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再訪我的初山~里龍山

2019-04-08 21:30健行筆記 健行筆記kaikai

里龍山對我來說別具意義,是我正式踏入登山界(自以為)的初山,好比路跑對於初馬那樣格外重要,加上又座落在我的家鄉(獅子鄉),因此對這座山有種莫名情感。自2017年風災後,登山步道嚴重損壞,封山了好一陣子,在熱心山友的幫助維護下,山路漸漸開通,只是路線已大幅改變,所以我們決定來去走走,看看到底她變了如何。登山口有兩處,這次我們選擇由北登山口上,上次是從竹坑登山口上,但那段路被破壞得比較嚴重,難度頗高比較危險,因這次只有兩個人作伴,基於安全考量,我們還是選比較有把握的路線。423a68d4a56d44c1fc2c870bc2a51164.jpg北登山口可搜尋鯉魚山人文紀念館4edc8a56a701c87702ccd00232c88563.jpg從北登山口到三角點大約4K把車停在人文紀念館後,整裝就可出發囉~41fb9c68261a2a0fed3f9e88298ca4c0.jpg一開始有很人工的水泥路c72e76e9df6343a36cc7d1664c75ae05.jpg轉角有個小農地,門口大石寫奇緣,好像也有些車停這裡,如果獲得主人同意的話,這樣可以少走一小段96cf63dfbf65dd7b0faad436a5fc17fa.jpg接下來是一段感覺被地龍掏空的路面81c0067346127f196d700bb0341a7135.jpg5e9477fdea5f80507be51f29ea49fcf7.jpg路面怎麼會就這樣裂開阿?!a6f453b10bf174dc0cdce2435a921b76.jpg約莫走了15分,到達北登山口d7aecf79ac4b5c6c8755ff67f2f40390.jpg里龍山導覽圖fbfccfdb4b3de59188ad36900c7f8d44.jpg0k起登,依原本的地圖指示,要走3k才會到會合休息處044814b88e5e2a0709e45b81d55eca78.jpg地面一層一層的,想起以前爬過的龍麟山92623def36c60ac18bc1754bb0804790.jpg旁邊的山景,我覺得很像山芋頭c073a90831c6827c24e68f9ab9b5ab10.jpg開始出現大石頭,依上面噴漆紅色指標走7e8173107a5157b1bb2582397b826410.jpg下切有架繩,應該是最近綁上,繩子都還很新f7079c24f204de49cd1cadced7cd6255.jpg紅尼龍繩應該是比較早之前用的,很多已經鬆掉bff9120887cb654a50d57a201dd42347.jpg土石崩塌處32703d3ca582bd4e2ee7019c264b266a.jpg往旁邊看可以微微看到山海天的景色c9c9aed76103d191eeb6210c29234230.jpg這木橋竟然跨了29d08de18711364b7f8ea88f9644ddf2.jpg這麼大的樹也連根拔起,感覺被破壞得很嚴重6287c3bfd0dc690f8078b60e4ba16871.jpg沿著石階繼續走69e25c48577bcfc3754efd46c4bacb6d.jpg自登山口走大約半小時,抵達1K處d9c9c2753bf6572efe7f5913aeb695e0.jpg未損壞完好的橋e18b3aec12b98102629d3b982e79f081.jpg里龍山大石盤溪步道,這就是傳說下切河道的地方了100cb594f3557304c17805520763279f.jpg沿著拉繩之字型走下河床00a0380a663b88243bc5764ab566c773.jpg旁邊就是河道ded6a638e5043a7a29a8468dccc737cd.jpg沿石頭上紅色箭頭或是登山旗幟指標走b56468aa2bd43f3f2288c12507bef934.jpg一直沿著走上去(雨季絕對不能來啊~)ddadfa6432d30e49bb9636294c09753a.jpg要注意有另開一條往山壁走的路,有架繩指示,要走這裡比較安全3b78b69752dab5ca188270bbb2a6a5f7.jpg跟著指標及繩子走1ccd976f05ceb760cc987df4e3cadea7.jpg感謝山友們把這個護繩架的很牢固51db13fe67f0416bf32bb4c70509daf5.jpg還有貼心的提醒標語945d029b946b68ecb744c896a403013d.jpg94c30b8032e73bf584757bb645e4aba3.jpg慢慢走一邊注意,沿路都有一些指標認路6360f3e0b8bb8fd055aa98776f73f5a0.jpg終於有寫往休息區,好險我們沒有走錯路fa28b61f53041e2f61ec65a109b73612.jpg大約走了1小時~到了2K處48443c5f218438ddb3d0699444a8f344.jpg這裡一直到休息區的路線就差不多與以前一樣了,一直爬坡走在在樹林中a645247635a3fed976fc493359250937.jpg連續爬坡後,經過這個木桌,在這裡小休息一番吃個補給補充能量bf622be01da649bd13cdd5ea3bb47553.jpg莫名很有感覺的森林小路6816776c1780fda4bec0b615e63a945f.jpg走了將近2小時終於到休息處了,這裡就是北登山跟南(竹坑)登山口會合之處,有很多木桌涼亭,大部分的人會在這裡先吃中餐,再繼續挑戰登頂,也有很多人就此打住,直接在這裡休息,爬過的就知道登頂那一段真的挺操的,我們因為怕下午天氣會變,所以就先登頂,等下山再回來吃東西。1e21b3ae9905c640dad826ed56eaf1ba.jpg位山友大哥真的很熱情,他說茶泡好了,叫我們先喝一下茶休息一下再爬!身體喝完幾杯熱熱的茶,感覺精神瞬間又變好了,人情味加持充電後感到活力滿滿,人間真的處處有溫暖啊~37d528755e30965fb552dcd20be0e270.jpg在這裡看到一個似乎是可以用鋼印紀念的模具,可惜沒有帶到紙來試看看4ba70e56334ae39044503072a3cb1cad.jpg已經快中午12點了,事不宜遲,想趁天氣好之前趕快到三角點e0ea50bd8cb47a4c809780224cb20da2.jpg入口處也是有樹倒大碎石,還有看到山友用小石頭堆的指標記號3129d99586f5d18039b39bf3f4c26e24.jpg好多大石~把原有的樹林都剷平了2eba57642b9797544c83fe0374d17052.jpg這一段是非常有名的爬坡,步道有無數的樹根盤據著,感覺就是天然形成的階梯但是相對來說也要很注意,若閃神一不小心,可能會被它絆倒9bfa7a703a60b8454d04be5504fdae91.jpg終於爬到3k了,大約還有1k要努力,以這個速度大概還要1小時3c73281c9ba21fbf662fab2692a26971.jpg有些地方地面高低差很大,不僅有許多樹根,地面也比較溼滑,旁邊有拉繩輔助,還好有帶手套,這一段要善用繩子還有旁邊的樹來幫你輔助撐住961b766be11b2c86aa2b12dc6bee144a.jpg每爬完一段,一轉眼往上看又是一段,os大喊~OMG到底有玩沒完啊!!!bdbe54937d006336015ff2d6693b6997.jpg真的是盤根錯節的登頂之路714f9efd9cd24ae1466fcc1d4826134b.jpg終於到達3.5K...終於只剩300公尺,有在爬山的人都知道,在山裡的300公尺其實還是很遠的,下山的山友總會鼓勵說,快到了..剩下300公尺,打氣的心意有到~但之後在爬的時候,心裡還是會哭喊:"你騙我~說好的300公尺呢!?7a6b72eb659d2464ac87dc0f2ec2ff8a.jpg不間斷地爬呀爬~股四頭肌有沒有鍛鍊,你來這趟就知道了!!d7539121be7912ea6a6289f4f7034e7d.jpg終於一個Move上來,豁然開朗,看到天空了~伴隨著非常強勁的落山風d453d1b63516db2f77bd24605e8414ee.jpg我的山友也完成了...旁邊山頭有杜鵑花!!

