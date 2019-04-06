成就達成！５人５天５座百岳「能高安東軍」台灣最美的縱走路線

2019-04-06 22:00 健行筆記 健行筆記Eva Kuo



第一次去到天池山莊牆壁上大大的能高越嶺步道的路線圖基於好奇回家立馬研究這條路線看到大家的分享文說是最美的縱走路線也不為過默默的也希望有天能走在這條路上於是在兩年後的這天我們來了從第一天不陌生又愜意的16公里平緩路線到光披八表後的箭竹林及無止盡的上升赤裸又夾帶強風的稜線達高點緩下 來到卡賀爾山前營地題外話是擔心第一晚的營地沒有水源第一天最重的行囊加上從天池帶上的水三個女生的重量來到了人生的高峰17 kg!!!

第二天在天色微亮出發是日出最美的時候幾座山峰相連在一起這裡爬升下降也不多 走起來很舒服途徑台灣池及大陸池再來一處的拉繩峭壁及好幾個抖上接著經過好幾個假山頭上上下下都覺得每個⛰️是最後一個計畫中最累的一天我們也完成了這天撿了卡賀爾山、能高主峰及能高南峰抵達能高南峰南鞍營地冷風颼颼懷疑沒水源只靠3公升的水度過一晚

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第三天找尋附近的水源大家又活過來了陽光下的天幕真的很美開始的上坡來到連綿不斷的稜線光頭山後的6米拉繩及碎石坡像極嘉明湖的白石池不斷上升與白石池相距很遠的白石山很大很遼闊的萬里池起霧後很像仙境煮池中的水來喝很甘甜再上一個山頭後最後紮營在活水源的屯鹿妹池屯鹿池與水鹿相伴沒有捕捉到整群的水鹿只好分享營地星光下的天幕

第四天輕裝登完安東軍山四天五座爬完後又是另一個考驗從3000公尺準備下降到1500公尺無止盡的下坡路段還是無止盡的下坡抵達第一次過溪點後穿插鞋子不足以濕的六次過溪再來還是下坡石瀑區 岩石區 碎石區午後開始的細雨 然後 還是下坡天色漸暗時到達金杏真路口跟著石堆找到河流匯合口營地這天後面這段絕對是最不好找路的路徑

第五天終於要走出去了換上鞋 拉起褲管這天避不了的溪床以及無數次的過溪還好水僅到膝蓋以下不然就要走高繞路線沿著河床走 找到一處上切路線過了幾處越嶺點下坡後看到奧萬大大橋知道我們回來了五天能高安東軍👏途中遇到一對夫妻他們全程走溪床沒上切他們算過走到奧萬大會經過80幾次過溪還好水也都不深夏天不能走就是了

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預定行程

Day 0 (02/27) 19:00 台北~20:00 楊梅~23:30 屯原登山口停車場紮營

Day 1 (02/28) 06:30 屯原登山口→08:55 雲海保線所→12:42 天池山莊(休息30min)→14:04 光被八表→16:46 卡賀爾山前營地

Day 2 (03/01) 05:00 卡賀爾山前營地→05:33 卡賀爾山→08:44 能高主峰(休息30min)→09:53 能高小屋舊址→10:13 台灣池營地→10:49 大陸池營地→12:40 3033 峰→13:30 能高南峰南嶺→15:20 能高山南峰(休息30min)→17:22 南鞍營地

Day 3 (03/02) 05:30 南鞍營地→07:18 3159 峰南鞍→08:36 光頭山→10:53 白 石池 →12:55 白石山(休息 30min)→14:32 萬里池→16:29 屯鹿池

Day 4 (03/03) 05:30 屯鹿池→06:20 三岔路口->07:25 安東軍山(休息 40min)- >08:45 三岔路口→10:42 第一次過溪→14:06 第二獵寮→16:11 金杏 真路岔 路→16:34 第一主支流合匯點/溪畔營地

Day 5 (03/04) 06:00 第一主支流合匯點/溪畔營地→06:56 第二主支流合匯點→ 07:29 鐵皮工寮→09:35 第一越嶺處→10:38 第二越嶺處→11:19 松 風嶺→12:09 奧萬大吊橋→13:12 奧萬大森林遊樂區~17:30 楊梅~ 18:30 台北

Day 6 (03/05) 預備天

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實際行程

Day 1 (2/28) 屯原登山口至卡賀爾前營地

06:44 從屯原登山口停車場起登

08:09 吊橋

08:13 福雲宮

08:16-08:26 雲海保線所 由台電實行「東電西送」政策所建立 現已停用

08:50 大崩壁

09:28-09:39 小休

10:35-10:43 小休

11:34-12:32 天池山莊 裝水前進營地

13:20-13:30 光被八表

14:05 電塔

14:26-14:32 小休

15:04 看天池 上營地前的上坡

16:00 卡賀爾前營地

19:43 睡覺

Day 2 (3/1) 魔王級 day2 二百岳-能高山及能高南峰

05:35 卡賀爾前營地起登

06:04 卡賀爾山 三角點

06:09 卡賀爾山 高點

08:36-09:18 能高山主峰 3,262 m

09:38 能高山山屋舊址

10:01 臺灣池

10:41-11:13 大陸池

11:55 午餐

14:00 假山頭

15:52-15:57 能高南鋒 3,349m

17:22 能高南峰下營地 能高南峰距離下營地 1 k 21:47 睡覺

Day 3 (3/2) 二百岳-光頭山及白石山

07:35 下營地起登 起床發現有滿乾淨的小水池 我們復活了 濾水煮水花了一點 時間

08:33-08:52 小休

09:14 3159 峰南鞍

09:43 營地

09:47-10:08 光頭山 3,059m

10:12-10:36 下崩壁

11:35-11:55 白石池

13:42-14:40 白石山 3,108m

15:36-16:00 萬里池

17:54 屯鹿池

18:04 屯鹿妹池 今晚紮營的地方

22:05 睡覺

Day 4 (3/3) 安東軍山

07:30 屯鹿妹池起登

08:08 三岔路口 換輕裝登安東軍山囉

09:03-09:46 安東軍山 3,068m

10:27-10:39 三岔路口 開始瘋狂陡下了

11:57-12:39 第一次過溪前小休

14:16-14:27 小休 開始下雨了

15:35-15:45 第一獵寮

16:00 第二獵寮 無數次的過溪

18:38 營地

11:00 睡覺

Day 5 (3/4) 前往奧萬大

07:30 起登 換上溯溪鞋(涼鞋 or 兩棲鞋) 捲褲管 準備玩水

08:13 小支流

08:41 第二支流合匯點 玩水玩得太開心 錯過上切點了

10:11 上切 勉勉強強的找到上切處 換回登山鞋10:37 越嶺高點

11:03-11:18 第一越嶺點

11:45 崩壁

12:06-12:15 第二越嶺點

12:41-12:44 看板處 快要回到人間了

13:11 松風嶺 奧萬大園區 人間

13:19 奧萬大吊橋

14:58 第三停車場

我們完成了✅

TWF taiwanderfools

五天五人五座百岳👏

狀況都還算不錯

回想起來

比人高的箭竹

無止盡的抖上

連綿的稜線

無數個假山頭

垂降6米

高山湖泊的匯集地

無止盡的下坡

下不完的碎石地

渡過幾次溪

走在大片的溪床

最後來到美麗的奧萬大

也別忘了我們第一天的負重😂

我們司機說

走過這段

將來想走其他路線

想必多數都能面對了

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IG:taiwanderfools

希望可以跟大家分享更多美照😍