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沒看這標誌準備吃罰單！區間測速地雷路段大公開

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菜鳥的志佳陽大山

2019-03-29 15:19健行筆記 健行筆記Chiyu Wang

20180324~25一夜未闔眼，清晨兩點，面有慍色離開溫暖的睡袋，今天的目標，是3345公尺的志佳陽最高點 。幽深的黑夜，靜默的空氣，囂張的寒風，冰冷大口地灌進衣服裡，很不舒服蜷縮著心想，我該不會要失溫了吧??抬起頭，黯灰的天空回答了我的疑慮。稜線的大草原慢慢抹上了光亮，黯淡的氣氛降臨了驚喜，箭竹林的每個人，忍不住停下腳步，喀嚓喀嚓補捉這一刻。志佳陽的日出，真的拼不出優美文辭，來描述此刻感動的當下心情。黑夜過後的黎明希望 墜入我的心湖。

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第一天入住環山部落，繁星點點，邂逅紫藤花，如此靜好。

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這次活動時間的掌控和出發前,法哥寫的登山計劃書幾乎快如出一轍，好佩服這次的領隊，兼揹工兼攝影組長兼司機兼主廚兼......明明就不輕鬆的大山啊，十足感受行進縫隙中的輕鬆感，再來，讓大家飽受一嚇的溪谷事件，相信也是法哥最難忘的生日禮物！難忘的志佳陽，是一種嚐試過，再也戒不掉的癮。(搬椅凳期待下一團)行程如下:D013:00善化出發17:30梨山18:00環山部落19:00希瑪農莊D19:30 司界蘭溪吊橋11:00 3.1K登山口午餐13:30 4.3K 工寮營地D202:00起床號02:50 4.3K起登04:20塞良久營地6.1K07:00志佳陽8.4K最高點08:30拍照耍廢,三角點下山10:30工寮營地午餐12:00收帳，準備下山14:15希瑪農莊17:30清境阿東甕窯雞慶功宴

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起登前，笑容滿面。

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跨越巨木。

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不小心就滾入濤濤洪流。

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通往雪主的舊路，光想就腿軟。

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迎接日昇。

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漫漫長路。

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墮落營區,舒服的針葉林。

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治腳癢大山，腳真的不癢了，只有痠痛。

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三角點，再500公尺就到至高點，加油!!

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該怎麼來就該怎麼還回去,志佳陽,再會!

登山紫藤花吊橋

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