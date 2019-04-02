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遭指涉關說案 邱太三請辭國安會諮委 總統尊重決定

從海到山的彼端：奇萊南華　震懾心頭的那道光！

2019-04-02 23:55健行筆記 健行筆記黃侯寧

匆匆兩日，很快就在熬夜追景與睡眠不足中度過，晴朗的好天氣讓我們精神振作，準備迎接本次行程的重頭戲──奇萊南華之旅。奇萊南峰與南華山，岳界多將這兩座山規劃在同一行程內，「奇萊南華」因而得名。雖慣以奇萊之銜，奇萊南峰不同於奇萊主峰、北險峻陡峭的險惡地形，沒有斷崖峭壁，山勢圓潤厚實，為「十崇」之一，而「八瘦」之一的南華山亦屬難度頗低的百岳，是百岳行程中相對容易親近的初級路線，加諸絕佳的環景視野，可綜覽牛魔角卡賀爾山、能高、奇萊、雪山、合歡和干卓萬等群峰，因此備受推崇。我們取道台14縣公路，從埔里進入、途經霧社，在台14與台14甲岔路處向右往廬山方向，沿路正巧遇上櫻花盛開在春陽部落，天藍花艷春陽驕，不可多得的絕佳天氣直叫旅人如何不心花怒放? 台14甲的盡頭接上一條無名的產業道路，一連數個之字陡坡後，屯原登山口已然在望。

春迎櫻瓣│Tribe. 春陽│廬山

#春陽部落

春迎櫻瓣│Tribe. 春陽│廬山

#櫻木花道

屯原起登│Nenggao Cross-ridge Historic Trail│Nantou

#屯原登山口

屯原，為能高越嶺古道西段登山口，日治時期在此設立駐在所並以屯巴拉稱之。1906年，臺灣總督佐久間左馬太上任後展開理蕃事業，為加強控制原住民族人，於1914年計畫進行太魯閣討伐戰，策畫東西夾擊的路線進攻，其中一條路線則後來在1917年開闢成能高越道路（即今能高越嶺古道），全線於1918年完工，沿線設立駐在所，屯巴拉駐在所就是在此時設置。 1930年10月27日，莫那魯道率領霧社群11社部落先將能高越道路上分別對各社所在的駐在所攻陷，並以火焚摧毀，其中的屯巴拉駐在所也因此被毀，之後再於霧社公學校運動會發動起義，史稱「霧社事件」。隔年，臺灣總督府將能高越道路沿途各駐在所重建，屯巴拉駐在所就是採原址重建，如今所見已成為遺址，周圍早已遍布芒草。屯巴拉駐在所長座落於現今屯原登山口下方的轉角處。 現今的屯原是能高越嶺古道西段的登山口，位於海拔約2000公尺處。這裡原有二座吊橋，因為受到山壁崩坍而流失。屯原座落於高越嶺古道上，向東翻越能高鞍部，沿木瓜溪下行，可通往花蓮吉安，向西則經過廬山、春陽，於霧社銜接埔霧公路及中橫霧社支線，可分別通往埔里、梨山及太魯閣等地。過去這條古道曾是公路總局規劃台14線的預定路線，後於2009年公告解編後，屯原則成為台14線通車終點之地。

(以上部分節錄自維基百科)

屯原起登│Nenggao Cross-ridge Historic Trail│Nantou

#小心掉落(?

