湖東峰

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美麗的南湖圈谷

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