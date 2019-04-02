從海到山的彼端：奇萊南華　震懾心頭的那道光！

#銀月涼水

#明月星野午時在山間騰起的雲霧消失得無影無蹤、不著痕跡，明月星野兩相映，照著是夜的天空一片清朗澄明，大地也披上亮銀的薄衣，我們坐在屋外乘涼，頗有「天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星」的詩情畫意。

#寂靜群山隔夜大清早，我們從天池山莊出發，預計將從天池至奇萊南峰、折返天池再登南華山，南華山下光被八表後返回天池山莊，完成奇萊南華的小O型行程。

#小路蜿蜒

#清亮月色

#東方肚白在一片寧靜祥和裡，風的狂野睡了，大地微微發出鼾聲，月色清亮如許，從這山到那山，勾勒出山的線條與層次，遠處隱約可見東部的聚落燈火閃爍，讓瑰麗夢幻的景色增添一分暖意，也稍稍照亮山野旅人的腳蹤。

#很好陡

#漾起霞光越過輕淺的塔羅灣溪，要一路向上攀升300餘米，登上這趟旅行的第一顆百岳：奇萊南峰。奇萊南峰，台灣百岳之一，排名第41，高度3,358公尺，屬於中央山脈，台灣高山「十崇」之一 (十崇：意指山高而大，高低起伏，頂部寬闊，坡度和緩，有敦厚詳和之氣勢)

#仰望那一輪明月雖說奇萊南華屬於相對簡易的路線，依然不會改變3000公尺以上的活動相當考驗心肺能力的事實，整路很好陡、很好喘，1.3公里、300公尺的爬升費時將近1小時，直至山頂時天色已然大亮，我趕緊就位、放飛小黑上空等候，生怕錯過了絕佳的時刻。

#東方祥瑞

#柔美草原不過約一分鐘的時間，已是滿天霞光萬丈，頃刻之間，鵝黃卵大的金色耀陽躍然雲上，將滿山的玉山箭竹挑染得紅艷如火，生動得彷彿要燒起來，山陽、山陰剖析出鮮明對比，將遠景的厚重與近處的輕盈揉合得相得益彰：這裡是奇萊南峰，我們就在這裡，一同見證金色大地的傳說。

#金色傳說

#金色大地

#雄之奇萊

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#震懾心頭的那道光那只是數億年裡的一天，千萬恆起恆落裡的一刻，以百年身卻參與其中，我怎能不謙卑? 偉大正在運行，生命的悸動澎湃不息，如浪淘般衝擊著內心，此時此刻，我的靈魂真切聽見星球深沉的呼吸，我碰觸、感受祂的溫度與心跳，終於重新找回與大地之間的關係。

#王的寶藏

#遠眺合歡從古至今的人們，對山蠻荒的崇敬不曾改變，卻都毅然決然踏上危險而致命的巡禮之路，究竟冒著風雨滌打、酷寒的痛苦，那條路的盡頭有什麼? 想必會是個見仁見智的問題，但絕對肯定的是，你我所困惑不解的難題，這條苦難的道路都能贈與你一個錦囊妙解。

#美的純粹

#奇萊南峰，成功！

#3358

#銘刻之印

#奇萊水手即然想再多一刻沐浴在這樣的天光裡，歡樂的時光總是短暫，我們洋溢著滿懷的感觸與喜悅，向著下一座山頭──南華山前進，漫步在綿亙千里的柔美草坡之間，頭頂著朗朗青空，心情輕飄飄、暖洋洋的。

#百年古道

#歷史的道路

#追逐先人的腳步

#跨越時空的連結，是非常奇妙而且感動的體驗回頭想想，這麼細數起來，從兩次合歡山、北大武，到富士山、雪山主東、嘉明湖，無一不逢雨，山野為我展現如此純純地似水柔情，還是第一次，我們徜徉在大地之母的懷抱中，一路嬉鬧玩樂，恣意遊目逞懷扣著快門，那是一種單純的快樂，飽足而充盈的。

#八豆妖

#一角林光

#大陡坡南華山，屬於中央山脈，行政區劃屬於南投縣、花蓮縣交界，又稱能高北峰，百岳之一，排名第76，海拔高度3184公尺，「八瘦」之一 （八瘦：入選的山頭均有山脊狹長、山腹瘦削、兩側多為崖壁或急坡的特色）。

#層巒疊嶂

#一步一腳印，縱然渺小如我，也能走過千山萬水。

#水氣循木瓜溪奔騰而上南華山視野展望極佳，向東望去先是看見刀鋒般的稜線蜿蜒上切，連接到臺灣三高之一的能高主峰，其後連綿不絕的能高群峰，那是北三段，中央山脈絕美所在；向北則是著名的卡樓羅斷崖與著名的奇萊群峰，千呎絕壁、直瀉而下，奇險非常。

#能高群峰

#能高霸主

#卡樓羅

#惡地峻嶺

#大地脈動

#寶島地圖視野飛過千山萬水，在無盡之處交會，超越甚囂塵上的雜訊，心思奔騰飛揚：在這裡，已經不存在任何足以阻止心靈自由的人事物，山谷將有大風吹起，邀請你一同翱翔，飛向地極。只管用力抓緊，乘著翅膀並享受令人心神激盪的心靈旋風。

#苦稜修士

#天涯路高處不勝寒嗎?是的。會有風強雨驟的時候嗎?有的。鷹隼從此不飛了嗎?不的。山會嚴厲的讓你明白自身的渺小，它卻從未否認你的強大；它指導你何謂謙卑，也告訴你何謂勇敢：「當你懷疑，靜下來和等待；當懷疑解開了，就勇往直前。當煙霧環繞，就靜下來；耐心等待陽光籠罩、煙霧散開。這一定會發生。到最後，請憑著勇氣行動。」

#探索是我們的根性

#四疊峰

#清朗高原離開南華山，我們沿著陡峭的崖壁直直而下，從3184公尺高的三角點，短短1.8公里就下切到2800公尺的光被八表，一檔打底、剎車踩滿，滑得大家心驚肉跳，也暗自慶幸不用在雨天體驗這麼刺激的溜滑梯。

#歷史見證

#千里送電

#陡好陡滿