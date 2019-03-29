小朋友好厲害！這樣的岩壁都不怕「鳶嘴與稍來O型」

2019-03-29 08:15 健行筆記 健行筆記Heng-Li Lo



20171105鳶嘴與稍來

忘了多久以前在電視上看到MIT台灣誌走鳶嘴山那集，就一直把鳶嘴稍來步道放在口袋名單中，只是這個步道對小朋友來說並不好走，直到今年感覺阿妹的攀爬力和腳力應該都足夠了才安排去走看看。

前一晚安排住宿大雪山森林遊樂區，假日這裡的房間也都是秒殺，三十天前的早上六點開放訂房，手腳稍微慢一點就殘念了。11/4中午去台中都會公園的酷騎大會師與老朋友們見個面，下午兩點多就趕快上山，43公里的大雪山林道開起來其實挺累的，到今天才知道大雪山森林遊樂區還真的是有夠遠。下午5點進到房間，5點半吃飯(滷豬腳真的超好吃)...吃完飯去外面走了一下，雲層太厚沒星空看，園區晚上也沒有什麼景色能看，加上有點小頭痛，趕快回房間盥洗後就上床昏迷了。一大早趕7點餐廳開門吃第一批的早餐，不到8點就退房離開往大雪山林道29K出發，昨天上山時就大概看了一下能停車的位置，我規劃的路線是把車停在29K附近，一開始走2K下山到27.5K登山口上山，從30.5K的登山口下山只要走1K就能到停車處，這樣對於不愛走柏油路的我們來說比較輕鬆。順利的在29K前找到位置停車，整理一下裝備後就出發了，今天一路有雲海相伴，天氣涼爽舒適，2公里的緩下坡柏油路走起來非常輕鬆愉快。

9:00從登山口出發，起登後不久就有個涼亭，直接略過不停往上前進，9:30到達與橫嶺山隧道登山口上來的路線的交叉口，右轉往鳶嘴山方向走，開始進入稜線杜鵑林，9:50到達觀景平台，稍做休息後繼續前進，十幾分鐘後到達二葉松涼亭，吃個零食補充能量，收起登山杖戴上手套，準備爬牆囉。這段登頂路難度真的不低，不過兩個小鬼都沒在怕的，一直往上爬...為了不讓他們離開視線，媽媽走第一個控制速度先了解路況，阿允排第二位，我跟在阿妹後面看看是否有需要我出力幫忙的地方，結果這段路我被阿妹海放了，小朋友軟Q的筋骨加上很輕的體重爬這種要手腳並用的路段真的像猴子一樣輕鬆愉快。

美不勝收的山景11點左右到達鳶嘴山頂，這時山頂陽光普照，熱到沒地方躲，還好有隊伍剛好要離開，讓出了樹蔭的空位，放下背包後我和阿允先去往稍來山方向看一下路況，前面下山路徑正在塞車中，不想塞在岩稜上曬太陽，先回山頂吃午餐好了，山頂的金翼白眉和台灣條紋松鼠看到有人吃東西，都跑出來探頭探腦。

下岩壁要排隊

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吃完午餐後，岩稜上的隊伍也消化完畢，換我們下山囉...岩壁下山比上山要難的多，我們一樣按照上山時的隊伍組合來走，不過阿妹大部份的路段都能自己處理，所以就讓他跟著媽媽先下，我走中間阿允殿後...原本以為下完幾段岩壁後能有平緩的稜線步道直達稍來山，結果根本不是這樣的，中間上上下下不知經過幾個假山頭，路線上要拉繩陡上和陡下的地方也不少；不過沿路林相優美景色多變化，有時走進黑森林有時又上稜線高崖邊，就這樣邊走邊玩邊拍照，這段從鳶嘴山頂往稍來山的步道我們居然走了快3小時。

休息一下，妹妹堅持要繼續走

到了稍來山，上去瞭望台看了一下，台上人實在太多，只待了一下子就下來了，接著把背包裡的食物都改放進肚子裡輕量化準備走最後的下山路段，離開稍來山頂後我們往打大雪山林道30.5K的路徑走，一開始又是一個小山頭，阿允開始抱怨說:不是要下山，怎麼又要往上爬? 其實這段下山路也沒那麼容易呀，看了一下等高線圖，中間要經過包含稍來南峰在內一共3個山頭，雖然落差不大，只是腳開始累了，二三十公尺的落差也是會爬的很痛苦，更不用說中間還有地圖裡看不出來需要拉繩的陡上陡下。從稍來南峰走到登山口耗時60分鐘。接下來只要再往下踢不到1公里柏油路就能上車回家了。

路過下午5點準時開車下山，衝到三義晚餐約6點半，9點回到溫軟的家...

2017年11月5日 星期日 上午 8:17 TST距離：9.1 公里持續時間：8 小時 38 分 24 秒平均速度：1.0 公里/小時海拔高度最低：1783 公尺海拔高度最高：2314 公尺總上升：766 公尺總下降：734 公尺參與人員: 羅亨利 （Heng-Li Lo）

丁麗敏 （Emma Ding）

羅紹允 （Roger Lo） 羅紹恩