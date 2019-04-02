從海到山的彼端：奇萊南華 震懾心頭的那道光！
匆匆兩日，很快就在熬夜追景與睡眠不足中度過，晴朗的好天氣讓我們精神振作，準備迎接本次行程的重頭戲──奇萊南華之旅。奇萊南峰與南華山，岳界多將這兩座山規劃在同一行程內，「奇萊南華」因而得名。雖慣以奇萊之銜，奇萊南峰不同於奇萊主峰、北險峻陡峭的險惡地形，沒有斷崖峭壁，山勢圓潤厚實，為「十崇」之一，而「八瘦」之一的南華山亦屬難度頗低的百岳，是百岳行程中相對容易親近的初級路線，加諸絕佳的環景視野，可綜覽牛魔角卡賀爾山、能高、奇萊、雪山、合歡和干卓萬等群峰，因此備受推崇。我們取道台14縣公路，從埔里進入、途經霧社，在台14與台14甲岔路處向右往廬山方向，沿路正巧遇上櫻花盛開在春陽部落，天藍花艷春陽驕，不可多得的絕佳天氣直叫旅人如何不心花怒放? 台14甲的盡頭接上一條無名的產業道路，一連數個之字陡坡後，屯原登山口已然在望。
#春陽部落
#櫻木花道
#屯原登山口
屯原，為能高越嶺古道西段登山口，日治時期在此設立駐在所並以屯巴拉稱之。1906年，臺灣總督佐久間左馬太上任後展開理蕃事業，為加強控制原住民族人，於1914年計畫進行太魯閣討伐戰，策畫東西夾擊的路線進攻，其中一條路線則後來在1917年開闢成能高越道路（即今能高越嶺古道），全線於1918年完工，沿線設立駐在所，屯巴拉駐在所就是在此時設置。 1930年10月27日，莫那魯道率領霧社群11社部落先將能高越道路上分別對各社所在的駐在所攻陷，並以火焚摧毀，其中的屯巴拉駐在所也因此被毀，之後再於霧社公學校運動會發動起義，史稱「霧社事件」。隔年，臺灣總督府將能高越道路沿途各駐在所重建，屯巴拉駐在所就是採原址重建，如今所見已成為遺址，周圍早已遍布芒草。屯巴拉駐在所長座落於現今屯原登山口下方的轉角處。 現今的屯原是能高越嶺古道西段的登山口，位於海拔約2000公尺處。這裡原有二座吊橋，因為受到山壁崩坍而流失。屯原座落於高越嶺古道上，向東翻越能高鞍部，沿木瓜溪下行，可通往花蓮吉安，向西則經過廬山、春陽，於霧社銜接埔霧公路及中橫霧社支線，可分別通往埔里、梨山及太魯閣等地。過去這條古道曾是公路總局規劃台14線的預定路線，後於2009年公告解編後，屯原則成為台14線通車終點之地。
#小心掉落(?