屯原起登│Nenggao Cross-ridge Historic Trail│Nantou

#崩塌嚴重

能高古徑│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#搖曳山芒

能高古徑│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#円：吊橋遺跡

民之肚腸│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#西電東送

森光漫漫│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#好色天光

雲海保線所│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#極簡風格

雲海保線所│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#輸電勇士

雲海保線所│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#4.5K休息處：雲海保線所

雲海保線所│能高空域│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#雲海空境稍加整備，全員背包上肩，我們一行四人走上這條源遠流長的古道，開始了第一天的行程，從屯原登山口到天池山莊，共計13公里，總爬升約800餘米，途中4.5K處的雲海保線所、7.8K木炭窯遺址均可稍加停留休憩，全程緩坡向上，相當輕鬆寫意，不過沿途可見脆弱地質，有許多崩塌坍方處，請留意地快速通過。另外這段相當容易因颱風或豪雨而坍方中斷，雨季前往務必小心。

能高之殤│5.7K大崩壁│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#崖上苦難

能高之殤│5.7K大崩壁│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#能高之殤

能高之殤│5.7K大崩壁│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#直瀉而下

大崩塌│能高空域│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#5.7K大崩壁

大崩塌│能高空域│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#崩壁空探

能高越嶺道，最早由泰雅族與賽德克族建立，在日治時期被修建成正式道路，日治時代稱「能高越嶺警備道路」。 全線橫貫中央山脈，西起南投霧社、東可達花蓮、銅門二地。過去，能高越嶺道肩負台灣島上東西聯絡的任務；戰後初期，國民政府為復原台灣島上電力系統，由台灣電力公司實行「東電西送」政策，在沿線建立起多座電塔，完成一條高壓輸送線，將東部多餘的電力輸送到西部，使能高越嶺道被稱為能高保線路或台電保線道路。  1970至80年代，台灣省公路局計畫在北部、中部、南部皆新闢東西橫貫公路，其中在中部有霧社銅門線、水里鳳林線、嘉義玉里線三條候選，霧社銅門線即今台14線主線。台14線原主線是走中橫公路霧社支線至合歡山、大禹嶺，因為新計畫原霧社支線部分改編為台14甲線，其主線部分改走霧社至廬山、屯原，東段奇萊至銅門的台電保線道路亦納編為「台14線」，並設置里程碑，至今該地尚見台14線179K之水泥里程碑，原古道部分計畫準備開闢為汽車通行道路。 1970年代末期，因民間與學界的保育意識抬頭，反對興建東西橫貫公路的呼聲漸高，並對沿線鄉鎮的經濟與運輸效益能否發揮感到存疑，加上興建的經費龐大，還有路線地質不佳、養護難度增高等因素，台14線與其它的東西橫貫公路興建因此中斷，至今沒有復工開闢。後來，屯原至奇萊的能高越嶺道被林務局納編為國家步道系統，而行政院最終也宣布台14線未闢建路段（屯原－仁壽）給予解編，台電保線道路、能高越嶺古道得以保留其原始風貌。

(以上節錄自維基百科)

漫山信步│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#蓊鬱林光

漫山信步│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#清朗如許

野狼山遨│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#野狼山遨

野狼山遨│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#獨行萬里

野狼山遨│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#榮

森光漫漫│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#鬱鬱青青

鬱鬱青青│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#青森悠緩

先跡逐鹿│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#山間漫步

天境絕壁│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#煙雲繚繞

危崖棧道│Nangao Cross-ridge Historic Trail

#危崖棧道

天境絕壁│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#原始白堊

天境絕壁│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#迷霧森林

如今，能高越嶺道已是聞名中外的國家級步道，越嶺點的能高主山北鞍雖然海拔高度達2802公尺，但是地形平緩，相較於其他越嶺道相對容易，這條步道，在日治時代已是全台最受歡迎的高山健行步道，光復後，也是大學社團與登 山人士必走之路，乃至名揚國際，每年都有許多外籍人士慕名而來。

(以上節錄自天池山莊簡介)
危崖棧道│Nangao Cross-ridge Historic Trail

#快速通過

疊巒雲光│Nengao cross-ridge Historic Trail

#雲光斜射

漠然亡者│Nengao cross-ridge Historic Trail

#漠然亡者

陽光和煦，揉合著山林涼爽乾淨的空氣，搭配得穠纖合度、恰到好處，乍聽之下有些怵目驚心的13K古道，走得我們是如癡如醉，加諸沿途景色變化萬千，時而展望無限、時而聽風濤樹、時而越度萬丈、時而絕壁深壑，午後雲霧上湧，更為山景增添宏雄偉壯的氣勢，手上的快門貪戀地按著，牽絆著腳步直到太陽西下，我們才堪堪抵達第一天的終點：天池山莊。

