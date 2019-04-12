和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

第26顆百岳 #63 鈴鳴山 海拔3272M第27顆百岳 #80 閂山 海拔3168M04/04 Day14h30m 登山口至林道24K處約12.5K1h20m 紮營+午餐3h 鈴鳴山攻頂(高繞)35min 等待+休息2h20m 下至紮營處(過崩壁)04/05 Day228min 至閂山登山口1h17m 閂山攻頂30min 等待+休息1h 6m 閂山登山口25min 等待+休息1h10m 耳無溪岔路28min 等待+休息1h10m 柵欄

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不久前發現這個不算難走的縱走路線由於連假申請不到其他百岳 因此決定兩天一夜重裝登鈴鳴閂山(而且應該很多人和我們一樣狀況 聽說同一天130人要入山)

04/03 Day0

俊櫻果園住宿八點北車集合 十點宜蘭車站接Patrick到達民宿時已凌晨一點

04/04 Day1

原以為王小明接駁要提早到四點半結果05:20才搭上得利卡比郡大林道還晃還小條的730林道碰碰車行程幸好只有11.5K六點半從柵欄起登730林道大致為緩坡好走 偶有上下與大樹幹但15公斤的背包還是讓人崩潰咬人貓很多需注意沒有里程數牌子 距離感有些喪失只能以下面這些為路標11.5K 柵欄15K 山壁水源16K 廢棄摩托車17.5K 耳無溪岔路口閂山之門長但平緩的之字坡(6個彎)23.2K 閂山登山口24K 紮營紮營處有許多就屬25K工寮最可怕 黑黑臭臭又有老鼠取水有些麻煩 幸好我多背了3kg水上山(這兩天我們一直在缺水狀態)第一天先攻比較難的鈴鳴山登山口離紮營處還好遠高繞很陡 若天亮又無雨 崩壁是好選擇第一天12小時結束 頭好痛好想吐酸菜白肉鍋好好吃04/05 Day2睡到自然醒才出發閂山有無限個假山頭再加上箭竹讓人厭世下山回民宿洗澡員山吃鵝肉慶功 06:30 11.5K碰碰車終點我們的起點 07:4616K 廢棄摩托車同時也是最後通訊處 08:1417.5K 耳無溪岔路小兩口在研究地圖 08:44 閂山之門 09:07 10:53 帝雉 11:48 紮營 午餐 12:20 續行12:24 紅磚水源(但我們怎麼找不到水！) 12:37 繞去25K工寮瞧瞧 12:38 12:48 高繞往鈴鳴山 13:19 15:10 過了一個假山頭終於看到了還好遙遠的山頭 15:20 15:21

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15:45 15:54 16:53 去又滑又有咬人貓的溪邊取水 17:04 等待其他人取水 17:50 有點可怕但不如品田可怕的崩壁 18:06 18:14 回到營地----------------------------------------------- 07:14收拾07:38 出發 08:16 往閂山 08:44 09:08 09:24 攻頂 09:51 10:28 這已是最不阿雜的箭竹大部分的箭竹都戳的大家又濕又痛 10:59 回到閂山登山口Patrick差點沒背背包就下山13:45 紀念一下咬人貓 山友很有才 13:57 14:13 回到柵欄處14:45 終於等到得利卡