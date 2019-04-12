【山旅】碧潭河岸光景，和美山步道的越野跑練習！

2019-04-12 07:30 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



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最近因為野跑賽將近，平常都沒什麼練習的我開始有些焦慮，所以決定去捷運沿線一些小山練習。這次去的是碧潭旁邊的和美山步道，在新店捷運站旁，交通非常方便。原本看介紹想說總長有4K，還算可以練習，但結果上山才發現下岔的小徑無法通停，原路折返變成超級短的路線，快一點大概幾十分鐘就能達山頂。而海拔僅有153公尺，視野卻還不錯，適合閒來無事的遛狗、野餐、看夜景之類的行程。山腳下就有碧潭老街，算是吃吃喝喝很方便的市集，但是因為這條短到沒什麼挑戰性（可以說是有點無聊），純粹看碧潭的水景與城市景色，當作休閒散步的路線哈哈哈哈哈哈哈！

春季休閒散步建議：

▲野跑鞋/ 運動鞋：因為沒什麼難度的水泥階梯居多，穿運動鞋反而很止滑，腳步也比較輕盈。

▲帽子：許多路段樹林不是很茂密，曬起來很熱。

▲防蚊液、長袖衣褲：蚊蟲多的步道，建議穿夏季的長袖。

從碧潭河岸開始走，經過碧潭橋，很多人在踩腳踏船，蠻可愛的哈哈哈哈，和美山登山口就在碧潭橋旁，有非常大的標示，第一次去和美山也完全無用擔心迷路，而和美山登山口旁，有一個 7-11 ，也可以作為補給。

前半都是架高的木頭階梯，晴天時梯面不太會滑，我們穿著野跑鞋覺得非常輕盈。沿途會經過一些舊路，因為當天是作為訓練，就沒有去探險了，步道整理的很乾淨，也沒什麼障礙物，晚上如果想看夜景應該是個不錯的選擇。整體而言階梯不算非常陡，一段階梯就會接一段平路。缺點是旁邊有些路燈看起來有點壞掉，如果真的要夜間來看夜景，那就得帶頭燈比較保險。 和美山在走步道時，沒有什麼展望，但沿途有很多蕨類可以看。

途中會經過一個左線分岔的廣場後，我們往右邊階梯繼續，從這裡開始的步道比較有森林感，感覺美麗許多。我們加緊腳步往上，又發現了一條叉路，左邊往山頂，右邊往美城里。往美成里的路非常平緩，也遇到帶著柴犬來散步的夫妻，邊遛狗邊散步。我們當然是繼續往左邊山頂的路線前進啦！

看到左邊的樹木變得比較稀疏，就是要到山頂啦，我們爬到這裡有點傻眼，居然這麼快就到了。原本打算在山頂午餐，結果連早餐都還沒消化，只好在山上和柴犬夫婦聊天，午餐飯糰再回頭背下山。

山頂的展望很好，可以看到綿延的山景、城市、碧潭！我們繼續往前走其他的小徑，發現下載的 GPX 地圖和登山隊的只是不同，而 GPX 的舊路似乎不太能通行，我們決定回頭原路下山，下次做好準備在走後面的路徑。

總結這條步道：

△距離很短，適合闔家踏青。

△交通方便，可規劃附近其他行程。

△適合越野跑初階練習。

△適合遛狗。

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