清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】

2019-04-08 07:30 健行筆記 健行筆記李斯特



登山 真的是值得大力推廣的運動不僅你的人會因為登山變得更健康這片大地也會因為你愛登山而變得更健康看看李老師的改變就知道了李老師自從愛上登山後不僅整個人更加英姿颯爽(應該有啦!)更是隨時關注各項生態資訊進而積極投入環保愛地球的行列親愛的朋友們 你們知道嗎?每年三月是成群的灰面鵟鷹過境八卦山脈的時節而橫山是八卦山脈的最高點正是觀賞灰面鵟鷹最佳地點於是李老師便處心積慮的規畫了三月橫山之行期待能親眼目睹成千上萬的鵟鷹翱翔天空這次的行程就從百年古剎清水岩寺開始沿著幽靜蓊鬱的長青自行車道走到橫山在橫山欣賞完群鷹翔空的奇景後再從十八彎古道走回清水岩清水岩森林遊樂區位在彰化縣社頭鄉寬敞的園區內有古寺 有溫泉 有生態中心還有多條森林步道絕對是能滿足全家老小需求的遊憩區 抵達清水岩園區後別急著走進森林享受芬多精先來生態展示中心參觀低調簡單的綠建築內有廁所 有飲水機還有許多當地昆蟲的標本是一個很適合行前教育的場所 對當地生態有初步認識之後可以沿著旁邊古樸典雅的廊道走至清水岩寺 清水岩寺外的庭院沒有鋪張的擺設與裝飾只有用心維護的水池與樹木水池內魚群悠游烏龜們更是一派的從容悠閒 用心觀察還能在樹葉上發現老僧入定般的青斑蝶幼蟲 庭院的一角還有一座甘露泉百年來源源不絕的澆沃大地如同園區內生生不息的各種生命 已經有二百多年的清水岩寺很幸運的沒有被後人改頭換面整修過所以還能維持百年前原來的模樣儘管沒有雕樑畫棟 金碧輝煌的裝飾但那古老的脈絡 歷史的刻痕才是無價之寶 在清水岩除了沉浸在源遠流長的時空氛圍裡還能感受到一股生生不息的生命脈動接著就準備走進大自然的懷抱裡在清水岩有多條步道可以走進森林你可以只選取一條步道來回走一趟也可以串聯不同步道 走成環狀步道愛走路的李老師當然是要兜最大的一圈先從長春自行車道開始沿著緩緩上升的柏油路面向前進 前段路程 一邊是山壁 一邊是龍眼樹稀鬆平常的景象卻暗藏駭人危機翻開龍眼樹葉是密密麻麻的蟲卵雖然整齊 卻讓人頭皮發麻 再仔細觀察荔枝椿象的幼蟲已經成群結隊聚成一股龐大的勢力 龍眼樹的枝頭已經被荔枝椿象佔據了靜止不動的荔枝椿象靜默的吸吮龍眼樹汁是農民最憂慮的夢魘卻也是自然生態中生生不息的一環 一直走到叉路的指標處想自虐的就往橫山的方向前進因為這條路徑是挑戰級的車道 路旁依舊是龍眼樹林只是這蒼勁斑駁的枝幹隨意的縱橫交錯倒也構成一幅渾然天成的美景 再往前是一塊停滿車的空地一座簡易的涼亭聚集了許多樂天知命的長輩們在這個樂園裡交友聯誼 品茗談天 水泥路徑漸漸變窄也變陡雖然稱為自行車道但好像更適合登山健行 在這春暖時刻 百花當然是盡情齊放小巧玲瓏的粉嫩蘋婆花 燦爛鮮黃 又秀氣雅致的金蓮木 熱情火紅的大花蘆莉真的是萬綠叢中一點紅 步行在長青自行車道上倒是出乎意外的有種漫步森林的感覺綠樹成蔭的山徑隔絕了外界的喧囂靜謐的只聽得見啾啾鳥鳴聲 穿出樹林也有遼闊的展望城鎮的房舍 平原的農田清楚的陳列在你的眼前 沿途還有許多運動器材和休憩座椅雖然陡坡也不少但仍是一條適合全家健行的步道 長青自行車道的終點就在139乙縣道儘管緊鄰馬路仍是有寬敞空間可以休息一下所以也聚集的不少山友 既然是終點了當然也要有開闊的山巒美景稍稍慰勞一下一路走來的辛苦 繼續沿著139乙縣道往下走在左邊路旁就能看見顯眼的階梯步道這就是橫山觀日步道的登山口想輕鬆優雅收集小百岳的朋友可以直接從這裡登頂喔! 還以為全程都是往上的階梯想不到接下來是天然的泥土小徑搭配兩旁濃密樹木走起來特別舒適暢快 又是一段看不到盡頭的水泥階梯咬緊牙根一步一步踩上去吧!! 克服魔王般的水泥階梯後就可以哼著小調 輕快的走在茶園小徑裡 嘴巴還嘟囔著都沒看見灰面鵟鷹一個轉角橫山的三角點就出現在眼前了燈~燈~燈~燈~~~李老師第36座小百岳海拔443公尺的橫山 號稱八卦山脈最高點的橫山周圍沒有展望 也沒有遮蔭休息的地方最令李老師失望的是沒~有~~灰~面~鵟~鷹!!!不是說三月是鵟鷹過境的季節嗎??鵟~鷹~~~ 你究竟在哪~~~~帶著失落的心情沿著原路走回139乙縣道很快的在馬路右邊就能看到十八彎古道的指示牌再來就是從十八彎古道走回清水岩 越過橫山之後是一片開闊的農田接著就走在茶園與鳳梨田夾道的小路上 一直走到叉路處取右走是十八彎古道取左走是中央嶺森林步道李老師選擇十八彎古道 轉眼間就從開闊的農田走進森林裡像是打翻了綠色染料連一旁的圍欄都染上一層青綠 循著階梯蜿蜒而下一座簡易木橋跨越深谷青翠的顏色則是跨過木橋染綠了深谷二端

