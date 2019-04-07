遊走於關刀口上，小心為妙才能順利出關（出關古道-聖關段）

2019-04-07 22:30 健行筆記 健行筆記章魚便當



原文出處：章魚便當の嬉遊記 接連幾個禮拜的週末，氣象狀況都不太好，搞得已經近一個月的假期都沒有出門走走。幸好這禮拜連假中部的氣象狀況還可以，於是邀了老老咩和小咩，只是她們都非常抗拒，很害怕我會帶她們去爬很難搞的山 @@~於是只好退而求其次，來去我覺得跟「馬那邦山」等級差不多，且一樣不會太遠的「關刀山」。從路線圖及網路資料可知，欲登「關刀山」，南北各有一處登山口。其中之一是位在苗56鄉道「茶亭」，由茶亭起登只要30多分便可登上關刀山，算是比較輕鬆的登頂法。在谷哥地圖打上「大草排造林護管所」查詢，即可找出這一處的登山口，相關資料網路上也可蒐得。 檢視較大的地圖 不過繼然選擇來健走，咱要走就走遠一點的，從聖衡宮這邊的登山口起登，多走一點路有益身體健康 ^^一早，七點十分出門，雖然已在家吃過早餐，但還是跑到豐原去買好久沒吃的「笨丸」帶上山。車行經石岡、卓蘭後往大湖方向走台三線，便可以來到「薑麻園」。這一段路算熟，所以很快、順利的抵達。約08:30先抵達「聖衡宮」，先在這稍停一會兒。 130縣道，連接三義和大湖兩個地方，就看大家哪邊方便就從哪邊來。 為什麼要先在這兒歇會兒呢?因為待會兒上山可是沒有洗手間的，所以得先到這兒借個洗手間先用用。洗手間其實就在大馬路旁，非常方便。 借完廁所後，往三義方向續開，很快就會看到薑麻園這塊黃色大招牌，有名的攝影點-雲洞也在這兒附近。 招牌對面有分為一小區一小區的停車場，今天雖為連假，但一早來這兒的遊客並不多，所以隨便都有位置停。 關刀山的簡介，不過這介紹寫說關刀山標高888公尺，這次料好像跟現在目前所知高度差了一公尺 @@~ 「關刀山」海拔889公尺，編號第36號小百岳，頂上有一顆編號125號的三等三角點。感覺這顆小百岳沒有很熱門，今天來走的人似乎不是很多，不過這樣也是挺好地，可以不用人擠人 @@~在130縣道的26.7K處停好車後，接下來往三義方向步行約一百公尺，過了這個彎後就是入口處了。 彎道轉過來後左手邊，有著「穗花の山奈」招牌的路口，往左走進去就是通往關刀山的登山步道。 從聖衡宮到「穗花の山奈」這兒的谷哥圖示如下，不過請看倌留意的是這谷哥地圖的顯示方式跟我上面所拍的照片方位，130縣道左右之三義、大湖方相是相反的！ 入口旁的說明，欠維護，玻璃已經都吃土惹。 轉進來後順著直直走就對了。 左轉接水泥路。 從告示牌得知，出關步道的範圍還蠻大的，我們今天登走關刀山的路徑只是其中的一段而已。 很明確的指示-出關古道。 沿著水泥路走會經過二處民家，這是第一處。右邊柱子上印著「停車一次100」字眼，我猜想應該是不希望大家隨便就把車停在這兒吧。 民家所種的蜀葵長得真美！ 很快就來到第二處民家（左手邊，沒照出來），可以看得出來前方應該就是古道的入口了。 綁了一堆的步條，無誤，就是這條路。 一旁的告示牌明確指出：出關古道-聖關段，全長約2.3公里，單程所需時間約一個半小時至二小時。 