天境絕壁│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#天境絕壁

魔幻奇萊│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#騰雲駕霧

魔幻奇萊│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#能高北峰

天池山莊，位於能高北峰西側山坳處，轄屬林務局濁水溪事業區第27林班，行政區域位南投縣仁愛鄉精英村，海拔2,860公尺，幾經祝融與改建，目前依稀可見舊時駐在所建築的屋基遺址。由能高越嶺道及周遭群山組成的登山路線系統，在臺灣登山界占有相當重要的地位。 能高駐在所是天池山莊的前身，建於西元1918年9年，因為道路維修與遞送郵件的需求而設，是一棟外觀雅緻、設施齊全的檜木造日式建築，日治時期稱之為「能高檜木御殿」。當時日人在此配置警力，執行駐在所任務，並接待當時為了政治、軍事目的密集視察本區的高階將領。1930年（昭和5年）在泰雅族、賽德克族所發動的霧社事件中遭到焚毀。霧社事件之後，日人於西元1931年重建檜木屋舍於原址，形制與尾上駐在所（雲海保線所）相同。民國後，因應台電東西向輸電線路需求，沿用為天池保線所，直到民國75年焚毀前一直是登山者最稱道的高山豪華住所。民國82年重建的天池山莊，因登山遊客的日益增加，遠超過山莊的容納量，並影響周邊環境，經審慎檢討後，林務局以綠建築設計概念，於民國100年在原址重建。嶄新的天池山莊，實現高山環保節能之理想目標，同時兼具生態環保、森林護管等多功能使用。
(以上節錄自天池山莊簡介)

五星山屋│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#天池山莊

五星山屋：天池山莊│Shelter. Heaven Lake

#五星山屋

五星山屋：天池山莊│Shelter. Heaven Lake

#高山沖水廁所

五星山屋：天池山莊│Shelter. Heaven Lake

#四人房

五星山屋：天池山莊│Shelter. Heaven Lake

#多房隔間

五星山屋：天池山莊│Shelter. Heaven Lake

#挑高設計

 

五星山屋：天池山莊│Shelter. Heaven Lake

#玄關

五星山屋：天池山莊│Shelter. Heaven Lake

#交誼廳

五星山屋：天池山莊│Shelter. Heaven Lake

#山居別院

天池山莊的水源穩定、供應電力，交誼空間寬闊、房有隔間（有四人房、八人房），共88個床位可供山友申請，當屬台灣山屋中首屈一指的五星級山屋。明月星野│Shelter. Heaven Lake

#銀月涼水

明月星野│Shelter. Heaven Lake

#明月星野午時在山間騰起的雲霧消失得無影無蹤、不著痕跡，明月星野兩相映，照著是夜的天空一片清朗澄明，大地也披上亮銀的薄衣，我們坐在屋外乘涼，頗有「天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星」的詩情畫意。

明月星野│Shelter. Heaven Lake

#寂靜群山隔夜大清早，我們從天池山莊出發，預計將從天池至奇萊南峰、折返天池再登南華山，南華山下光被八表後返回天池山莊，完成奇萊南華的小O型行程。

仰望那明月│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#小路蜿蜒

仰望那明月│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#清亮月色

仰望那明月│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#東方肚白在一片寧靜祥和裡，風的狂野睡了，大地微微發出鼾聲，月色清亮如許，從這山到那山，勾勒出山的線條與層次，遠處隱約可見東部的聚落燈火閃爍，讓瑰麗夢幻的景色增添一分暖意，也稍稍照亮山野旅人的腳蹤。