分享 facebook

還是有不少階梯擦身而過的山友每個都是紅著臉 喘著氣一步一步揮汗往上爬 階梯的盡頭就是平坦的鵝卵石路徑綠蔭遮天 點綴著撒落的陽光陣陣涼風吹來好舒爽啊~~~ 就這麼一路平坦的走回清水岩這裡的停車場還真是寬敞!! 再次回到生態展示中心就在休息兼滑滑手機的時候突然旁邊一陣騷動李老師好奇的探頭看個熱鬧喔~喔~~這不得了喔!!旁邊幾棵不起眼的馬兜鈴居然住了許多異形蟲蟲黑中透紅的身體長滿凸刺樣子是有點嚇人 但先別尖叫這可是大紅紋鳳蝶的幼蟲 再仔細觀察還能發現植株上掛滿了蟲蛹這蟲蛹外型更是怪異嚇人竟然只用一條細絲掛在枝條上 想看見自然生態中最珍貴的畫面就必須有更多的耐心 細心和運氣一隻大紅紋鳳蝶就在李老師眼前破蛹而出李老師竟然幸運的親眼目睹羽化成蝶的過程 難怪李老師在清水岩除了能沉浸在源遠流長的時空氛圍裡還能感受到一股生生不息的生命脈動因為這裡隨時上演著生命的更迭即使李老師還沉浸在羽化成蝶的感動中卻仍沒忘記在橫山欣賞鵟鷹翱翔的畫面乾脆一不做二不休直接開車上橫山的賞鷹平台 從139乙縣道路旁處到賞鷹平台約有1公里不過路徑平緩好走 指標清楚 滿懷期待一路衝向賞鷹平台已經有幾位專業攝手在等待了李老師迫不及待的左盼右望鵟鷹呢?? 我的鵟鷹呢??放眼望去只有綿延的山巒起伏風景很秀麗但沒有灰面鵟鷹…….. 李老師好失落…….還好李老師的特殊能力是自我療癒原來鵟鷹習慣在早晨乘著熱氣流上升盤旋人家鵟鷹才不會整天飛在天上等你來看!!下次要賞鷹請趁早~~連續二次賞鷹落空的李老師只好心酸的跟步道旁的假藍鵲合照留念!! 即使沒能觀賞灰面鵟鷹翔空的英姿但還是很開心當地的政府有在重視這項生態資產了歡迎大家一起來用相機捕捉鵟鷹吧!!趁著還有點時間李老師一行人順道繞去田中要來欣賞一下繽紛的蜀葵花海途中經過生意很好的碧霞南投意麵當然要進去大快朵頤一番果然名不虛傳 好吃又便宜田中蜀葵花海就在田中窯陶藝園區裡原本入場門票要100元不過因為已經是花季尾聲了所以主人就直接開放參觀 園區裡有許多陶藝作品最引入注目的大概是這件小學生上課的作品只是這場景幾乎天天出現在李老師眼前啊!! 園區還養了許多小動物其中會讓所有人少女心噴發的絕對是這隻天然呆的小萌驢 少女心噴發的李老師一定要來場小萌驢餵食秀!! 儘管是花季尾聲但還是有許多嬌豔的蜀葵花就用花團錦簇的網美照畫下完美的句點!!