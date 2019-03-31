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83歲前氣象主播李富城宣布參選立委 自豪「心臟可比60歲」

春天最驚嚇的風景！ 樹上開滿了「中國大媽」

2018/12/29 武陵三秀

2019-03-31 09:30健行筆記 健行筆記金姵辰

第20顆百岳 #24 品田山 海拔3524M第21顆百岳 #52 池有山 海拔3303M第22顆百岳 #49 桃山 海拔3325M清晨四點半起登 歷經13小時整天黑前回到武陵山莊海拔爬升2619m 下降2597m 路程約24km一開始就不斷陡上 消耗了很多體力品田也不愧十峻 真的很峻這今日第一座就花了我們不少時間但從頭爬到尾都大景 這一爬很超值然後途中依舊被人看不起 認為我們無法一日完成或是無法準時到登山口但我們都完成了！ff37985f9eb3c047a7a548400c7cdd15.jpg04:31 吊橋46a2829ca70525ddf40d914d0785537f.jpg05:22 4K品田池有登山口63eec75f850c28f358ecc4e739d8653a.jpg06:567a1a51319d1bbf45cc44b7baae14ea97.jpg07:49 三叉營地休息5c751157c3fa01764bfd9028a3817e55.jpg07:59 池有第一登山口987f26b8153ccca7f9fccba6df8bf3ca.jpg08:13d6b39babf676d6d3595732189054e96c.jpg08:22 又美又暖 走沒幾步又是新的景色忍不住停下來欣賞+拍照許久還有池有名樹055d2b85352fadf01ccae4800d87f19c.jpg08:33c49a1319fbce1f442d2245712ebef5d7.jpg08:54 快到新達山屋了！f9d7543125b42bb345e7d5a642bd415f.jpg08:57 到達山屋 昨日應該只睡了四五人fcddc6629671331122bad268e990e757.jpg十幾分鐘休息後繼續朝品田前進09:36 右手邊就是大小霸83e9b08fd7839318c43a3b35f741453f.jpg09:38 與大小霸合照我好像知道我們兩的鼻子為什麼會晒傷了...e8e0d4ee46b4927d23af7f03237058ee.jpg09:47 一路雲海伴隨2f998e07f0d007c76a88191dab15ef8d.jpg09:50985a127858fda1b8580047edc82ba957.jpg10:03 左方有雪山圈谷想起上次雪主東的辛苦與美322c8c6e52fd320012c03e8ba9aba35d.jpg10:06 準備下V斷一眼看盡聖稜線dcf6f87a10a7cb301cd0406f68f86d2a.jpg10:09 四秀之首 十峻之一對面是我們要去的品田山頭f13494818260e02642e5a35fd99ae8e0.jpg10:186937b9542120c0cf800f33ed79ad1acc.jpg10:20da1c33abf1c8da5054c69d1d58980c40.jpg10:26

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10:36 最後100mf8e734b18f19bcf84930432cbc21c41b.jpg10:42 歷經6個多小時到達de5ae9e8273fb019b9da610315b37f9c.jpg12:26 回到品田池有交叉口休息18分鐘準備上池有山8425d7f893f2882cc3a2487f528593a3.jpg2:56 0.3k只花12分鐘就攻頂了938aa4b708cd92065a5daeaeeecf6cf5.jpg13:12 下石瀑回第一登山口0797926a427d7eac4e99afb528af250e.jpg13:16 12分鐘從池有山回到桃山岔路f5c15fd8e46a06b489e20ac0979b1964.jpg17:07最後17:09回到桃山登山口

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