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和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30健行筆記

第26顆百岳 #63 鈴鳴山 海拔3272M第27顆百岳 #80 閂山 海拔3168M04/04 Day14h30m 登山口至林道24K處約12.5K1h20m 紮營+午餐3h 鈴鳴山攻頂(高繞)35min 等待+休息2h20m 下至紮營處(過崩壁)04/05 Day228min 至閂山登山口1h17m 閂山攻頂30min 等待+休息1h 6m 閂山登山口25min 等待+休息1h10m 耳無溪岔路28min 等待+休息1h10m 柵欄

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不久前發現這個不算難走的縱走路線由於連假申請不到其他百岳 因此決定兩天一夜重裝登鈴鳴閂山(而且應該很多人和我們一樣狀況 聽說同一天130人要入山)

04/03 Day0

俊櫻果園住宿八點北車集合 十點宜蘭車站接Patrick到達民宿時已凌晨一點

04/04 Day1

原以為王小明接駁要提早到四點半結果05:20才搭上得利卡比郡大林道還晃還小條的730林道碰碰車行程幸好只有11.5K六點半從柵欄起登730林道大致為緩坡好走 偶有上下與大樹幹但15公斤的背包還是讓人崩潰咬人貓很多需注意沒有里程數牌子 距離感有些喪失只能以下面這些為路標11.5K 柵欄15K 山壁水源16K 廢棄摩托車17.5K 耳無溪岔路口閂山之門長但平緩的之字坡(6個彎)23.2K 閂山登山口24K 紮營紮營處有許多就屬25K工寮最可怕 黑黑臭臭又有老鼠取水有些麻煩 幸好我多背了3kg水上山(這兩天我們一直在缺水狀態)第一天先攻比較難的鈴鳴山登山口離紮營處還好遠高繞很陡 若天亮又無雨 崩壁是好選擇第一天12小時結束 頭好痛好想吐酸菜白肉鍋好好吃04/05 Day2睡到自然醒才出發閂山有無限個假山頭再加上箭竹讓人厭世下山回民宿洗澡員山吃鵝肉慶功9c6695377f82f887539318303b45bf88.jpg06:30 11.5K碰碰車終點我們的起點cc22bce3dec61bf29a9e3cb309f4362c.jpg07:4616K 廢棄摩托車同時也是最後通訊處6bd0c20b154bf9284d20554f0f24e166.jpg08:1417.5K 耳無溪岔路小兩口在研究地圖468abb22322d6834d958714a4eb2b683.jpgb91a435e13892c14470e17fb3502091b.jpg08:44 閂山之門f8a7a5efe276ed543044ca3463efa4a4.jpg09:07bb43152285cb3477297b9d7e3c91c6b6.jpg10:53 帝雉f52c4a96a878cc406d48676f0575d52c.jpg11:48 紮營 午餐a17b68a1e9ad5c9a481b486ebae4f19d.jpg12:20 續行12:24 紅磚水源(但我們怎麼找不到水！)8f4021d041a4bf1ffb878ee99161fb87.jpg12:37 繞去25K工寮瞧瞧3f26c3684f751f34c53f51539edc6904.jpg12:38fafc8c849f44d9c15fbdf3a32dab96b4.jpg12:48 高繞往鈴鳴山d67c240b4e833b503fd2f40d98a97489.jpg13:191f18f5fc981c8f88b5327032f0eecd89.jpg15:10 過了一個假山頭終於看到了還好遙遠的山頭897b98b53a8b05a3c44cf491d0ddcd87.jpg15:20de8a988b74c04a300c16de310396c103.jpg15:21

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15:4505f7144b32d83993299d52a066382e3c.jpg15:544381682b4ac201c0c4b6c99f2e0e0a9f.jpg16:53 去又滑又有咬人貓的溪邊取水8da62b1c6f4db09e465bcb0c8fb5f2c2.jpg17:04 等待其他人取水82259c45d0dd9ac7a7902b9bf733bdd6.jpg17:50 有點可怕但不如品田可怕的崩壁83720fb29cbda019c18b41582cfbb88a.jpg18:06f0b2dd1b01945d20fb34696a0c587577.jpg18:14 回到營地-----------------------------------------------4f8540c5ccb1d4438c3049fc42eaf4ed.jpg07:14收拾07:38 出發bdbb27cfe22a68f150a64fd1b32be463.jpg08:16 往閂山cfff241620a960ebe89aaa9d8ef921dd.jpg08:448b0e605b4d3fb15f25cfc6510d7fed2c.jpga08c98734e26270880ac52ed498a4815.jpg09:089e66365be42a4d9cbe641d8a9103ee32.jpg09:24 攻頂baecc40a0afbe5447a5a04934385bc24.jpg09:5160bb5779372605bc88a37309c3fe671e.jpg10:28 這已是最不阿雜的箭竹大部分的箭竹都戳的大家又濕又痛a200de3f3d2715cd15586e57d94e4803.jpg10:59 回到閂山登山口Patrick差點沒背背包就下山13:45 紀念一下咬人貓ef2a76e2caee09ec5d39f8aa6355e513.jpg山友很有才919f84627b91b9fd7a7a7f1ddeff2247.jpg13:574d33b8c1422180b568c790f65fe667be.jpg14:13 回到柵欄處14:45 終於等到得利卡afdbda53a65210dc299e804d7b93c60a.jpg

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