#崩塌嚴重
#搖曳山芒
#円：吊橋遺跡
#西電東送
#好色天光
#極簡風格
#輸電勇士
#4.5K休息處：雲海保線所
#雲海空境稍加整備，全員背包上肩，我們一行四人走上這條源遠流長的古道，開始了第一天的行程，從屯原登山口到天池山莊，共計13公里，總爬升約800餘米，途中4.5K處的雲海保線所、7.8K木炭窯遺址均可稍加停留休憩，全程緩坡向上，相當輕鬆寫意，不過沿途可見脆弱地質，有許多崩塌坍方處，請留意地快速通過。另外這段相當容易因颱風或豪雨而坍方中斷，雨季前往務必小心。
#崖上苦難
#能高之殤
#直瀉而下
#5.7K大崩壁
#崩壁空探
能高越嶺道，最早由泰雅族與賽德克族建立，在日治時期被修建成正式道路，日治時代稱「能高越嶺警備道路」。 全線橫貫中央山脈，西起南投霧社、東可達花蓮、銅門二地。過去，能高越嶺道肩負台灣島上東西聯絡的任務；戰後初期，國民政府為復原台灣島上電力系統，由台灣電力公司實行「東電西送」政策，在沿線建立起多座電塔，完成一條高壓輸送線，將東部多餘的電力輸送到西部，使能高越嶺道被稱為能高保線路或台電保線道路。 1970至80年代，台灣省公路局計畫在北部、中部、南部皆新闢東西橫貫公路，其中在中部有霧社銅門線、水里鳳林線、嘉義玉里線三條候選，霧社銅門線即今台14線主線。台14線原主線是走中橫公路霧社支線至合歡山、大禹嶺，因為新計畫原霧社支線部分改編為台14甲線，其主線部分改走霧社至廬山、屯原，東段奇萊至銅門的台電保線道路亦納編為「台14線」，並設置里程碑，至今該地尚見台14線179K之水泥里程碑，原古道部分計畫準備開闢為汽車通行道路。 1970年代末期，因民間與學界的保育意識抬頭，反對興建東西橫貫公路的呼聲漸高，並對沿線鄉鎮的經濟與運輸效益能否發揮感到存疑，加上興建的經費龐大，還有路線地質不佳、養護難度增高等因素，台14線與其它的東西橫貫公路興建因此中斷，至今沒有復工開闢。後來，屯原至奇萊的能高越嶺道被林務局納編為國家步道系統，而行政院最終也宣布台14線未闢建路段（屯原－仁壽）給予解編，台電保線道路、能高越嶺古道得以保留其原始風貌。
#蓊鬱林光
#清朗如許
#野狼山遨
#獨行萬里
#榮
#鬱鬱青青
#青森悠緩
#山間漫步
如今，能高越嶺道已是聞名中外的國家級步道，越嶺點的能高主山北鞍雖然海拔高度達2802公尺，但是地形平緩，相較於其他越嶺道相對容易，這條步道，在日治時代已是全台最受歡迎的高山健行步道，光復後，也是大學社團與登 山人士必走之路，乃至名揚國際，每年都有許多外籍人士慕名而來。
#天池山莊
#五星山屋
#高山沖水廁所
#四人房
#多房隔間
#挑高設計
#銀月涼水
#明月星野午時在山間騰起的雲霧消失得無影無蹤、不著痕跡，明月星野兩相映，照著是夜的天空一片清朗澄明，大地也披上亮銀的薄衣，我們坐在屋外乘涼，頗有「天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星」的詩情畫意。
#寂靜群山隔夜大清早，我們從天池山莊出發，預計將從天池至奇萊南峰、折返天池再登南華山，南華山下光被八表後返回天池山莊，完成奇萊南華的小O型行程。
#小路蜿蜒
#清亮月色
#東方肚白在一片寧靜祥和裡，風的狂野睡了，大地微微發出鼾聲，月色清亮如許，從這山到那山，勾勒出山的線條與層次，遠處隱約可見東部的聚落燈火閃爍，讓瑰麗夢幻的景色增添一分暖意，也稍稍照亮山野旅人的腳蹤。