仰望那明月│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#很好陡

魔幻草原│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#漾起霞光越過輕淺的塔羅灣溪，要一路向上攀升300餘米，登上這趟旅行的第一顆百岳：奇萊南峰。奇萊南峰，台灣百岳之一，排名第41，高度3,358公尺，屬於中央山脈，台灣高山「十崇」之一 (十崇：意指山高而大，高低起伏，頂部寬闊，坡度和緩，有敦厚詳和之氣勢)

魔幻草原│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#仰望那一輪明月雖說奇萊南華屬於相對簡易的路線，依然不會改變3000公尺以上的活動相當考驗心肺能力的事實，整路很好陡、很好喘，1.3公里、300公尺的爬升費時將近1小時，直至山頂時天色已然大亮，我趕緊就位、放飛小黑上空等候，生怕錯過了絕佳的時刻。

魔幻草原│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#東方祥瑞

魔幻草原│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#柔美草原不過約一分鐘的時間，已是滿天霞光萬丈，頃刻之間，鵝黃卵大的金色耀陽躍然雲上，將滿山的玉山箭竹挑染得紅艷如火，生動得彷彿要燒起來，山陽、山陰剖析出鮮明對比，將遠景的厚重與近處的輕盈揉合得相得益彰：這裡是奇萊南峰，我們就在這裡，一同見證金色大地的傳說。

金色大草原│奇萊領空│South Peak Of Cilai

#金色傳說

金色大草原│奇萊領空│South Peak Of Cilai

#金色大地

金色大草原│奇萊領空│South Peak Of Cilai

#雄之奇萊

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#震懾心頭的那道光那只是數億年裡的一天，千萬恆起恆落裡的一刻，以百年身卻參與其中，我怎能不謙卑? 偉大正在運行，生命的悸動澎湃不息，如浪淘般衝擊著內心，此時此刻，我的靈魂真切聽見星球深沉的呼吸，我碰觸、感受祂的溫度與心跳，終於重新找回與大地之間的關係。

金色大草原│奇萊領空│South Peak Of Cilai

#王的寶藏

金色大地│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#遠眺合歡從古至今的人們，對山蠻荒的崇敬不曾改變，卻都毅然決然踏上危險而致命的巡禮之路，究竟冒著風雨滌打、酷寒的痛苦，那條路的盡頭有什麼? 想必會是個見仁見智的問題，但絕對肯定的是，你我所困惑不解的難題，這條苦難的道路都能贈與你一個錦囊妙解。

金色大地│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#美的純粹

奇萊南華，成功！│百岳十崇│South Peak. Cilai

#奇萊南峰，成功！

奇萊南峰，成功！│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#3358

奇萊南峰，成功！│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#銘刻之印

銘身之刻│百岳十崇│South Peak. Cilai

#奇萊水手即然想再多一刻沐浴在這樣的天光裡，歡樂的時光總是短暫，我們洋溢著滿懷的感觸與喜悅，向著下一座山頭──南華山前進，漫步在綿亙千里的柔美草坡之間，頭頂著朗朗青空，心情輕飄飄、暖洋洋的。

百年古色│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#百年古道

百年古色│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#歷史的道路

百年古色│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#追逐先人的腳步

百年古色│百岳十崇│South Peak Of Cilai

#跨越時空的連結，是非常奇妙而且感動的體驗回頭想想，這麼細數起來，從兩次合歡山、北大武，到富士山、雪山主東、嘉明湖，無一不逢雨，山野為我展現如此純純地似水柔情，還是第一次，我們徜徉在大地之母的懷抱中，一路嬉鬧玩樂，恣意遊目逞懷扣著快門，那是一種單純的快樂，飽足而充盈的。

無垠廣袤│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#八豆妖

一角森光│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#一角林光

無垠廣袤│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#大陡坡南華山，屬於中央山脈，行政區劃屬於南投縣、花蓮縣交界，又稱能高北峰，百岳之一，排名第76，海拔高度3184公尺，「八瘦」之一 （八瘦：入選的山頭均有山脊狹長、山腹瘦削、兩側多為崖壁或急坡的特色）。

