2018/12/29 武陵三秀

2019-03-31 09:30 健行筆記 健行筆記金姵辰



第20顆百岳 #24 品田山 海拔3524M第21顆百岳 #52 池有山 海拔3303M第22顆百岳 #49 桃山 海拔3325M清晨四點半起登 歷經13小時整天黑前回到武陵山莊海拔爬升2619m 下降2597m 路程約24km一開始就不斷陡上 消耗了很多體力品田也不愧十峻 真的很峻這今日第一座就花了我們不少時間但從頭爬到尾都大景 這一爬很超值然後途中依舊被人看不起 認為我們無法一日完成或是無法準時到登山口但我們都完成了！ 04:31 吊橋 05:22 4K品田池有登山口 06:56 07:49 三叉營地休息 07:59 池有第一登山口 08:13 08:22 又美又暖 走沒幾步又是新的景色忍不住停下來欣賞+拍照許久還有池有名樹 08:33 08:54 快到新達山屋了！ 08:57 到達山屋 昨日應該只睡了四五人 十幾分鐘休息後繼續朝品田前進09:36 右手邊就是大小霸 09:38 與大小霸合照我好像知道我們兩的鼻子為什麼會晒傷了... 09:47 一路雲海伴隨 09:50 10:03 左方有雪山圈谷想起上次雪主東的辛苦與美 10:06 準備下V斷一眼看盡聖稜線 10:09 四秀之首 十峻之一對面是我們要去的品田山頭 10:18 10:20 10:26

分享 facebook

10:36 最後100m 10:42 歷經6個多小時到達 12:26 回到品田池有交叉口休息18分鐘準備上池有山 2:56 0.3k只花12分鐘就攻頂了 13:12 下石瀑回第一登山口 13:16 12分鐘從池有山回到桃山岔路 17:07最後17:09回到桃山登山口