#很好陡
#漾起霞光越過輕淺的塔羅灣溪，要一路向上攀升300餘米，登上這趟旅行的第一顆百岳：奇萊南峰。奇萊南峰，台灣百岳之一，排名第41，高度3,358公尺，屬於中央山脈，台灣高山「十崇」之一 (十崇：意指山高而大，高低起伏，頂部寬闊，坡度和緩，有敦厚詳和之氣勢)
#仰望那一輪明月雖說奇萊南華屬於相對簡易的路線，依然不會改變3000公尺以上的活動相當考驗心肺能力的事實，整路很好陡、很好喘，1.3公里、300公尺的爬升費時將近1小時，直至山頂時天色已然大亮，我趕緊就位、放飛小黑上空等候，生怕錯過了絕佳的時刻。
#東方祥瑞
#柔美草原不過約一分鐘的時間，已是滿天霞光萬丈，頃刻之間，鵝黃卵大的金色耀陽躍然雲上，將滿山的玉山箭竹挑染得紅艷如火，生動得彷彿要燒起來，山陽、山陰剖析出鮮明對比，將遠景的厚重與近處的輕盈揉合得相得益彰：這裡是奇萊南峰，我們就在這裡，一同見證金色大地的傳說。
#金色傳說
#金色大地
#雄之奇萊
#震懾心頭的那道光那只是數億年裡的一天，千萬恆起恆落裡的一刻，以百年身卻參與其中，我怎能不謙卑? 偉大正在運行，生命的悸動澎湃不息，如浪淘般衝擊著內心，此時此刻，我的靈魂真切聽見星球深沉的呼吸，我碰觸、感受祂的溫度與心跳，終於重新找回與大地之間的關係。
#王的寶藏
#遠眺合歡從古至今的人們，對山蠻荒的崇敬不曾改變，卻都毅然決然踏上危險而致命的巡禮之路，究竟冒著風雨滌打、酷寒的痛苦，那條路的盡頭有什麼? 想必會是個見仁見智的問題，但絕對肯定的是，你我所困惑不解的難題，這條苦難的道路都能贈與你一個錦囊妙解。
#美的純粹
#奇萊南峰，成功！
#3358
#銘刻之印
#奇萊水手即然想再多一刻沐浴在這樣的天光裡，歡樂的時光總是短暫，我們洋溢著滿懷的感觸與喜悅，向著下一座山頭──南華山前進，漫步在綿亙千里的柔美草坡之間，頭頂著朗朗青空，心情輕飄飄、暖洋洋的。
#百年古道
#歷史的道路
#追逐先人的腳步
#跨越時空的連結，是非常奇妙而且感動的體驗回頭想想，這麼細數起來，從兩次合歡山、北大武，到富士山、雪山主東、嘉明湖，無一不逢雨，山野為我展現如此純純地似水柔情，還是第一次，我們徜徉在大地之母的懷抱中，一路嬉鬧玩樂，恣意遊目逞懷扣著快門，那是一種單純的快樂，飽足而充盈的。
#八豆妖
#一角林光
#大陡坡南華山，屬於中央山脈，行政區劃屬於南投縣、花蓮縣交界，又稱能高北峰，百岳之一，排名第76，海拔高度3184公尺，「八瘦」之一 （八瘦：入選的山頭均有山脊狹長、山腹瘦削、兩側多為崖壁或急坡的特色）。
#層巒疊嶂
#一步一腳印，縱然渺小如我，也能走過千山萬水。
#水氣循木瓜溪奔騰而上南華山視野展望極佳，向東望去先是看見刀鋒般的稜線蜿蜒上切，連接到臺灣三高之一的能高主峰，其後連綿不絕的能高群峰，那是北三段，中央山脈絕美所在；向北則是著名的卡樓羅斷崖與著名的奇萊群峰，千呎絕壁、直瀉而下，奇險非常。
#能高群峰
#能高霸主
#卡樓羅
#惡地峻嶺
#大地脈動
#寶島地圖視野飛過千山萬水，在無盡之處交會，超越甚囂塵上的雜訊，心思奔騰飛揚：在這裡，已經不存在任何足以阻止心靈自由的人事物，山谷將有大風吹起，邀請你一同翱翔，飛向地極。只管用力抓緊，乘著翅膀並享受令人心神激盪的心靈旋風。
#苦稜修士