無垠廣袤│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#層巒疊嶂

無垠廣袤│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#一步一腳印，縱然渺小如我，也能走過千山萬水。

無垠廣袤│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#水氣循木瓜溪奔騰而上南華山視野展望極佳，向東望去先是看見刀鋒般的稜線蜿蜒上切，連接到臺灣三高之一的能高主峰，其後連綿不絕的能高群峰，那是北三段，中央山脈絕美所在；向北則是著名的卡樓羅斷崖與著名的奇萊群峰，千呎絕壁、直瀉而下，奇險非常。

空之境界│南華飛仙│North Peak Of Nenggao

#能高群峰

嶔崎巍峨│North Peak Of Nenggao

#能高霸主

空之境界│南華飛仙│North Peak Of Nenggao

#卡樓羅

嶔崎巍峨│North Peak Of Nenggao

#惡地峻嶺

空之境界│南華飛仙│North Peak Of Nenggao

#大地脈動

空之境界│南華飛仙│North Peak Of Nenggao

#寶島地圖視野飛過千山萬水，在無盡之處交會，超越甚囂塵上的雜訊，心思奔騰飛揚：在這裡，已經不存在任何足以阻止心靈自由的人事物，山谷將有大風吹起，邀請你一同翱翔，飛向地極。只管用力抓緊，乘著翅膀並享受令人心神激盪的心靈旋風。

望盡天涯│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#苦稜修士

險美山徑│南華下光被八表│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#天涯路高處不勝寒嗎?是的。會有風強雨驟的時候嗎?有的。鷹隼從此不飛了嗎?不的。山會嚴厲的讓你明白自身的渺小，它卻從未否認你的強大；它指導你何謂謙卑，也告訴你何謂勇敢：「當你懷疑，靜下來和等待；當懷疑解開了，就勇往直前。當煙霧環繞，就靜下來；耐心等待陽光籠罩、煙霧散開。這一定會發生。到最後，請憑著勇氣行動。」

望盡天涯│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#探索是我們的根性

遊目逞懷│南華下光被八表│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#四疊峰

遊目逞懷│南華下光被八表│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#清朗高原離開南華山，我們沿著陡峭的崖壁直直而下，從3184公尺高的三角點，短短1.8公里就下切到2800公尺的光被八表，一檔打底、剎車踩滿，滑得大家心驚肉跳，也暗自慶幸不用在雨天體驗這麼刺激的溜滑梯。

歷史見證│光被八表│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#歷史見證

歷史見證│光被八表│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#千里送電

光照四方│東西空界│Monument. 光被八表

#陡好陡滿

為了紀念臺灣東西輸電之創舉，先總統蔣公親題的界碑「光被八表、利溥民生」的巨大石碑矗立在花蓮與南投的縣界上，意義非凡、氣勢萬千。向著台灣東側的「光被八表」，象徵著電力傳遞如同從太平洋的朝陽，晨曦灑落傳遞著萬丈光芒；入夜之後西部平原的燈火通透著天空，隱隱映照著西側的「利溥民生」，正是感念光明被帶至八方地表，便利了城市發展，奠定了文明生活的基礎。
(以上節錄自天池山莊簡介)

歷史見證│光被八表│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#光照四方

光照四方│東西空界│Monument. 光被八表

#光被八表，成功！

光照四方│東西空界│Monument. 光被八表

#山高無坦途

光照四方│東西空界│Monument. 光被八表

#能高空域

歷史見證│光被八表│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

#三岔路

自光被八表回到天池山莊僅兩公里平路，腳程約40來分，經過9個鐘頭，我們順利完成奇萊南華的O型路線，正好趕在雲霧席捲而上時，平安回到天池山莊。回到山屋的感覺真好。一陣打盹後，時間已近黃昏，我照例架好相機、放飛小黑，靜待神聖又魔幻的時刻來臨。