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里龍山是一等三角點,雲霧散開天氣好時,視野非常好,可以看到恆春半島的風景9e9a5a86a666790cf75cc2b4b3d31431.jpg三角點其實腹地很小,沒辦法容納太多人7345136ffce46db090803dad12ff958b.jpgOH~YA~再一次達陣bda933af83368778d6ec66cca6de5e4f.jpg累到牌子都拿反了XDf59d9ca904138a993a44178b362bb64b.jpg可愛的祈禱動物扭蛋亮相,祈禱每次登山都能平安順利621d809827cda7803275e8be57da5637.jpg現在風超大,我超怕被吹下去,驚險拍完後,沒多做停留我們就趕快下山b7a23633d0cd137e27d1f35fb8fe09d8.jpg下山到休息站後我們稍作停留吃點麵,補充一下體力,已經累到忘記拍食物,只有拍噓類類的冏臉樣4adfaab70a42396b5a15dde4222243c5.jpg一轉眼休息區好像只剩我們,竟然看到了藍腹鷴本人80e6422e2a1ada923fa789b6146b93fe.jpgc4f0dde4711f40fa4a53fc87b4d8cbea.jpg是公的~第一次這麼近距離接觸,還蠻大隻的4331c534bd8ad2e01883cf6a1d351d45.jpg回程時這隻小黃狗一直跟著我們,只要一回頭牠就裝沒事1f16fc5426c052b0c68725e59704a380.jpg還跟牠合影留念3a40f6c6990bf00d913455db7a7dfeaa.jpg怕天色變暗,那些指示指標會看不清楚,我們快走趕路ca7b7012d1ae5b405ee8b0b19b54151c.jpg終於回到登山口囉~最後給小黃來一個獨照,後來走到那間轉角大石奇緣的農莊,小黃就回去了,原來那是牠的家啊~牠竟然可以跟著登山客爬里龍山也是太厲害,我懷疑牠應該常常這樣鍛鍊自己,整個熟門熟路的！這次再訪里龍山覺得除了最後休息區到三角點那段爬坡與記憶中沒什改變之外,前段真的是因為災害變很多,也多虧熱心山友的幫忙,各種指標也算是明確,也熱心無私提供拉繩或是排石階的輔助,讓我們可以順利安全的走完。里龍山不僅林相生態豐富,也有不同樣態的步道,休息區廣大舒適,登頂也具有挑戰感,雖然是小百岳,但我覺得可以當作百岳的前哨站也不為過,以不趕的狀態下,加上中間休息,來回大概7小時,爬完真的很過癮喔!出發:10:00登山口:10:15休息區:12:00三角點:1:15休息區:2:50(休息半小時)登山口:5:00

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