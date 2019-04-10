容易到達的輕鬆步道,后里鳳凰山/觀音山步道

2019-04-10 20:00 健行筆記 健行筆記Marx Lai



不是很熱門的路線，由兩個菜市場名組成，鳳凰山加觀音山，而這兩個地點和步道在google 地圖甚至無法找到。不過想到達可google 搜尋並導航到 “鳳凰山農場民宿”即可到達。 重點是這步道不管從國一后里下，或者國四后里下，都只需要12-13分鐘就可到達，是極少數交通方便的登山路線。注意:在后里中科有測速照相，限速只有50km，要小心別中招了，鳳凰山停車場很大，估計可停40部小客車，登山口前也可停約三部車，以這步道的冷門度，平日不用擔心停車問題。登山口有牌子寫著週六週日有公車發車，有需要可以查詢看看

(註:鳳凰山一般指的是溪頭那座，高雄也已有鳳凰山，而觀音山更多了，新北，基隆，高雄都有觀音山，甚至台中豐原，大坑就有兩座觀音山)由鳳凰山步道起登，到達最高點觀音山頂496m 觀景台景色很好，可展望火炎山，這步道和聚興山有點類似，很棒的展望，爬升約2-3百多公尺，因為這次紀錄路線的APP出問題了，所以沒準確的數據，走起來比聚興山簡單一點。由於冷門，所以路上樹葉多了點，整個步道主要由木梯，PC水泥步道為主，上山涼亭多，建設很完整，牌子看到登山口有廁所，沒有未經整理的山徑，步道與聚興山類似，雖然都是樓梯，但爬升平緩，除了觀音山頂前那一段稍微陡一些，整體來說是很簡單的路線。路線標示也算清楚。總之上山沿著木梯走，只有一條路不會走錯的。

路線上有樟樹，竹林，路邊農場種植梨子樹，還有李子樹，桃子樹大量結果，上山到達樟樹林有個路線往朝崑宮，但是被人用雜物堵住，雖然要越過也不難，但如果在地人不歡迎別人打擾，我們還是尊重，所以那條路線就略過。上山的路有少數路段沒有樹蔭。

下山有兩條路線，其實照著指標往左(圳寮路)走就是了。小O型從觀音山頂下山約5百公尺，到了三叉路，往左(圳寮路)直走是小O型。會走回原登山路線。大O型往左(圳寮路)直走十幾公尺後右邊有條路，牌子上寫"往停車場"就是大O型路線，也沒很遠，總路程大約 5KM，只是有一大段是水泥或柏油產業道路，無遮蔭。