08:56正式出發，向關刀山頂前進！ 一開始看這古道還蠻平的，殊不知這是假象 @@~ 要留意沿途會經過好幾次竹林，而竹林裡最可怕的蟲蟲就是那吸血不眨眼的-蚊子大軍！ 大家來走的時候記得一定要穿長衣長褲。 小上坡來一個。 有上就有下，我最怕這種路了，下得愈深，待會兒就要爬得愈高 > 路上立有許多介紹植物的告示牌，但這些立牌不知都吃土多久了，幾乎多無法識讀，實在可惜！ 走了約600公尺後會見到一大片開墾中的山坡地，這邊有一些視野，但今天空氣不好，只能望景興嘆！ 沿著坡地圍籬旁鋪設好的步道走，一路往下切，天啊，那待會肯定有一段是要往上陡的路！ 山坡地看起來是種高麗菜，水土保持得先搞好來啊！ 順著走偶爾會遇到岔路，但不用擔心，往有綁登山步條的方向走就對了。 岔路，一樣，往步條方向。接下來的這一段山路開始有出林的fu，隨著稜脈起伏。 出來混，早晚都要還的！剛剛從高麗菜園下切深度不少，接下來的這一段上坡路就是該還債了 > 小咩唉唉叫，吵著要回家 @@~ 總算走到稜線上，但兩旁不是比人高一大截的草叢就是大樹。 休息一下拍個照兒先~ 想說這路上有時會有很香的氣味傳出，原來是柚子花，超濃的味道！ 休息三分鐘後續行，看起來是愈來愈接近目標了。 1.9K了。 當看到這根木頭時，就表示關刀山山頂到了！ 10:08抵達山頂，腹地挺平挺大的！若以08:56做為古道的出發時間，算一算這來程花了1小時又12分，但感覺好像走了2小時 @@~ 接下來就是拍照時間，YES! 頂上這兒奔放著許多的野牧丹花。 山頂上能遮陰的地方不多，不知這四塊水泥做在這兒是有啥用途呢？應該沒人想坐在這兒曬太陽吧？？？ 還是來躲在楓樹下的好！ 這老咩幫我從背包拿出早上在豐原買的大笨丸來啃，吃完變笨是不負責地。 阿娘喂，褲檔下飛來一隻不知是啥椿象，你可別亂來啊！ 我們抵達沒多久，在半路上遇到的幾位大哥大姐也上來了。 哈，對面的建築不就是「雲洞山莊」嗎?連後面的拍照瞭望臺都看得到耶！ 休息的差不多，該把位子讓出來給大哥大姐們使用了。 10:37啟程下山去。 念念不忘柚子花，還拿來插在耳朵上 @@~ 時序進入四月份，原本想說去年暖冬，今年的桐花會不會提早開？結果沒有。關刀山上只有零星的桐花，看這狀況可能要五月才會盛開吧。 回程的時光總是特別愉說，保證有說有笑。 不過可能前幾天有下一點小雨的關係，部分路面潮濕，下山的時候還是要小心留意慢行，要是滑倒，那絕對是很不妙的！ 小心！小心！再小心！建議若前一天下雨的話，還是別來關刀山了。

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11:28見到山坡地，表示就只剩六、七百公尺了！ 偷走水泥路的咩們，最後還是得回歸正路。 11:41回抵古道入口處，任務成功！感謝佛祖保佑，今天部分山路仍有點濕滑，難得今天算是我爬山回程沒有跌個狗吃屎的一次，慶幸慶幸！ 接下來就慢慢踢回停車場去。 今天的路徑記錄大致如下，坡勢圖可參考，但距離值看看就好，畢竟這類的記錄值都會隨手機GPS晶片功能、天氣、環境及衛星訊號等因素產生較大的距離誤差值。 中午到卓蘭吃麵麵，吃完回東勢找阿狗阿貓敘敘舊，就這樣過了連假的第一天。 至於禮拜六要去哪兒走走呢?咩咩們依舊堅持只能去找小山，所以哥就替她們安排近到不能再近，就在大坑，輕鬆一點的「南觀音山」^^