#天涯路高處不勝寒嗎?是的。會有風強雨驟的時候嗎?有的。鷹隼從此不飛了嗎?不的。山會嚴厲的讓你明白自身的渺小，它卻從未否認你的強大；它指導你何謂謙卑，也告訴你何謂勇敢：「當你懷疑，靜下來和等待；當懷疑解開了，就勇往直前。當煙霧環繞，就靜下來；耐心等待陽光籠罩、煙霧散開。這一定會發生。到最後，請憑著勇氣行動。」
#探索是我們的根性
#四疊峰
#清朗高原離開南華山，我們沿著陡峭的崖壁直直而下，從3184公尺高的三角點，短短1.8公里就下切到2800公尺的光被八表，一檔打底、剎車踩滿，滑得大家心驚肉跳，也暗自慶幸不用在雨天體驗這麼刺激的溜滑梯。
#歷史見證
#千里送電
#陡好陡滿
#光照四方
#光被八表，成功！
#山高無坦途
#能高空域
#三岔路
#風雲小屋
#老林幽深
#參天峰稜
#雲裡的一道光籠罩的白牆，忽然像窗簾被「唰」地拉開，滿山遍野的紅，有別於朝陽的活力鮮明，那是成熟的紅，帶著一抹寂寥，卻也多一分期待與喜悅。畢竟，又是一天結束了，我們互道再見，夕陽將她的影子拉得很長、很長，似乎訴說著道不盡的不捨；然而，再見從來只是期望而非許諾，或許我們不會再見了。
#視覺衝擊
#直透心底的光
#天池空界
#深沉紅夜暮低垂，風雲安靜了，大地歇息了，山巒睡了，只存輪廓依稀，一切回歸清冷靜謐，惟獨天邊一許晚霞綴飾，在光與暗之間揉合出極致絕紅藍漸層，更顯晚景的淒美。無妨，星空的筵席才正要開始呢！
#紅撲撲的霞光
#天涯路遠
#流雲飛瀑
#能高魔幻是日農曆十八，正值花好月圓的時節，但在入夜至月亮升起、越過山頭，莫約有兩個鐘頭的空檔，晚餐用畢，一群人又浩浩蕩蕩在山莊外擺開陣勢，趕在「超級手電筒」上來前，與滿天的星斗共享夜晚的美好。
#奇萊光年原以為錯過了與夏季銀河相遇的機會，卻促就了與冬季銀河相見的契機，之於旅行、之於攝影、又之於人生，怎能不感嘆這奇妙的機遇? 一開始我們並未留意，曝出了第一張照片才發現它，遠在天邊、近在眼前。
#文明光線兩者相比，冬季銀河不若夏季銀河來得浩瀚，卻顯得空靈而夢幻，與山上的清寂冷冽搭配得相得益彰，一條穿越無數光年的星河在深邃的夜空裡，說是繁星的盛宴不免稍嫌嘈雜了，「相看兩不厭，只有星淌洩」或許更加貼切。夜深了，睡了，在星空下。
#老木觀星
#靜最後一日，我們同莊主與友人道別，聽著歌、聊著天，走在清朗如許的光中，啟程下山。旅途將屆，不免有些眷戀，貪著樹林間光影灑落、念著天山雲影，腳步卻不曾稍歇，想著那張床與餐桌，熟悉的味道在心間緩緩流淌，名為「日常」的基底，承載了每趟旅行的喜怒哀樂，用時間慢慢發酵直至成熟，我們就能拿出來，在茶餘飯後的時刻，笑著與心愛的人一同分享，不醉不休。
My Equipment
Welcome To Follow Me
繼續閱讀：
相關新聞
小朋友好厲害！這樣的岩壁都不怕「鳶嘴與稍來O型」2019-03-29 08:15
他的「台灣百岳」全紀錄！山友拍手叫好的壯觀相簿2019-03-23 22:00
影／南南山語首部曲「利嘉鬼域」精華短片與心得分享2019-03-07 16:00
北大武山-我的完百日誌2019-03-07 07:55
登山「北大武山」走跳羚羊 Trip Antelope2019-03-04 08:00
與大地約會的時光「月之鏡」行略2019-03-03 15:10
你未曾見的嘉明湖！跟著莫名去旅行：生態、奇景，這才是嘉明的味道2019-03-03 09:00
大鹿林道九九線登大霸群峰2019-02-26 21:00
留言