森羅萬象│Shelter. Heaven Lake

#風雲小屋

森羅萬象│Shelter. Heaven Lake

#老林幽深

參天稜峰│Shelter. Heaven Lake

#參天峰稜

光透穿雲│Shelter. Heaven Lake

#雲裡的一道光籠罩的白牆，忽然像窗簾被「唰」地拉開，滿山遍野的紅，有別於朝陽的活力鮮明，那是成熟的紅，帶著一抹寂寥，卻也多一分期待與喜悅。畢竟，又是一天結束了，我們互道再見，夕陽將她的影子拉得很長、很長，似乎訴說著道不盡的不捨；然而，再見從來只是期望而非許諾，或許我們不會再見了。

風雲奔騰│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#天緣突破

風雲奔騰│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#夕下的奇萊

風雲奔騰│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#神聖又莊嚴

但是路的盡頭，燈光與身影依稀，熟悉的輪廓與炊煙讓一顆懸宕的心感覺平靜無比，脫下沉重的鞋子，走進家門：「我回來了！」門後的喧囂戛然而止。
一天的工歇了，夕陽為我照亮回家的路。

風雲奔騰│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#視覺衝擊

風雲奔騰│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#直透心底的光

風雲奔騰│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#天池空界

魔幻奇萊│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#深沉紅夜暮低垂，風雲安靜了，大地歇息了，山巒睡了，只存輪廓依稀，一切回歸清冷靜謐，惟獨天邊一許晚霞綴飾，在光與暗之間揉合出極致絕紅藍漸層，更顯晚景的淒美。無妨，星空的筵席才正要開始呢！

魔幻奇萊│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#紅撲撲的霞光

魔幻奇萊│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#天涯路遠

魔幻奇萊│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#流雲飛瀑

魔幻奇萊│天池空探│Shelter. Heaven Lake

#能高魔幻是日農曆十八，正值花好月圓的時節，但在入夜至月亮升起、越過山頭，莫約有兩個鐘頭的空檔，晚餐用畢，一群人又浩浩蕩蕩在山莊外擺開陣勢，趕在「超級手電筒」上來前，與滿天的星斗共享夜晚的美好。

星宇夜頌│Shelter. Heaven Lake

#奇萊光年原以為錯過了與夏季銀河相遇的機會，卻促就了與冬季銀河相見的契機，之於旅行、之於攝影、又之於人生，怎能不感嘆這奇妙的機遇?  一開始我們並未留意，曝出了第一張照片才發現它，遠在天邊、近在眼前。

星宇夜頌│Shelter. Heaven Lake

#文明光線兩者相比，冬季銀河不若夏季銀河來得浩瀚，卻顯得空靈而夢幻，與山上的清寂冷冽搭配得相得益彰，一條穿越無數光年的星河在深邃的夜空裡，說是繁星的盛宴不免稍嫌嘈雜了，「相看兩不厭，只有星淌洩」或許更加貼切。夜深了，睡了，在星空下。

星宇夜頌│Shelter. Heaven Lake

#老木觀星

星宇夜頌│Shelter. Heaven Lake

#靜最後一日，我們同莊主與友人道別，聽著歌、聊著天，走在清朗如許的光中，啟程下山。旅途將屆，不免有些眷戀，貪著樹林間光影灑落、念著天山雲影，腳步卻不曾稍歇，想著那張床與餐桌，熟悉的味道在心間緩緩流淌，名為「日常」的基底，承載了每趟旅行的喜怒哀樂，用時間慢慢發酵直至成熟，我們就能拿出來，在茶餘飯後的時刻，笑著與心愛的人一同分享，不醉不休。

旅行，是為了回家啊。
03/16/2019 ── 攝倖文略

五星紀念│Shelter. Heaven Lake

鬱鬱青青│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

絢爛斑斕│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

松毬列隊│Nenggao Cross-ridge Historic Trail

南華山，成功！│南華之巔│North Peak. Nenggao

My Equipment 

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Sony FE 70-200mm F4 G OSS
Sony FE 16-35mm F2.8 GM

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